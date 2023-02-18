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Китайский дипломат предупредил Берлин о рисках диверсий, аналогичных произошедшим на газопроводах «Северного потока»

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Китайский дипломат предупредил Берлин о рисках диверсий, аналогичных произошедшим на газопроводах «Северного потока»

Затянувшийся вооруженный конфликт на Украине может стать причиной инцидентов, подобным терактам, произошедшим на газопроводах "Северный поток" "Северный поток-2". Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И.


В ходе встречи в Мюнхене с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Ван И заявил, что понимает причины обеспокоенности правительства Германии украинским кризисом. Чем дольше затягивается вооруженный конфликт, тем большие масштабы ущерба, который будет нанесен странам Евросоюза. По мнению политика, возможно внезапное повторение инцидентов, аналогичных диверсиям, совершенным на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство призвало провести объективное расследование инцидента с диверсиями на "Северных потоках", по результатам которого привлечь к ответственности виновных.

Представители МИД КНР подчеркнули, что взрывы на газопроводах вызывают глубокую озабоченность всего международного сообщества касательно вопросов обеспечения безопасности транснациональной энергетической инфраструктуры.

Официальный Пекин также заявил, что западные СМИ, несмотря на пропаганду ценностей свободы и профессионализма, "впали в коллективную афазию" после публикации американским журналистом Сеймуром Хершем статьи, в которой напрямую указывалось на причастность правительства США к организации и совершению диверсий на газопроводах "Северные потоки".
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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15 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:55
    +1
    Немцев опять хотят стравить с русскими ,вогнав их в экономический колапс и прочии толерантные вещи ..
    Схема знакомая и мы готовы к любому развитию событий ..Главное уже знаем ,где "осиное гнездо" всех мировых бед и войн
    Спасибо китайские товарищи ,что раздуваете это все и не молчите ..Там еще про ковид разобраться нужно ,кто его создал и в Китай подбросил !
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:02
      +1

      LukaNord (Z)
      Сегодня, 09:55
      НОВЫЙ
      0
      Немцев опять хотят стравить с русскими ,вогнав их в экономический колапс и прочии толерантные вещи ..
      Схема знакомая и мы готовы к любому развитию событий ..Главное уже знаем ,где "осиное гнездо" всех мировых бед и войн
      Привет, старина hi ! Я так полагаю, что нас уже давно "стравили". Да, и сама немчура являясь прокладкой у мерикатосов, уже ничего сама не решает. Забыли они залпы "Катюш" по рейхстагу, ох забыли! wink
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 10:11
      +2
      Вы правы с ковидлой,исхожу из того,что как только не нашли на территории КНР "нолевого" заболевшего так это раследование резко прекратилось..
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:11
        0
        раследование резко прекратилось

        расследованием занимались организаторы этой диверсии - они точно знали, где не нужно искать
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: LukaNord
      Там еще про ковид разобраться нужно ,кто его создал и в Китай подбросил !

      Исполнители одни и те-же-подматрасники.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
    +2
    В ходе встречи в Мюнхене с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Ван И заявил, что понимает причины обеспокоенности правительства Германии украинским кризисом.
    Какой смысл говорить на эту тему с проамерикатосовской подстилкой? bully
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:14
      +2
      Ну а вдруг девка покраснеет и упадёт перед китайским дипломатом на колени.. lol Хитрая китайская дипломатия однако.. laughing
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:15
      +2
      Шериф, ну зачем же так грубо с недалёкой гимнасткой.
      Можно было и прокладкой ограничится.)
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
        0

        Egeny (Евгения)
        Сегодня, 10:15
        НОВЫЙ

        +2
        Шериф, ну зачем же так грубо с недалёкой гимнасткой.
        Можно было и прокладкой ограничится.)
        Согласен. Пусть будет этим гигиеническим изделием. Евгения, hi !
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    +2
    Ван И аннькеленке показал высший пилотаж дипломатии,повозил её мордой об стол.А она ничего в ответ не промямлила,промямлишь тут перед инвестором Гамбурского порта.Как это немцы умудрились его продать?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
      +1

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:22
      НОВЫЙ
      +1
      Ван И аннькеленке показал высший пилотаж дипломатии,повозил её мордой об стол.А она ничего в ответ не промямлила,промямлишь тут перед инвестором Гамбурсклго порта.Как это немцы умудрились его продать?
      А что она может "промямлить"? Против профессиональнейшего Дракона китайской дипломатии, с огромным политическим весом, она даже не яйцо - скорлупа!
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:39
    0
    Самый страшный сон англосаксов- экономический и политический союз России и Германии. Ради его недопущения они готовы весь мир пустить в труху. И уже пускали. Хотя Германия всегда была не прочь откусить кусочек нашей землицы. Так, что семена англосаксов падают на благодатную почву.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:43
    0
    Дипломатам России нужно дождаться решения в Совбезе ООН, а военным подготовить удары по норвежским трубам и коммуникациям в Северном море...Чтоб не расслаблялись.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:19
      0
      Не северное море это уже старьё на издании, надо бить по свежаку в районе о Медвежий на севере ,Норвегия сразу сдохнет.И европе поплохеет,вместе с прибалтами и финами.
  6. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 10:56
    0
    С теми, кто отвечает на подобные диверсии такого не происходит. В международных отношениях действует принцип "зуб за зуб". Если регулярно не отвечать на провокации, то взрывы в итоге будут в самой столице.