Затянувшийся вооруженный конфликт на Украине может стать причиной инцидентов, подобным терактам, произошедшим на газопроводах "Северный поток" "Северный поток-2". Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И.В ходе встречи в Мюнхене с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Ван И заявил, что понимает причины обеспокоенности правительства Германии украинским кризисом. Чем дольше затягивается вооруженный конфликт, тем большие масштабы ущерба, который будет нанесен странам Евросоюза. По мнению политика, возможно внезапное повторение инцидентов, аналогичных диверсиям, совершенным на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".Ранее китайское внешнеполитическое ведомство призвало провести объективное расследование инцидента с диверсиями на "Северных потоках", по результатам которого привлечь к ответственности виновных.Представители МИД КНР подчеркнули, что взрывы на газопроводах вызывают глубокую озабоченность всего международного сообщества касательно вопросов обеспечения безопасности транснациональной энергетической инфраструктуры.Официальный Пекин также заявил, что западные СМИ, несмотря на пропаганду ценностей свободы и профессионализма, "впали в коллективную афазию" после публикации американским журналистом Сеймуром Хершем статьи, в которой напрямую указывалось на причастность правительства США к организации и совершению диверсий на газопроводах "Северные потоки".