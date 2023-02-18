Так называемый «луганский губернатор» сетует на эффективность российской РЭБ к западу от Кременной

В районе Кременной российские вооруженные силы установили мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая хорошо работает. Об этом заявил ставленник киевского режима, так называемый «луганский губернатор», Сергей Гайдай.По словам украинского чиновника, деятельность российской РЭБ сильно мешает использованию ВСУ квадрокоптеров и беспилотных летательных аппаратов на данном направлении. Учитывая, что украинские формирования очень зависимы как от разведки беспилотниками, так и от применения ударных дронов, это действительно стало серьезной проблемой для них.Гайдай признал и факт активизации ВС РФ на Кременском направлении. Как отмечает киевский ставленник, количество атак и обстрелов со стороны российских вооруженных сил значительно увеличилось. На данный участок фронта, по утверждению Гайдая, российское командование направило большое количество мобилизованных военнослужащих.В то же время, силы ЧВК «Вагнер», как заявляет чиновник, передислоцировались на Артемовское направление, где идут куда более ожесточенные бои.Напомним, что Луганское и далее Харьковское направления украинские представители считают вероятными направлениями дальнейшего наступления российских вооруженных сил. Однако пока значительного продвижения российских войск в данном районе украинское командование не фиксирует.Вчера, кстати, военное ведомство Украины поспешило опровергнуть опубликованную в зарубежном издании The Times информацию о концентрации десятитысячной группировки ВС РФ у границ Сумской области Украины.