Военное обозрение
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Так называемый «луганский губернатор» сетует на эффективность российской РЭБ к западу от Кременной

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Так называемый «луганский губернатор» сетует на эффективность российской РЭБ к западу от Кременной

В районе Кременной российские вооруженные силы установили мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая хорошо работает. Об этом заявил ставленник киевского режима, так называемый «луганский губернатор», Сергей Гайдай.


По словам украинского чиновника, деятельность российской РЭБ сильно мешает использованию ВСУ квадрокоптеров и беспилотных летательных аппаратов на данном направлении. Учитывая, что украинские формирования очень зависимы как от разведки беспилотниками, так и от применения ударных дронов, это действительно стало серьезной проблемой для них.

Гайдай признал и факт активизации ВС РФ на Кременском направлении. Как отмечает киевский ставленник, количество атак и обстрелов со стороны российских вооруженных сил значительно увеличилось. На данный участок фронта, по утверждению Гайдая, российское командование направило большое количество мобилизованных военнослужащих.

В то же время, силы ЧВК «Вагнер», как заявляет чиновник, передислоцировались на Артемовское направление, где идут куда более ожесточенные бои.

Напомним, что Луганское и далее Харьковское направления украинские представители считают вероятными направлениями дальнейшего наступления российских вооруженных сил. Однако пока значительного продвижения российских войск в данном районе украинское командование не фиксирует.

Вчера, кстати, военное ведомство Украины поспешило опровергнуть опубликованную в зарубежном издании The Times информацию о концентрации десятитысячной группировки ВС РФ у границ Сумской области Украины.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 09:57
    +2
    Кажется возможности РЭБ и способствовало неприятию нашими к вниманию и производству БПЛА
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:07
      -1
      Цитата: Аргон
      Кажется возможности РЭБ и способствовало неприятию нашими к вниманию и производству БПЛА

      Возможно ..Вон Байрактары куда то пропали все ,да и США что то свое БПЛА уже не грозится поставлять укрорейху ..Так квадрокоптеры летают иногда
      Наши вон вообще шары запускают над Киевом )))
      1. mlad
        mlad Сегодня, 10:16
        +2
        Увы, но РЭБ против Байрактаров оказалась малоэффективна, а вот эффект дала наша ПВО, против военных серьезных беспилотников, систем со спутниковым наведением РЭБ как то не работает, если бы работала то хаймерсы так точно не лупили бы
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 10:19
          0
          Цитата: mlad
          Увы, но РЭБ против Байрактаров оказалась малоэффективна, а вот эффект дала наша ПВО, против военных серьезных беспилотников, систем со спутниковым наведением РЭБ как то не работает, если бы работала то хаймерсы так точно не лупили бы

          "химеры" наводятся по спутникам,местячковая РЭБ им пофигу.почему спутники юсэй.наши не лупят ?-вот вопрос.война ведь ?
        2. Tusv
          Tusv Сегодня, 10:35
          0
          Цитата: mlad
          Увы, но РЭБ против Байрактаров оказалась малоэффективна, а вот эффект дала наша ПВО,

          Да вы что. wassat Так то все не так. Комплексы РЭБ это вспомогательное вооружение ПВО. Между прочим в С-400 входит и Рычаг. . Как Полуваенная без РЭБа то? Точно ракеты закончатся при четвертой волне атаки
          1. mlad
            mlad Сегодня, 10:46
            0
            Сколько было хвалебных статей как глушим сигналы GPS, чуть ли не пол европы можем, а про авиационные ХИБИНЫ которые якобы заглушили дональд кук даже теперь и не вспоминают, даже против устаревшего ПВО украины не работают и авиация боится летать
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:47
    +1
    300 тысяч мобилизованных для такого ТВД как Украина на тысячи километров фронтов - это ничто.
    Украина легко перекроет это число дополнительной мобилизацией - пушечного сала на Украине навалом - нарожали с избытком в СССР.

    РФ нужно довести общее количество личного состава СВО до 2 миллионов человек и подготовить наступления кроме Донбасса по крайней мере по 5 направлениям:

    1) наступление из Белоруссии к Молдове по направлению Мозырь - Коростень - Житомир - Бердичев - Винница - Могилёв-Подольский, блокируя Киев с запада и отсекая Галицию и поставки оружия НАТО.

    2) наступление на Киев с востока - освобождая древние русские города Чернигов и Сумы

    3) наступление на Харьков из Белгорода, окружая его.

    4) наступление с юга на Запорожье и Екатеринослав.

    5) высадка десантов в Херсон и последующее наступление на Николаев и Одессу, к Приднестровью.

    Вот тогда у ВСУ возникнет перенапряжение сил и все фронты, оборона ВСУ просто повалятся.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:25
      0
      С такими стратегическими планами, вам лучше в МО, стрелки на картах рисовать. Глядишь через неделю одним генералом будет больше.