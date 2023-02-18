Военкор рассказал о нескоординированных действиях на фронте: ВСУ открыли минометный огонь по своим

На линии боевого соприкосновения сторон в зоне украинского конфликта очень большую роль играет нормальная координация между подразделениями. Пример отсутствия такой координации описывает в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.
В одном населенном пункте действуют два подразделения ВСУ. Из-за отсутствия связи и координации одно подразделение открыло минометный огонь по своим. Второе подразделение прячется в подвале от огня своих же минометов.
На нацистов на этом видео плевать, пусть поубивают друг друга это их проблема
- справедливо комментирует ситуацию Руденко.
Но такие проблемы с координацией и связью между подразделениями существуют и у российских войск. Поэтому на примере украинских подразделений, который приводит военкор, следует все проанализировать и сделать вывод, как избегать подобных ситуаций.
К сожалению, решать проблемы со связью часто приходится с помощью гражданских волонтеров, которые собирают средства и закупают необходимое оборудование. И это – очень неприятная ситуация: получается, что государство, его военное ведомство, не могут в полной мере покрыть потребности подразделений в средствах связи, в квадрокоптерах, в другом оборудовании, в медицинских препаратах, раз это вынуждены делать гражданские за свой счет, а волонтеры отвозить на линию фронта. Этот вопрос необходимо решать, как можно скорее, поскольку от этого зависят и эффективность боевых действий наших войск, и жизни наших людей.