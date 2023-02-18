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Военкор рассказал о нескоординированных действиях на фронте: ВСУ открыли минометный огонь по своим

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Военкор рассказал о нескоординированных действиях на фронте: ВСУ открыли минометный огонь по своим

На линии боевого соприкосновения сторон в зоне украинского конфликта очень большую роль играет нормальная координация между подразделениями. Пример отсутствия такой координации описывает в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.


В одном населенном пункте действуют два подразделения ВСУ. Из-за отсутствия связи и координации одно подразделение открыло минометный огонь по своим. Второе подразделение прячется в подвале от огня своих же минометов.

На нацистов на этом видео плевать, пусть поубивают друг друга это их проблема

- справедливо комментирует ситуацию Руденко.

Но такие проблемы с координацией и связью между подразделениями существуют и у российских войск. Поэтому на примере украинских подразделений, который приводит военкор, следует все проанализировать и сделать вывод, как избегать подобных ситуаций.

К сожалению, решать проблемы со связью часто приходится с помощью гражданских волонтеров, которые собирают средства и закупают необходимое оборудование. И это – очень неприятная ситуация: получается, что государство, его военное ведомство, не могут в полной мере покрыть потребности подразделений в средствах связи, в квадрокоптерах, в другом оборудовании, в медицинских препаратах, раз это вынуждены делать гражданские за свой счет, а волонтеры отвозить на линию фронта. Этот вопрос необходимо решать, как можно скорее, поскольку от этого зависят и эффективность боевых действий наших войск, и жизни наших людей.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:25
    +3
    У нас тоже зачастую подразделения или сами себе или через волонтеров бауфенги закупает. Дело-то не в том , чтоб рация была закрытая-моторов и кенвудов все равно нет в продаже. Дело в том что перепрошивать надо-это из технических средств, а во вторых надо использовать таблицы позывных. Разрабатывать их самостоятельно и устанавливать взаимодействие с соседями по обороне. Другим подразделениями и частями. Не замыкаться в своём опорнике, боясь нос высунуть, а активно вести разведку и наблюдение. Обозначиться соседям, установить контакт и способы взаимодействия. Ну а если нашли каналы противника то попытаться вносить им смуту в переговоры. Они иногда открытым текстом общаются надеясь на свой суржик. если есть в подразделении, кто из луганска-донецка, то всякие радиоигры возможны...Кто поопытнее из наших-помнит как на Кавказе боевики такие приемы применяли-натравливали части по рации друг на друга. Теперь этот опыт против чубатых применяется.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:26
    0
    Этот самый "дружественный огорь"имеет место во всех конфликтах.Однако хотелось,что бы больше его было с той стороны
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:36
    0
    На нацистов на этом видео плевать, пусть поубивают друг друга это их проблема

    - справедливо комментирует ситуацию Руденко.
    И добавить к этому больше нечего.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:54
      +1
      у них где надо "координированый"..угледар забыли ? я- нет.
  4. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:58
    +2
    Давно уже пора поставить вопрос о соответствии занимаемым должностям чиновников в руководстве МО РФ. Где это видано - обеспечивать армию за счет частной инициативы населения, волонтеров ? Пригожин вон сообщает, что ходит по кабинетам, выпрашивает боеприпасы для своей ЧВК. А если не выпросит? Вывести ЧВК из Артемовска? Из-за чьих то начальственных обид и ревностей? Здесь и исчезнувшие 1,5 млн комплектов обмундирования, здесь и обеспечение мобилизованных усилиями родственников, здесь и отсутствие необходимых средств связи, беспилотников, здесь и отставание артиллерийских средств ведения огня от западных и в дальности и в точности. И при этом бравурные доклады о том, что российская армия на 70% оснащена современнейшими видами техники и вооружения.
  5. vindigo
    vindigo Сегодня, 11:05
    0
    Судя по таким сообщениям, их Дельта, или как там у них называется эта система управления войсками, полное фуфло.