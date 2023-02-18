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Воздушная тревога по всей Украине: Сообщается об ударах по объектам в Хмельницком

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Воздушная тревога по всей Украине: Сообщается об ударах по объектам в Хмельницком

Сегодня, 18 февраля, на Украине снова звучат сирены воздушной тревоги. Ряд украинских официальных лиц, которых центруют местные паблики и ТГ-каналы, сообщают о пусках ракет из акватории Черного моря и не только.


В частности, глава Николаевской области Виталий Ким изначально заявил о двух ракетных пусках со стороны Черного моря. Обе крылатые ракеты якобы уже прошли над Николаевщиной и направляются предположительно в западные области страны.

Позднее Ким сообщил о пусках уже шести «Калибров».

Об ударе в сторону западных областей Украины позднее заявил и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. С его слов, был зафиксирован пуск 6 крылатых ракет со стороны Феодосии. Сейчас все они уже находятся в украинском воздушном пространстве и направляются на запад. Как выразился военный, ПВО уже отрабатывает по целям.

В пользу того, что российские «Калибры» нацелены на западные области Украины выступает и заявление губернатора Львовской области Максима Козицкого, который призвал граждан пройти в укрытия.

Впрочем, под ударом уже в ближайшее время может оказаться не только западная часть Украины. Об угрозе ракетной атаки объектов региона также предупредил так называемый губернатор Днепропетровской области Николай Лукашук.

На момент публикации материала стало известно о двух взрывах в Хмельницкой области, поражены объекты противника в этом регионе. В ряде регионов, включая Киев и Киевскую область, начались превентивные отключения электричества.

Согласно поступающим сообщениям, ракетная атака на Украину продолжается. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявляет об использовании Россией тактической авиации, которая производит запуски ракет с, как он выразился, «оккупированных территорий».
Автор:
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:45
    +1
    Сначала заявят что ракеты уже почти совсем закончились. Потом скажут что сбили почти все кроме двух. Потом будут считать разбитые трансформаторы и машинные залы. хотя может быть в этот раз прилепит по чисто военным целям типа самого ПВО и радиолокационных станций. если события выходят на решение по операции на фронте можно кратковременно пригасить систему ПВО и приоткрыть небо для авиации. Это работа на короткий период, потому что новые РЛС и ПВО поставит запад, но на какое-то время интенсивность авиации можно будет увеличить. Это имеет смысл только в определенном случае...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:57
      -1
      ПВО-ПРО наши мочат ,перед операцией " Багратион" ...
      Пока идут разборки в мире, кто взорвал газовые трубы ..Нужно воспользоваться моментом и решить вопрос с окраиной .
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:26
        0
        Согласен, если потребуется, хоть и СБЧ-ми.
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 10:46
    +1
    Воздушная тревога по всей Украине: Сообщается об ударах по объектам в Хмельницком

    Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов? Этому есть объяснение | Русская весна
    Депутат последнего легитимного созыва Верховной Рады Украины Олег Царёв задаёт резонные вопросы о работе украинского нефтеперерабатывающего завода.
    Дело в том, что крупнейший НПЗ Украины — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (“Укртатнефть”) продолжает работать. Причём работает на полную мощность. Некоторое время назад, после 2 апреля 2022, собственники завода распространяли по всем каналам информацию, что завод выведен из строя благодаря массированным обстрелам со стороны Российской Федерации и стоит.

    При этом, на самом деле, завод никогда не останавливался.

    Некоторое время он работал на низкой мощности без факелов в трубах. Готовые нефтепродукты вывозились автотранспортом по ночам. Сейчас же уже и прятаться перестали — факел горит круглосуточно, готовые нефтепродукты вывозят ж/д транспортом. Даже в публичном украинском пространстве появилась информация о его работе.

    Завод, переданный Министерству обороны для нужд ВСУ и вовсю открыто поставляющий ГСМ для ВСУ, до сих пор не уничтожен. Завод, наполненный легкогорючими нефтепродуктами, легко поджигается и очень тяжело тушится. Объяснить то, что завод до сих пор работает, с точки зрения здравого смысла невозможно», — пишет он в авторском Telegram-канале. https://rusvesna.su/news/1676006206 есть варианты ?объяснения ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:57
      +3
      В этой "операции" вообще много странного.Ничем не обьяснимого,кроме низкого уровня планирования,предательства,корыстных интересов
  3. Normann
    Normann Сегодня, 10:49
    -1
    А вот в феврале 2022 года так было нельзя сделать.(((
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Normann
      А вот в феврале 2022 года так было нельзя сделать.(((

      Можно было конечно ,но Россия все же надеялась ,что все завершится как с Крымом ..Но увы все оказалось намного сложнее и запущеней ..
      А может и к лучшему ,сейчас мочим всю эту бандеровскую нечесть по полной ..За все наши унижения и предательство русского мира ,православия и памяти наших дедов и прадедов в ВОВ ..Не доработал Судоплатов и Хрущь многих выпустил ..Вот внучки зиговать начали в начале 90-х ..
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:51
    -1
    Только толку то с этих ударов?
    Не по тем целям бьют - все 40 основных депо Украины с тепловозами и с подвижным составом целы и невредимы по сей день, вся генерация на ТЭЦ и ТЭС - машинные залы целы, трансформаторы и машинные залы Ровенской и Хмельницкой АЭС целы и невредимы, не говоря уже о мостах через Днепр и туннелях в Карпатах.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Только толку то с этих ударов?
      Не по тем целям бьют - все 40 основных депо Украины с тепловозами и с подвижным составом целы и невредимы по сей день, вся генерация на ТЭЦ и ТЭС - машинные залы целы, трансформаторы и машинные залы Ровенской и Хмельницкой АЭС целы и невредимы, не говоря уже о мостах через Днепр и туннелях в Карпатах.

      Это все наше было и будет скоро ... hi А вот Польшу можно было бы так на их границе перемолоть ..Вот это было бы дело ,но это война с нато .
      Кстате фрицы при наступлении в 41-ом оберегали мосты и ж\д ,. Вот связь вырубали и забрасывали диверсантов в советской форме создавая панику и дезориентацию ,листовки разбрасывали и т.д Мессеры летали круглосуточно .
      Почему наши это все не применяют ? Те же громкоговорители орущие и т.д.
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 10:54
    +2
    Удары должны быть регулярными … объекты разными (в зависимости от данных разведки) … необходимо продолжать вскрывать и уничтожать ПВО это сдерживает применение нашей авиации … и более жёстко контролировать пути доставки вооружения и техники … уничтожая ключевые транспортные узлы
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:58
    +5
    Справедливости ради надо бы сказать, что переломить ход событий шестью (да хоть 106-тью) пусками практически невозможно. Нужна стабильная практика, на большом временном периоде.
    Разве что противник решит нам подыграть и соберет все свои заводы, базы, подстанции и силы ВСУ и прочие объекты в одном каком-то месте...
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:12
    0
    Вот так проходят современные войны. Звонишь по сотовому из Феодосии, говоришь - "к вам летят две ракеты, а нет, уже шесть", "Куда летят?, Куда-то на запад? Спуститесь в подвал на всякий случай. Алло... Алло-о-о..."
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:14
    0
    Эти атаки на промышленную и энергетическую инфраструктуру Украины имеют решающее значение.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:16
    0
    Все больше прихожу к выводу, что все эти пуски и удары- для нашего внутреннего пользования. Ничего стратегического мы за год не уничтожили. Ни мостов, ни НПЗ, ни трубопроводов, ни электростанций, ни тоннелей. И еще 1001 "ни". И это мое убеждение все усиливается. Не может такого быть- бьем, бьем, а у них ни поставки на передовую не уменьшаются, а увеличиваются, ни топливо для техники не заканчивается. И коллапса экономики нет. И, как следствие- нет массового недовольства. Несмотря на заклинания "наших".