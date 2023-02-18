Воздушная тревога по всей Украине: Сообщается об ударах по объектам в Хмельницком

Сегодня, 18 февраля, на Украине снова звучат сирены воздушной тревоги. Ряд украинских официальных лиц, которых центруют местные паблики и ТГ-каналы, сообщают о пусках ракет из акватории Черного моря и не только.
В частности, глава Николаевской области Виталий Ким изначально заявил о двух ракетных пусках со стороны Черного моря. Обе крылатые ракеты якобы уже прошли над Николаевщиной и направляются предположительно в западные области страны.
Позднее Ким сообщил о пусках уже шести «Калибров».
Об ударе в сторону западных областей Украины позднее заявил и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. С его слов, был зафиксирован пуск 6 крылатых ракет со стороны Феодосии. Сейчас все они уже находятся в украинском воздушном пространстве и направляются на запад. Как выразился военный, ПВО уже отрабатывает по целям.
В пользу того, что российские «Калибры» нацелены на западные области Украины выступает и заявление губернатора Львовской области Максима Козицкого, который призвал граждан пройти в укрытия.
Впрочем, под ударом уже в ближайшее время может оказаться не только западная часть Украины. Об угрозе ракетной атаки объектов региона также предупредил так называемый губернатор Днепропетровской области Николай Лукашук.
На момент публикации материала стало известно о двух взрывах в Хмельницкой области, поражены объекты противника в этом регионе. В ряде регионов, включая Киев и Киевскую область, начались превентивные отключения электричества.
Согласно поступающим сообщениям, ракетная атака на Украину продолжается. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявляет об использовании Россией тактической авиации, которая производит запуски ракет с, как он выразился, «оккупированных территорий».