В 15-ю годовщину провозглашения «независимости» Косово албанские власти вновь напомнили о проекте «Великая Албания»

Пятнадцать лет назад так называемый парламент Косово провозгласил независимость республики. Отмечая годовщину, в Приштине и Тиране снова вспомнили о своих опасных планах на фоне и так напряжённой ситуации в сербско-албанских отношениях.
Премьер-министр Албании Эди Рама вспоминает об идее объединения всех албанцев к 2025 году, которую он выдвинул ещё пять лет назад. Он дал понять, что не откажется от проекта создания «Великой Албании» и подчеркнул, что «Сербия должна признать Косово и просить прощения за свои военные преступления на его территории».
Подобная же риторика звучала и в Приштине, где премьер-министр Косово Альбин Курти на заседании парламента по случаю 15-летия провозглашения «независимости» говорил о «преступлениях» сербов и благодарил международных союзников за «предотвращение вторжения Сербии».
Эксперты в Белграде отмечают, что сегодняшняя реальность такова, что самопровозглашенное Косово, несмотря на поддержку значительного числа могущественных и влиятельных стран, не стало и не может стать государством, поскольку значительное большинство международного сообщества осознает, что допущение такого прецедента имело бы катастрофические последствия для стабильности в мире. Поэтому, по их мнению, статус Косово будет оставаться в подвешенном состоянии.
Напомним, что Косово признали 84 страны, но 106 государств этого делать не стали. Мало того, несколько государств, ранее признавших косовскую независимость, со временем это признание отозвали.
При этом многие албанцы в Приштине и Тиране даже не верят, что самопровозглашенное Косово является государством, а скорее надеются, что это лишь этап в процессе создания «Великой Албании». В Белграде также понимают, что конечная цель лидеров в Приштине и Тиране – это ни независимость Косово, а его поглощение Албанией.