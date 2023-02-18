В 15-ю годовщину провозглашения «независимости» Косово албанские власти вновь напомнили о проекте «Великая Албания»

Пятнадцать лет назад так называемый парламент Косово провозгласил независимость республики. Отмечая годовщину, в Приштине и Тиране снова вспомнили о своих опасных планах на фоне и так напряжённой ситуации в сербско-албанских отношениях.Премьер-министр Албании Эди Рама вспоминает об идее объединения всех албанцев к 2025 году, которую он выдвинул ещё пять лет назад. Он дал понять, что не откажется от проекта создания «Великой Албании» и подчеркнул, что «Сербия должна признать Косово и просить прощения за свои военные преступления на его территории».Подобная же риторика звучала и в Приштине, где премьер-министр Косово Альбин Курти на заседании парламента по случаю 15-летия провозглашения «независимости» говорил о «преступлениях» сербов и благодарил международных союзников за «предотвращение вторжения Сербии».Эксперты в Белграде отмечают, что сегодняшняя реальность такова, что самопровозглашенное Косово, несмотря на поддержку значительного числа могущественных и влиятельных стран, не стало и не может стать государством, поскольку значительное большинство международного сообщества осознает, что допущение такого прецедента имело бы катастрофические последствия для стабильности в мире. Поэтому, по их мнению, статус Косово будет оставаться в подвешенном состоянии.Напомним, что Косово признали 84 страны, но 106 государств этого делать не стали. Мало того, несколько государств, ранее признавших косовскую независимость, со временем это признание отозвали.При этом многие албанцы в Приштине и Тиране даже не верят, что самопровозглашенное Косово является государством, а скорее надеются, что это лишь этап в процессе создания «Великой Албании». В Белграде также понимают, что конечная цель лидеров в Приштине и Тиране – это ни независимость Косово, а его поглощение Албанией.