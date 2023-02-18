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Французские предприятия ускорили производство артиллерийских установок Caesar для поставок Киеву

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Французские предприятия ускорили производство артиллерийских установок Caesar для поставок Киеву

Французские промышленные предприятия ускорили производство вооружений, чтобы обеспечить скорые поставки украинской армии дополнительных партий самоходных артиллерийских систем Caesar. Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Колонна также призвала другие страны Евросоюза к адаптации национальных экономик для обеспечения ускоренного производства вооружений.


По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жана-Луи Тьерио, ранее Париж передал киевскому режиму противотанковые ракетные комплексы пятого поколения "Akeron", о чем ранее не сообщалось. Akeron MP является новейшей противотанковой управляемой ракетной системой, принятой на вооружение французской армии в 2017 году. ПТРК разработан компанией MBDA France и призван заменить аналогичные американские системы Javelin. Переносной комплекс способен поражать цели на расстоянии до 5 км и предназначен для использования как пехотой, так и для установки на боевые машины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада намерены в ближайшее время наращивать военную поддержку Украине, чтобы дать возможность ВСУ перейти в контрнаступление. Запад надеется на победу украинской армии и последующие переговоры на условиях Киева.

По словам Макрона, Западу необходимо выстраивать диалог с Россией, без которого невозможно достижение мира в Европе. Однако, по мнению французского лидера, сейчас неподходящее время для подобных переговоров. Такая "оригинальная" логика французского президента.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Ministry of Defence of Ukraine
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19 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 10:50
    +1
    Всё как всегда … кому война акому мать родна … ВПК запада рассматривает события как самое лучшее время для максимального заработка … наращивают производство и лоббируют программы перевооружения войск стран ЕС
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:51
      +1
      Французские предприятия ускорили производство артиллерийских установок Caesar для поставок Киеву
      чтож...мы ведь с натой не воюем...
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 11:09
        +1
        Трусость - это не слабость.
        Че нам мешает в труху бандеру? - - банкиры-гномы держат за бубенцы.
        +еще.... "индия будет недовольна убытками миттала стил на окраине".
        Кр рог не берем.
        Совбез оон - наше все.
        Как сталинские время рулили своей политикой без таких "озабоченностей"?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:15
          +1
          До Кривого Рога ещё ой как далеко.А американцы красавцы всех напрягли,дали задание,а сами только командуют.

          Поставки боеприпасов с Запада, от которых полностью зависит украинская армия, не успевают за потребностями на фронте. Сроки доставки тяжелых боеприпасов увеличились с 12 до 28 месяцев. Резервы натовских стран постепенно иссякают.
          Во время июльского наступления российские войска выпускали от 40 до 50 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Украинские — не более 5−6 тысяч. С тех пор украинские резервы боеприпасов были значительно пополнены, однако они и были отчасти израсходованы ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях.
          Сейчас же, с начавшемся российским наступлением на Донбассе и в Запорожской области, российские войска выпускают в 4 раза больше снарядов, чем украинские. На некоторых направлениях (в том числе бахмутском и угледарском) нехватка боеприпасов среди у армии Зеленского становится «острой», пишет Financial Times. На пределе работают французская компания Nexter Systems и чешская AS — крупнейшие производители 155-мм снарядов.
          Тем более, что американцы отказываются снабжать ВСУ дополнительными боеприпасами, полностью переложив это бремя на европейцев. Зато американские военные советники продолжают указывать Киеву, как и где нужно воевать — чужими руками.

          https://svpressa.ru/war21/article/362690/
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:51
    +3
    Слова, слова... реальные действия отражают истину. Пока не вынесем всех их за днепр так и будут себя вести, а там завизжат о переговорах.
    Нам бы то же не помешало кое что изменить в ВПК, наростить производство снарядов и орудий, побольше высокоточных и управляемых снарядов просто необходимы с предстоящей поставкой танков.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:06
      -1
      Нет политической воли у Верховного и в Кремле выносить врага за Днестр - хоть бы до административных границ ЛНР и ДНР кое как дотянуть!

      Жирные денежные мешки вокруг Путина очень устали от этой войны, хотят мира любой ценой и без предварительных условий, хотят business as usual с врагами.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:53
    +1
    Плохо дело. Если французы запустят этот источник оружия, то жертв с нашей стороны будет больше, а война затянется.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:09
      -1
      Гораздо хуже то, что Верховный до сих пор тянет с продолжением мобилизации, переводом экономики РФ на выпуск военной продукции, созданием ударных кулаков для наступления на Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, Екатеринослав, Полтаву.

      Ожиданием мирных переговоров без предварительных условий с неразгромленным врагом войну ещё никто в истории человечества не выигрывал.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 11:20
        0
        Ганнибал после битвы при Каннах ждал мирных предложений от Рима вместо того чтобы развивать успех. В итоге дождался разрушения Карфагена.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 11:22
        +1
        А людей вы спрашивали хотят они быть мобилизованными ?
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:27
          0
          Да у него почти все посты про мобилизацию. Украинский провокатор - не иначе. good
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 10:55
    +5
    О чем я и говорил, дадут деньги капиталистам-заработают заводы и попрет техника и боеприпасы. У нас некоторые здесь товарищи не понимают немного как у них устроено производство, причем по всем направлениям, есть заказы-линия работает, нет-выключили...Если , допустим танки не выпускаются, это не значит, что их не будут выпускать, нужен только заказ...У нас же если встал завод, как правило кранты ему.
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:02
    +1
    Да ни в какое наступление они не перейдут. Покосят Укроп как говорят
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:03
    0
    Спящий гигант НАТО просыпается.

    И только в Кремле, в Москве, в России по прежнему веселятся, жируют, хайпуют и стремятся к мирным переговорам с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий....

    Помелье придёт скоро и оно будет тяжёлым и жестоким - это цена поражения на Украине и отказа от нормальной мобилизации населения и экономики России на победу над врагом.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:06
    0
    Да, сомнений нет- завалят украину оружием. Причем очень даже неплохим. Это они сначала неликвиды сбагрили. Сейчас пойдет новейшее. Запад не . Сейчас наладят массое производство и для себя, про запас и для войны сейчас. И то и то им выгодно.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 11:12
      0
      Причём все они абсолютно уверены, что война не придёт на их территорию. Ведь они не участвуют в конфликте.
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:12
    -1
    Французские предприятия ускорили производство артиллерийских установок Caesar для поставок Киеву

    Ну с лягушатниками все понятно те еще подстилки ..
    А вот Израиль поставил укрорейху снаряды со складов сша ?..Дайте статью об этом и вообще
  9. smok1961
    smok1961 Сегодня, 11:19
    0
    Największym bogactwem Rosji są ludzie. Rosjanie nie pytają ilu ich zginęło w czasie inwazji na Ukrainę.
    nikt nie chce wiedzieć czy to jest 10.000 żołnierzy , czy może 30.000 żołnierzy ...a może 150.000 żołnierzy ?
    Tego tematu w Rosji nie ma ...

    Rosjanie, którzy rok temu czuli się światowym mocarstwem powoli rozumieją gorzką prawdę.
    Gorzka prawda to pieniądze :

    - Rosja na armie wydaje 65 mld dolarów rocznie
    - Wielka Brytania wydaje 68 mld dolarów rocznie
    - Francja i Niemcy po 56 mld dolarów
    - a USA 800 mld dolarów.

    Sytuacja jest taka, że magazyny z przestarzałym sprzętem na zachodzie Europy i w USA już są puste. Trzeba rozpocząć nową produkcję.
    Gorzka prawda dla Ukrainy jest taka, że wcześniej czy później za ten sprzęt trzeba będzie zapłacić.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:26
    0
    В принципе можно подсчитать ущерб нанесённый конкретной системой вооружений и в случаи победы ( а мы точно победим ! ) предъявить счёт в виде контрибуции всем эти поставщикам оружия и боеприпасов.
    Французы ещё за войну 1812 года и Крымскую войну не рассчитались.
    Если это правда с " Северными потоками" то уже сейчас можно предъявлять счёт США и Норвегии за убытки, ремонт и упущенную выгоду и моральный вред. soldier