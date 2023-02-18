Американский журнал: Что предпримет российское руководство с учетом того, что «у ВС РФ через два-три года закончатся танки»

И именно поэтому не исключено, что в ближайшем будущем Москва может сделать то, что сделал Киев, — попросить у своих иностранных союзников их танки

Американский журналист Дэвид Экс на страницах журнала Forbes решил порассуждать, что предпримет российское руководство с учетом того, как считают некие западные аналитики (и судя по всему, сам автор Дэвид Экс), что у ВС РФ через два или три года закончатся танки Для начала автор статьи решил посчитать, сколько танков есть у России, какое количество было отправлено на Украину и каковы потери. Откуда у него данные журналист, не сообщает, но очевидно, что взяты они из открытых интернет-источников (точнее - «с потолка»). Далее статистика и рассуждения автора статьи.Итак, по данным Экса, за почти год военного противостояния на Украине российская армия задействовала около 2500 танков Т-90, Т-80 и Т-72, из которых потеряла не менее 1600 машин. Дабы возместить потери, было решено увеличить производство танков на «Уралвагонзаводе» и «Омсктрансмаше», но возможности предприятий ограничены. По данным «Новой газеты» (признана иноагентом в РФ), российская оборонная промышленность в настоящее время производит не более 250 новых танков в год.Журналист считает, что в настоящее время этим оборонным предприятиям не хватает мощностей и комплектующих для крупномасштабного производства новых танков. При этом на длительном хранении находится не так много старых танков, которые можно восстановить для использования на передовой.Для восполнения потерь в ходе боев на Украине только для поддержания боеспособности бронетанкового корпуса ежегодно требуется 1600 танков. Ограниченные возможности увеличения производства бронетехники означают, что недостающие танки требуется восполнять из существующего резерва.По данным из открытых источников, у России порядка 10 000 танков Т-72, Т-80 и Т-90 в военном резерве. Автор статьи пишет со ссылкой на некоего аналитика (естественно, неназванного...), что из этого количества реально восстановить можно не более трети. «Уралвагонзавод» и базирующийся в Сибири «Омсктрансмаш» могут восстанавливать 600 старых танков в год в дополнение к 250 новым Т-72 и Т-90.Таким образом, делает расчеты Экс, Россия вступила в войну с 2500 танками, и, видите ли, потеряла 1600 в первый год и за тот же промежуток времени могла построить или отремонтировать около 850. Это притом, что автор решил в это числе записать вообще всю бронетехнику, даже не разделяя танки и другие её виды.Далее журналист рассуждает, каким образом российские оборонные предприятия и руководство РФ могут восполнить почти двукратную недостачу танков сообразно потерянным в ходе боев.Первый вариант состоит в том, чтобы снизить стандарты модернизации устаревших бронемашин и тем самым ускорить их выпуск. По мнению Экса, это уже происходит, но и такой подход имеет количественные ограничения, да и боевые характеристики прошедших ускоренное восстановление танков резко снижаются. Отправка на фронт с консервации «музейных» Т-62 лишь приведет к их большим потерям.Кремль может вложить в расширение производственной базы по выпуску танков миллиарды долларов инвестиций. Но при ограниченном военном бюджете это приведет к сокращению программ разработки и выпуска других видов вооружений и боеприпасов.Существует третий вариант, рассуждает журналист. Россия могла бы начать импортировать танки, как сейчас импортирует беспилотники, снаряды и ракеты. Тем более, что такие дружественные РФ страны как Северная Корея и Иран производят сильно модифицированные версии Т-72.И последний вариант, как самый быстрый, но менее всего приемлемый для российского руководства — просто поставлять на фронт столько танков, сколько представляется возможным. Правда, для этого придется изменить военную доктрину десятилетней давности, чтобы у армии, лишившейся достаточного количества бронетехники, не возникли проблемы с ведением боевых действий.— заключает автор статьи.Теперь осталось подождать те самые два или три года, чтобы убедиться, насколько был прав или не прав в своих расчетах и рассуждениях американский журналист и прочие западные эксперты, регулярно заявляющие о нехватке тех или иных видов вооружений у России. Ракеты же у России, согласно заявлениям таких «экспертов» закончились ещё в апреле прошлого года...