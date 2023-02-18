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Конгрессмены-республиканцы проводят расследование, касающееся действий Байдена по выводу сил США из Афганистана

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Конгрессмены-республиканцы проводят расследование, касающееся действий Байдена по выводу сил США из Афганистана

Получив большинство голосов в нижней палате Конгресса США в ходе промежуточных выборов, политики-республиканцы вступили в противоборство с правящей партией. Как сообщается в заявлении комитета по надзору и подотчетности палаты представителей, конгрессмены-республиканцы инициировали расследование, касающееся действий президента Байдена по выводу сил США из Афганистана.


Напомним, что в конце августа 2021 года американская армия покинула территорию Афганистана. При этом уход США и их союзников из данной страны был настолько «стремительным», что многие эксперты назвали это «бегством».

Между тем, сама процедура вывода войск, как считают в вышеупомянутом комитете, вызывает множество вопросов. В недавно опубликованном конгрессменами заявлении говорится, что сам процесс эвакуации, в частности, процедура проверки въезжающих в США афганцев, требуют тщательного расследования.

Кроме того, представители республиканской партии подчеркивают, что в ходе вывода американского контингента из Афганистана было брошено большое количество вооружения армии США. Теперь оно попало в руки к террористам.

В целом, по мнению конгрессменов, инициировавших расследование, действия Джо Байдена и его администрации в 2021 году стали, как они выразились, «катастрофой для нацбезопасности» и требуют тщательного разбирательства.

Стоит отметить, что «разобраться» с действующей властью в США хотят не только республиканцы, но и некоторые представители правящей партии. Так, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг недавно назвал главу пентагона Ллойда Остина военным преступником, а действующую администрацию во главе с Джо Байденом призвал отправить в отставку.
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8 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 12:47
    +2
    Стоит отметить, что «разобраться» с действующей властью в США хотят не только республиканцы, но и некоторые

    Русские тоже хотят разобраться за ВСЕ !
    Вообще со всеми англасаксами ..Столько горя и бед вы в мире наделали ..и "Русские идут" помните об этом .
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: LukaNord
      Русские тоже хотят разобраться за ВСЕ !
      Вообще со всеми англасаксами .

      И нам без разницы, кто эти г.ниды, республиканцы или демократы bully
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:47
    +2
    Не выведи они тогда свои силы из Афганистана у них бы было значительно меньше возможностей сейчас "помогать" Украине и мало того, сейчас бы их "ограниченный контингент" оказался бы "ахиллесовой пятой"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: svp67
      Не выведи они тогда свои силы из Афганистана у них бы было значительно меньше возможностей сейчас "помогать" Украине и мало того, сейчас бы их "ограниченный контингент" оказался бы "ахиллесовой пятой"

      Это - однозначно! yes
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:50
    +3
    В администрации Байдена ,эта операция озвучивается как наступление из Афганистана.Её должны изучать в аналах НАТО.Цирк конечно несусветный в словоблудии ,тот же Кирби показал.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: tralflot1832
      В администрации Байдена ,эта операция озвучивается как наступление из Афганистана.Её должны изучать в аналах НАТО.Цирк конечно несусветный в словоблудии ,тот же Кирби показал.

      А, у Сатаны всегда всё с ног на голову am
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +1
    конгрессмены-республиканцы инициировали расследование, касающееся действий президента Байдена по выводу сил США из Афганистана.
    На сегодняшний день уже столько на Байдена и его сына накопали, что, как минимум на импичмент хватило бы с лихвой. Но... Непотопляем дедушка, т.к. оно не тонет. Поэтому новое расследование закончится аналогично.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 13:33
      0
      Дед Бидон уверен в одном - пока ВПК США имеет все возрастающие заказы, клан Бидона будет неприкасаем. Это не в Китае огрызки собирать. Это реальная экономика США.