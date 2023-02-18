Конгрессмены-республиканцы проводят расследование, касающееся действий Байдена по выводу сил США из Афганистана

Получив большинство голосов в нижней палате Конгресса США в ходе промежуточных выборов, политики-республиканцы вступили в противоборство с правящей партией. Как сообщается в заявлении комитета по надзору и подотчетности палаты представителей, конгрессмены-республиканцы инициировали расследование, касающееся действий президента Байдена по выводу сил США из Афганистана.Напомним, что в конце августа 2021 года американская армия покинула территорию Афганистана. При этом уход США и их союзников из данной страны был настолько «стремительным», что многие эксперты назвали это «бегством».Между тем, сама процедура вывода войск, как считают в вышеупомянутом комитете, вызывает множество вопросов. В недавно опубликованном конгрессменами заявлении говорится, что сам процесс эвакуации, в частности, процедура проверки въезжающих в США афганцев, требуют тщательного расследования.Кроме того, представители республиканской партии подчеркивают, что в ходе вывода американского контингента из Афганистана было брошено большое количество вооружения армии США. Теперь оно попало в руки к террористам.В целом, по мнению конгрессменов, инициировавших расследование, действия Джо Байдена и его администрации в 2021 году стали, как они выразились, «катастрофой для нацбезопасности» и требуют тщательного разбирательства.Стоит отметить, что «разобраться» с действующей властью в США хотят не только республиканцы, но и некоторые представители правящей партии. Так, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг недавно назвал главу пентагона Ллойда Остина военным преступником, а действующую администрацию во главе с Джо Байденом призвал отправить в отставку.