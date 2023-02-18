Николаевский губернатор Ким вынужден признать, что на опубликованном им фото обломки не сбитой российской ракеты, а упавшей ракеты ПВО ВСУ

Сегодня на территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с очередной массированной ракетной атакой против объектов энергетической инфраструктуры Украины. Ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким опубликовал в своем Telegram фотографию упавшей ракеты.Обломок ракеты лежит посередине поля. Интересно, что сначала Ким утверждал, будто бы это – фрагмент сбитой средствами украинской противовоздушной обороны российской ракеты. Ведь ранее над Николаевской областью, утверждал Ким, пролетело несколько российских ракет.Однако затем ставленник в Николаеве всё же был вынужден признать, что в поле упала не сбитая российская ракета, а очередная ракета украинской противовоздушной обороны, которая прошла мимо цели и самоликвидировалась. Именно украинская ПВО отличается постоянными ошибками при применении, вследствие которых ракеты то попадают в жилые дома, то падают, в том числе, и на территории сопредельных стран – в Польше, Молдавии.В настоящее время на Украине прошел отбой объявленной ранее воздушной тревоги. Однако в целом ряде регионов страны уже начались экстренные отключения электроэнергии. В Кривом Роге местные власти анонсировали переход инфраструктуры на генераторы, поскольку из-за вероятных ракетных ударов электроснабжение региона может быть нарушено.Превентивные отключения света прошли в Черкасской области, а также в Полтавской области. Компания «Полтаваоблэнерго» ввела экстренные отключения света в регионе из-за сохраняющегося риска новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. При этом сама воздушная тревога в Полтавской области пока не объявлена.Нет воздушной тревоги и в Одессе, но экстренные отключения света в портовом городе уже начались. Кроме того, свет отключили в Кировоградской области, а также на оккупированных украинскими формированиями территориях российской Херсонской области.Стало известно, что помимо объектов в Хмельницком были поражены объекты противника в Днепропетровской области, в том числе и объекты топливно-энергетического комплекса.