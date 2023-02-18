Военное обозрение
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Николаевский губернатор Ким вынужден признать, что на опубликованном им фото обломки не сбитой российской ракеты, а упавшей ракеты ПВО ВСУ

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Николаевский губернатор Ким вынужден признать, что на опубликованном им фото обломки не сбитой российской ракеты, а упавшей ракеты ПВО ВСУ

Сегодня на территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с очередной массированной ракетной атакой против объектов энергетической инфраструктуры Украины. Ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким опубликовал в своем Telegram фотографию упавшей ракеты.


Обломок ракеты лежит посередине поля. Интересно, что сначала Ким утверждал, будто бы это – фрагмент сбитой средствами украинской противовоздушной обороны российской ракеты. Ведь ранее над Николаевской областью, утверждал Ким, пролетело несколько российских ракет.

Однако затем ставленник в Николаеве всё же был вынужден признать, что в поле упала не сбитая российская ракета, а очередная ракета украинской противовоздушной обороны, которая прошла мимо цели и самоликвидировалась. Именно украинская ПВО отличается постоянными ошибками при применении, вследствие которых ракеты то попадают в жилые дома, то падают, в том числе, и на территории сопредельных стран – в Польше, Молдавии.

В настоящее время на Украине прошел отбой объявленной ранее воздушной тревоги. Однако в целом ряде регионов страны уже начались экстренные отключения электроэнергии. В Кривом Роге местные власти анонсировали переход инфраструктуры на генераторы, поскольку из-за вероятных ракетных ударов электроснабжение региона может быть нарушено.

Превентивные отключения света прошли в Черкасской области, а также в Полтавской области. Компания «Полтаваоблэнерго» ввела экстренные отключения света в регионе из-за сохраняющегося риска новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. При этом сама воздушная тревога в Полтавской области пока не объявлена.

Нет воздушной тревоги и в Одессе, но экстренные отключения света в портовом городе уже начались. Кроме того, свет отключили в Кировоградской области, а также на оккупированных украинскими формированиями территориях российской Херсонской области.

Стало известно, что помимо объектов в Хмельницком были поражены объекты противника в Днепропетровской области, в том числе и объекты топливно-энергетического комплекса.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Николаевской областной администрации Украины
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:48
    0
    Потерял Ким айкос,вот и начали мозги прояснятся.Впрочем,это-не очевидно
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:39
      0
      сначала Ким утверждал, будто бы это – фрагмент сбитой средствами украинской противовоздушной обороны российской ракеты
      А, оказалось, это по Украине прилетели... кондиционеры bully
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:42
      -1
      Мозги вылечат холодом.
      Свежнсть мысли - заслуга колымы.
      Пестня чукчи для кима. Учи - ким почти мерикос будет.
      Ким-алеут.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 12:53
        -1
        Сомнительно чтобы отмороженных можно было вылечить холодом))
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:53
    +2
    Теперь им, кроме собственного, ПВО надо еще бояться и охотников за геранями на джипах с "кулемётами"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: голос_разуma
      Теперь им, кроме собственного, ПВО надо еще бояться и охотников за геранями на джипах с "кулемётами"

      Эти "охотники" уже с игиловскими шевронами катаются по Украине, что подтверждает версию о кончине этого субъекта, как государства.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    +1
    ставленник в Николаеве всё же был вынужден признать
    Какая мелочь для украинской власти выдать обломки своей ракеты за сбитую российскую. Такое повторяется систематически. Поэтому даже удивительно, что исправил ошибку, которую допустил 100% намерено.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: rotmistr60
      ставленник в Николаеве всё же был вынужден признать
      Какая мелочь для украинской власти выдать обломки своей ракеты за сбитую российскую. Такое повторяется систематически. Поэтому даже удивительно, что исправил ошибку, которую допустил 100% намерено.

      А, сегодня на Украине так повелось, что одни и те же люди, по каждому факту одновременно орут "Перемога!" и "Зрада!"
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:55
    +2
    Какой пассаж, так обосрамившись публично.... wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:47
      -1
      Цитата: Nexcom
      Какой пассаж, так обосрамившись публично.... wassat

      Для них всё - Божья роса winked
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 12:15
    -1
    А на это у них сейчас есть унифицированный ответ: "Так как крылатые ракеты у России заканчиваются, то она применяет ракеты С-300 по наземным целям"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:50
      -1
      Цитата: svp67
      А на это у них сейчас есть унифицированный ответ: "Так как крылатые ракеты у России заканчиваются, то она применяет ракеты С-300 по наземным целям"

      Так по мне, тоже без разницы, если стоящая цель расположена на земле. request
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:20
    0
    Der "Schauspieler-Regisseur" in Kiew besteht darauf,
    das überall hin mit Raketen geschossen wird, ganz gleich,
    wer oder was getroffen wird, Hauptsache "Action" für die
    westlichen Sponsoren...!
    Natürlich haben diese Nazis Order, vor allem zivile Ziele
    und Zivilisten zu treffen; diese Ratten...!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Der "Schauspieler-Regisseur" in Kiew besteht darauf,
      das überall hin mit Raketen geschossen wird, ganz gleich,
      wer oder was getroffen wird, Hauptsache "Action" für die
      westlichen Sponsoren...!
      Natürlich haben diese Nazis Order, vor allem zivile Ziele
      und Zivilisten zu treffen; diese Ratten...!!

      Перевод
      "Актер-режиссер" в Киеве настаивает
      на том, что ракетами будут обстреливать все вокруг, независимо от того,
      кто или что будет поражено, главное - "акция" для
      западных спонсоров...!
      Конечно, у этих нацистов есть приказ поражать в первую очередь гражданские объекты
      и мирных жителей; эти крысы...!!

      Это и называют украинская "обезьяна с гранатой" yes
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:26
    +1
    После того, как его энергетическая система была разрушена очень точными и последовательными ударами, также удобно продолжить разрушение всей его экономической деятельности, закрыв морской экспорт зерна.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: Carlos Sala
      После того, как его энергетическая система была разрушена очень точными и последовательными ударами, также удобно продолжить разрушение всей его экономической деятельности, закрыв морской экспорт зерна.

      Да, но не все сразу, фронт то огромный.
  8. jack-no
    jack-no Сегодня, 13:13
    0
    Toutes ces erreurs de commentaires, de tirs amis et autres me laissent perplexe, surtout en ce concerne le vol MH17, dont je suis persuadé que c'était un missile ukrainien, accidentel ou intentionnel des anglo-saxons.
    Mais je doute que les Pays-Bas ait l'intention d'enquêter sur cette piste.