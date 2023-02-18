Польский генерал: Пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО

Польша продолжает идти в авангарде антироссийской риторики в Восточной Европе. Власти страны активно продвигали последнее решение стран ЕС о поставках танков Киеву. Однако некоторые в стране считают «усилия» польских властей в поддержке Украины недостаточными.
Как пишет польское издание Rzeczpospolita, бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал к более активной военной помощи Киеву. По словам генерала, вместо того чтобы поставлять Украине «барахло», залежавшееся на складах, необходимо передавать передовое вооружение из действующих частей. При этом Скшипчак назвал техникой «из чулана» и готовящиеся к отправке танки Leopard.
Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество
— приводит слова польского генерала Rzeczpospolita.
Генерал отметил, что Киеву нужно качественное преимущество в противостоянии с Россией, имеющей количественный перевес.
Скшипчак считает, что пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО и поэтому можно не бояться «разоружаться», отправляя Киеву вооружения более высокого качества.
Напомним, что Польша уже 27 февраля прошлого года передала Киеву первые партии оружия, а в прошлом месяце Варшава анонсировала передачу Украине польских ЗРК дальнего радиуса действия Osa-AKM-P1.