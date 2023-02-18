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Польский генерал: Пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО

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Польский генерал: Пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО

Польша продолжает идти в авангарде антироссийской риторики в Восточной Европе. Власти страны активно продвигали последнее решение стран ЕС о поставках танков Киеву. Однако некоторые в стране считают «усилия» польских властей в поддержке Украины недостаточными.


Как пишет польское издание Rzeczpospolita, бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал к более активной военной помощи Киеву. По словам генерала, вместо того чтобы поставлять Украине «барахло», залежавшееся на складах, необходимо передавать передовое вооружение из действующих частей. При этом Скшипчак назвал техникой «из чулана» и готовящиеся к отправке танки Leopard.

Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество

— приводит слова польского генерала Rzeczpospolita.

Генерал отметил, что Киеву нужно качественное преимущество в противостоянии с Россией, имеющей количественный перевес.

Скшипчак считает, что пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО и поэтому можно не бояться «разоружаться», отправляя Киеву вооружения более высокого качества.

Напомним, что Польша уже 27 февраля прошлого года передала Киеву первые партии оружия, а в прошлом месяце Варшава анонсировала передачу Украине польских ЗРК дальнего радиуса действия Osa-AKM-P1.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:56
    +2
    Сразу видно американского подстилку . А после разгрома украинской хунты , что собираются делать страны подстилки?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:08
      +2
      А после разгрома украинской хунты , что собираются делать страны подстилки?

      заткнут фонтан; если что посерьёзней - переобувание в прыжке
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:10
        +1
        Скшипчак считает, что пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО и поэтому можно не бояться «разоружаться», отправляя Киеву вооружения более высокого качества.

        stop Скшипчак!
        Однако это означает, что с новейшим вооружением, поставляемым Украине странами НАТО объективно вместе с иностранными экипажами, будут воевать с Россией и граждане стран НАТО!
        А также при этом будут воевать с Россией и сами поляки!
        Полякам что при этом, воевать с Россией - это больше всех остальных стран НАТО надо?!
    2. Комментарий был удален.
    3. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 16:14
      0
      О как Вас "минуснули! Наверное не хотят разгрома украинской хунты.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:01
    -2
    Капитан Очевидность. Он бы еще сообщил, что два плюс два это четыре.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: Арон Заави
      Капитан Очевидность. Он бы еще сообщил, что два плюс два это четыре.

      Вот Арон тебе в этой теме не стоит писать ..
      Поляки те еще настоящие , кем ты меня обзывал и всех русских ..
    2. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 16:17
      +1
      Интересно, а где это Вы увидели "угрозы для стран НАТО" от России?
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:40
        0
        Цитата: gurzuf
        Интересно, а где это Вы увидели "угрозы для стран НАТО" от России?

        Арон из Израиля всем тут угрозы рассылает .Это у евреев в крови !
  3. Закиров Дамир
    Закиров Дамир Сегодня, 16:01
    +2
    Скшипчак считает, что пока Россия занята Украиной, нет угрозы для стран НАТО и поэтому можно не бояться «разоружаться», отправляя Киеву вооружения более высокого качества.

    Правильно считает - даже добавить нечего! У Польши панический страх перед возможностью получить прямую границу с Россией.

    А потому при приближении России к Польше, поляки сорвутся по любому. И по любому огребут по полной и образцово-показательно для других стран НАТО.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: Закиров Дамир
      У Польши панический страх получить прямую границу с Россией

      Если вы не знали, то Калининградская область - это Россия, и у неё есть граница с Польшей... fool


      Цитата: Закиров Дамир
      И по любому огребут по полной

      Блажен кто верует...
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 16:25
        +1
        Цитата: Погоны
        Блажен кто верует...

        Я не верую - я уверен! И в отличии от Вас, я реально носил погоны СА.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 16:31
          0
          Цитата: Закиров Дамир
          носил погоны СА.


          Советская армия и армия Российская - это две разных армии.
          И Советская армия насчитывала в своём составе более 4 млн. человек. Вы не знали?
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:11
    +2
    вместо того чтобы поставлять Украине «барахло», залежавшееся на складах, необходимо передавать передовое вооружение из действующих часте

    можно подумать на складах Польши залежалось передовое вооружение