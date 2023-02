Каким быть современному автомату

Примечание переводчика. Перевод статьи Braut der Soldaten («Невеста солдата» – жаргонное название винтовок, данное немецкими солдатами, что-то вроде «наши жены – пушки заряжены»), опубликованной в немецком оружейном журнале Deutsche Waffenjournal N4-2022. Данная статья продолжает начатый «Немецким оружейным журналом» цикл материалов о будущем стрелкового оружия, открытый очерком «Огневая мощь в руках. Каким быть современному пулемёту».

Автор: Франц Кек (Franz Keck).

Перевод: Slug_BDMP.

Современные разработки

Автомат?

Специфические требования

«Делай для дураков!»

Что мы имеем?



Система AR-15 произвела революцию в оружейном деле. Несмотря на все свои недостатки, AR представляет собой наилучшую базу для создания современного автомата

Идеальное оружие пехотинца



Винтовка FN SCAR-H с одним из лучших «автоматных» прицелов Elcan Specter DR 1x/4x. В настоящее время этот прицел принят на снабжение бундесвера



Прицел Trijicon VCOG



Приборы для ведения боя ночью Elbit ARCAS и BAE System FWS-1

Выводы

Скандал, связанный с автоматом G36, затянувшийся поиск его преемника, американская программа NGSW вновь выдвинули на первый план тему автомата/штурмовой винтовки – обобщённо-индивидуального оружия солдата. DWJ позволил себе высказать своё мнение на эту тему.Винтовка (автомат) – это личное оружие каждого солдата, которое сопровождает его на войне и на учениях 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Между солдатом и винтовкой возникает своего рода личная привязанность. Особенно это касается пехотинцев и военнослужащих родственных им родов войск. Прозвище «солдатская невеста», разработанное американским генерал-майором Рупертусом во время Второй мировой войны «Кредо стрелка» американской морской пехоты, или имена, которые солдаты дают своему оружию – лучшее тому доказательство. Такое отношение сохраняется до сих пор, хотя и не в такой формализованной форме. Винтовки сейчас не проходят обряд «крещения», да и «Кредо стрелка» уже наизусть не зубрят.Со времён как минимум Первой мировой стрелковое оружие и навыки рядовых стрелков не являются решающими для исхода войны. В конфликте государств, как показывают события, разворачивающиеся на Украине и в Нагорном Карабахе, главную роль играют массированное применение современной техники, снабжение, новейшие технологии, например беспилотники, и способность от них защищаться. В миротворческих же операциях главное – это продуманная стратегия и эффективная её реализация.Почему же в данном случае уделяется такое внимание качествам индивидуального оружия? Потому что от этого оружия и умения бойцов с ним обращаться зависит их выживание и исход малых боестолкновений, происходящих без применения тяжелых систем вооружения. Свойства оружия и навыки солдата взаимно влияют друг на друга. Хорошо продуманная конструкция оружия значительно облегчает жизнь того, кто постоянно таскает его на себе и обслуживает. Эффективное и надежное оружие не в последнюю очередь определяет уверенность бойцов в себе.Прежде чем мы начнем размышлять об идеальном автомате, бросим взгляд на современное состояние и текущие разработки этого вида оружия.Бундесвер, по крайней мере, на данный момент сделал ставку на НК416А8 калибра 5,56х45, следуя моде на оружие в стиле AR, но с газоотводной системой с поршнем. Вообще, НК416А8 пользуется спросом у вооруженных сил многих стран. После принятия его на вооружение в армии Норвегии и в различных спецподразделениях мира к этой компании присоединились армия Франции, германское KSK, а вскоре, возможно, примкнет и весь бундесвер.Также и Корпус морской пехоты США с 2010 года использует НК416 в качестве «легкого оружия поддержки», а с 2018 он сделал его своим стандартным оружием. Но в дальнейшем имеются планы перехода на семейство оружия NGSW. Оно включает в себя винтовку, автоматическую винтовку, легкий пулемёт и прицельную систему, состоящую из оптического прицела переменной кратности (х1–8), баллистического вычислителя и лазерного дальномера. В оружии семейства NGSW используется новый патрон калибра 6,8 мм с начальной скоростью пули в 900 м/с. В задачу разработчиков входило и создание патрона на 20 % более легкого, чем обычные патроны сходного калибра.Sig Sauer сделал ставку на патрон с латунной гильзой со стальным донцем и на винтовку в стиле AR. Конкуренты же, Textron и General Dynamics, работают над патронами с полимерной гильзой и оружием футуристического вида. Испытания идут полным ходом, и первые подразделения должны быть перевооружены на новые образцы в 2022 году. (Статья написана и опубликована до объявления решения о программе NGSW. – Прим. переводчика).Россия, судя по всему, не видит необходимости в радикальном изменении концепции стрелкового оружия. В рамках программы «Ратник» был принят на вооружение автомат АК-12 калибра 5,45х39, являющийся, по сути, модернизированным АК-74.Патрон, выбранный для оружия программы NGSW, порождает ещё одну мысль: а будет ли оружие пехотинца будущего вообще автоматом/штурмовой винтовкой? Этот патрон по своим параметрам примерно соответствует патронам 7,62х51 НАТО. А армейское оружие такого класса в англоязычной среде называется Battle rifle – слово, аналога которому в немецком языке (да и в русском. – Прим. переводчика) нет. К нему можно отнести образцы от К98 , M1 Garand до НК G3 и FN SCAR-H. В противоположность им оружие под патрон класса 5,56х54 / 7,62х39 называют штурмовыми винтовками / автоматами / Assault rifle.Впервые они появились в Германии во время Второй мировой войны. Первым оружием этого класса стала винтовка Stgw 44. Перед немецкими оружейниками стояла задача создать относительно легкое и компактное автоматическое оружие, которое должно было стать массовым оружием пехотинцев. Оно должно было обеспечить как поражение одиночными выстрелами точечных целей, так и автоматический огонь на подавление, стать этаким «пулеметом для всех».Для обеспечения достаточного контроля над оружием при автоматической стрельбе, а также для удержания массы и размеров его в приемлемых пределах пришлось разработать патрон 7,92х33, положивший начало целому классу боеприпасов – промежуточным патронам. К ним можно отнести такие образцы, как 5,56х45, .300 ААС Blackout, 6,8 Remington SPC, 6,5 Grendel, 5,45x39, 7,62x39. Судя по всему, программа NGSW означает возрождение Battle rifle в США. Но оставим сейчас вопрос боеприпасов. Эта тема требует отдельного большого материала.Независимо от калибра важнейшую роль играет конструкция стрелкового оружия: оно должно быть эргономичным, точным, надежным и в определенной мере модульным.На фоне понимания того, что оружие пехотинца должно быть надежным, точным и модульным, вопрос удобства пользования часто остается в тени. Он не является ни главной темой официальных дебатов, ни решающим аргументом при принятии решения о взятии образца на вооружение. На самом же деле удобство является одним из важнейших качеств оружия. Оно тесно связано с условиями, в которых оружие применяется. При этом нельзя смешивать военные и гражданские образцы.Единственная ситуация, в которой гражданский стрелок использует в полной мере все возможности оружия в состоянии стресса, это соревнования по динамическим стрелковым дисциплинам. В этом случае стресс создается ограничением времени на выполнение упражнения и собственным стремлением к успеху. У солдата всё иначе. Он должен уверенно использовать свое оружие в тяжелых природных условиях, в состоянии физической и моральной усталости, под огневым воздействием противника, а то и будучи раненым. Это вопрос жизни и смерти.Различается и подход к подготовке. Обладающий амбициями спортсмен проводит много времени на тренировках в тире или на стрельбище. В армии же, это знает любой служивший, большая часть времени, отведенного на огневую подготовку, уходит на ожидание своей очереди, выдачу патронов… Исключение составляют разве что различные спецподразделения.Различается также и частота и интенсивность использования оружия. Гражданский спортсмен проводит с оружием лишь небольшую часть времени. И это редко связанно с большими физическими нагрузками. Солдат же даже в мирное время, на учениях неделями не расстается со своей винтовкой. Он с ней ест, спит, проходит долгие марш-броски. Именно поэтому небольшая масса и размеры, удобство разборки и чистки имеют первостепенное значение. Кроме того, эти качества сокращают время, требующееся для подготовки новобранцев.Хорошим подспорьем для достижения удобства пользователя является «KISS-принцип», сформулированный главным инженером Lockheed Martin Skunk Works Келли Джонсоном. В оригинале это означает: KISS – Keep it simple stupid, что можно приблизительно перевести как «делай для дураков» – излишняя сложность не нужна. Систему AR, разработанную примерно в это же время, можно считать примером нарушения этого принципа, в то время как ранее созданный АК-47– образец KISS-принципа.При этом нужно помнить, что AR-15, несомненно, был революционным оружием, определившим на десятилетия вперед пути развития всего класса штурмовых винтовок / автоматов и, благодаря своей прогрессивной архитектуре, он до сих пор сохраняет потенциал развития. В то же время АК, в основном из-за трудностей установки оптики, устарел.Невозможно подробно рассмотреть все имеющиеся образцы автоматов, да это и не нужно. Поэтому сосредоточимся на достоинствах и недостатках трёх: АК, AR и G36.Сильными сторонами AR являются прекрасная эргономика, модульность и высокая точность. AR прекрасно подходит для установки оптики, что во многом определило его долгую жизнь. Кроме того, он компактней конкурентов, что также делает AR более удобным для пользователей.Однако есть у AR некоторые технические решения, которые и 60 лет назад казались спорными. К ним можно отнести большое количество мелких деталей, а также чрезмерное количество элементов управления. В первую очередь это находящаяся прямо перед лицом стрелка неподвижная при стрельбе Т-образная рукоять перезарядки и досылатель патрона. Рукоять не позволяет оттянуть затвор в состоянии прикладки, что бывает необходимо при устранении задержки. Досылатель же – приделанная в процессе доработки, да так и оставленная деталь – служит для принудительного закрытия затвора сильно загрязненного оружия, а если требует обстановка, то и для бесшумного его закрытия.Вышеупомянутые рукоять перезарядки и досылатель можно назвать эталонными примерами того, «как не нужно делать». Кроме того, расположенная в прикладе возвратная пружина не позволяет выполнить приклад складным, что усложняет жизнь солдатам, перемещающимся на технике (а в наше время это касается практически всех).Нельзя не упомянуть и газоотводную систему AR, в которой пороховые газы попадают непосредственно в ствольную коробку. Во многих современных клонах AR она заменена на более надежную систему с газовым поршнем с коротким ходом. Она также лучше подходит для применения тактических глушителей.Почти все современные образцы AR имеют свободно вывешенный ствол, цевье при этом жестко закреплено на ствольной коробке, и снять его можно лишь с помощью специального инструмента. Это затрудняет чистку. К тому же необходимость снимать и вновь устанавливать цевьё оказывает влияние на точку попадания, так как на нём устанавливается мушка и, возможно, лазерный целеуказатель.В противоположность AR, автоматы Калашникова состоят из меньшего количества деталей и разбираются гораздо проще. А съемная крышка значительно облегчает чистку внутренностей ствольной коробки от остатков пороха. Количество элементов управления минимально, и сделаны они достаточно крупными, что очень помогает в состоянии стресса.Однако в АК идея упрощения доведена до крайности. Здесь нет двусторонних элементов управления, для отключения предохранителя необходимо снять руку с рукояти, что замедляет этот процесс. Присоединение магазина также не очень удобно и требует чересчур много времени.В целом же архитектуру АК можно считать устаревшей. Ни о какой модульности нет и речи. Конечно, и адаптивность можно довести до крайности и обвесить автомат «всем-всем». Но тем не менее возможность установки необходимого дополнительного оборудования повышает боевые возможности солдата. Установка же оптических и оптоэлектронных прицелов на АК возможна лишь на боковую планку, что не совсем удобно. О монтаже лазерных целеуказателей на цевье также не идет и речи.Сейчас появились различные наборы для тюнинга, включающие в себя цевье с посадочными местами, крышки с планками Пикатини, но всё это делает автомат громоздким и нарушает баланс. Поэтому можно считать это лишь временным решением для бедных африканских или бывших социалистических стран.Концепция G36 является интересной попыткой найти некий средний путь. Это современное, можно даже сказать, футуристическое оружие, объединившее в себе лучшие элементы АК и AR и многие оригинальные решения. В результате получилось, пожалуй, самое удобное оружие из всех. Газовый двигатель с коротким ходом поршня и поворотный затвор устроены чрезвычайно просто. Для разборки нужно лишь вытащить три штифта. Все детали крупные, ухватистые и прочные. Несмотря на то, что все, что можно и что нельзя, сделано из пластика, винтовка очень прочная. Держать её в руках приятно, хоть в жару, хоть в мороз.Универсальное правило для исполнения элементов управления – лишь необходимое и ничего лишнего. G36 полностью отвечает этим требованиям. Органы управления доступны для обеих рук, удобно расположены, ухватисты. Кнопка затворной задержки расположена в спусковой скобе. Магазинная защелка выполнена аналогично АК. Предохранитель же, напротив, напоминает таковой у AR. Он двусторонний, трехпозиционный: включен, одиночный огонь, автоматический огонь. Угол между крайними положениями – 90 градусов.Рукоятка взведения может отгибаться как вправо, так и влево, что делает ее одинаково доступной, как для правшей, так и для левшей. Помимо этого, её можно зафиксировать в отогнутом положении, чтобы использовать в качестве досылателя.Главный недостаток G36 – ограниченная возможность модернизации. Расположенный поверх ствольной коробки шток с рукоятью взведения затрудняет установку оптики. Установка лазерных целеуказателей на цевье также ненадежна. Попытки модернизации в рамках программы «Пехотинец будущего» (IdZ) выглядят кустарщиной, превращающей легкий и компактный автомат в неповоротливую бандуру.На что должна быть способна хорошая пехотная винтовка?В первую очередь её точность должна обеспечить поражение ростовой мишени на дистанции 500 метров, в том числе автоматическим огнём. Её боеприпасы должны обладать достаточной мощностью и в то же время обеспечивать контролируемость оружия при стрельбе очередями. В зависимости от концепции применения – Battle rifle или автомат – предпочтение отдается в первом случае мощности, во втором же – контролируемости.Наилучшей основой для создания «идеального оружия пехотинца» представляется платформа AR-15, однако с некоторыми изменениями.Необходимым атрибутом современного оружия является глушитель или ДТК закрытого типа – он улучшает контроль за оружием, затрудняет противнику обнаружение стрелка, не вредит органам слуха окружающих и к тому же облегчает коммуникацию в бою.Важнейшим качеством оружия является надежность и устойчивость к загрязнению и тяжелым природным условиям.Устойчивость к загрязнению обеспечивается тремя факторами. Во-первых, необходимо воспрепятствовать проникновению грязи, пыли и влаги внутрь оружия. Но рано или поздно оно всё равно забьется внешней грязью и продуктами сгорания пороха. Для надежной работы автоматики в этих условиях площадь контакта затвора со ствольной коробкой должна быть минимальной. Этого можно достичь, выполнив канавки на затворной раме. Хорошо помогает в таких случаях газовый регулятор, увеличивающий объём газов, поступающих в газовый двигатель.Несомненно, что самой простой, надежной и удобной в обслуживании является газоотводная система с длинным ходом поршня, где поршень является единой деталью с затворной рамой. Наиболее известным образцом, где используется эта система, является АК.Обязательным должен быть складной приклад, поэтому размещение в нём возвратной пружины нежелательно. Регулировка приклада по длине и высоте не обязательна. Личный опыт автора говорит о том, что солдаты почти никогда не используют эти возможности.Лучшим материалом для изготовления верхней части ствольной коробки – верхний ресивер (upper receiver) – является алюминий. Сталь слишком тяжела, а пластик – опыт G36 показал, что это не лучший выбор.Нижнюю часть ствольной коробки – нижний ресивер (lower receiver) – безбоязненно можно изготавливать из пластика. То, что металлическая верхняя и пластиковая нижняя части ствольной коробки хорошо сочетаются, доказал проект What would Stoner Do канала InRangeTV. Об этом же говорит и четвертьвековой опыт войсковой эксплуатации G36. Даже с мелкими, но высоконагруженными деталями, вроде механизма складного приклада или некоторых деталей УСМ, не было никаких проблем. Кроме того, пластик легче и дешевле. А держать в руках пластмассу на морозе комфортней, чем металл.Для надежной установки на оружие механических и оптических прицельных приспособлений, лазерных целеуказателей на планках Пикатини и посадочных местах стандарта M-LOK верхний ресивер и верхняя часть цевья должны быть единой деталью. При этом должна обеспечиваться возможность быстрой установки и съема ствола. Примерами такой конструкции являются SIG MCX, Zastava MSC M19 и Beretta PMX. Планка Пикатини сверху верхнего ресивера и посадочные места M-LOK на 3 и 9 часов представляются достаточными для крепления особо ответственных приборов, вроде прицельных приспособлений.В то же время такие элементы, как сошка или передняя рукоять, могут крепиться к нижней, съемной части цевья. Легкий доступ к внутренним механизмам оружия для чистки и обслуживания должен обеспечиваться быстросъемным нижним ресивером, соединяющимся с верхним лишь штифтами.О проблеме рычага взведения у платформы AR мы уже говорили. Для этой детали необходимо подобрать более удобное место. Она должна быть доступна обеим рукам стрелка и при необходимости выполнить задачу досылателя. Существует несколько вариантов. Одним из них является переставляемая справа налево рукоять, движущаяся при выстреле, как на B-T APC223 или FN SCAR. Это простое и надежное решение. Однако американские солдаты, использующие FN SCAR, жалуются, что установленная слева рукоять при движении назад травмирует левую руку стрелка-правши, для левши же опасна рукоять справа. К тому же рукоять установлена слишком высоко, и при взведении стрелок задевает рукой за установленную на оружии оптику.Более сложным решением, не имеющим, однако, вышеперечисленных недостатков, является неподвижная при стрельбе рукоять, как на НК433.Возможна и комбинация обоих вариантов – неподвижная рукоять слева и жестко связанная с затворной рамой – справа. Это кажется неплохим решением. При этом не требуется перестановка рукояти для право- и леворуких стрелков.Наилучшим решением для фиксатора магазина представляется магазинная защелка, расположенная между спусковой скобой и приемником магазина, как на АК и G36. Она надежна, доступна обеим рукам и не обладает пороками двусторонней кнопки, как у AR. Американские солдаты критиковали FN SCAR и за то, что бывали случаи непроизвольного выпадения магазина, когда при переноске оружия на груди магазинная кнопка задевала, например, за какой-то размещенный на груди элемент снаряжения.По аналогии с магазинной защелкой напрашивается и размещение затворной задержки снизу, как на G36 или НК433. Таким образом исключается непроизвольное воздействие на нее и обеспечивается доступность для обеих рук.Мы уже упоминали об удобстве пользования оружием в стесненных условиях. Это обеспечивается складным прикладом.Важно и снижение массы. Хороший пример того, как этого можно добиться, показали Ян Мак Коллум и Карл Касарда, создав винтовку WWSD2020. Она очень прочна и надежна и весит при этом лишь 2 кг. Конечно, наш «идеальный автомат» не может быть таким легким, хотя бы из-за полумонолитного верхнего ресивера, но всё же уложиться в 3 килограмма (без патронов и обвеса) для автомата калибра 5,56х45 и в 3,5 кг для Battle rifle представляется возможным.Длина ствола должна соответствовать применяемому боеприпасу и обеспечивать максимальное раскрытие его потенциала. Ствол не должен быть короче 14 дюймов, иначе слишком упадет эффективная дальность. Оптимальным выглядит размер 16 дюймов. 18 же дюймов кажутся излишними, учитывая возможное применение тактического глушителя. Для Battle rifle 16 дюймов являются нижней границей.Обязательным является наличие механического прицела в качестве вспомогательного. Какие оптические прицельные приспособления предпочесть, зависит от поставленной задачи. Не увеличивающие прицельные приспособления, такие как коллиматоры, обеспечивают надежное поражение ростовой мишени на расстоянии 200–300 метров. На больших же дистанциях более эффективны увеличивающие прицелы. В ближнем же бою увеличение мешает.Практика показывает, что пехота в основном ведет бои в городах, в лесу, на сильно пересеченной местности. Дистанции стрельбы при этом не превышают 300 метров. Это означает, что более важным является быстрота захвата цели. И оптимальным в данном случае является связка коллиматорного прицела с откидной увеличивающей насадкой, позволяющая вести огонь на дальние дистанции.Резервный механический прицел позволяет проверить точку прицеливания после, например, падения оружия.Однако существуют сценарии, где боестолкновения происходят на дальних дистанциях, как это было в Афганистане. Здесь приоритет должен быть отдан точной стрельбе на большие расстояния. Наилучшим выбором в данном случае является оптический прицел переменной кратности, такой, как Trijicon VCOG 1-8x28, принятый на снабжение морской пехотой США, или ELCAN Specter 1x/4x бундесвера. Но даже в этом случае нельзя отказываться от дополнительного коллиматора. На дистанциях до 100 метров он вне конкуренции и хорошо гармонирует с очками ночного видения.Интересны разработки оптических прицелов с дальномерами и баллистическими вычислителями. Но это, скорее, решение для пехотных снайперов, а не для рядовых стрелков.Электронно-оптические прицельные системы, такие как Elbit ARCAS (Assault RifleCombat Application System) или BAE System FWS-1, проходящая войсковые испытания в американской армии, могут произвести революцию в области боя ночью.Вариантов для всех случаев жизни много.Такие вещи, как световые и лазерные целеуказатели, очень полезны в боях в городе, но пользоваться ими против противника, оснащенного средствами ночного видения (такого, как Российская армия), опасно, так как они выдают местоположение стрелка. Такую же опасность представляют блики оптики. С ними нужно бороться с помощью антибликовых насадок killFLASH.Ручное стрелковое оружие в настоящее время не решает исход войн, но тем не менее роль его невозможно переоценить. Это постоянный спутник и последний шанс для солдат, сражающихся непосредственно на передовой. Поэтому те, кто отвечает за снабжение вооруженных сил, и военная промышленность обязаны обеспечить бойцов надежным и хорошо продуманным инструментом.В настоящее время во всем мире господствуют два семейства стрелкового оружия: АК и AR, и поэтому этот класс вооружения должен развиваться по пути их модернизации и комбинирования удачных решений этих двух систем.