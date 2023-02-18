Украинские военные в Бахмуте заподозрили ЧВК «Вагнер» в сознательном тактическом сохранении за ВСУ контроля над одной из дорог

После взятия бойцами «Вагнера» к северу от Артемовска (Бахмута) села Парасковиевка находящийся в городе гарнизон ВСУ практически обречен на полное окружение и последующее уничтожение, как вариант, сдачу в плен. Все пути снабжения и отступления либо перерезаны физически, либо находятся под плотным огневым контролем российской артиллерии и армейской авиации.
При этом украинское командование, следуя политической воле Зеленского, распоряжения об отводе оставшихся в Артемовске боевиков не дает. Наладить переброску резервов и снабжение пытаются торя дороги по подмерзшим полям, но и эти направления быстро обнаруживаются нашей разведкой и попадают под огонь артиллерии.
На фоне этого интересную информацию публикует российский телеграм-канал «Изнанка военки». Сообщается, что оставшиеся в Артемовске украинские военные заподозрили ЧВК «Вагнер» в сознательном сохранении контроля ВСУ над одной из дорог. Таким образом, «вагнеровцы» реализуют тактику, по которой украинское командование может продолжать перебрасывать все новые резервы в город. О какой именно трассе идет речь не сообщается. Вероятно, это дорога на Часов Яр через Хромово.
Полное окружение города будет осуществлено в тот момент, когда в агломерации Бахмута окажется как можно больше украинских сил. Таким образом, считают оставшиеся в городе украинские военные, потери ВСУ при обороне города будут максимальными.
Такая, слегка конспирологическая на первый взгляд версия, вполне может быть правдоподобной. Недаром в начале февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя слова Зеленского о необходимости держать оборону Артемовска любой ценой, призвал украинского президента не допустить сдачи города частной военной структуре. В противном случае, заявил Пригожин, украинский народ ему этого не простит...
Позже Пригожин сообщил, что длительная оборона Артемовска, сопряженная с большими потерями, заставляет Генштаб ВСУ перебрасывать в город все новые резервы, в том числе снимая боеспособные части с других участков фронта. Ранее неоднократно сообщалось, что в район Артемовска украинское командование перебрасывает в том числе элитные подразделения с Западной Украины.