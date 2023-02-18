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Украинские военные в Бахмуте заподозрили ЧВК «Вагнер» в сознательном тактическом сохранении за ВСУ контроля над одной из дорог

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Украинские военные в Бахмуте заподозрили ЧВК «Вагнер» в сознательном тактическом сохранении за ВСУ контроля над одной из дорог

После взятия бойцами «Вагнера» к северу от Артемовска (Бахмута) села Парасковиевка находящийся в городе гарнизон ВСУ практически обречен на полное окружение и последующее уничтожение, как вариант, сдачу в плен. Все пути снабжения и отступления либо перерезаны физически, либо находятся под плотным огневым контролем российской артиллерии и армейской авиации.


При этом украинское командование, следуя политической воле Зеленского, распоряжения об отводе оставшихся в Артемовске боевиков не дает. Наладить переброску резервов и снабжение пытаются торя дороги по подмерзшим полям, но и эти направления быстро обнаруживаются нашей разведкой и попадают под огонь артиллерии.

На фоне этого интересную информацию публикует российский телеграм-канал «Изнанка военки». Сообщается, что оставшиеся в Артемовске украинские военные заподозрили ЧВК «Вагнер» в сознательном сохранении контроля ВСУ над одной из дорог. Таким образом, «вагнеровцы» реализуют тактику, по которой украинское командование может продолжать перебрасывать все новые резервы в город. О какой именно трассе идет речь не сообщается. Вероятно, это дорога на Часов Яр через Хромово.

Полное окружение города будет осуществлено в тот момент, когда в агломерации Бахмута окажется как можно больше украинских сил. Таким образом, считают оставшиеся в городе украинские военные, потери ВСУ при обороне города будут максимальными.

Такая, слегка конспирологическая на первый взгляд версия, вполне может быть правдоподобной. Недаром в начале февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя слова Зеленского о необходимости держать оборону Артемовска любой ценой, призвал украинского президента не допустить сдачи города частной военной структуре. В противном случае, заявил Пригожин, украинский народ ему этого не простит...

Позже Пригожин сообщил, что длительная оборона Артемовска, сопряженная с большими потерями, заставляет Генштаб ВСУ перебрасывать в город все новые резервы, в том числе снимая боеспособные части с других участков фронта. Ранее неоднократно сообщалось, что в район Артемовска украинское командование перебрасывает в том числе элитные подразделения с Западной Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Пригожина
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:20
    +8
    Так это и так ясно. Специально, чтоб противник жёг резервы и подкрепления. Только при всей очевидности такого тактического хода, фишка в том , что клоун в Куеве всё равно уже не может отказаться от "фортеции бахмут". Он стал заложником собственного балабольства и пиар-раскручивания обороны. Он уже не может отвести войска или спрямить линию фронта. Для него это чревато потерей рейтинга и доверия населения, а так же лишения поддержки запада. И ничего в этом нет нового именно по той же самой причине гитлер никак не мог признать потерю Сталинграда и угробил там армию Паулюса. Тоже переживал, за нервишки бюргеров и мнение союзников по Оси. И результат будет такой же. В Артемовске ВФУ понесут невосполнимые потери в том плане, что растрепанные там части уже не смогут восстановить. И что бы там не пищали ципсошные подсвинки, все новое наспех мобилизованное мясо, это все таки фолькшстурм а не кадровая армия.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 13:45
      +5
      "Для него это чревато потерей рейтинга и доверия населения"

      Вы судя по всему наивный или не умный.

      Посмотрите пару каналов по украинскому тв, и там все наоборот. Укро товарищи в Бахмуте, утилизируют бойцов РФ целыми армиями. И в это верят 99 процентов укров. О каком недоверии Зеле идет речь?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:05
        0
        Цитата: Мини Мокик
        "Для него это чревато потерей рейтинга и доверия населения"

        Вы судя по всему наивный или не умный.

        Посмотрите пару каналов по украинскому тв, и там все наоборот. Укро товарищи в Бахмуте, утилизируют бойцов РФ целыми армиями. И в это верят 99 процентов укров. О каком недоверии Зеле идет речь?

        Это просто пропаганда "перемоги" для укропиплов. А кто видит реалии, те думают по другому. У них тоже не все глупые, многие ходят, без кастрюль, но в шапке.
      2. стар
        стар Сегодня, 14:11
        0
        Посмотрите пару каналов по украинскому тв, и там все наоборот. Укро товарищи в Бахмуте, утилизируют бойцов РФ целыми армиями. И в это верят 99 процентов укров. О каком недоверии Зеле идет речь?

        Видосов о поддержке Зеленского украми в телеге действительно полно. Пока это все напоминает историю про козла, который живет на бойне и водит за собой партии свежеприбывших баранов… на убой.
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:48
      +1
      Цитата: голос_разуma
      может отвести войска или спрямить линию фронта. Для него это чревато потерей рейтинга и доверия населения, а так же лишения поддержки запада. И ничего в

      Но, если верить сообщениям, и ВО тоже, то Запад давно рекомендует клоуну, что Артемовск надо оставлять.
      Цитата: голос_разуma
      И что бы там не пищали ципсошные подсвинки, все новое наспех мобилизованное мясо, это все таки фолькшстурм а не кадровая армия.

      Поясните, плиз, что такое - кадровая армия? К примеру, наши мобилизованные это - кадровая армия?
      Кстати, этот "фольксштурм" дерется, может с тактической точки зрения и неграмотно, не знаю, но зато очень смело и упорно. В связи с чем нашим бойцам приходится очень нелегко.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 14:09
        0
        Цитата: красноярск
        что такое - кадровая армия? К примеру, наши мобилизованные это - кадровая армия?

        Это мобилизованные и резервисты, их профессия - гражданские специальности, а кадровая армия, когда их профессия - армейская служба. Фольксштурм не дерется, продолжают драться остатки кадровых и упоротых, а первыми забивают второстепенные направления, откуда снимают элиту для Бахмута и его подземных городов с советским госрезервом. Калька с Азовсталью, только еще круче. Нашим бойцам не легко, но врагу хуже. Идут наши медленно перед огненным валом, и специально заманивают в вал подкрепления, как только ослабят внимание, на контузов мгновенно налетают штурмовики, в упор расстреливая не успевающих сориентироваться бандериков. Координация огня арты и штурмовиков немыслимая, за последним прилетом через секунды залетает боец-штурмовик. Отсюда жертвы врага. В Соледаре ушатали 20 тысяч, с потерями в тысячу. Мясорубка лишь выходит на пик и бенефис Солнцепека, где укрытие особо не спасает.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:23
    0
    Что за бред? Детские уловки. На кого рассчитывают? Надеятся, что теперь им дорогу оставят?
    1. стар
      стар Сегодня, 14:04
      0
      Что за бред? Детские уловки. На кого рассчитывают? Надеятся, что теперь им дорогу оставят?

      Все правильно! Они должны считать, что этот коварный Пригожин специально пытался ввести их в заблуждение (что еще ждать от этих подлых русских, кроме гадостей), а значит нужно делать в Бахмуте все так…., как он сказал what
  3. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:24
    +1
    слегка конспирологическая на первый взгляд версия, вполне может быть правдоподобной. Недаром в начале февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя слова Зеленского о необходимости держать оборону Артемовска любой ценой, призвал украинского президента не допустить сдачи города частной военной структуре. В противном случае, заявил Пригожин, украинский народ ему этого не простит...

    фантастика и выдумки автора, это просто можно назвать военная хитрость ....
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:25
    +2
    Можно жечь ВСУ на оставшейся пристрелянной дороге, а можно ждать пока крысоловка заполнится и закрыть крышку.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: Бывший солда
      а можно ждать пока крысоловка заполнится и закрыть крышку

      Так именно это и происходит, что автор и пытался донести до нас.
  5. garik77
    garik77 Сегодня, 13:27
    +3
    Вполне может быть. Вообще судя по всему у наших сейчас цель не победить вот завтра, а перемолоть в труху как можно больше живой силы ВСУ и наёмников, а так же западного оружия.
    Для чего такая тактика нужна, разговор отдельный.
  6. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:29
    -1
    Это тактика «золотого моста», к примеру М.И. Кутузов предоставил Наполеону коридор для свободного отхода из России. Важно было сохранить боеспособность ЧВК на будущее, а оно может быть самым разным.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:31
    0
    Вряд ли...
    Просто не хватает дальнобойного оружия.
    А только с автоматами и гранатометами (основное оружие
    штурмовиков Вагнера) опасно сильно выдвигаться вперед
    по открытой местности. Можно попасть под квадрики с гранатами
    и под минометы.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:42
      +6
      Вы пожалуйста не говорите о чем не знаете! у вагнеров например самые лучшие ПТУРисты на СВО! минометчики у них есть с опытом еще чеченской кампании, про авиакрыло вообще уже все знают, новостей куча, ствольная артиллерия тоже есть. БМПшки вообще почти родной им транспорт, чаще них тольок пикапы используют с Зушками. , пожалуй только танков ЧВКшных не встречал, да и то не факт что нету. Это только шумеры, наверное, могут думать что вагнера это зеки с автоматами!
      1. Alexeevich0010
        Alexeevich0010 Сегодня, 14:11
        0
        есть у Оркестра танки.Правда немного и 72-е в основном.
  8. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:54
    -1
    Не совсем такие, но на более-менее сходную тему подозрения у меня были. И по поводу Артёмовска в частности и по поводу всей СВО вообще. Просто перемалываем живую силу и технику в удобном для нас месте.

    Но не писал, ибо к чему подбрасывать идеи? Ну а теперь, раз уж сами украинцы об этом пишут, то это уже секрет полишинеля и разводить далее секретность бессмысленно.

    Тут один товарисч в комментах пишет, что украинцы заявляют, что это они перемалывают москалей под Бахмутом. Но это ещё не самый страшный вариант. Самый -если правду пишут ОБЕ стороны. А в Фашингтоне довольно потирают потные лапки.... :(
  9. kotev19
    kotev19 Сегодня, 14:09
    0
    Ранее неоднократно сообщалось, что в район Артемовска украинское командование перебрасывает в том числе элитные подразделения с Западной Украины.
    Можете ли мне сказать про эти "элитные подразделения" - это те ли нацисты, которые глумились и расстреливали мирное население на Донбасе еще с 2014 года? В чем ихняя элитарность - в беззаконии и в безнаказаности?
  10. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 14:15
    0
    Под эту тему Пригожин и заявил, что мол боеприпасов не хватает для артиллерии, чтобы украинцы завозили бк и мясо в Бахмут, надеясь удержаться. Там похоже всё простреливается и всё под контролем