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Американская пресса назвала приводящие к большим потерям проблемы вертолетов Ми-8 ВСУ

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Американская пресса назвала приводящие к большим потерям проблемы вертолетов Ми-8 ВСУ

Во время специальной военной операции экипажи вертолетов Ми-8 воздушных сил Украины несут большие потери. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


Как утверждают американские корреспонденты, основную угрозу для украинских вертолетов представляют собой переносные зенитные ракетные комплексы российских подразделений. ВС РФ с их помощью легко сбивают украинские воздушные машины.

Вертолеты авиабригады имени Сикорского совершают по три боевых вылета в день на каждую машину. Но бригада несет большие потери. Хотя украинское командование запрещает распространять информацию о точном количестве потерь ВСУ, можно предположить, что ситуация с потерями в вертолетных частях действительно очень серьезная.

Потери Украины - государственная тайна. Но пилоты и экипаж Бригады Сикорского потеряли близких друзей из-за российских ЗРК

- сообщает CNN.

Для того, чтобы уберечься от ПЗРК, украинские вертолеты вынуждены действовать на очень низкой высоте. Иногда, сообщают корреспонденты, они даже задевают деревья.

Потери в вертолетных подразделениях связаны еще и с тем, что вертолеты данного типа, используемые ВСУ, не имеют бронированной кабины и усиленной защиты летчика. Ведь в свое время они были переделаны из транспортных вертолетов путем оснащения пусковыми установками для ракет.

Кроме того, такие ракеты не имеют сложных систем наведения, поэтому точность стрельбы тоже вызывает вопросы. Фактически эффективность применения ракет зависит от удачи и опыта конкретного экипажа.

Система помех для отражения ударов по самим вертолетам тоже развита очень слабо. В свое время на Ми-8, подчеркивает CNN, устанавливали такие средства защиты, но они уже устарели. Один из вертолетчиков ВСУ признается, что эти системы вряд ли работают даже на 2%.
Использованы фотографии:
Национальная гвардия Украины
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17 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:41
    +2
    Было сбито около 30 Ми-8, подтверждено визуальными доказательствами.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:44
    +3
    Вертолеты авиабригады имени Сикорского
    Русский националист Игорь Сикорский был бы очень удивлен...
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:52
      +2
      И при этом ему приписывают несуществующие заслуги, но забывают о реальных.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: Болторез
      Русский националист Игорь Сикорский был бы очень удивлен...

      Особенно его отец. good
  3. KCA
    KCA Сегодня, 12:49
    +1
    У 404 есть свои вертолёты, МИ-2, вот пусть на них и летают, а МИ-8 все декоммунизировать, если ещё остались
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:58
      +2
      Цитата: KCA
      У 404 есть свои вертолёты, МИ-2, вот пусть на них и летают, а МИ-8 все декоммунизировать, если ещё остались

      Вообще то Ми-2 выпускался в Польше. И не надо принижать вклад того же "Мотор Сич", до сих пор многие вертолеты ВКС России летают на их движках, а на многих остальных в движках стоят их агрегаты... Нельзя просто так "разорвать пуповину" производственно-экономических связей без последствий для обеих сторон
      1. KCA
        KCA Сегодня, 13:23
        0
        Вообще-то украинцы наладили свое производство МИ-2:

        Легкий многоцелевой вертолет МСБ-2 "Надiя" (Надежда) построен на базе одного из самых заслуженных вертолетов в мировой истории – Ми-2. Однако от своего прототипа он отличается более мощным двигателем: вместо традиционных силовых установок ГТД-350 на украинский вертолет устанавливаются современные более мощные турбовальные газотурбинные двигатели АИ-450М, которые производит "Мотор Сич".
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 12:58
      0
      Декоммунизировать уже не получится, почти все демилитаризировано, а то что останется будет отжато в рамках контрибуций.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:57
    +1
    Вот если бы у российских в/сл не было ПЗРК, то тогда мы бы... Как еще иначе интерпретировать информацию CNN полученную от украинских вертолетчиков. Странно, что при таких потерях в технике и летчиках еще умудряются летать.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:03
    +2
    Плач Ярославны, готовят общественное мнение к поставкам вертолетов. В мире полно вертолетов ми-8, поэтому сбито уже больше чем было. Но главное теряются пилоты, а это штучный товар, не пехота какая нибудь годы подготовки. Но на западе нет вертолетов лучше наших, по обслуживанию, живучести, если б в афгане у нашего ограниченного контингента были сегодняшние западные мы бы не 333 потеряли а больше тысячи, не говоря о ребятах на земле оставшихся без поддержки с воздуха.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:07
    +1
    Проблема укровертолетов в том, что у РФ есть ПВО. Н-да... В США бы летали до позеленения - там только Винни-Пухов сшибать научились и
  7. Комментарий был удален.
  8. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 13:08
    0
    ???!!ЬТАБЫДАН ЫТЕЛОТРЕВ ИТЭ ЕЩЕ ЯСТЮЯРДУМУ ИНО ЕДГ
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: Sergio63
      ???!!ЬТАБЫДАН ЫТЕЛОТРЕВ ИТЭ ЕЩЕ ЯСТЮЯРДУМУ ИНО ЕДГ


      Чего это было?
      1. Alex013
        Alex013 Сегодня, 13:21
        0
        Это был крик души или кошка дорвалась до клавиатуры.
      2. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 13:25
        +1
        Ну вы же обратили на это внимание winked

        Значит цель достигнута feel
  9. V.B.
    V.B. Сегодня, 13:08
    +2
    Класс! Авиабригада имени Сикорского! Игорь Сикорский- уроженец Киева, враг Советской власти, монархист, сторонник Единой и Неделимой в гробу перевернулся бы от бандерлогов и государства окраина. Насмешили недоучки.
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:00
    0
    Вертолеты авиабригады имени Сикорского совершают по три боевых вылета в день на каждую машину.
    Не суть важно сколько их там. Самое интересное что могут совершать по ТРИ вылета в день!!!
    Для того, чтобы уберечься от ПЗРК, украинские вертолеты вынуждены действовать на очень низкой высоте. Иногда, сообщают корреспонденты, они даже задевают деревья.
    Ну это не только они так спасаются, от ПЗРК. Просто если учесть что основная масса Ми-8 в укроВВС это бывшие транспортники.... И они умудряются по ТРИ вылета в день делать... Или стою на асфальте я в лыжи обутый... Или кто-то "привирает", про три вылета в день...