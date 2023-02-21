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Вечная гиена Европы

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Вечная гиена Европы



Уинстон Черчилль:

«…Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши – той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

Истоки цивилизационного конфликта


Противостояние Руси и Польши имеет давнюю историю. Первое время совместная германская угроза вынуждала Польшу и русские княжества искать тесного союза и партнёрства. Но после польско-литовско-русской победы над Тевтонским орденом в Грюнвальдской битве 1410 года, которая положила конец германской экспансии по порабощению славянских народов, геополитическая роль польско-литовского союза резко возросла.

Ватикан, ранее делавший ставку на Тевтонский орден и его псов-рыцарей, путём тотального окатоличивания польско-литовских земель получил в свои руки новый мощнейший инструмент влияния и продвижения «истинной» веры на славянские и русские земли. И когда на месте многочисленных русских княжеств возникло единое централизованное государство со столицей в Москве, это неизбежно привело к жёсткому противостоянию католической Польши и православной Руси.

Причём это противостояние первоначально складывалось совсем не в пользу Русского мира. В период своего расцвета Светлейшая Речь Посполитая Польская была мощнее нас не только в военном, но и экономическом и даже культурном плане. Войны с поляками всегда были тяжелы для Русского государства, а после великой Смуты в начале XVII века поляки и вовсе могли праздновать победу – в 1610 году польский королевич Владислав был официально и легитимно избран московским царём. Речь Посполитая получила уникальный шанс стать лидером Восточной Европы, построить мощное государство вплоть до Сибири и сделать свою культуру общемировым достоянием, каким стала культура русская.


И вдруг всё рухнуло, по историческим меркам чуть ли не в один миг. Почему?

Обратимся к высказываниям убеждённого врага Русского мира Уинстона Черчилля. Он откровенно указывал главную причину польских бед:

«Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания… Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа… Храбрейшими из храбрейших слишком часто руководили гнуснейшие из гнуснейших».

Именно польская элита своими же руками погубила и великое государство, и своё геополитическое будущее. Непомерный гонор, спесь и амбиции шляхты привели к уникальному в мировой государственной системе праву вето, при котором любой шляхтич мог блокировать всё государство. Даже если оно на 99,99 % было готово провести необходимые для своего развития и укрепления мощи законы.

А получив от русских бояр московский трон, польский король Сигизмунд III из-за личной ревности и зависти почти год не пускал на него своего старшего сына Владислава. В итоге это привело к краху польской оккупации и изгнанию в 1612 году поляков из Москвы русским ополчением Пожарского и Минина.

Период русско-польского противостояния 1613–2013


Русское государство быстро возродилось, и в результате длительных войн не только освободило все русские земли от польской оккупации, но и в союзе с Пруссией и Австрийской империей стёрло Речь Посполитую с политической карты Европы. После чего Польша существовала отдельными частями в составе Германской, Австрийской и Российской империй, а после краткого возрождения (Вторая Речь Посполитая 1918–1939 гг) вновь стала жертвой тупости и спеси своей элиты, превратившись в зависимое от Москвы государство вплоть до распада СССР.

То есть в течение трёх веков Русское государство демонстрировало всему миру ничтожество и патологическую глупость польской элиты. И этого поляки не могут простить нам до сих пор. Хотя в разделах Польши принимали участие немцы и австрийцы, а гитлеровцы вообще нещадно истребляли польское население, но поляки и не думают выкатывать им за это исторические претензии (кроме постоянных требований финансовых подачек).

Жгучую обиду на собственную тупость, неспособность построить нормальное государство и принимать стратегически верные решения польская элита переплавляет в русофобию, которой уже три века накачивает польский народ. Именно поэтому поляки столь зверски расправлялись с русским населением во время своих многочисленных восстаний в период нахождения Польши в составе Российской империи, варварски уничтожали десятки тысяч пленных красноармейцев в своих лагерях во время советско-польской войны 1920 года. Именно поэтому они были одними из авторов возникновения на русских землях русофобской и человеконенавистнической идеологии «украинства», а после 1989 года усиленно пропагандируют русофобский миф о Катынской трагедии.

Потеряв страну и геополитическую самостоятельность, польская элита с начала XIX века и до сих пор пребывает в бесконечном поиске сильного хозяина, с помощью которого можно максимально наказать исторического победителя – Русское государство и русский народ. Ненавидя всё русское, поляки с радостью служили Наполеону, Гитлеру (с которым делили Чехословакию), Великобритании, Франции, а сейчас вылизывают сапоги американцам, одновременно поставляя во всё возрастающих объёмах вооружение и наёмников бандеровской Украине.

В польском обществе есть крайне малочисленная прослойка людей, которые понимают истинное положение дел и считают себя друзьями русского народа. Однако рассчитывать, что польский народ станет другом России, наивно и даже вредно (вдоволь испили горькую части «дружбы» с украинскими небратьями).

Фундаментальные причины польской и украинской русофобии невозможно вылечить никакими методами. Это факт, и его всегда надо иметь в виду.

Настоящее время


Роковой 2014 год привёл к началу открытого военного и геополитического противостояния Запада и России. В этих условиях польская элита вновь увидела шанс на возрождение Речи Посполитой за счёт русских земель и устранения главного геополитического конкурента в лице России, серьёзно ослабленной войной, внутренним кризисом и западными санкциями.

В 2015 году к власти в Польше пришла правоконсервативная партия «Право и справедливость», мечтающая вернуть страну в границы Речи Посполитой 1772 года, когда её территория простиралась от Балтийского до Чёрного моря. Этого прямо требует принятая поляками концепция Междуморья, по которой Польша мечтает присоединить к себе Литву, Белоруссию, Смоленск и Украину.

Подвизгивая от открывающихся перспектив, выдвиженец партии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в последнее время делает всё более откровенные заявления, не оставляющие сомнений в истинных намерениях Варшавы. Так, в интервью итальянской газете Corriere della Sera он заявил, что Польша существует ради победы над Россией. Он прямо требует – Европа не должна вести никаких переговоров с Россией. ЕС необходимо воевать с Россией до победного конца, а одним из условий переговоров с Москвой должна стать депутинизация России и процесс, который прошла Германия после Гитлера.

Польская элита прекрасно понимает, что сейчас на Западе лишь один безусловный лидер – США. Былые европейские игроки в лице Великобритании, Франции и Германии отошли на второй план. Поэтому польская элита хочет быть вассалом США и радостно предоставляет американцам польский народ в роли «пушечного мяса». Ведь создание на территории Польши военной инфраструктуры за счёт бюджета НАТО вынуждает модернизировать сопутствующую гражданскую – расширять шоссе, укреплять мосты, увеличивать высоту эстакад. Все это служит локомотивом экономического роста страны.

В свою очередь, и американцам нужен сильный союзник, как для политического порабощения Западной Европы, так и вооружённой борьбы с Россией. Бандеровская Украина на эту роль явно не тянет и брезгливо рассматривается глобалистами только в роли рулона туалетной бумаги. Польша – другое дело. Густонаселённая европейская страна, где элита и народ крепко спаянны между собой католицизмом, национализмом, спесью и ненавистью к России за многовековые исторические обиды.

Получив вожделенный статус ближайшего европейского союзника США, Варшава буквально выпрыгивает из штанов, чтобы заслужить максимальное одобрение Вашингтона и сыграть роль лидера «новой Европы». Она не только усиленно протискивается на место в тройке ЕС (освободившееся после ухода Великобритании), но и планирует оттеснить Брюссель, Берлин и Париж на вторые роли. В этом плане показательны требования Польши к Германии выплатить многомиллиардные репарации за Вторую мировую войну, а также ведущая роль Варшавы в принятии всё новых антироссийских санкций и военных мер по поддержке бандеровской Украины, чему Брюссель, Берлин и Париж вынуждены в определённой степени следовать.

Одновременно внутри Польши идёт жёсткий процесс декоммунизации (фактически дерусификации), которому украинские нацисты могут только позавидовать. В 1996 году в Польше был принят «Закон о люстрации», который позволил уволить с государственной службы всех, кто был связан «с коммунистическими спецслужбами». С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя». В рамках его реализации уничтожаются памятники и захоронения русским солдатам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации, в культурной сфере официально запрещены постановки пьес опер, музыки великих русских писателей и композиторов. Из органов власти изгоняются все, кто когда-то учился в русских университетах.

Прикрываясь «российской агрессией на Украине», польское руководство с 2014 года проводит (в основном на американские и европейские деньги) беспрецедентное увеличение боевого потенциала своих вооруженных сил. В период с 2015 по 2022 годы Польша удвоила свой золотой запас, увеличила военный бюджет с 10 до 22 млрд долларов, а согласно закону 2022 года «О национальной обороне Польши» планирует в ближайшее время вдвое увеличить численность армии и войск территориальной обороны – до 400 тысяч человек.

Одновременно Польша приняла около сотни «Программ технической модернизации», предусматривающих закупку самого современного вооружения. Уже заключены многомиллиардные контракты на поставку крупных партий американского оружия: 366 танков «Абрамс», из которых 250 принадлежат новейшей модификации M1A2C, РСЗО «Хаймарс» с полным пакетом логистической поддержки, систем ПВО «Пэтриот», 32 истребителей пятого поколения F-35А. Помимо этого, Варшава объявила о своём интересе к покупке 96 американских самолетов F-16A/B (с последующей модернизацией), требует германские танки «Леопард». Также поляками заключены контракты на покупку турецких БПЛА «Байрактар», южнокорейских реактивных учебно-боевых самолётов Т-50 (48 ед.), танков K2 «Чёрная пантера» в «польской» модификации K2PL (980 ед.) и самоходных гаубиц К9 «Гром» (648 ед.).


Выполнение основной части контрактов ожидается к 2035 году, в результате чего Польша будет иметь больше танков (причём современных), чем в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Италии вместе взятых. И, как отмечают эксперты, в Варшаве стараются достичь этих показателей уже в ближайшие годы, чтобы успеть к разделу «русского пирога».

Если Россия и Русский мир выстоят под натиском коллективного Запада, то «гиену Европы» в очередной раз ожидает неизбежный крах её военно-политических амбиций. Члены ЕС (в первую очередь Германия) не упустят случая отыграться на Варшаве за свои сегодняшние унижения, а экономика Польши уже испытывает целый ряд серьёзных системных проблем, которые на фоне колоссальных военных расходов и возможного прекращения финансовой помощи со стороны ЕС, рискуют подорвать социально-экономическую стабильность внутри страны.

Но для реализации этого сценария России необходимо разгромить бандеровскую Украину и стереть её с политической карты Европы, тем самым исключив для блока НАТО сам повод вмешательства во внутрирусские дела. К сожалению, это не было сделано в 2014 году во время «Русской весны», не удалось сделать это и в ходе блицкрига 2022 года. А значит – опасность со стороны спесивой и крайне агрессивной «гиены Европы» только возрастает. И её необходимо постоянно учитывать, ибо после укрофашистского вермахта это будет следующий и гораздо более серьёзный противник, с которым придётся столкнуться Русскому миру.
Автор:
Использованы фотографии:
https://magulbek.livejournal.com/
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9 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:40
    0
    Непомерный гонор, спесь и амбиции
    И еще оголтелая русофобия - панский набор !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:15
      0
      Я прожил большую часть жизни на Смоленщинп и мне доводилось общаться с поляками,как и в корнях своих так и теми же поляками,привлеченными к строительству АЭС в Десногорске.Вроде как обычные,нормальные ребята.И не замечал я тогда какого то национализма..Но Польша,как государство у них всегда была прежде всего,в разговорах.А те,предки которых сотни лет назад топтали нашу землю очень гордились своим происхождением.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:10
    +2
    И её необходимо постоянно учитывать, ибо после укрофашистского вермахта это будет следующий и гораздо более серьёзный противник
     А что ,уже знамена побежденного укрофашисткого вермахта брошены к заколоченному фанерой мавзолею Ленина,на параде Победы?
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:16
    0
    Выполнять поэтапно все задачи,поставленные МО России.И не заскакивать вперед.Идет тяжелейшая военная операция.И пока эти задачи не будут выполнены,нечего думать о последующих действиях. Хирург никогда не будет делать операции против всех болезней. Нужно время для изучения следующих действий.И все же надо иметь представление о послевоенном времени.Народ должен это знать.Здесь ультра-патриотизм будет только мешать.
  4. Privet
    Privet Сегодня, 05:21
    +1
    Исторически за Польшей стояла и стоит Англия, зри в корень. "Не нужно" уничтожать склады с боеприпасами, нужно уничтожать заводы их производящие!
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:34
    -1
    Польша - буфер между Россией и Европой. Что-то вроде напольного коврика, которая любая хорошая хозяйка держит у своей входной двери. И о который все вытирают ноги. Убирать этот коврик не будет никто - ни Россия, ни Европе. Пусть лежит...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    0
    Историю Польшу необходимо писать жирным шрифтом особенно в той части где эта страна в результате своего высокомерия, жадности оказывалась сама побежденной и теряла территории. Сегодня к этому еще добавилась махровая русофобия и полная неадекватность польских политиков подогреваемая агрессивным поведением. Лживость, предательство, желание урвать кусок да еще за чужой счет, агрессивное поведение в отношении соседей и при этом стремление открыто лебезить перед Сша - вот современная Польша.
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 06:46
    0
    Вообще то надо по реже цитировать то , что мировая гиена Англия сказала про европейскую гиену Польшу . Когда по итогам ВМВ Сталин под своё влияние заимел всю Восточную Европу включая и саму Польшу а Англия потеряла Индию , то мировая гиена в лице Черчилля изрыгнула Фултонскую речь ...
    И без речей Черчилля Россия обязана понимать , какую опасность ей столетиями создавала Польша . По сути- после нашествия Золотой Орды, Польше была и остаётся главной опасностью для России .
    Понимая то , что нынешняя Литва не имеет ничего общего со старославянским государством Великим Княжеством Литовским , следует отметить , что Польша является действительно наследницей Польского королевства . А вот Великое Княжество Литовское как раз и поглотила Польское Королевство через Речь Посполитую . Это и было одними из первых проявлений инстинктов и рефлексов гиены Европы . А наивные литовцы сегодня как вассалы из времён Речи Посполитой смотрят на Польшу открыв рты . Кстати , Муравьёв вешал в Вильно и в Литве рядовых кто откликнулись на призыв Варшавы бунтовать против Русского царя , а многие из призывавших в Варшаве хитропопо казни избежали .
    А в нынешней ситуации всё сильно запущенно со стороны России , хотя Польский вопрос надо было решат раньше , чем Украинский . И намного раньше .
  8. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:01
    0
    Чем заканчивается такая милитаризация (на примерах Германии, Японии и т.п.) мы знаем.
    Опять будет страдать и погибать миллионами, из-за фантомных болей элит, простой народ... Если дурные амбиции "элит" Польши не унять сейчас, то завтра вся Европа будет лежать в радиоактивных руинах