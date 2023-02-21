Вечная гиена Европы

Уинстон Черчилль:
«…Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши – той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».
Истоки цивилизационного конфликта
Противостояние Руси и Польши имеет давнюю историю. Первое время совместная германская угроза вынуждала Польшу и русские княжества искать тесного союза и партнёрства. Но после польско-литовско-русской победы над Тевтонским орденом в Грюнвальдской битве 1410 года, которая положила конец германской экспансии по порабощению славянских народов, геополитическая роль польско-литовского союза резко возросла.
Ватикан, ранее делавший ставку на Тевтонский орден и его псов-рыцарей, путём тотального окатоличивания польско-литовских земель получил в свои руки новый мощнейший инструмент влияния и продвижения «истинной» веры на славянские и русские земли. И когда на месте многочисленных русских княжеств возникло единое централизованное государство со столицей в Москве, это неизбежно привело к жёсткому противостоянию католической Польши и православной Руси.
Причём это противостояние первоначально складывалось совсем не в пользу Русского мира. В период своего расцвета Светлейшая Речь Посполитая Польская была мощнее нас не только в военном, но и экономическом и даже культурном плане. Войны с поляками всегда были тяжелы для Русского государства, а после великой Смуты в начале XVII века поляки и вовсе могли праздновать победу – в 1610 году польский королевич Владислав был официально и легитимно избран московским царём. Речь Посполитая получила уникальный шанс стать лидером Восточной Европы, построить мощное государство вплоть до Сибири и сделать свою культуру общемировым достоянием, каким стала культура русская.
И вдруг всё рухнуло, по историческим меркам чуть ли не в один миг. Почему?
Обратимся к высказываниям убеждённого врага Русского мира Уинстона Черчилля. Он откровенно указывал главную причину польских бед:
«Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания… Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа… Храбрейшими из храбрейших слишком часто руководили гнуснейшие из гнуснейших».
Именно польская элита своими же руками погубила и великое государство, и своё геополитическое будущее. Непомерный гонор, спесь и амбиции шляхты привели к уникальному в мировой государственной системе праву вето, при котором любой шляхтич мог блокировать всё государство. Даже если оно на 99,99 % было готово провести необходимые для своего развития и укрепления мощи законы.
А получив от русских бояр московский трон, польский король Сигизмунд III из-за личной ревности и зависти почти год не пускал на него своего старшего сына Владислава. В итоге это привело к краху польской оккупации и изгнанию в 1612 году поляков из Москвы русским ополчением Пожарского и Минина.
Период русско-польского противостояния 1613–2013
Русское государство быстро возродилось, и в результате длительных войн не только освободило все русские земли от польской оккупации, но и в союзе с Пруссией и Австрийской империей стёрло Речь Посполитую с политической карты Европы. После чего Польша существовала отдельными частями в составе Германской, Австрийской и Российской империй, а после краткого возрождения (Вторая Речь Посполитая 1918–1939 гг) вновь стала жертвой тупости и спеси своей элиты, превратившись в зависимое от Москвы государство вплоть до распада СССР.
То есть в течение трёх веков Русское государство демонстрировало всему миру ничтожество и патологическую глупость польской элиты. И этого поляки не могут простить нам до сих пор. Хотя в разделах Польши принимали участие немцы и австрийцы, а гитлеровцы вообще нещадно истребляли польское население, но поляки и не думают выкатывать им за это исторические претензии (кроме постоянных требований финансовых подачек).
Жгучую обиду на собственную тупость, неспособность построить нормальное государство и принимать стратегически верные решения польская элита переплавляет в русофобию, которой уже три века накачивает польский народ. Именно поэтому поляки столь зверски расправлялись с русским населением во время своих многочисленных восстаний в период нахождения Польши в составе Российской империи, варварски уничтожали десятки тысяч пленных красноармейцев в своих лагерях во время советско-польской войны 1920 года. Именно поэтому они были одними из авторов возникновения на русских землях русофобской и человеконенавистнической идеологии «украинства», а после 1989 года усиленно пропагандируют русофобский миф о Катынской трагедии.
Потеряв страну и геополитическую самостоятельность, польская элита с начала XIX века и до сих пор пребывает в бесконечном поиске сильного хозяина, с помощью которого можно максимально наказать исторического победителя – Русское государство и русский народ. Ненавидя всё русское, поляки с радостью служили Наполеону, Гитлеру (с которым делили Чехословакию), Великобритании, Франции, а сейчас вылизывают сапоги американцам, одновременно поставляя во всё возрастающих объёмах вооружение и наёмников бандеровской Украине.
В польском обществе есть крайне малочисленная прослойка людей, которые понимают истинное положение дел и считают себя друзьями русского народа. Однако рассчитывать, что польский народ станет другом России, наивно и даже вредно (вдоволь испили горькую части «дружбы» с украинскими небратьями).
Фундаментальные причины польской и украинской русофобии невозможно вылечить никакими методами. Это факт, и его всегда надо иметь в виду.
Настоящее время
Роковой 2014 год привёл к началу открытого военного и геополитического противостояния Запада и России. В этих условиях польская элита вновь увидела шанс на возрождение Речи Посполитой за счёт русских земель и устранения главного геополитического конкурента в лице России, серьёзно ослабленной войной, внутренним кризисом и западными санкциями.
В 2015 году к власти в Польше пришла правоконсервативная партия «Право и справедливость», мечтающая вернуть страну в границы Речи Посполитой 1772 года, когда её территория простиралась от Балтийского до Чёрного моря. Этого прямо требует принятая поляками концепция Междуморья, по которой Польша мечтает присоединить к себе Литву, Белоруссию, Смоленск и Украину.
Подвизгивая от открывающихся перспектив, выдвиженец партии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в последнее время делает всё более откровенные заявления, не оставляющие сомнений в истинных намерениях Варшавы. Так, в интервью итальянской газете Corriere della Sera он заявил, что Польша существует ради победы над Россией. Он прямо требует – Европа не должна вести никаких переговоров с Россией. ЕС необходимо воевать с Россией до победного конца, а одним из условий переговоров с Москвой должна стать депутинизация России и процесс, который прошла Германия после Гитлера.
Польская элита прекрасно понимает, что сейчас на Западе лишь один безусловный лидер – США. Былые европейские игроки в лице Великобритании, Франции и Германии отошли на второй план. Поэтому польская элита хочет быть вассалом США и радостно предоставляет американцам польский народ в роли «пушечного мяса». Ведь создание на территории Польши военной инфраструктуры за счёт бюджета НАТО вынуждает модернизировать сопутствующую гражданскую – расширять шоссе, укреплять мосты, увеличивать высоту эстакад. Все это служит локомотивом экономического роста страны.
В свою очередь, и американцам нужен сильный союзник, как для политического порабощения Западной Европы, так и вооружённой борьбы с Россией. Бандеровская Украина на эту роль явно не тянет и брезгливо рассматривается глобалистами только в роли рулона туалетной бумаги. Польша – другое дело. Густонаселённая европейская страна, где элита и народ крепко спаянны между собой католицизмом, национализмом, спесью и ненавистью к России за многовековые исторические обиды.
Получив вожделенный статус ближайшего европейского союзника США, Варшава буквально выпрыгивает из штанов, чтобы заслужить максимальное одобрение Вашингтона и сыграть роль лидера «новой Европы». Она не только усиленно протискивается на место в тройке ЕС (освободившееся после ухода Великобритании), но и планирует оттеснить Брюссель, Берлин и Париж на вторые роли. В этом плане показательны требования Польши к Германии выплатить многомиллиардные репарации за Вторую мировую войну, а также ведущая роль Варшавы в принятии всё новых антироссийских санкций и военных мер по поддержке бандеровской Украины, чему Брюссель, Берлин и Париж вынуждены в определённой степени следовать.
Одновременно внутри Польши идёт жёсткий процесс декоммунизации (фактически дерусификации), которому украинские нацисты могут только позавидовать. В 1996 году в Польше был принят «Закон о люстрации», который позволил уволить с государственной службы всех, кто был связан «с коммунистическими спецслужбами». С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя». В рамках его реализации уничтожаются памятники и захоронения русским солдатам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации, в культурной сфере официально запрещены постановки пьес опер, музыки великих русских писателей и композиторов. Из органов власти изгоняются все, кто когда-то учился в русских университетах.
Прикрываясь «российской агрессией на Украине», польское руководство с 2014 года проводит (в основном на американские и европейские деньги) беспрецедентное увеличение боевого потенциала своих вооруженных сил. В период с 2015 по 2022 годы Польша удвоила свой золотой запас, увеличила военный бюджет с 10 до 22 млрд долларов, а согласно закону 2022 года «О национальной обороне Польши» планирует в ближайшее время вдвое увеличить численность армии и войск территориальной обороны – до 400 тысяч человек.
Одновременно Польша приняла около сотни «Программ технической модернизации», предусматривающих закупку самого современного вооружения. Уже заключены многомиллиардные контракты на поставку крупных партий американского оружия: 366 танков «Абрамс», из которых 250 принадлежат новейшей модификации M1A2C, РСЗО «Хаймарс» с полным пакетом логистической поддержки, систем ПВО «Пэтриот», 32 истребителей пятого поколения F-35А. Помимо этого, Варшава объявила о своём интересе к покупке 96 американских самолетов F-16A/B (с последующей модернизацией), требует германские танки «Леопард». Также поляками заключены контракты на покупку турецких БПЛА «Байрактар», южнокорейских реактивных учебно-боевых самолётов Т-50 (48 ед.), танков K2 «Чёрная пантера» в «польской» модификации K2PL (980 ед.) и самоходных гаубиц К9 «Гром» (648 ед.).
Выполнение основной части контрактов ожидается к 2035 году, в результате чего Польша будет иметь больше танков (причём современных), чем в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Италии вместе взятых. И, как отмечают эксперты, в Варшаве стараются достичь этих показателей уже в ближайшие годы, чтобы успеть к разделу «русского пирога».
Если Россия и Русский мир выстоят под натиском коллективного Запада, то «гиену Европы» в очередной раз ожидает неизбежный крах её военно-политических амбиций. Члены ЕС (в первую очередь Германия) не упустят случая отыграться на Варшаве за свои сегодняшние унижения, а экономика Польши уже испытывает целый ряд серьёзных системных проблем, которые на фоне колоссальных военных расходов и возможного прекращения финансовой помощи со стороны ЕС, рискуют подорвать социально-экономическую стабильность внутри страны.
Но для реализации этого сценария России необходимо разгромить бандеровскую Украину и стереть её с политической карты Европы, тем самым исключив для блока НАТО сам повод вмешательства во внутрирусские дела. К сожалению, это не было сделано в 2014 году во время «Русской весны», не удалось сделать это и в ходе блицкрига 2022 года. А значит – опасность со стороны спесивой и крайне агрессивной «гиены Европы» только возрастает. И её необходимо постоянно учитывать, ибо после укрофашистского вермахта это будет следующий и гораздо более серьёзный противник, с которым придётся столкнуться Русскому миру.