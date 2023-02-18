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Американский эксперт: Западу не нужно считать, что Украина добьётся непременного успеха на поле боя

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Американский эксперт: Западу не нужно считать, что Украина добьётся непременного успеха на поле боя

В американском издании 19Fortyfive, специализирующемся чаще всего на военной тематике, вышел материал, в котором представлена очередная попытка анализа происходящего на Украине с прогнозом на возможное развитие событий.


Автором статьи является Дэн Дэвис, военный эксперт, подполковник армии США в отставке. И это далеко не первая его попытка углубиться в суть вооружённого противостояния.

По словам Дэвиса, на Западе многие верят в неизбежность победы Украины (фактически – коллективного Запада) над Россией. Только автор призывает не спешить с выводами. По его словам, если провести трезвую оценку ситуации на Украине, то для украинских властей она гораздо более опасна, чем принято полагать.

Американский военный эксперт:

Западу не нужно считать, что Украина добьётся непременного успеха на поле боя. Не нужно недооценивать Россию, ведь эта страна научилась приспосабливаться к ситуации и менять тактику сообразно происходящему на фронте.

В связи с этим Дэвис пишет, что глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, заявляя о «неизбежном поражении России», явно не принимает во внимание целого ряда обстоятельств. Правда, сам Дэвис не пишет о том, что Милли буквально накануне и сам заявил, что «в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет достичь всех своих целей военных путём». Но тот же американский генерал заявил, что и «у России не выйдет осуществить захват Украины».

Отставной подполковник Дэвис:

Проблемы у Украины таковы, что завидовать ей точно не придёт в голову. Нельзя сказать, каково состояние армии Зеленского в 2023 году. Россия тоже не сможет полностью одолеть Украину, но и говорить о 100-процентной победе Украины тоже никак нельзя.
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4 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:07
    +3
    Когда Россия освободит Домбасс, будет очень легко. Вам просто нужно поставить армию на хорошо укрепленные оборонительные позиции в районах с выгодным рельефом, а вы продолжаете уничтожать украинскую инфраструктуру ракетами. Украинская армия к тому времени будет сильно измотана с ужасными потерями и разваленной экономикой, они уже потеряли 30%. Запад устанет платить и победа достанется России. Теперь надо остерегаться расходовать питаемую срочниками армию не на глупые лобовые атаки, а на обходные маневры. Есть третий актор, Китай, который беспокоит их больше всего, потому что у него нет никакого износа. Это противоречит их общей стратегии, и они уступят.
    1. Pavel_Sh
      Pavel_Sh Сегодня, 13:29
      +1
      Думаю что упущен момент с западными союзниками украины - на каждый виток войны предпринимаются шаги со стороны запада. Потеряли Мариуполь?, вот вам хаймарсы и 777, провели контрнаступление?, Вот вам БТР и лёгкие машины, теряете Артёмовск?, вот вам танки... В общем вся моя мысль сводится к тому что с каждым изменением конфигурации на фронте будут очень сильно меняться "правила игры". Даже не исключал бы что в случае потери Донбасса Польша (или любой другой сателлит США) введёт армию под видом миротворцев, ну или что-то типа того.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    +1
    Западу не нужно считать, что Украина добьётся непременного успеха на поле боя.
    Запад просто по умолчанию не может так не считать. Слишком много поставлено на этот конфликт и озвучены его цели. Пока кровь из носа не пойдет от перенатуги будут тянуть ношу, которую взвалили на себя постепенно вводя восточных европейцев в прямой конфликт.
    1. стар
      стар Сегодня, 13:34
      0
      Запад просто по умолчанию не может так не считать.

      Об этом уже прямо заявили первые лица Англии, Франции и Германии, а также Европарламента. С другой стороны, современным западным политикам сейчас мнение электората до лампочки. Могут переобуться в любой момент и извиняться не перед кем не будут