Американский эксперт: Западу не нужно считать, что Украина добьётся непременного успеха на поле боя

Западу не нужно считать, что Украина добьётся непременного успеха на поле боя. Не нужно недооценивать Россию, ведь эта страна научилась приспосабливаться к ситуации и менять тактику сообразно происходящему на фронте.

Проблемы у Украины таковы, что завидовать ей точно не придёт в голову. Нельзя сказать, каково состояние армии Зеленского в 2023 году. Россия тоже не сможет полностью одолеть Украину, но и говорить о 100-процентной победе Украины тоже никак нельзя.

В американском издании 19Fortyfive, специализирующемся чаще всего на военной тематике, вышел материал, в котором представлена очередная попытка анализа происходящего на Украине с прогнозом на возможное развитие событий.Автором статьи является Дэн Дэвис, военный эксперт, подполковник армии США в отставке. И это далеко не первая его попытка углубиться в суть вооружённого противостояния.По словам Дэвиса, на Западе многие верят в неизбежность победы Украины (фактически – коллективного Запада) над Россией. Только автор призывает не спешить с выводами. По его словам, если провести трезвую оценку ситуации на Украине, то для украинских властей она гораздо более опасна, чем принято полагать.Американский военный эксперт:В связи с этим Дэвис пишет, что глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, заявляя о «неизбежном поражении России», явно не принимает во внимание целого ряда обстоятельств. Правда, сам Дэвис не пишет о том, что Милли буквально накануне и сам заявил, что «в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет достичь всех своих целей военных путём». Но тот же американский генерал заявил, что и «у России не выйдет осуществить захват Украины».Отставной подполковник Дэвис: