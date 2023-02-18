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ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные районы Курской области

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ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные районы Курской области

В субботу, 18 февраля, произошел очередной обстрел боевиками ВСУ приграничных районов Курской области. В Суджанском районе зафиксировано пять прилетов с украинской территории в село Горналь. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.


Кроме того, в пятницу, 17 февраля, украинской армией были совершены артиллерийские обстрелы двух приграничных сел Суджанского района — Горналь и Гуево. В окрестностях этих населённых пунктов упало около 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано.

Также был зафиксирован очередной обстрел с территории Украины приграничного посёлка Краснооктябрьский Глушковского района. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал, однако осколки снарядов повредили крышу, фасад и забор частного домовладения, в части населенного пункта нарушено электроснабжение.

Боевики киевского режима продолжают тактику беспорядочных террористических обстрелов приграничных населенных пунктов, в которых отсутствуют какие-либо военные объекты.

В октябре прошлого года по личному указу президента России Владимира Путина в восьми регионах, в том числе в Курской области, объявлен средний уровень реагирования, согласно которому предполагаются меры по усилению охраны общественного порядка, а также повышенный уровень мер по обеспечению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Курской области бессрочно действует уровень террористической опасности.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram/Роман Старовойт
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3 комментария
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  1. V.B.
    V.B. Сегодня, 13:24
    +2
    А что Путин, шойгу и герасимов только констатируют обстрелы? Ну правильно, до Геленджика и бункера и рублёвки далеко.
  2. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 13:30
    +1
    странно, что не отодвигают линию фронта, чего то ждем?
    1. Комментарий был удален.
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 14:04
      -1
      Что население устанет и само попросит Путина прекратить СВО. Тогда это будет не его ответственность.
      Отодвигать бесполезно - просто дадут им более дальнобойное оружие и всё равно продолжат обстрелы.