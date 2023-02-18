ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные районы Курской области

В субботу, 18 февраля, произошел очередной обстрел боевиками ВСУ приграничных районов Курской области. В Суджанском районе зафиксировано пять прилетов с украинской территории в село Горналь. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.Кроме того, в пятницу, 17 февраля, украинской армией были совершены артиллерийские обстрелы двух приграничных сел Суджанского района — Горналь и Гуево. В окрестностях этих населённых пунктов упало около 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано.Также был зафиксирован очередной обстрел с территории Украины приграничного посёлка Краснооктябрьский Глушковского района. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал, однако осколки снарядов повредили крышу, фасад и забор частного домовладения, в части населенного пункта нарушено электроснабжение.Боевики киевского режима продолжают тактику беспорядочных террористических обстрелов приграничных населенных пунктов, в которых отсутствуют какие-либо военные объекты.В октябре прошлого года по личному указу президента России Владимира Путина в восьми регионах, в том числе в Курской области, объявлен средний уровень реагирования, согласно которому предполагаются меры по усилению охраны общественного порядка, а также повышенный уровень мер по обеспечению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Курской области бессрочно действует уровень террористической опасности.