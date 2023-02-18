Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции

Старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит раскрыл намерения американской администрации в будущем поддерживать киевский режим. С его слов, Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской СВО, пишет Politico.Стоит отметить, что Смит в ходе интервью американскому изданию подчеркнул, что точку в текущем российско-украинском противостоянии однозначно поставят переговоры. При этом конгрессмен-демократ является не первым политиком, который в последнее время «делает ставку» именно на дипломатию.В то же время, представитель американской власти заявил, что для США крайне важно, чтобы в ходе подписания итогового договора Россия дала гарантии безопасности для Украины. Со слов политика, в Вашингтоне должны быть уверены в том, что Москва не начнет новую СВО в будущем, если Штаты и их союзники продолжат обучение и вооружение ВСУ. А дадут ли аналогичные гарантии уже России Запад и его сателлиты в Киеве? И даже если дадут, какова цена этих гарантий?В материале также говорится, что Смит, рассуждая о будущем мирном соглашении между Россией и Украиной, снова вынес вопрос Крыма «за скобки». С его слов, договор должен быть подписан не зависимо от того, какое решение в Киеве примут по поводу полуострова. Как уже сообщало «ВО», Смит рассказал о существовании некого консенсуса касательно того, что киевские власти не будут пытаться вернуть Крым силовым путем.