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Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции

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Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции

Старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит раскрыл намерения американской администрации в будущем поддерживать киевский режим. С его слов, Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской СВО, пишет Politico.


Стоит отметить, что Смит в ходе интервью американскому изданию подчеркнул, что точку в текущем российско-украинском противостоянии однозначно поставят переговоры. При этом конгрессмен-демократ является не первым политиком, который в последнее время «делает ставку» именно на дипломатию.

В то же время, представитель американской власти заявил, что для США крайне важно, чтобы в ходе подписания итогового договора Россия дала гарантии безопасности для Украины. Со слов политика, в Вашингтоне должны быть уверены в том, что Москва не начнет новую СВО в будущем, если Штаты и их союзники продолжат обучение и вооружение ВСУ. А дадут ли аналогичные гарантии уже России Запад и его сателлиты в Киеве? И даже если дадут, какова цена этих гарантий?

В материале также говорится, что Смит, рассуждая о будущем мирном соглашении между Россией и Украиной, снова вынес вопрос Крыма «за скобки». С его слов, договор должен быть подписан не зависимо от того, какое решение в Киеве примут по поводу полуострова. Как уже сообщало «ВО», Смит рассказал о существовании некого консенсуса касательно того, что киевские власти не будут пытаться вернуть Крым силовым путем.
Автор:
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16 комментариев
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  1. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:23
    +3
    Украинскую армию в эмиграции. Где нибудь на Оклахомщине.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:29
      +3
      Смысл всего этого в том, что они хотят показать на сколько они уверены в победе окраины
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:34
        0
        Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции

        Кто бы в этом сомневался! Преступное СУМАСБРОДСТВО американских неоконов - Байдена и его команды - не имент границ до тех пор, пока это не будет касаться их собственной территории за океаном!

        СУМАСБРОДСТВО.
        Синонимы:
        безрассудство, своенравие; дурь, безбашенность, шалопутство, умопомрачение, взбалмошность, полоумие, юродство, безумие, умопомешательство, самодурство, безумность.
    2. Комментарий был удален.
  2. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 13:27
    +6
    Вывод - Украина должна перестать существовать.
  3. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:31
    +1
    Старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит раскрыл намерения американской администрации в будущем поддерживать киевский режим. С его слов, Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской СВО, пишет Politico.

    размечтался, кого ты будешь вооружать ? и кто тебе что даст после разгрома бандеровцев?
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:31
    +3
    После СВО? Кхмм...после СВО будет либо победа бандерии, либо победа России, либо очередной развод лохов для нашего МИДа. Американцы явно не имеют ввиду здесь победу России.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:33
    +3
    Мирный договор с ошмётком бывшей украины должен по форме и по сути представлять собой ультиматум ее властям: только попробуйте в будущем вякнуть на Россию или начать вооружаться... И выхода к морю этот ошметок иметь не должен. Довольно для них свинарников и садов.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 13:55
      +2
      Если бандерлогам оставить хоть какой-то малый кусочек территории, то на ближайшую перспективу серьезная угроза для России будет обеспечена, даже не сомневайтесь!
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:36
    0
    Если Россия и сейчас занимает 6 место среди торговых партнёров, и поставила в 2022 Украине товара на 1,5 млрд долл, то чем американцы хуже?
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:46
    +1
    Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции

    Американцы все надеются, что после СВО они будут контролировать Украину. Наивные они однако!
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 13:46
    +1
    Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции

    А мы это оружие в Палестину будем переправлять ,в качестве гумпомощи ..
    Ну и Хезболле ! Пусть пользуются по назначению . хе хе
    Можно еще ИРА поставить ..
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:57
      +1
      ИРА поставить
      Михан, бойцы ИРА сейчас в домах престарелых на жидкой диете (и это вовсе не Jameson и Guinness smile )
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:00
    0
    Адам Смит раскрыл намерения американской администрации в будущем поддерживать киевский режим. С его слов, Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской СВО, пишет Politico.

    Они как сговорились в один голос и сразу, то Смит, то глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву британские истребители уже по окончании военных действий на Украине. Первая фаза войны по англосаксонской мысли закончится, потом начнется уже мощная подготовка ко второй фазе войны.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    0
    Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции
    Где? В Канаде, Германии, Польше куда побегут остатки ВСУ и их оставшиеся в живых командиры? Или все таки надеются, что что-то останется от этой страны под протекторатом Польши?
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:08
    0
    Конгрессмен-демократ: Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции
    fool А будет кого? После демилитаризации и денацификации ценность оружия США будет равняться нулю. request Так что воткните себе его, Адамчик, ну вы владеете вопросом...
  12. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 14:08
    0
    Вашингтон продолжит вооружать Украину и после российской операции


    всё идет к зачистке Украины российским тактическим ядерным оружием так что вооружать можно будет только пепел.