Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине.

Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители

Лондон всегда занимал лидирующую позицию среди стран, оказывающих поддержку украинской армии. И даже он не обещает предоставить ей в ближайшее время современные истребители.Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью для немецкого журнала Der Spiegel.Он не говорит, что ВСУ никогда не получат от Лондона боевых самолетов, но и не утверждает, что это произойдет в ближайшее время. Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву британские истребители уже по окончании военных действий на Украине. Предположительно, это могут быть Eurofighter Typhoon. Но в ближайшие полгода их точно не поставят.- заявил Уоллес.По его словам, консенсус между союзниками Украины предполагает, что самолеты она получит лишь после того, как военные действия здесь завершатся.При этом министр не стал окончательно лишать киевские власти надежд, заявив, что поставка все же может в какой-то момент случиться.Ранее в Соединенных Штатах группа сенаторов потребовала от президента страны Джо Байдена отправить украинским партнерам боевые самолеты. Еще они предложили включить в пакет военной помощи Украине ракеты большой дальности.Польское руководство в этом плане настроено более лояльно по отношению к Киеву, но не обладает такими возможностями, какие есть у их более богатых союзников. Так глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова поставить Украине советские истребители МиГ-29.