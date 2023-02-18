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Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине

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Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине

Лондон всегда занимал лидирующую позицию среди стран, оказывающих поддержку украинской армии. И даже он не обещает предоставить ей в ближайшее время современные истребители.


Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью для немецкого журнала Der Spiegel.

Он не говорит, что ВСУ никогда не получат от Лондона боевых самолетов, но и не утверждает, что это произойдет в ближайшее время. Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву британские истребители уже по окончании военных действий на Украине. Предположительно, это могут быть Eurofighter Typhoon. Но в ближайшие полгода их точно не поставят.

Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители

- заявил Уоллес.

По его словам, консенсус между союзниками Украины предполагает, что самолеты она получит лишь после того, как военные действия здесь завершатся.

При этом министр не стал окончательно лишать киевские власти надежд, заявив, что поставка все же может в какой-то момент случиться.

Ранее в Соединенных Штатах группа сенаторов потребовала от президента страны Джо Байдена отправить украинским партнерам боевые самолеты. Еще они предложили включить в пакет военной помощи Украине ракеты большой дальности.

Польское руководство в этом плане настроено более лояльно по отношению к Киеву, но не обладает такими возможностями, какие есть у их более богатых союзников. Так глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова поставить Украине советские истребители МиГ-29.
Использованы фотографии:
Eurofighter Typhoon
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19 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:28
    +3
    Не понял юмора. Они будут поставлять российской Украине истребители? )
    1. ian
      ian Сегодня, 13:37
      0
      Будут. Обещали же..
      Но только после войны. request .
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: ian
        Будут. Обещали же..
        Но только после войны.

        А пока что он посоветовал ВСУ целиться точнее и не так быстро стрелять! ))) (Честно, читала)
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:10
          0
          Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине.
          глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова поставить Украине советские истребители МиГ-29.

          Умеют всё-таки британцы в очередной раз, как перед ВМВ в прокси-войне англосаксов с СССР/Россией, развести "великовельможных" польских нацистов-реваншистов вместе с Германией снова на войну с Россией!

          Моравецкий
          Биографическая СПРАВКА
          Причины оголтелой русофобии и патологической лжи Моравецкого лежат в истории его семьи. Моравецкий происходит из семьи польских дворян, кумирами которых были организатор восстания против РИ Тадеуш Костюшко и первый лидер возрожденной после ПМВ Польши Юзеф Пилсудский.

          Кстати, Пилсудский после Бенито Муссолини не просто выступал за налаживание контактов с Третьим рейхом, но и добился заключения с Берлином в 1934 году Договора о ненападении, известного как «Пакт Пилсудского — Гитлера». Пилсудский пользовался столь большим уважением у вождей Третьего рейха, что на его похоронах 1935 года делегацию Германии возглавлял Герман Геринг, а в Берлине состоялась заупокойная месса с участием Адольфа Гитлера. Об этом в Польше стараются не вспоминать.
          Дед нынешнего премьер-министра Польши в годы ВМВ состоял в Армии Крайовой — подпольной организации, ориентировавшейся на правительство Польши в изгнании. На совести Армии Крайовой организация плохо подготовленного и не согласованного с Красной армией восстания в Варшаве, в провале которого Моравецкий обвиняет СССР.
          По линии матери премьер-министр Польши имеет еврейское происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.
          Его отец физик Корнель Моравецкий наряду с Лехом Валенсой один из создателей профсоюза «Солидарность». Но Валенса оказался для Моравецкого слишком умеренным, и в 1982 году он создает «Борющуюся Солидарность»: организацию, которая официально провозгласила своей целью свержение существующего в Польше строя.
          После падения социалистической Польши большой карьеры у Корнеля не получилось. Его радикализм отталкивал слишком многих.
          Однако Моравецкий-младший, который со школьной скамьи помогал во всём своему отцу-оппозиционеру и примкнувший затем к партии «Право и справедливость» братьев Качинских, после свержения соцмалистического строя в декабре 2017 года стал главой правительства Польши.

          См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
      2. Комментарий был удален.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 13:39
      +1
      Очень хитрый британец, аки Ходжа Насреддин с обещанием падишаху ограмматить осла. wassat
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Аргон
      Не понял юмора. Они будут поставлять российской Украине истребители? )

      Они контрибуции России будут платить !
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Аргон
      Не понял юмора. Они будут поставлять российской Украине истребители?

      Здесь юмор в другом, а не в истребителях. То есть первая фаза войны по англосаксонской мысли закончится, ( ну обьяснять не буду, все знают) а вот потом начнется уже мощная подготовка ко второй фазе войны, это когда создадут по всей Украине "Линии Зигфрида", вооружат до зубов ракетами всех видов дальности, хим-бак оружием и скорее всего ЯО. Вот тогда и нужны будут тысячи самолетов и Британии и США и всей Европы (а пушечного мяса в Руине хватит, за 10 лет подрастут).
      Это будет так, если будт "Минск-3 или другие Стамбулы.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:29
    +1
    По окончании боевых действий на Украине мелкобритании придётся заняться своим внутренними проблемами-войной с народными республиками Шотландии и Ирландии. И с Аргентиной за Фолкленды. Уверен слабостью и бессилием НАТО и их поражением, воспользуются многие для восстановление исторической справедливости. А Украины никакой не будет.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:10
      0
      Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву...
      ... бусы и другие стекляшки yes
  3. свой1970
    свой1970 Сегодня, 13:30
    0
    Да уж, фортель еще тот.....
    "Обещать не значит женится!"(с)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:56
      -1
      Вот это казус..hohloлетунов кинули,как последних...женщин легкого плведения
  4. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:33
    0
    .
    Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву британские истребители уже по окончании военных действий на Украине. Предположительно, это могут быть Eurofighter Typhoon. Но в ближайшие полгода их точно не поставят.

    еще один мечтатель, если только украинских эмигрантов, где ни будь в Польше или Латвии, да и то, кто тебе что либо выделит проигравшей стороне ?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:45
    0
    Они что, собираются поставлять истребители "Правительству Украины в изгнании" себе же в GB или в США? no
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:47
    -1
    Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине

    Еще одни наивные англосаксы.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:00
    0
    консенсус между союзниками Украины предполагает, что самолеты она получит лишь после того, как военные действия здесь завершатся.
    Вот это "удружил" Уоллес Зеленскому, срочно необходимо высылать сердечные и успокоительные препараты. Судя по всему британский министр видит окончание военных действий "победой" Украины или все же поражением? Странные умозаключения у британца - пока воюете самолеты поставить не можем, а потом обязательно, но смотря чем все закончится.
  8. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 14:04
    0
    поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине


    умеет Запад своим вооружениям ,как стеклянным бусам в прошлом,придавать этакое значение "супероружия" в которое как зачарованные верят оккупированные украинские туземцы.
  9. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 14:07
    0
    Британский юмор.
    ........................
  10. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 14:08
    0
    Если я правильно понимаю смысл спецоперации, то армия новой Украины будет вооружена резиновыми дубинками и газовыми баллончиками для отлова особо дерзких бандерлогов. Истребители ей не понадобятся.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:12
    0
    Глава Минобороны Британии пообещал поставить Киеву истребители по окончании военных действий на Украине
    belay fool Оригинал.... На могилке естественно смотрятся веночки, а не истребители. recourse