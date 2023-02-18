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В городской администрации Брюсселя еврочиновников обвинили в пристрастии к наркотикам

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В городской администрации Брюсселя еврочиновников обвинили в пристрастии к наркотикам

В ответ на недовольство еврочиновников, вызванное грядущим переносом административных учреждений Евросоюза в менее фешенебельные кварталы Брюсселя, госсекретарь по вопросам городского планирования Паскаль Смет обвинил еврократов в пристрастии к наркотикам.


По словам городского чиновника бельгийской столицы, еврочиновники выступили против переезда в северную часть города из-за процветающей там наркоторговли, хотя сами употребляют наркотики, причем особым спросом пользуется кокаин.

По словам Смета, наркотики распространены не только в Северном Брюсселе, но и в квартале, в котором в настоящее время располагаются чиновники Евросоюза.

Несмотря на то, что высшее руководство Евросоюза поддержало переезд в более бедные кварталы Брюсселя, профсоюзы выступили против этого, сославшись на высокий уровень преступности и распространение наркомании в северной части города.

Президент Евросовета Шарль Мишель раскритиковал высказывание Смета, заявившего, что еврочиновники сами регулярно употребляют наркотики. Пресс-секретарь Мишеля назвал такие заявления "неприемлемыми" и призвал проявлять уважение ко всем служащим Евросоюза, особенно учитывая сложную международную обстановку.

Мишель осудил заявление брюссельского чиновника после публикации профсоюзом еврократов открытого письма, в котором прозвучали призывы отреагировать на обвинения в наркомании, а также защитить репутацию, работу и честь должностных лиц ЕС.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Alina Zienowicz
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:18
    +3
    Прекрасная альтернатива есть переехать в процветающий Куев. за ради подтримки и солидарности и всего вот этого. А уж как клону-наркоман будет рад таким коллегам по духу и увлечениям. И нам удобнее потом, уж разом всю гидру потом прижечь.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:24
      +4
      еврочиновников обвинили в пристрастии к наркотикам

      Не может быть этого .. laughing

      Дорожка у них одна ...
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:27
        +2
        Пресс-секретарь Мишеля назвал такие заявления "неприемлемыми"

        Конкретно: "Не пали контору"
        А вообще то, что в Европе чиновники поголовно курят что-то забористое, очевидно.
        Но не на столько забористое, чтоб переехать в Киев на совсем. С дружеским визитом на пол дня - это можно.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:41
          +1
          О какой чести можно говорить, например, у Урсулы фон дер Ляйен, которая украла миллионы из бюджета ЕС по случаю эпидемии ковида-19 себе в карман?!
          А также у русофоба-испанца Джозепа Борреля - главы дипломатии ЕС?!

          Не смешите меня! (Сарказм,)

          А уж остальным чиновникам ЕС стать наркоманами, так им это, как говорится, и сам Дьявол велел!
          1. marchcat
            marchcat Сегодня, 14:58
            +1
            особым спросом пользуется кокаин.
            Вот почему, глядя на еврочиновников, складывается впечатление, что они "с дуба рухнули". Такое порой несут... fool
          2. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 15:23
            -1
            Цитата: Татьяна
            О какой чести можно говорить, например, у Урсулы фон дер Ляйен, которая украла миллионы из бюджета ЕС по случаю эпидемии ковида-19 себе в карман?!
            А также у русофоба-испанца Джозепа Борреля - главы дипломатии ЕС?!

            Не смешите меня! (Сарказм,)

            А уж остальным чиновникам ЕС стать наркоманами, так им это, как говорится, и сам Дьявол велел!

            Татьяна наша умница ..Я скучал по вас love hi
            Редко стали писать тут .
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 15:31
            0
            Цитата: Татьяна
            А уж остальным чиновникам ЕС стать наркоманами, так им это, как говорится, и сам Дьявол велел!

            По поведению видно, что они все "обдолбанные", ну все такие же как Зеля.
            То рыдают, то смеются, то ругаются до слез, - наркоманы, что возьмешь.
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 14:55
          -1
          Цитата: Shurik70
          Конкретно: "Не пали контору"

          Да понял уже ..Просто не выдержал ))))
          Цитата: Shurik70
          А вообще то, что в Европе чиновники поголовно курят что-то забористое, очевидно.

          Ну судя по их заявлением и т.д. wassat
          И как они Зеленского встречают wassat идут курнуть и кольнутся
          И начинаются заявления и т.д. wassat
          Суть запада в этом ..Они все там на дури сидят

          И Россия знает об этом ..
    2. Комментарий был удален.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: голос_разуma
      Прекрасная альтернатива есть переехать в процветающий Куев.

      Вот теперь то все поняли, почему все евро чиновники стремятся в Киев, не ручку Зеле полобызать, а "кокса" на халяву нанюхаться.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:22
    +1
    Вот что приезд укромана из незалежной с цивилизованным Брюселем вытворяет.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:25
    0
    А четак только один?. С ядерной державой в открытую воевать. и казусов белли на пол европы полного уничтожения набралось. Вот у меня тот же вопрос. Чё они там курят
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:26
    +2
    А мне интересен вот какой момент - переедет европарламент, еврокомиссия, всякая обслуга переедет и освободятся огромные современные здания. И что в них будет? Еврообщежитие для беженцев с Украины? Евробарахолка? Ну не бывает же пусто свято место!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      . И что в них будет? Еврообщежитие для беженцев с Украины?

      Ну Вы прям несведующий в таких делах. Кое кого обижу но скажу -"Военно морской музей" в Ленинграде находился на стрелке Васильевского острова в бывшей Фондовой бирже, а в 2012 году музей переехал в здание бывших Крюковых (Морских) казарм.
      А кто захватил или заполучил бывшее здание, до сих пор мало кто знает.
      Хотя на сайте есть один человек из Питера, он это уж точно знает, он дотошный.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:27
    +1
    Сторчатся еврочиновники, как пить дать yes Будут за дозу резолюции о либерализации торговли с Колумбией и Афганистаном проталкивать.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:30
    +1
    Судя по тому, какую xрень несут Урсула-гинеколог, Жозеп-из-бочки и их подчиненные, какие идиoтcкие решения они принимают во вред Европе, Евросоюзу и остальному миру, то действуют они "находясь в состоянии наркотического опьянения". Это давно всем понятно. Теперь и до мэрии Брюсселя дошло.
    p.s. Только вряд ли они сами покупают наркоту. Их централизованно снабжает госдеп США.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:31
    +2
    Паскаль Смет обвинил еврократов в пристрастии к наркотикам.
    Теперь понятно и не адекватное поведение и нездоровая "любовь" к Зеленскому. Страшно представить, что там происходит в кулуарах после официальных обнимашек и завершения заседаний. Брюссель уже давно пора переименовать в Лысую гору, ведь не зря туда слетаются все европейские ведьмы и к.озлы.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:49
    +1
    Теперь понятно, почему Зеля для них лучший друг.
  9. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 14:50
    +1
    Почему бы им не переехать сразу в Колумбию? Логистический рычаг меньше, цены - ниже, кокса - больше? Сразу продуктивность в области бредовых решений повысится.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 15:04
      0
      Колумбия далековато будет, 404 поближе и без таможни, как шеф польской полиции, гранатомет привез домой