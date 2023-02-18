В городской администрации Брюсселя еврочиновников обвинили в пристрастии к наркотикам

В ответ на недовольство еврочиновников, вызванное грядущим переносом административных учреждений Евросоюза в менее фешенебельные кварталы Брюсселя, госсекретарь по вопросам городского планирования Паскаль Смет обвинил еврократов в пристрастии к наркотикам.По словам городского чиновника бельгийской столицы, еврочиновники выступили против переезда в северную часть города из-за процветающей там наркоторговли, хотя сами употребляют наркотики, причем особым спросом пользуется кокаин.По словам Смета, наркотики распространены не только в Северном Брюсселе, но и в квартале, в котором в настоящее время располагаются чиновники Евросоюза.Несмотря на то, что высшее руководство Евросоюза поддержало переезд в более бедные кварталы Брюсселя, профсоюзы выступили против этого, сославшись на высокий уровень преступности и распространение наркомании в северной части города.Президент Евросовета Шарль Мишель раскритиковал высказывание Смета, заявившего, что еврочиновники сами регулярно употребляют наркотики. Пресс-секретарь Мишеля назвал такие заявления "неприемлемыми" и призвал проявлять уважение ко всем служащим Евросоюза, особенно учитывая сложную международную обстановку.Мишель осудил заявление брюссельского чиновника после публикации профсоюзом еврократов открытого письма, в котором прозвучали призывы отреагировать на обвинения в наркомании, а также защитить репутацию, работу и честь должностных лиц ЕС.