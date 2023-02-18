Австрийский полковник: После оставления Артёмовска ВСУ не смогут удержать и вторую линию обороны

Несколько дней назад была эвакуирована близлежащая Красная Гора, я думаю, Артемовск скоро постигнет та же участь

Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, и украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск

Взятие Артемовска (Бахмута) российскими войсками, а вернее бойцами ЧВК «Вагнер», считают предрешенным все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Город находится в тактическом окружении, практически все пути снабжения с запада перерезаны, либо находятся под плотным огнем артиллерии ВС РФ. О неизбежности оказаться в «котле» сообщают и сами украинские военные, находящиеся в Артемовске.Вот и сразу два европейских эксперта, в том числе высокопоставленный австрийский военачальник, прогнозируют оставление ВСУ Артемовска. Своим мнением они поделились с немецкой газетой Die Welt.Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что бахмутский гарнизон вскоре покинет город, который перейдет под контроль российских подразделений.— уверен военный эксперт.Еще более сложные последствия для ВСУ предрекает командующий гвардией Вооруженных сил Австрии полковник Маркус Рейснер. Он считает, что оставление Артемовска вынудит украинские подразделения сместить линию обороны вглубь контролируемой территории Донбасса, но и удержать новые позиции ВСУ не смогут.— считает австрийский военачальник.Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска, считающих себя «законопослушными патриотами», как можно скорее покинуть город. По ее словам, в городе по-прежнему остается не менее шести тысяч гражданских. Скорее всего, покинуть населенный пункт они не могут по причине того, что украинские военные, как всегда, используют мирных жителей в качестве «живого щита». Хотя не исключено, что многие горожане прячутся в подвалах, дожидаясь прихода российских войск.