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Австрийский полковник: После оставления Артёмовска ВСУ не смогут удержать и вторую линию обороны

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Австрийский полковник: После оставления Артёмовска ВСУ не смогут удержать и вторую линию обороны

Взятие Артемовска (Бахмута) российскими войсками, а вернее бойцами ЧВК «Вагнер», считают предрешенным все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Город находится в тактическом окружении, практически все пути снабжения с запада перерезаны, либо находятся под плотным огнем артиллерии ВС РФ. О неизбежности оказаться в «котле» сообщают и сами украинские военные, находящиеся в Артемовске.


Вот и сразу два европейских эксперта, в том числе высокопоставленный австрийский военачальник, прогнозируют оставление ВСУ Артемовска. Своим мнением они поделились с немецкой газетой Die Welt.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что бахмутский гарнизон вскоре покинет город, который перейдет под контроль российских подразделений.

Несколько дней назад была эвакуирована близлежащая Красная Гора, я думаю, Артемовск скоро постигнет та же участь

— уверен военный эксперт.

Еще более сложные последствия для ВСУ предрекает командующий гвардией Вооруженных сил Австрии полковник Маркус Рейснер. Он считает, что оставление Артемовска вынудит украинские подразделения сместить линию обороны вглубь контролируемой территории Донбасса, но и удержать новые позиции ВСУ не смогут.

Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, и украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск

— считает австрийский военачальник.

Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска, считающих себя «законопослушными патриотами», как можно скорее покинуть город. По ее словам, в городе по-прежнему остается не менее шести тысяч гражданских. Скорее всего, покинуть населенный пункт они не могут по причине того, что украинские военные, как всегда, используют мирных жителей в качестве «живого щита». Хотя не исключено, что многие горожане прячутся в подвалах, дожидаясь прихода российских войск.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:21
    +2
    Есть еще линия обороны по Славянско-краматорской агломерации. Но уже нет опытных опытных бригад, наработанных связей внутри подразделений, мотивированного личного состава. Всюду на пополнении мобилизованное мясо. Это не пошедшие "в АТо за грошами" головорезы, это отловленные на улицах под дулами автоматов рагули хатаскрайники. Те кто сидели дома до последней возможности, голосовали за кокаинового клоуна и на войну на Донбассе смотрели по телевизору, радуясь перемогам. Сейчас они еще по инерции боятся пана командира и заградотрядов из нациков. Но когда прижмет, начнут расползаться как клопы, попутно выкладывая нытье в тикток.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:29
      +2
      Наверное загранотряды не столько многочисленны. Можно же повернуть им оружие против них. Зачем дохнуть ради Байдена? Или все же лавры "небесной сотни" не дают покоя?!
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 14:41
        +3
        Да не в заградотрядах дело. Много других условий заставляющих ВСУ стоять до конца. Это и деньги (заработать на гражданке такие суммы сложно или, почти, невозможно) и страх за родных (родственников, сдавшихся в плен военных, СБУ прессует сильно) и пропаганда нагнетающая ненависть к России. Всё это вместе и даёт такой результат.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 15:26
        +1
        Наверное загранотряды не столько многочисленны

        большие загрядотряды не нужны, чтобы сдержать деморализованную толпу отступающих
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:38
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Но уже нет опытных опытных бригад, наработанных связей внутри подразделений, мотивированного личного состава. Всюду на пополнении мобилизованное мясо.

      Молодняк украинский боевое слаживание в Европе на Бредли и Леопардах проходит. К апрелю готовят мехкорпус натовского образца. А в Бахмут старых и больных свиней на утилизацию бросили, как наимее ценный актив.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:44
      +1
      А между тем от Зализнянского,находящегося по соседству с Парасковиевкой,до Славянска примерно 25 км по прямой по трассе М-03.



      Итак, у «оркестра» теперь Берховка на очереди, при этом выход нашей армии к Зализнянскому, находящемуся по соседству с Парасковиевкой, напрягает ВСУ не меньше, чем высокая вероятность окружения укровермахта в Бахмуте. Отсюда до Славянска примерно 25 км по трассе М-03 без каких-либо серьезных «фортецiй», если не считать нескольких деревушек.

      https://svpressa.ru/war21/article/362808/
  2. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 14:35
    +1
    Взятие Артемовска (Бахмута) российскими войсками, а вернее бойцами ЧВК «Вагнер», считают предрешенным все, кроме президента Украины Владимира Зеленского.


    Вот что у нас за привычка, недооценивать/высмеивать противника..... Зеленский уж точно информирован о ситуации вокруг Бахмута (Артемовска), другое дело что цель не удержать город, а затянуть время до прихода новых поставок западной военной техники, и с учетом комментария Пригожина (где взятие Артемовска, откладывается до марта-апреля) это вполне рабочий для Запада вариант....тянуть время.

    Сколько они там теряют военных и наемников это вопрос, явно не мало.... но если план удастся то всё окупится.

    А по окружению и перерезанию поставок припасов/техники/людей пока такого нет.... есть ещё пути снабжения, и не нужно бежать впереди паровоза, выдавая желаемое за действительное.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 14:40
      +3
      Пригожин любит потроллить.... В последнее время
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:44
    +3
    Соглашусь с мнением австрияка кроме этого момента - бахмутский гарнизон вскоре покинет город. Мне бы хотелось чтобы этот гарнизон отбыл на встречу с бандерой.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:31
    +1
    Австрийский полковник: После оставления Артёмовска ВСУ не смогут удержать и вторую линию обороны
    Вопросов много... ответов мало или нет совсем.