Welt: ФРГ заморозила российские активы на сумму более пяти миллиардов евро

Одной из санкционных мер Запада в отношении России после начала специальной военной операции на Украине стало замораживания российских активов, находящихся в западных странах.Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на источник в министерстве финансов Германии, Берлин заморозил российские активы за время проведения СВО на сумму более 5,3 миллиарда евро.По данным издания, сюда вошли средства Центробанка России, а также физических и юридических лиц, включённых в европейский санкционный список.Всего же, как ни раз заявляли на Западе, замороженными оказались российские активы на сумму в более 320 миллиардов евро, из которых 300 миллиардов принадлежит ЦБ России, а остальное российским предпринимателям.В Москве предупреждают ЕС и США, что любая конфискация российских активов будет иметь равнозначные последствия по отношению к западным активам в России.Напомним, что суд в Нью-Йорке уже дал санкцию на конфискацию более пяти миллиардов долларов, принадлежавших российскому бизнесмену Константину Малофееву и направление их на помощь Украине.В ЕС также прорабатывают правовую сторону возможной конфискации замороженных российских активов. Правда там заявили, что активы бы конфисковали, но не знают о местонахождении значительной их части.