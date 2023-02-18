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Welt: ФРГ заморозила российские активы на сумму более пяти миллиардов евро

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Welt: ФРГ заморозила российские активы на сумму более пяти миллиардов евро

Одной из санкционных мер Запада в отношении России после начала специальной военной операции на Украине стало замораживания российских активов, находящихся в западных странах.


Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на источник в министерстве финансов Германии, Берлин заморозил российские активы за время проведения СВО на сумму более 5,3 миллиарда евро.

По данным издания, сюда вошли средства Центробанка России, а также физических и юридических лиц, включённых в европейский санкционный список.

Всего же, как ни раз заявляли на Западе, замороженными оказались российские активы на сумму в более 320 миллиардов евро, из которых 300 миллиардов принадлежит ЦБ России, а остальное российским предпринимателям.

В Москве предупреждают ЕС и США, что любая конфискация российских активов будет иметь равнозначные последствия по отношению к западным активам в России.

Напомним, что суд в Нью-Йорке уже дал санкцию на конфискацию более пяти миллиардов долларов, принадлежавших российскому бизнесмену Константину Малофееву и направление их на помощь Украине.

В ЕС также прорабатывают правовую сторону возможной конфискации замороженных российских активов. Правда там заявили, что активы бы конфисковали, но не знают о местонахождении значительной их части.
Автор:
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:26
    -2
    А сколько активов ФРГ мы можем заморозить?Это же палка о двух концах
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:27
    0
    Ждем новости об ответной заморозке немецких активов в России. Че там с производством мерседесов например? Строительные материалы? бренды, имущество частных лиц? русско-немецкие дома? собственность на землю, здания? https://news.rambler.ru/other/42296308-nemetskie-kompanii-otsenili-vygodu-investirovaniya-v-rossii/
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: голос_разуma
      Ждем новости об ответной заморозке немецких активов в России

      А я жду новостей об аресте лиц, ответственных за размещении средств ЗВР в странах потенциального противника.
      В то время когда собственная экономика страдала от нехватки средств.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:30
    +5
    Наш сказал: "Вертайте взад, нажитое непосильным трудом". Олигархи не послушались. Ну и пусть теперь по судам бегают!
    У меня активов там нет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:41
    +4
    Берлин заморозил российские активы на сумму более 5,3 миллиарда евро.
    Значит если дело дойдет до конфискации российских активов и только тогда
    ... любая конфискация российских активов будет иметь равнозначные последствия по отношению к западным активам в России
    А если они сначала выведут то, что для них важно в первую очередь, а потом начнут конфисковывать? Может для подстраховки тоже сначала заморозить?
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 15:21
      +1
      Исполнительный директор немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен утверждает, что российский концерн "Газпром" снял со счетов своих совместных с этой компанией предприятий почти два миллиарда евро наличными, пишет Financial Times со ссылкой на информацию немецкого издания Börsen-Zeitung. https://1prime.ru/energy/20230125/839582564.html
      По международной финансовой оценке, убытки Uniper составили в 2022 году 19,1 млрд евро из-за необходимости замещать российский газ. В эту сумму вошли уже полученные убытки в 13,1 млрд евро и будущие в 5,9 млрд евро. По результатам за первые девять месяцев 2022 года немецкий энергогигант сообщал о потерях в 40 млрд евро. Однако сюда включали, например, обесценивание активов на 3,1 млрд евро, включая кредит «Северному потоку — 2» на 1 млрд евро, и деконсолидацию российского подразделения «Юнипро», что приведет к убыткам в 4,4 млрд евро.
      https://eadaily.com/ru/news/2023/02/17/nemeckiy-energogigant-obnovil-dannye-o-poteryah-iz-za-rossiyskogo-gaza
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:41
        +1
        2 млрд € наликом это нехилый Бизнес- Джет забитый деньгами,немцы сами деньги к трапу привезли,на трейлере?Не хило Газпром партнёра обул.Прикол Путина ВВ к Миллеру ,чего это у тебя шапка как на Соловье -Разбойнике сидит,заиграл новыми красками. good hi
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:57
          +1
          Цитата: rotmistr60
          ... любая конфискация российских активов будет иметь равнозначные последствия по отношению к западным активам в России
          А если они сначала выведут то, что для них важно в первую очередь, а потом начнут конфисковывать? Может для подстраховки тоже сначала заморозить?

          И мне эта же самая мысль, как и у Вас, пришла мне в голову!
          К сожалению, ЦБ и Минфин РФ продолжают мыслить категориями ПРАВИЛ из учебников прозападной либеральной экономики 1990-2000 годов! А эти Правила Западом давно уже поменялись!

          Слышала по интернету, что на одном из сайтов россияне собирают подписи за отставку Набиулиной и Силуанова! Сподвижников и ставленников российского либерала-"рыночника" Кудрина!
          Однако зам Набиулиной Ксения Юдаева ещё хуже самой Набиулиной!

          И при этом чтобы подготовить нужных, повсеместно адекватных в настоящее время для РФ специалистов - экономистов-финансистов - и в нужном количестве, Россия, к сажалению, уже много времени - десятилетия (!) - потеряла! И прежде всего эта проблема касается недолжного качества профессорско-преподавательского состава в российских вузах.
    2. Комментарий был удален.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:50
    0
    Немедленно примените закон возмездия, потому что в красные линии Кремля уже никто не верит. Если бы Сталин поднял голову.....
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:07
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Немедленно примените закон возмездия, потому что в красные линии Кремля уже никто не верит. Если бы Сталин поднял голову.....

      Если бы Сталин поднял голову, то в первую очередь он бы расстрелял тех, кто сидит в Кремле.)))
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:13
    0
    Если сходить на сайт к Константину Малофееву (Основатель Царьграда)То там совсем другие цифры.В 2014 г против Константина Малофеева ,за его активную позицию ввели санкции и заморозили в США 10 млн.$.Сейчас у него с этого счёта забрали 5,4 млн $ в помощь Украине,а 4,6 млн $ ушло в неизвестном американском направлении в качестве бонуса кому-то из администрации Байдена.Малофеев не унывать подаёт в суд в Российской юрисдикции.Ответчики Президент США и генеральный Прокурор США.Ютуб готовься раскошеливаться. lolКстати он очень здраво мыслит ,только око за око,и зуб за зуб.Иначе проиграем всё и Россию тоже.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:46
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Если сходить на сайт к Константину Малофееву ...

      Если сходить на сайт к Константину Малофееву, то сразу вспоминаются Чёрная сотня.))) Погромы чуть позже?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:51
        0
        Мне фиолетово на ваше мнение ,Константин Малофеев основатель Царьграда ,пророссийского,народного ,православного новостного ресурса и очень популярного.Там таких как вы не видно.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:15
    0
    И правильно что заморозили активы партии, а то иш ты - сейчас дерева нарубим , а потом пенсию на западе проводить : клипы снимать, книжки писать , лекции читать и т. д.
    У предателей всегда деньги отнимают. Я не удивлюсь, если начинают , если бункеры в Африке возводят и скупают южноафриканский ренд laughing laughing
  8. Слон
    Слон Сегодня, 16:20
    0
    За утратой российских активов маячат фигуры ответственных чиновников из финансово-экономического блока правительства