Financial Times: Белый дом проведет «секретные» переговоры с представителями Тайваня на следующей неделе

США продолжают всячески выражать свою поддержку Тайваню, тем самым обостряя отношения с КНР. Так, в американских СМИ публикуется информация о неких «секретных» переговорах, между представителями Вашингтона и Тайбэя которые должны состояться на следующей неделе.
В частности, Financial Times пишет о том, что тайваньская делегация, которая прибудет в США на этих выходных, должна будет провести конфиденциальную встречу с представителями американской власти. В материале говорится, что Тайбэй будут представлять глава МИД Джозеф Ву и советник по нацбезопасности Веллингтон Ку. В свою очередь, со стороны Вашингтона во встрече будут участвовать заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Авторы статьи пишут, что давний дипломатический канал уже много лет не использовался сторонами для решения вопросов безопасности. При этом сегодня он обретает особый смысл.
В то же время, в статье говорится, что стороны намеренно решили сделать предстоящий диалог конфиденциальным, чтобы не спровоцировать гневную реакцию Китая.
Между тем, все это, наоборот, напоминает открытую провокацию. Ведь американская пресса вовсю «трубит» о некой «секретной» встрече между представителями США и Тайваня и даже перечисляет ее участников, но при этом звучат заявления о том, что в Китае о ходе и теме предстоящих переговоров ничего узнать не должны.