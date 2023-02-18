Financial Times: Белый дом проведет «секретные» переговоры с представителями Тайваня на следующей неделе

США продолжают всячески выражать свою поддержку Тайваню, тем самым обостряя отношения с КНР. Так, в американских СМИ публикуется информация о неких «секретных» переговорах, между представителями Вашингтона и Тайбэя которые должны состояться на следующей неделе.В частности, Financial Times пишет о том, что тайваньская делегация, которая прибудет в США на этих выходных, должна будет провести конфиденциальную встречу с представителями американской власти. В материале говорится, что Тайбэй будут представлять глава МИД Джозеф Ву и советник по нацбезопасности Веллингтон Ку. В свою очередь, со стороны Вашингтона во встрече будут участвовать заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.Авторы статьи пишут, что давний дипломатический канал уже много лет не использовался сторонами для решения вопросов безопасности. При этом сегодня он обретает особый смысл.В то же время, в статье говорится, что стороны намеренно решили сделать предстоящий диалог конфиденциальным, чтобы не спровоцировать гневную реакцию Китая.Между тем, все это, наоборот, напоминает открытую провокацию. Ведь американская пресса вовсю «трубит» о некой «секретной» встрече между представителями США и Тайваня и даже перечисляет ее участников, но при этом звучат заявления о том, что в Китае о ходе и теме предстоящих переговоров ничего узнать не должны.