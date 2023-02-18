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Financial Times: Белый дом проведет «секретные» переговоры с представителями Тайваня на следующей неделе

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Financial Times: Белый дом проведет «секретные» переговоры с представителями Тайваня на следующей неделе

США продолжают всячески выражать свою поддержку Тайваню, тем самым обостряя отношения с КНР. Так, в американских СМИ публикуется информация о неких «секретных» переговорах, между представителями Вашингтона и Тайбэя которые должны состояться на следующей неделе.


В частности, Financial Times пишет о том, что тайваньская делегация, которая прибудет в США на этих выходных, должна будет провести конфиденциальную встречу с представителями американской власти. В материале говорится, что Тайбэй будут представлять глава МИД Джозеф Ву и советник по нацбезопасности Веллингтон Ку. В свою очередь, со стороны Вашингтона во встрече будут участвовать заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Авторы статьи пишут, что давний дипломатический канал уже много лет не использовался сторонами для решения вопросов безопасности. При этом сегодня он обретает особый смысл.

В то же время, в статье говорится, что стороны намеренно решили сделать предстоящий диалог конфиденциальным, чтобы не спровоцировать гневную реакцию Китая.

Между тем, все это, наоборот, напоминает открытую провокацию. Ведь американская пресса вовсю «трубит» о некой «секретной» встрече между представителями США и Тайваня и даже перечисляет ее участников, но при этом звучат заявления о том, что в Китае о ходе и теме предстоящих переговоров ничего узнать не должны.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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12 комментариев
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  1. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:34
    +2
    Перед началом переговоров, по видеосвязи, перед собравшимися должен выступить Зеленский, - иначе не считается!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:55
      0
      Интересно, а куда рванет часть китайских олигархов при начале военных действий? what
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:08
      -1
      Перед началом переговоров... должен выступить Зеленский

      в зелёной потной футболке и что-нибудь попросить
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 14:35
    0
    И тут будут давать оружие? Будут воевать до последнего Тайваньца? Тайваньцам следует посмотреть что делают янки вна Украине!
    Там не будут цацкатся. Китай не будет вводить странную операцию если и будут воевать. Там будет все серьёзно
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: Аргон
      Там не будут цацкатся.

      Конечно, конечно Пелоси же они уже сбили...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:52
        +1
        Цитата: svp67
        Цитата: Аргон
        Там не будут цацкатся.

        Конечно, Пелоси они уже сбили...

        А, как собьешь то, сидя на берегу в ожидании трупа врага? winked
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 15:17
        -1
        Киты ЕСЛИ начнут , ......то не будет странной операции!
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:44
    -2
    В то же время, в статье говорится, что стороны намеренно решили сделать предстоящий диалог конфиденциальным, чтобы не спровоцировать гневную реакцию Китая.
    Ага, а для это надо произвести "утечку" в СМИ... laughing
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:47
    -2
    Мы не узнаем никогда какие деньги рассорили амских и чинских банкиров.
    Ясно, что в начале 10гг в китае начали вводить нормальное налогообложение.
    Без 300%прибыли - это уже грабеж честных инвесторов из сша.
    Тайвань - часть противоречий.
    Др части какие?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:48
    -1
    Китаю в ответ необходимо провести "секретные" переговоры с Россией (достаточно просто попить чайку поговорить за жизнь), чтобы американцы в очередной раз озаботились и прикинули кое что к носу.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:57
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Китаю в ответ необходимо провести "секретные" переговоры с Россией (достаточно просто попить чайку поговорить за жизнь), чтобы американцы в очередной раз озаботились и прикинули кое что к носу.

      По моему, совместные военные ученья начались...
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:45
    0
    Медведя подёргали за я...ца, теперь надо попррбовать дракона.