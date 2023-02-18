Власти Хмельницкого подтвердили ракетное попадание по военному объекту

Есть попадание в военный объект.

«Закончившиеся» российские ракеты сегодня в очередной раз прошлись по объектам на контролируемых противником территориях. Как ранее сообщало «Военное обозрение», взрывы прогремели в Хмельницкой области. Местные ставленники киевского режима подтверждают ракетные прилёты. При этом глава областной военной администрации Хмельницкого Сергей Гамалий подтверждает и поражение военного объекта.Гамалий:Одновременно с этим Гамалий старается акцентировать внимание на том, что «поражены гражданские объекты», ничего традиционно не сообщая, что поражение гражданских объектов на Украине является в первую очередь результатом работы собственной (украинской) ПВО. В своё время об этом прямо заявил тогдашний советник в офисе Зеленского Алексей Арестович, за что и поплатился своей должностью.Пока нет официальных данных о том, какой именно военный объект поражён в ходе сегодняшнего ракетного удара. По некоторым сведениям, это объект, на котором осуществлялось итоговое боевое слаживание украинских военных, ранее прибывших после обучения в странах НАТО. В публикуемых кадрах украинских пабликов встречаются и те, на которых после российского удара можно видеть фрагменты украинской военной формы на поражённой территории.Ранее поступила информация о поражении объектов противника в Днепропетровской области.