Военное обозрение
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Власти Хмельницкого подтвердили ракетное попадание по военному объекту

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Власти Хмельницкого подтвердили ракетное попадание по военному объекту

«Закончившиеся» российские ракеты сегодня в очередной раз прошлись по объектам на контролируемых противником территориях. Как ранее сообщало «Военное обозрение», взрывы прогремели в Хмельницкой области. Местные ставленники киевского режима подтверждают ракетные прилёты. При этом глава областной военной администрации Хмельницкого Сергей Гамалий подтверждает и поражение военного объекта.


Гамалий:

Есть попадание в военный объект.

Одновременно с этим Гамалий старается акцентировать внимание на том, что «поражены гражданские объекты», ничего традиционно не сообщая, что поражение гражданских объектов на Украине является в первую очередь результатом работы собственной (украинской) ПВО. В своё время об этом прямо заявил тогдашний советник в офисе Зеленского Алексей Арестович, за что и поплатился своей должностью.

Пока нет официальных данных о том, какой именно военный объект поражён в ходе сегодняшнего ракетного удара. По некоторым сведениям, это объект, на котором осуществлялось итоговое боевое слаживание украинских военных, ранее прибывших после обучения в странах НАТО. В публикуемых кадрах украинских пабликов встречаются и те, на которых после российского удара можно видеть фрагменты украинской военной формы на поражённой территории.

Ранее поступила информация о поражении объектов противника в Днепропетровской области.
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10 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 14:59
    +4
    Надо как можно чаще....
    чтобы у свидомни , шальвары просыхать не успевали.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 15:03
    +1
    любые лагеря базы и полигоны где базируются и готовятся войска нацистов необходимо регулярно накрывать ... пора совершенствовать и расширять разведку
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: silberwolf88
      любые лагеря базы и полигоны где базируются и готовятся войска нацистов необходимо регулярно накрывать ... пора совершенствовать и расширять разведку

      ПВО -ПРО нужно выбивать каклов и их хозяев ..
      Массированный налет и negative
      И спутники выбивать над окраиной завивших Мешок гвоздей взорвать на их орбите и все нет спутников ..
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:16
      0
      про энергетику не забывать - добивать оставшиеся мощности + по выявленным скоплениям на территориях АЭС хотябы Геранями
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:07
    +1
    Есть попадание в военный объект.

    Мочить нужно западнецев По полной И отрезать от польской границы .
  4. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 15:14
    0
    РИА новости написали, что по сообщениям СМИ Хмельницкого от взрыва вылетели стекла и разрушены балконы в десяти многоэтажках, пострадали три здания учебных заведений. Пожар тушили два часа. Наверное, склад боеприпасов.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:23
      +2
      Да плевать. Проблема в кондиционерах. Взрываются сволочи сами по себе видимо фреон просроченный.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:28
    0
    Ранее поступила информация о поражении объектов противника в Днепропетровской области.
    . Ракетные удары по большому объекту, рассеяному на большой территории, это... вот ковровая бомбардировкам, по большим площадям, это эффективно, урон мог бы быть нанесён более значимый... увы, увы, не можно.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:40
    +2
    Для завершения процесса денацификации и демитаризации необходимо вернуть Украину в те годы, когда украинцы копали Чёрное море.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:16
    0
    Ракетные войска России воевали и воюют эффективно.Пусть не останется ни одной компании или электростанции, пусть Запад платит по счетам, пока Китай играет на гитаре