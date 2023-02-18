Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявившему, что ЧВК якобы официально включена в состав вооруженных сил России, став "прямым инструментом для совершения преступлений и сеяния хаоса".Пригожин указал Макрону, что тот крайне мало осведомлен о происходящем как в Африке, так и в Москве. Куратор ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что его организация не имеет абсолютно никакого отношения к ВС РФ. Пригожин также добавил, что "Вагнер" осуществляет защиту тех, кто многие десятки лет подвергался унижениям со стороны стран Запада.Французское правительство крайне обеспокоено потерей влияния в своих бывших колониях на Африканском континенте. Власти ряда африканских стран обратились за помощью к российской ЧВК "Вагнер". Сотрудники "Вагнера" оказывают этим странам услуги по охране государственных объектов, борьбе с вооруженными террористическими формированиями, а также в поддержании общественного порядка. С появлением "Вагнера" жители этих стран начали ощущать относительную безопасность.В ответ на эти действия, власти США объявили куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина террористом, а также приказали это сделать своим европейским вассалам. Однако эти действия никак не отразились на продолжающемся процессе "выдавливания" с Африканского континента европейцев и американцев. Вследствие этого страны Евросоюза и США теряют контроль над богатыми природными ресурсами африканскими странами.