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Пригожин: ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру

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Пригожин: ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявившему, что ЧВК якобы официально включена в состав вооруженных сил России, став "прямым инструментом для совершения преступлений и сеяния хаоса".


Пригожин указал Макрону, что тот крайне мало осведомлен о происходящем как в Африке, так и в Москве. Куратор ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что его организация не имеет абсолютно никакого отношения к ВС РФ. Пригожин также добавил, что "Вагнер" осуществляет защиту тех, кто многие десятки лет подвергался унижениям со стороны стран Запада.

Французское правительство крайне обеспокоено потерей влияния в своих бывших колониях на Африканском континенте. Власти ряда африканских стран обратились за помощью к российской ЧВК "Вагнер". Сотрудники "Вагнера" оказывают этим странам услуги по охране государственных объектов, борьбе с вооруженными террористическими формированиями, а также в поддержании общественного порядка. С появлением "Вагнера" жители этих стран начали ощущать относительную безопасность.

В ответ на эти действия, власти США объявили куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина террористом, а также приказали это сделать своим европейским вассалам. Однако эти действия никак не отразились на продолжающемся процессе "выдавливания" с Африканского континента европейцев и американцев. Вследствие этого страны Евросоюза и США теряют контроль над богатыми природными ресурсами африканскими странами.
Автор:
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27 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:25
    -8
    это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру

    И не нужно ее к МО пытаться пригладить !!!
    Лучше помогайте полковники и т.д Они вас помнят ,как вы .. negative
    Ну об этом лучше не говорить .. hi
    А идти вперед ..Парни которые ,знают как и за что воевать ..
    И плевать на генштабы и т.д. ..
    Пока так

    Наши кадровики ..Тоже скоро не хило покажут себя soldier
    Просто обязаны !!!! Рывок всех и всем ..Ждем
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:36
      +1
      это частная армия

      а то международных правил пытаются РФ шить дело
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:47
      -2
      Цитата: LukaNord
      И плевать на генштабы и т.д. ..

      вот это и настораживает
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 15:51
        -5
        Цитата: Василенко Владимир
        вот это и настораживает

        Вася с вам все понято ..Там форумчане из израиля воткнулись ..хе хе
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:56
          +3
          Цитата: LukaNord
          Вася с вам все понято ..

          во первых, с чего вы себе позволяете коверкать мою фамилию
          во вторых, при чем здесь израиль?
      2. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 15:59
        +5
        Конечно же не "плевать на генштабы".
        "Вагнер" жёстко интегрирован в общую стратегию СВО. Ни о какой махновщине нет и речи. Особенно всегда отмечается строжайшая дисциплина у "вагнерОв".
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:25
    +1
    Если уж говорить о ЧВК, то неофициально ЧВК "Редут" считается связанной с МО РФ. Вагнера действительно имеют свою историю и опыт действий в различных регионах по всему миру. И лягушатники от них не раз люлей выхватывали в Африке, например.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:27
    -9
    Г-н Пригожин недоценивает возможности своих противников.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:43
      +5
      Уважаемый Арон, вы же понимаете, что именно Пригожин реально оценивает и противника и российский потенциал. В особенности, потенциал и возможности "Вагнера".
      С уважением
      hi
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: Fachmann
        Уважаемый Арон, вы же понимаете, что именно Пригожин реально оценивает и противника и российский потенциал. В особенности, потенциал и возможности "Вагнера".
        С уважением
        hi

        Арон и прочие драпанувшие из СССР ..Мечтают о развале уже России angry
        Они ноют тут и ноют и их племя в России тоже ноет постоянно
        Россия им не угодна
        Спят и видят ,как Россия рушится и опять комиссары и Троцкий .."Каждого второго расстрелять и Китайская охрана с латышскими стрелки мочат мочат Русских с улыбочками Сталин понял потом кто и что хе хе
        Вот меня понесло ..Читаю много черт побери ..
        Ну ничего ..
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:53
      +3
      Цитата: Арон Заави
      Г-н Пригожин недоценивает возможности своих противников.

      Арон, обоснуй такое заявление ..Или опять тихушно ?
    3. Govorun
      Govorun Сегодня, 16:03
      +1
      Приведите примеры недооцененности цитат противника от лица Пригожина...насколько я помню, то Пригожин очень часто отзывался о противнике объективно и с долей уважения, так же не советовал нашим журналистам торопить события ...
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:16
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Г-н Пригожин недоценивает возможности своих противников.

      "Моцарт" показал себя а Донбассе, какой о противник "Вагнеру". И почему то быстро сдристнул.
    5. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:24
      0
      " недоценивает возможности своих противников" вас что ли? Он то хорошо оценивает, а чё там на краине с грамматикой напряжёнка?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:28
    +6
    Оркестр необходимый инструмент влияния РФ. Удачи, Вам парни!!!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:30
    +4
    Пригожин: ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру
    Всё конкретно и понятно...
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:33
    +7
    Французское правительство крайне обеспокоено потерей влияния в своих бывших колониях на Африканском континенте

    объявили Вагнеров террористами, запугивающими мирных французких легионеров-головорезов
  7. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:40
    +2
    Слушая Пригожина, получаешь заряд реальной, трезвой и, по моему мнению, достоверно правдивой информации, которая инициирует несколько по иному оценивать то, что нам позволяет видеть и слышать официальные источники от МО и СМИ.
    Солидно, профессионально, мощно!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Fachmann
      Слушая Пригожина, получаешь заряд реальной, трезвой и, по моему мнению, достоверно правдивой информации, которая инициирует

      И получаешь отрицательный заряд информации, от Конашенкова ( аж генерал лейтенанта ).
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:42
    +1
    Пригожин указал Макрону, что...
    ему надо общаться с Киркоровым и Галкиным. Они тоже как и Макрон старость топтали, верней Филя топтал, а Галкин пока топтает, как и Микрон. laughing laughing laughing laughing laughing laughing good Геронтофилы, одно слово. Не путать с геронтофилками- девчух стригущих деньги с богатых дедушек.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Fitter65
      Пригожин указал Макрону, что...
      ему надо общаться с Киркоровым и Галкиным. Они тоже как и Макрон старость топтали, верней Филя топтал, а Галкин пока топтает, как и Микрон. laughing laughing laughing laughing laughing laughing good Геронтофилы, одно слово. Не путать с геронтофилками- девчух стригущих деньги с богатых дедушек.

      Класс комент .. Но Израиль тут по другому считает ..увы
      Их смотрим ...
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 16:01
    -4
    И что, свои спутники, космодром и корабли тоже?.....
    Вот когда самостийный Пригожин огребет ещё люлей от армий Запада в Африке, как это уже раз было, не он, так его люди вдруг вспомнят и о существовании российской армии.

    У нас каждый хрен чуть выбьется в господа, так тут же объявляет себя самостоятельным. Поэтому и трупов в нашем бизнесе навалом..

    У Кадырова целая Республика, но берега не потерял, наверное тот случай, когда кавказец умнее еврея....
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 16:26
      +1
      Господам минусующим вопрос: а прибыль этот самостоятельный Пригожин берет откуда? Облагает данью побежденные государства?
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:05
    +2
    Армия частная, льготы и награды государственные. У меня одно с другим не вяжется пока. Как там говорят в народе, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. laughing
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:08
    -1
    Я не знаю, почему Пригожин тратит время, отвечая на куклу Макрона.
  12. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 16:16
    -1
    Это непонятное существо по частоте появления в СМИ обогнало даже профессионального брехуна конащенкова.
    Как к нему и его частной конторе относятся действующие офицеры?
  13. spirit
    spirit Сегодня, 16:41
    0
    На самом деле ситуация с признанием "террористической"организации Вагнера развязывает очень много недобрых рук в Африке.Все государства кто их пустит априори могут вписать в пособники террористов , а это автоматически экономическое эмбарго+ "добрые"западные ребята смогут чуть ли не официально свергать правительство этих стран.Я уже не говорю что силы спец операций тех же США уже имеют все юр права,тех же США уничтожать всех кто причастен к Вагнеру по всей планете, а это серьезная контора с военным бюджетом чуть ли не как у некоторых европейских стран.В этом случае выживание Вагнера по мне возможно только в кооперации с Китаем которые активно проводят тихую экспансию черного континента.Вопрлс захотят ли они рисковать и кооперироваться вместе. hi