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Минобороны: К северу от Купянска полностью освобождено село Гряниковка

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Минобороны: К северу от Купянска полностью освобождено село Гряниковка

Российская армия продолжает развивать наступательный успех на Донбасском фронте, есть продвижения в Харьковской области, силами артиллерии и авиации ВС РФ идет активное уничтожение живой силы и техники ВСУ по всей линии фронта. Главное из очередной сводки Министерства обороны России.


В результате успешных наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобождено село Гряниковка Харьковской области к северу от Купянска. На западе Донецкой республики подразделения «Южной» группировки при поддержке артиллерии и армейской авиации продолжают теснить противника, занимая более выгодные рубежи. В результате артподготовки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика».

На остальных участках фронта ведется контрбатарейная борьба и наносится огневое поражение по позициям ВСУ, продолжается уничтожение прифронтовых складов с боеприпасами.

В Луганской республике и Харьковской области в результате авиационных и артиллерийских ударов уничтожено до 80 украинских боевиков, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика». Самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30 уничтожены на Красно-Лиманском направлении. Потери в живой силе ВСУ здесь составили порядка ста военнослужащих.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Вблизи с Авдеевкой и Красногоровкой на подконтрольной киевской армии территории Донецкой республики под огневое поражение попали три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Еще один склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ уничтожен под Угледаром.

За сутки российскими силами ПВО сбиты три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены одиннадцать украинских БПЛА различного назначения.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:28
    +3
    Вот там как раз силы 2АК ЛНР наступают. А то тут часто ципсошная методичка звучит-"информация о наступлении только о вагнерах, а где все остальные ВС РФ" А это все вместе работает. Давление по всей линии фронта не позволяет противнику создать плотную оборону в Артемовске, а черная дыра Артемовска высасывает резервы и не позволяет остановить пятящийся фронт в остальных местах.
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 15:39
      +4
      Цитата: голос_разуma
      Вот там как раз силы 2АК ЛНР наступают.

      Да нет, они под Белогоровкой увязли. На Купянском направлении войска ЗВО воюют.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 16:09
        -1
        Цитата: ism_ek
        Да нет, они под Белогоровкой увязли

        Отчасти по причине плохого снабжения.
        От ЗВО ныне ждут подвижек, так как Мурадова хоть и не посадили, но отправили в ВВО. Правда непонятно, почему вместо разжалования его повысили до генерал-полковника.
        ЗВО возглавил Мордвичев, который брал Мариуполь. Будем посмотреть.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:45
    +4
    Самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30 уничтожены на Красно-Лиманском направлении. Потери в живой силе ВСУ здесь составили порядка ста военнослужащих.

    новости хорошие, особенно касаемо уничтоженных нацистов-боевиков
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:11
    +2
    Они продвигаются с верой и под защитой Всемогущего Бога, потому что эта война — настоящий крестовый поход.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:12
    +1
    Процесс идёт, пусть по освобождённому населённому пункту в день и то хорошие новости. Понимаю что тяжело, но о победах читать приятнее чем о топтании на месте.