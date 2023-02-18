Минобороны: К северу от Купянска полностью освобождено село Гряниковка

Российская армия продолжает развивать наступательный успех на Донбасском фронте, есть продвижения в Харьковской области, силами артиллерии и авиации ВС РФ идет активное уничтожение живой силы и техники ВСУ по всей линии фронта. Главное из очередной сводки Министерства обороны России.
В результате успешных наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобождено село Гряниковка Харьковской области к северу от Купянска. На западе Донецкой республики подразделения «Южной» группировки при поддержке артиллерии и армейской авиации продолжают теснить противника, занимая более выгодные рубежи. В результате артподготовки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика».
На остальных участках фронта ведется контрбатарейная борьба и наносится огневое поражение по позициям ВСУ, продолжается уничтожение прифронтовых складов с боеприпасами.
В Луганской республике и Харьковской области в результате авиационных и артиллерийских ударов уничтожено до 80 украинских боевиков, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика». Самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30 уничтожены на Красно-Лиманском направлении. Потери в живой силе ВСУ здесь составили порядка ста военнослужащих.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Вблизи с Авдеевкой и Красногоровкой на подконтрольной киевской армии территории Донецкой республики под огневое поражение попали три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Еще один склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ уничтожен под Угледаром.
За сутки российскими силами ПВО сбиты три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены одиннадцать украинских БПЛА различного назначения.