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Американские экологи: Город, где произошло крушение поезда с химикатами, остается непригодным для жизни

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Американские экологи: Город, где произошло крушение поезда с химикатами, остается непригодным для жизни

Техногенная катастрофа, случившаяся две недели назад в районе американского городка Восточная Палестина (штат Огайо), оставила после себя серьезные последствия. По крайней мере, экологи из США в ходе интервью BBC News высказали мнение, что населенный пункт, где на момент аварии проживало порядка 4 тысяч человек, по сей день остается непригодным для жизни.


Напомним, что 3 февраля близ вышеупомянутого города сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший цистерны с опасными химикатами. При этом среди 50 вагонов было как минимум 5 с винилхлоридом – крайне опасным для человека бесцветным газом, использующимся для изготовления ПВХ, пластика и пр. Позднее сообщалось, что компания Norfolk Southern, которой принадлежали вышеупомянутые вагоны, вынуждена была сжечь газ, чтобы не допустить взрыва с последующим выбросом в атмосферу. Однако именно сжигание газа к дополнительным негативным последствиям и привело. Выделилось отравляющее вещество сильного действия.

Что характерно, довольно долгое время после катастрофы СМИ обходили эту тему стороной. О произошедшем, как и о возможных последствиях, стали писать лишь после официального заявления властей.

К слову, о последних. Федеральные и местные чиновники, спустя две недели после крушения поезда с химикатами, заявляют, что местные жители могут возвращаться в Восточную Палестину. Правда, они рекомендуют горожанам не пить водопроводную воду, а пока покупать бутилированную в магазинах.

В то же время, с властями категорически не согласны экологи. По их мнению, все еще сохраняющиеся в атмосфере химические вещества могут привести к самым непредсказуемым последствиям для тех, кто их вдыхает, от тошноты до онкологических заболеваний. Поэтому эвакуированным из Восточной Палестины жителям все еще опасно возвращаться обратно в свои дома.

В американских соцсетях тем временем всё чаще появляются комментарии рядовых американцев с налётом горькой иронии. Вот несколько из них:

Вашингтон молчит, потому что думает, что это та Восточная Палестина, которая на Ближнем Востоке. Наверное, уточняет в посольстве Израиля

Байдену доложили о техногенной катастрофе в Огайо. Он перевернулся на другой бок, сказав: "Не отвлекайте по пустякам, это же не Украина"
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6 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:54
    +6
    по мне пусть хоть все города матрасии накроет отрав
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:59
      +1
      Бидону все до лампочки. "Дедуленька старый , ему все равно" (с) )
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:27
      +1
      Техногенная катастрофа, случившаяся две недели назад в районе американского городка Восточная Палестина (штат Огайо), оставила после себя серьезные последствия

      Читая таки новости ,всегда вспоминаю девочку с глазами дауна ..
      Где она с призывом и прочии грнписс ?

      Япона мама сбрасывает с Фукусимы охлаждение в океан .Там жуть !!!
      Все травят
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:04
    +3
    местные жители могут возвращаться в Восточную Палестину

    Партизаны Восточной Палестины в составе ДРГ, выполнили задание. good
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    +2
    Жители Восточной Палестины дам совет,возьмите жижки та что осталась на путях литров по 20 каждый .И привезите к белому дому и выпейте на лужайке за ограду.Обещаю ,будет весело.Вы ни когда больше не увидите ,как Байден быстро бегает к вертолёту. wassat
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:14
    +2
    Однако именно сжигание газа к дополнительным негативным последствиям и привело. Выделилось отравляющее вещество сильного действия.
    Выделилось отравляющее вещество. Да ФОСГЕН при сжигании винилхлорида образуется. ФОСГЕН!!!!!!
    Фосге́н (дихлорангидрид угольной кислоты) — химическое вещество с формулой C(O)Cl2, при нормальных условиях — бесцветный чрезвычайно токсичный и удушливый газ с запахом прелого сена.Фосген очень ядовит,
    Ну в самой демократичной стране как мы понимаем такого быть не может...