Американские экологи: Город, где произошло крушение поезда с химикатами, остается непригодным для жизни

Вашингтон молчит, потому что думает, что это та Восточная Палестина, которая на Ближнем Востоке. Наверное, уточняет в посольстве Израиля

Байдену доложили о техногенной катастрофе в Огайо. Он перевернулся на другой бок, сказав: "Не отвлекайте по пустякам, это же не Украина"

Техногенная катастрофа, случившаяся две недели назад в районе американского городка Восточная Палестина (штат Огайо), оставила после себя серьезные последствия. По крайней мере, экологи из США в ходе интервью BBC News высказали мнение, что населенный пункт, где на момент аварии проживало порядка 4 тысяч человек, по сей день остается непригодным для жизни.Напомним, что 3 февраля близ вышеупомянутого города сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший цистерны с опасными химикатами. При этом среди 50 вагонов было как минимум 5 с винилхлоридом – крайне опасным для человека бесцветным газом, использующимся для изготовления ПВХ, пластика и пр. Позднее сообщалось, что компания Norfolk Southern, которой принадлежали вышеупомянутые вагоны, вынуждена была сжечь газ, чтобы не допустить взрыва с последующим выбросом в атмосферу. Однако именно сжигание газа к дополнительным негативным последствиям и привело. Выделилось отравляющее вещество сильного действия.Что характерно, довольно долгое время после катастрофы СМИ обходили эту тему стороной. О произошедшем, как и о возможных последствиях, стали писать лишь после официального заявления властей.К слову, о последних. Федеральные и местные чиновники, спустя две недели после крушения поезда с химикатами, заявляют, что местные жители могут возвращаться в Восточную Палестину. Правда, они рекомендуют горожанам не пить водопроводную воду, а пока покупать бутилированную в магазинах.В то же время, с властями категорически не согласны экологи. По их мнению, все еще сохраняющиеся в атмосфере химические вещества могут привести к самым непредсказуемым последствиям для тех, кто их вдыхает, от тошноты до онкологических заболеваний. Поэтому эвакуированным из Восточной Палестины жителям все еще опасно возвращаться обратно в свои дома.В американских соцсетях тем временем всё чаще появляются комментарии рядовых американцев с налётом горькой иронии. Вот несколько из них: