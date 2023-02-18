Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Филиппин: Боевое применение лазера Китаем не является поводом для обращения за помощью к США

2
Президент Филиппин: Боевое применение лазера Китаем не является поводом для обращения за помощью к США

Боевое применение лазера Китаем для Манилы не является поводом для обращения за помощью к США. Этого недостаточно, чтобы американо-филиппинский Договор о взаимной обороне был активирован.


Такое заявление сделал журналистам президент Филиппин Фердинанд Маркос на пресс-конференции в Маниле.

Несмотря на то, что это был лазер военного назначения, направленный на нашу береговую охрану, я не думаю, что этого достаточно для запуска Договора о взаимной обороне

- заявил он.

Речь идет о том, что экипаж корабля филиппинской береговой охраны, выполнявшего патрулирование в Южно-Китайском море, зафиксировал зеленый луч лазера, направленный в его сторону с военного корабля КНР. На непродолжительное время моряки были даже ослеплены этим лучом.


По словам Маркоса, данный инцидент не станет причиной для обращения за защитой к американцам, но без внимания оставлен не будет. При этом Манила заявила Пекину, что подобные действия недопустимы. Филиппинская сторона квалифицирует их как акт агрессии со стороны Китая и вторжение в территориальные воды Филиппин. Они также нарушают договоренности, достигнутые на встрече президента Маркоса с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в январе.

Ранее в береговой охране Филиппин сообщили о том, что экипаж китайского корабля направил луч мощного лазера на их корабль, чтобы заставить его изменить курс. По этому поводу в МИД Филиппин вызвали посла КНР, которому вручили дипломатический протест.

Пекин утверждает, что филиппинский корабль нарушил границу и вошел в территориальные воды Китая, о чем его экипаж был оповещен. А лазер якобы совершенно безвреден и был применен для определения расстояния до корабля-нарушителя и его скорости.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:49
    0
    филиппинский корабль нарушил границу и вошел в территориальные воды Китая

    на что обратили его внимание лазерной указкой
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:01
    0
    А У Фердинанда Маркоса наследство ,от его родителей четы Маркосов ,в кокой стране хранятся?Славно его родители Филиппины пограбили в своё время.Завтра может всё изменится.