Президент Филиппин: Боевое применение лазера Китаем не является поводом для обращения за помощью к США

Несмотря на то, что это был лазер военного назначения, направленный на нашу береговую охрану, я не думаю, что этого достаточно для запуска Договора о взаимной обороне

Боевое применение лазера Китаем для Манилы не является поводом для обращения за помощью к США. Этого недостаточно, чтобы американо-филиппинский Договор о взаимной обороне был активирован.Такое заявление сделал журналистам президент Филиппин Фердинанд Маркос на пресс-конференции в Маниле.- заявил он.Речь идет о том, что экипаж корабля филиппинской береговой охраны, выполнявшего патрулирование в Южно-Китайском море, зафиксировал зеленый луч лазера, направленный в его сторону с военного корабля КНР. На непродолжительное время моряки были даже ослеплены этим лучом.По словам Маркоса, данный инцидент не станет причиной для обращения за защитой к американцам, но без внимания оставлен не будет. При этом Манила заявила Пекину, что подобные действия недопустимы. Филиппинская сторона квалифицирует их как акт агрессии со стороны Китая и вторжение в территориальные воды Филиппин. Они также нарушают договоренности, достигнутые на встрече президента Маркоса с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в январе.Ранее в береговой охране Филиппин сообщили о том, что экипаж китайского корабля направил луч мощного лазера на их корабль, чтобы заставить его изменить курс. По этому поводу в МИД Филиппин вызвали посла КНР, которому вручили дипломатический протест.Пекин утверждает, что филиппинский корабль нарушил границу и вошел в территориальные воды Китая, о чем его экипаж был оповещен. А лазер якобы совершенно безвреден и был применен для определения расстояния до корабля-нарушителя и его скорости.