Власти Японии подтвердили падение северокорейской ракеты в экономической зоне страны

Ситуация в районе Японского моря уже не первый год находится под градусом напряжённости, который время от времени поднимается из-за взаимоотношений Северной Кореи с соседними Южной Кореей и Японией.Запуск северокорейских ракет и совместные с США учения соседних государств не дают расслабиться региональным державам.Сегодня КНДР запустила очередную ракету, которая, как пишет японское издание «Киодо», упала в Японском море в исключительной экономической зоне Японии. Издание сообщает, что официальные власти страны подтвердили эту информацию.По данным «Киодо», северокорейская баллистическая ракета упала на расстоянии 200 километров от северного японского острова Хоккайдо. Сообщается также, что дальность её полёта составила почти 900 километров.В Токио уточнили, что предположительно баллистическая ракета КНДР была запущена из района Пхеньяна в 11:22 по московскому времени.В октябре прошлого года две северокорейские баллистические ракеты также упали в исключительной экономической зоны Японии в Японском море.Со времени образования КНДР в 1948 году официальные дипломатические отношения между Пхеньяном и Токио так и не были установлены.