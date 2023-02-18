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Власти Японии подтвердили падение северокорейской ракеты в экономической зоне страны

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Власти Японии подтвердили падение северокорейской ракеты в экономической зоне страны

Ситуация в районе Японского моря уже не первый год находится под градусом напряжённости, который время от времени поднимается из-за взаимоотношений Северной Кореи с соседними Южной Кореей и Японией.


Запуск северокорейских ракет и совместные с США учения соседних государств не дают расслабиться региональным державам.

Сегодня КНДР запустила очередную ракету, которая, как пишет японское издание «Киодо», упала в Японском море в исключительной экономической зоне Японии. Издание сообщает, что официальные власти страны подтвердили эту информацию.

По данным «Киодо», северокорейская баллистическая ракета упала на расстоянии 200 километров от северного японского острова Хоккайдо. Сообщается также, что дальность её полёта составила почти 900 километров.

В Токио уточнили, что предположительно баллистическая ракета КНДР была запущена из района Пхеньяна в 11:22 по московскому времени.

В октябре прошлого года две северокорейские баллистические ракеты также упали в исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Со времени образования КНДР в 1948 году официальные дипломатические отношения между Пхеньяном и Токио так и не были установлены.
Автор:
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3 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:31
    0
    Все нормально у Ына А японы ссат .. провоцируют
  2. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 16:33
    0
    Ракета упала в экономической зоне и начала ловить рыбу?
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:42
    0
    Сегодня КНДР запустила очередную ракету, которая, как пишет японское издание «Киодо», упала в Японском море в исключительной экономической зоне Японии.
    Но ведь не в "зоне" города Токио...Вот просто интересно, а японцы знают кто Токио в 1945 году сжёг?
    В авианалёте участвовало 334 стратегических бомбардировщика B-29, каждый из которых сбросил несколько тонн зажигательных бомб и напалма. ...После двухчасовой бомбардировки в городе образовался огненный смерч, подобный тому, что был во время бомбардировки Дрездена. В огне был уничтожен 41 км2 площади города, сгорело 330 тысяч домов, было разрушено 40 % всего жилого фонда. Температура была настолько высокой, что на людях загоралась одежда. В результате пожаров погибло не менее 80 тысяч человек, вероятнее всего более 100 тысяч человек...
    Ну зато всё демократично получилось......