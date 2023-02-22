Торговый флот как элемент морской мощи государства



Военного могущества без воинских перевозок не бывает. Учения по погрузке военной техники на борт сухогруза ДВМП (Дальневосточное Морское Пароходство, FESCO) «Капитан Кремс». Владивосток, 2017 год. Фото: smitsmitty.livejournal.com

...история прибрежных наций определялась менее проницательностью и предусмотрительностью правительств, чем условиями положения, протяжения, очертания берега, численностью и характером народонаселения – т. е. вообще тем, что называется естественными условиями. Должно, однако, допустить – и правильность этого будет ясна из дальнейшего изложения – что мудрые и глупые деяния отдельных личностей имеют в известные эпохи большое влияние на развитие морской силы в широком смысле, который обнимает не только военную силу на воде, господствующую на море или на той или другой части его силой оружия , но также мирное торговое мореходство, из которого одного только возникает военный флот естественным путем и на которое только он прочно опирается» («Влияние морской силы на историю 1660–1783»).



Экспортный вариант комплекса ракетного оружия «Уран» с ПКР 3М24 (морской вариант Х-35) в контейнерном (20-футовый контейнер) исполнении. Такими пусковыми установками могут вооружаться вспомогательные крейсера на базе торговых судов. Фото: сайт Ракетная техника (missilery.info)

Немного истории



Советское торговое судно «Металлург Аносов» идёт курсом на Кубу. Параллельным курсом идёт эсминец ВМС США, над ними пролетает самолёт Orion. Карибский кризис, 10 ноября 1962 года. Фото: U. S. Navy National Museum of Naval Aviation.



Судно «Оборонлогистики» «Спарта II». Новороссийск, 2021 год. Одно из тех, которые сейчас снабжают Российскую группировку в Сирии, и не только её. Фото: fleetphoto.ru

Что есть уже сейчас?

«7 июля 2022 г. ФЛАГМАН Новости речного флота. В июле 2022 г. паромы («Оборонлогистики») приступили к доставке в Калининградскую область грузов, транзит которых через Литву ограничен».



«ПАО «Совкомфлот» 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий было реализовано 14 судов. Количество собственного флота общества сократилось со 123 до 109 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10 %. Общий состав флота на текущий момент составляет 111 единиц. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с 3 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов», – говорится в сообщении». «МОСКВА, 16 мая 2022 г. – РИА Новости . Российская судоходная компания «Совкомфлот» сократила свой флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов, и снизила кредиторскую задолженность до 1,7 миллиарда долларов, сообщает компания.«ПАО «Совкомфлот» 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий было реализовано 14 судов. Количество собственного флота общества сократилось со 123 до 109 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10 %. Общий состав флота на текущий момент составляет 111 единиц. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с 3 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов», – говорится в сообщении».



«Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства акций», – сказал адвокат.

Согласно решению суда, в доход государства обращены 92,4 % акций ДВМП». «МОСКВА, 11 января 2023 г. / ТАСС /. Хамовнический суд Москвы в ночном заседании удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, международное название – группа FESCO). Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Ошеров.«Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства акций», – сказал адвокат.Согласно решению суда, в доход государства обращены 92,4 % акций ДВМП».

Исторический опыт



Вспомогательный крейсер «Веста». До начала Русско-турецкой войны 1877–1878 года пароход РОПиТ. Фото: журнал «Морская кампания». 2011, № 1

Зарубежный опыт



Транспортное судно КМП Pollux выгружается на якорной стоянке. Пусан, Южная Корея, 1998 год. Фото: Министерство обороны США

Что собой должна представлять государственная судоходная компания?



Об этом 10 июня 2022 г. сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Это давно не секрет.

Проблемы со страхованием судов, в т. ч. танкеров, перевозящих российскую нефть, возникли после введения санкций Запада.

Западные компании отозвали страховое покрытие у попавшего под санкции СКФ.

3 июня 2022 г. ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть и запретил компаниям из ЕС страховать ее поставки в третьи страны.

Ранее Financial Times писал, что ЕС договорился о введении аналогичного запрета на страхование с Великобританией, на которую приходится порядка 90 % рынка страхования танкерных перевозок.

Не ожидая вступления санкций, на перестраховку в РНПК – дочку Банка России, еще в конце апреля 2022 г. потянулись российские страховые компании.

А когда ЦБ РФ увеличил гарантированный капитал РНПК с 37 до 750 млрд руб., передачи контрактов в РНБК на перестраховку стали массовыми». «Москва, 14 июня – ИА Neftegaz.RU . Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) стала ключевым перестраховщиком для российских судов, в т. ч. для танкеров «Совкомфлота» (СКФ).Об этом 10 июня 2022 г. сообщил Reuters со ссылкой на источники.Это давно не секрет.Проблемы со страхованием судов, в т. ч. танкеров, перевозящих российскую нефть, возникли после введения санкций Запада.Западные компании отозвали страховое покрытие у попавшего под санкции СКФ.3 июня 2022 г. ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть и запретил компаниям из ЕС страховать ее поставки в третьи страны.Ранее Financial Times писал, что ЕС договорился о введении аналогичного запрета на страхование с Великобританией, на которую приходится порядка 90 % рынка страхования танкерных перевозок.Не ожидая вступления санкций, на перестраховку в РНПК – дочку Банка России, еще в конце апреля 2022 г. потянулись российские страховые компании.А когда ЦБ РФ увеличил гарантированный капитал РНПК с 37 до 750 млрд руб., передачи контрактов в РНБК на перестраховку стали массовыми».