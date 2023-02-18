Глава Минобороны Великобритании: у НАТО нет танков, которые можно было бы оперативно передать Киеву

Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации

История с поставками вооружения натовского образца Украине начинает приобретать комичные оттенки. Еще совсем недавно киевские власти и их «западные партнеры» рассуждали о передаче, как минимум, двух батальонов танков Leopard 2 уже в недалеком будущем. Последние якобы должны были сыграть одну из ключевых ролей в «весеннем контрнаступлении» ВСУ.Однако недавнее интервью главы британского Минобороны Бена Уоллеса журналу Spiegel, похоже, может поставить «крест» на планах украинского командования.Все дело в том, что со слов главы военного ведомства Великобритании, у НАТО попросту нет танков, которые можно было бы оперативно передать Киеву.Об этом, со слов Уоллеса, стало известно, когда лидеры стран альянса отправили своих военных на склады, чтобы проверить состояние боевых машин, находящихся на хранении.В итоге, оказалось, что танки не готовы к отправке на Украину, так как требуют ремонта, а для этого, со слов британского военного, придется затратить определенное количество времени.- цитирует немецкий журнал министра обороны Британии.Впрочем, и это еще не все. В ходе интервью Уоллес напомнил о 14 танках Challenger, которые Великобритания выделила для ВСУ. Как заявил высокопоставленный военный, эти боевое машины пришлось снимать с боевого дежурства вместо того, чтобы взять со складов.Стоит добавить, что ранее с аналогичным заявлением выступил и министр обороны Германии Борис Писториус.В то же время, Бен Уоллес расставил все точки над «i» также и в теме истребителей для ВСУ. С его слов, Киев обязательно получит самолеты типа «Еврофайтер», но только после окончания российской СВО.