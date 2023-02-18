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Глава Минобороны Великобритании: у НАТО нет танков, которые можно было бы оперативно передать Киеву

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Глава Минобороны Великобритании: у НАТО нет танков, которые можно было бы оперативно передать Киеву

История с поставками вооружения натовского образца Украине начинает приобретать комичные оттенки. Еще совсем недавно киевские власти и их «западные партнеры» рассуждали о передаче, как минимум, двух батальонов танков Leopard 2 уже в недалеком будущем. Последние якобы должны были сыграть одну из ключевых ролей в «весеннем контрнаступлении» ВСУ.


Однако недавнее интервью главы британского Минобороны Бена Уоллеса журналу Spiegel, похоже, может поставить «крест» на планах украинского командования.

Все дело в том, что со слов главы военного ведомства Великобритании, у НАТО попросту нет танков, которые можно было бы оперативно передать Киеву.

Об этом, со слов Уоллеса, стало известно, когда лидеры стран альянса отправили своих военных на склады, чтобы проверить состояние боевых машин, находящихся на хранении.

В итоге, оказалось, что танки не готовы к отправке на Украину, так как требуют ремонта, а для этого, со слов британского военного, придется затратить определенное количество времени.

Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации

- цитирует немецкий журнал министра обороны Британии.

Впрочем, и это еще не все. В ходе интервью Уоллес напомнил о 14 танках Challenger, которые Великобритания выделила для ВСУ. Как заявил высокопоставленный военный, эти боевое машины пришлось снимать с боевого дежурства вместо того, чтобы взять со складов.

Стоит добавить, что ранее с аналогичным заявлением выступил и министр обороны Германии Борис Писториус.

В то же время, Бен Уоллес расставил все точки над «i» также и в теме истребителей для ВСУ. С его слов, Киев обязательно получит самолеты типа «Еврофайтер», но только после окончания российской СВО.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 16:52
    +3
    Я не понимаю паники стран НАТО. Россия прекрасно понимает что такое 5 статья устава НАТО. Ну вот нахрена боятся ( или делают вид ) России? Россия хочет жить в дружбе и покое, а вот теребонькание у границ всяких революций и хунт , не позволяет сидеть ровно. НАТО и есть виновник всего этого хаоса! Точнее главарь!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:09
      +2
      Бояться России их последовательно заставляют доминирующие на Западе американские СМИ,так как разделение Европы и России в интересах США. Таким образом США беря как бы под защиту Европу,берут под контроль и её ресурсы,которые так нужны американцам для предотвращения катастрофы в их экономике.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:49
        +1
        Вот что значит "политическое выражение" в исполнении европейского чиновника.
        Просто заменил фразу "не жалко" на "оперативно", и правду сказал, и звучит вполне "политкорректно".
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:49
        0
        Само собой нет. Доразоружались. Вот теперь пусть и чувствуют себя полным ....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:53
    +1
    Какая трагедия для hohlov.Или фарс.Ну,в принципе их фюрер-артист,он должен понять
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:56
    +1
    Нет ну понятно что клоун. Но чтоб прям вот такой фарс это уже даже смешно....
    Собирались, терли чего-то нюхали кокс как там у них принято, потирали потные лапки, родили решение. А потом...Военные пошли на склад (!) а тактов тогось, нэмае...
  4. HAM
    HAM Сегодня, 17:04
    +2
    Жаба,обыкновенная жаба,которая "душит",всё них есть,пусть не врут.....А как красиво обещали.....и самолёты,потом,после войны,если выживите,и то наверное.....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:16
      0
      А после окончания СВО ещё и истребители пообещали. Теперь Украина в "шоколаде" wassat
      Типа жрите не обляпайтесь
  5. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 17:11
    0
    Видимо темнейший был в курсе что танков нету в НАТО, а про нашу армию не очень.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:15
    0
    А мы тут уже 300 танков насчитали за полгода поставят,может врут как обычно?
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:21
    0
    . Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации

    Напоминает нашу ситуацию лет двадцать назад. На бумаге 20 000 танков, а на деле из гаража выехать не один не мог. Те которые могли, всё равно стояли, соляры не было. Учения вообще не проводились
  8. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 17:22
    0
    Я не верю, что хохлам дадут что-то серьёзнее Леопард-2А4, старых Абрамсов ранних модификаций.
    Какие Леклерки, какие Челленджеры, какие Пумы, какие Леопарды 2А6? Их мало, они дорогие.
    Леопард-1, БМП Мардер - вот это вполне реально, если они ещё боеспособны.
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:24
    0
    Глава Минобороны Великобритании: у НАТО нет танков, которые можно было бы оперативно передать Киеву

    Мужик слово дал, мужик его назад забрал.
    Просто НАТО не хочет поставлять танки Украине, у них их и так мало, да и антиреклама не к чему.
  10. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 18:45
    0
    На этом фоне комично слышать заявления , что по конвенциональному оружию страны НАТО превосходят ВС РФ в 3,5 раза. Для отправки на Украину, в Европе боеготовыми оказались "старые и ржавые" советские Т-72 и их клоны. А вот "современные и передовые" танки НАТО, не могут с мест хранения выехать без долгосрочного ремонта. Теперь становится понятен "хитрый план" Путина не бомбить мосты через Днепр, они пригодятся для перевозки танков в сторону Европы. Там слишком много нацистов расплодилось, пора продолжить славное дело дедов.