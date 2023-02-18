Британский премьер: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО

В Германии второй день продолжается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой западные политики один за другим соревнуются в антироссийских высказываниях и обещаниях наращивания военной помощи Киеву. Дошла очередь и до премьер-министра Великобритании.
Риши Сунак не стал мелочиться и сразу пообещал, что Лондон готов поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО. Именно эти вооружения вторые в списке после истребителей и сразу за танками, которые выпрашивает Зеленский у западных спонсоров.
Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку
— заявил глава британского правительства.
Следующий пассаж в речи Сунака был традиционно посвящен российскому президенту, которого Запад давно и твердо записал в источники всех своих проблем и бед. Глава британского кабмина напомнил, что Путин начал войну, рассчитывая на недостаток воли к сопротивлению у западных стран.
Он даже сейчас делает ставку на то, что у нас не хватит выдержки. Но он ошибался тогда, ошибается и сейчас
— уверен британский премьер.
Сунак призвал своих западных коллег ускорить и увеличить военную поддержку Киеву, что он считает единственным способом обеспечения безопасности сейчас и в перспективе не только Украины, но всей Европы, а следом и миропорядка в целом. По его словам, действия российского руководства несут угрозу всему, во что верит Великобритания и ее союзники.
Мы обязаны дать им продвинутые средства стандарта НАТО, которые им будут нужны в будущем. И мы обязаны продемонстрировать, что мы будем на их стороне, желая и будучи способными помочь им защитить свою страну снова и снова
— заявил премьер-министр Великобритании.
Между тем, Великобритания стала лидером среди стран Запада по числу протестных акций и забастовок, охвативших целые отрасли, включая транспорт и здравоохранение. Люди недовольны падением уровня жизни, беспрецедентной инфляцией, многократным подорожанием коммунальных услуг и сокращением бюджетных расходов на социалку.
Промышленное производство в Соединенном Королевстве падает с максимальной скоростью за три года, а дефицит бюджета вырос до рекордных размеров, что явно указывает на рецессию в британской экономике. Но все эти проблемы, видимо, мало волнуют премьер-министра Великобритании, готового и дальше жертвовать благополучием вверенного ему государства и своих граждан ради борьбы с Россией.