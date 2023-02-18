Военное обозрение
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Британский премьер: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО

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Британский премьер: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО

В Германии второй день продолжается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой западные политики один за другим соревнуются в антироссийских высказываниях и обещаниях наращивания военной помощи Киеву. Дошла очередь и до премьер-министра Великобритании.


Риши Сунак не стал мелочиться и сразу пообещал, что Лондон готов поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО. Именно эти вооружения вторые в списке после истребителей и сразу за танками, которые выпрашивает Зеленский у западных спонсоров.

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку

— заявил глава британского правительства.

Следующий пассаж в речи Сунака был традиционно посвящен российскому президенту, которого Запад давно и твердо записал в источники всех своих проблем и бед. Глава британского кабмина напомнил, что Путин начал войну, рассчитывая на недостаток воли к сопротивлению у западных стран.

Он даже сейчас делает ставку на то, что у нас не хватит выдержки. Но он ошибался тогда, ошибается и сейчас

— уверен британский премьер.

Сунак призвал своих западных коллег ускорить и увеличить военную поддержку Киеву, что он считает единственным способом обеспечения безопасности сейчас и в перспективе не только Украины, но всей Европы, а следом и миропорядка в целом. По его словам, действия российского руководства несут угрозу всему, во что верит Великобритания и ее союзники.

Мы обязаны дать им продвинутые средства стандарта НАТО, которые им будут нужны в будущем. И мы обязаны продемонстрировать, что мы будем на их стороне, желая и будучи способными помочь им защитить свою страну снова и снова

— заявил премьер-министр Великобритании.

Между тем, Великобритания стала лидером среди стран Запада по числу протестных акций и забастовок, охвативших целые отрасли, включая транспорт и здравоохранение. Люди недовольны падением уровня жизни, беспрецедентной инфляцией, многократным подорожанием коммунальных услуг и сокращением бюджетных расходов на социалку.

Промышленное производство в Соединенном Королевстве падает с максимальной скоростью за три года, а дефицит бюджета вырос до рекордных размеров, что явно указывает на рецессию в британской экономике. Но все эти проблемы, видимо, мало волнуют премьер-министра Великобритании, готового и дальше жертвовать благополучием вверенного ему государства и своих граждан ради борьбы с Россией.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Зеленского
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:26
    +3
    Мелкобританскому корольку пора вернуть фолкленды Аргентине, Гибралтар Испании и независимость Ирландии и Шотландии. А до того, с этим захватчиком и империалистом и говорить не о чем. А уж его премьер это вообще- шавка вроде комнатного бульдога. Сипай без роду без племени, а туда же-лезет поучать как нам на своих границах что обустраивать. У себя пускай разбираются.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:30
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Британскому корольку пора вернуть фолкленды Аргентине, Гибралтар испании и независмость Ирланди и Штлоандии.

      И после этого будет уже не Великобритания, а просто Британия и без приставки - королевство.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 18:10
        +2
        Цитата: tihonmarine
        И после этого будет уже не Великобритания, а просто Британия


        Микробритания лучше подходит.
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 17:41
      +2
      У меня вопрос? Люди своей политикой допустившие начало войны с украиной могут ли выиграть эту войну?!!!
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 17:49
        +1
        Люди своей политикой допустившие начало войны с украиной

        они не просто допустили начало войны, они к этому стремились, пестовали нациков в Киеве, подталкивали и разжигали, и сейчас крепко держат белоносого клоуна за причиндалы, чтобы не соскочил
      2. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 17:58
        0
        Цитата: Сид2014
        У меня вопрос?
        Судя по всему, нет, не вопрос. Скорее, это восклицание (3:1).
        Цитата: Сид2014
        Люди своей политикой допустившие начало войны с украиной могут ли выиграть эту войну?!!!
        Хватаясь за палку, помните: она о двух концах. Люди, своей политикой допустившие начало войны с Россией, могут ли выиграть эту войну? Получается, проигравших нет. Выиграет Россия и народ Украины, даже те, кто не войдёт в состав РФ, так как, будут денацифицированы и демилитаризированы.
      3. dorz
        dorz Сегодня, 18:02
        0
        Великобритания стала лидером среди стран Запада по числу протестных акций и забастовок...

        Нужно законодательно запретить протесты/митинги/забастовки и не будут англичане бастовать. laughing
      4. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 18:34
        0
        Ответ зависит от того, какие цели создатели этой войны перед собой ставили. Если отбросить фантастические утверждения вроде уничтожения России, то да, эта война вполне (а точнее безальтернативно) может быть выиграна атлантистами.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:49
      0
      Сунак уже поплакался журналистам,ну нет рьяного осуждения СВО России на Мюнхенской конференции по безопасности.Что там далее по сценарию в индийских фильмах?А Маск в Мюнхене присутствует ,он в 13 часов такого наговорил про Старлинк,аж страшно если сбудется .
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:26
    +4
    Это как?Типа продолжение клоунады с истребителями и танками?Нет,ПВО они УЖЕ поставляю в виде Стрстрика,а боеприпасы в виде ракет
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:28
    +3
    Смотрю на фото (в профиль), ну прямо два брата близнеца.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:53
      0
      Вроде религиоведы раскопали ,и там и там присутствует знак рыбы.Может евреи индусы из одной группы.
  4. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 17:29
    +1
    Индусы у власти англосаксонских стран. У бритов Сунак, в США рвётся к посту президента Ники Хейли( при рождении Нимрата Рандхава). Возвращались бы они к своим предкам в трущёбы, ястребы недоделанные......
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 17:36
      -2
      Вы же понимаете, что это говорящие головы? Или нет?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:39
      +5
      Цитата: aleksr2005
      Индусы у власти англосаксонских стран.

      В 1876 году коронацией английской королевы Виктории как Императрицы, Индии вошла в Британскую империю и ей правили британцы. Теперь Индия отдельно, Британия отдельно, но правят ей уже не британцы а индусы. Поистине мир перевернулся на 180 градусов, вдоль оси.
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 17:49
        +1
        Миром правят деньги, а не британцы, индусы или еще кто!!!!
        Какие же вы тупые!(с)
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:42
    0
    Что они все говорят мне не подходит (я имею ввиду мюнхенскую). Я бы хотел изменить "миропорядок в целом". А потом вернуть СССР, может не в таком виде котором он был (там было достаточно недостатков), но саму идею хотел бы вернуть.
    1. Master2030
      Master2030 Сегодня, 17:56
      +3
      То что он индус, совсем не означает что он индиец. Возможно он больший бритт(оголовый) чем король какойтобритании. Он часть мировой "алиты"(мегапаразитов)-плоть от плоти неоимпериалистического интернационала, который доит весь мир. Точно так же абсурдно утверждать что пока Обама был презиком ШШШША Америкой правили нег...., хм афро-африканцы, так скажем.
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      саму идею хотел бы вернуть
      Идея никуда не девалась, но пребывает в вечном царстве идей, если Платон не ошибся. Все реальные завоевания социализма можно вернуть с помощью законов, социальных проектов и устроить соревнование двух систем хозяйствования в одной отдельно взятой стране. Кто сказал, что такое невозможно в стране, имеющей опыт строительства социализма и мировой социалистической системы. Для частной, коллективной и государственной форм хозяйствования надо выбрать свои ниши и спокойно жить в многоукладной экономике безо всяких "измов".
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:56
    +4
    Russland wird diesen Schweinen in London auch Langstreckenwaffen
    "liefern" und zwar dutzendweise, mit taktischen Atomsprengköpfen bestückt
    und mit Hyperschallgeschwindigkeit im 8-Minuten-Takt...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nieder mit dem angelsächsischen Pack,
    sowohl in London als auch in Washington...!!!
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:04
    -1
    Конечно, будет - ведь Великобритания является участницей в НАТО, а значит, Россия ей ничего за это не сделает. request
  8. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 18:10
    +1
    Откуда выпустили эту узколобую обезьяну.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:30
    0
    По его словам, действия российского руководства несут угрозу всему, во что верит Великобритания и ее союзники.
    и ведь прав хороняка. Они верят в "либеральные ценности", в то, что деньги - это главное в жизни, в гомосексуализм и множество гендеров и... Противно перечислять. А Россия своим существованием угрожает этой вере, да.
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:46
    0
    этот попиндус просто клоун в цирке под названием великобритания, а когда то совсем не давно уважаемой страной была