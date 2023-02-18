Британский премьер: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку

Он даже сейчас делает ставку на то, что у нас не хватит выдержки. Но он ошибался тогда, ошибается и сейчас

Мы обязаны дать им продвинутые средства стандарта НАТО, которые им будут нужны в будущем. И мы обязаны продемонстрировать, что мы будем на их стороне, желая и будучи способными помочь им защитить свою страну снова и снова