Столтенберг: Украина не войдёт в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах

Не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта? Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет

Украина не войдет в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах. Но при этом альянс должен всеми силами поддерживать киевский режим и украинскую армию, чтобы не допустить победы России в спецоперации.Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении во время Мюнхенской конференции по безопасности.Он считает, что риск расширения конфликта на Украине за ее пределы очень велик, но это не самая главная опасность для стран Запада. Для них гораздо опаснее, если Кремль добьется победы в российско-украинском конфликте.- заявил руководитель Североатлантического альянса, добавив, что вариант, при котором победа достанется Путину, крайне опасен для стран НАТО.Он считает, что Россия является угрозой глобального характера, то есть представляет опасность для всего мира. Поэтому, по словам генсека альянса, члены НАТО должны приложить максимум усилий для укрепления своих границ и сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность союзников.Ранее спикер украинской Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев предполагает получить приглашение на вступление в Североатлантический альянс уже летом текущего года. А в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении подать заявку на прием в члены НАТО.