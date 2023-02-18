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Столтенберг: Украина не войдёт в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах

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Столтенберг: Украина не войдёт в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах

Украина не войдет в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах. Но при этом альянс должен всеми силами поддерживать киевский режим и украинскую армию, чтобы не допустить победы России в спецоперации.


Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он считает, что риск расширения конфликта на Украине за ее пределы очень велик, но это не самая главная опасность для стран Запада. Для них гораздо опаснее, если Кремль добьется победы в российско-украинском конфликте.

Не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта? Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет

- заявил руководитель Североатлантического альянса, добавив, что вариант, при котором победа достанется Путину, крайне опасен для стран НАТО.

Он считает, что Россия является угрозой глобального характера, то есть представляет опасность для всего мира. Поэтому, по словам генсека альянса, члены НАТО должны приложить максимум усилий для укрепления своих границ и сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность союзников.

Ранее спикер украинской Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев предполагает получить приглашение на вступление в Североатлантический альянс уже летом текущего года. А в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении подать заявку на прием в члены НАТО.
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Использованы фотографии:
НАТО
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26 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 17:08
    +8
    Столтенберг: Украина не войдёт в НАТО, пока не станет НЕЗАВИСИМЫМ СУВЕРЕННЫМ государством

    "Украина.....станет НЕЗАВИСИМЫМ СУВЕРЕННЫМ государством" - в устах Столтенбкрга звучит, как анекдот!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:13
      +3
      Украина не войдет в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством.


      Походу НАТО не признаёт Украину как государство или те границы в которых находится Украина,намекая на то что с кем то прийдётся поделиться Галичиной, а с кем то Закарпатьем,а с кем то по Днепру feel
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:38
        +1
        "Украина в своих границах".
        Вопрос в том, где для Украины границы "свои" ?
        И ограничится ли нацистский xoxлянский режим только декомунизацией, избавившись от советских подарков, или уж пойдёт до конца, до полной деруссифизации.
        Или до конца пойдёт Россия, до полной денацификации ...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:18
      +4
      Цитата: Татьяна

      Звучит, как анекдот!

      Ну почему как анекдот. На западе сейчас четкое понятие -" Все страны Европы и Япония, являются колониями США" , (то есть входят в состав штатов) а США суверенная страна.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:21
        +3
        У Столтенберга нет никакой логики.Когда Украина была,а тем более будет "суверенным"государством?Никогда!Или он просто решил поставить точки над "и"
        1. Labrador
          Labrador Сегодня, 17:29
          +2
          Столтенберг сделал мой день!
          С границами как-то не очень, вроде. laughing laughing
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: Татьяна
      .... в устах Столтенбкрга звучит, как анекдот!

      А дальше ещё смешней про "свои границы"! Какие у укропов свои границы? С возвращением земель гейропейским странам или как?
    4. Master2030
      Master2030 Сегодня, 18:42
      0
      Столтенберг: Украина не войдёт в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах
      Тонкий троллинг.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:12
    +2
    Он считает, что Россия является угрозой глобального характера, то есть представляет опасность для всего мира. Поэтому, по словам генсека альянса

    Ну все прямо как Гитлер расписал в "Майн кампф". Йенс только цитирует фюрера, мог бы что то свое добавить.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: tihonmarine
      Он считает, что Россия является угрозой глобального характера, то есть представляет опасность для всего мира. Поэтому, по словам генсека альянса

      Ну все прямо как Гитлер расписал в "Майн кампф". Йенс только цитирует фюрера, мог бы что то свое добавить.

      Этим он дал понять Путину, что Нато , в самом крайнем случае, будет готово воевать против России!
      Что тут непонятного?
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 18:35
      +1
      Гитлера нет, но желание решить проблему «жизненного пространства» за счёт России осталось.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:12
    +3
    Не понял,да и стоптаный не понял что сказал.Украина раньше не была независимым ,суверенным государством?Сейчас мы из него сделаем приемлемое для нас государство!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:21
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Украина раньше не была независимым ,суверенным государством?

      24 августа 1991 года Украина впервые в своей истории получила статус независимого государства. А уже 25 августа стала колонией англосаксов.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:24
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Не понял, да и СТОПТАННЫЙ не понял что сказал.Украина раньше не была независимым ,суверенным государством?Сейчас мы из него сделаем приемлемое для нас государство!

      Воистину Ваш "СТОПТАННЫЙ" (тапок, башмак, сапог) умнее Столтенберга! yes
  4. болгарин
    болгарин Сегодня, 17:14
    +1
    Значит никогда. Интересно он и вправду так думает. Или тоже клоуном работает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:23
      0
      Может "П&Б"решили постебаться и подсунули "свой"текст.. what
  5. bober1982
    bober1982 Сегодня, 17:14
    +1
    Ибо,когда начнут говорить : мир и безопасность,тогда внезапно постигнет их пагуба...
    Первое послание к фессалоникийцам святого Апостола Павла
  6. zenion
    zenion Сегодня, 17:16
    +1
    При чём тут Украина. Называйте поимённо, кого вы хотите видеть на НАТЕ, а кого до неё не допустите.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:29
    +1
    Поматросили и бросили Украину!
    Понаобещали с три короба, вступите и в НАТО и в ЕС, а теперь задний ход дают.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:43
    0
    Для разнообразия можно почитать, как подаётся эта информация в окраинских СМИ:
    "Позиция НАТО по поводу будущего членства Украины остается неизменной. Мы согласились еще в 2008 году, что Украина станет членом Альянса, и это остается нашей позицией. Важно сейчас обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства. Потому что без того, чтобы оно сохранилось как суверенное и независимое государство, нет смысла обсуждать любые отношения между НАТО и Украиной в будущем. Поэтому срочно необходимо оказать Украине военную поддержку, что союзники по НАТО и его партнеры делают каждый день", - отметил руководитель Альянса"
  9. boriz
    boriz Сегодня, 17:51
    +2
    Ключевые слова :
    ... в своих границах.

    По факту это означает:
    Когда Россия разрешит.

    Нерушимость границ Украины и России была зафиксирована в так называемом Большом договоре от 31 мая 1997г.
    Порошенко, предвидя свой проигрыш на выборах, оставил Зеленскому "подарок", денонсировав этот договор 1 апреля 2019г. И это была не шутка.
    Теперь Украина не имеет согласованных границ с РФ.
    Надо сказать, что за время, прошедшее с подписания договора, ни один президент 404 не сподобился промаркировать эту границу. Находились дела поважнее. Но хотя бы была фраза о нерушимости на бумаге. Её не стало.
    Получается, что для вступления в НАТО им надо обращаться к России, чтобы та согласовала границы. Какие-то. Но Зеленский гордо отметает возможность переговоров.
    И Столтенберг чётко сказал, что до решающей победы над Россией и подписания нового договора Зеленскому надо перестать беспокоить его по поводу глупостей о вступлении в НАТО. Утомил в конец.
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:56
    +1
    Ну вот, заголовок неправильный.
    Надо так: "Стултенберг заявил, что Украину никогда не примут в, НАТО".
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:09
    0
    Украина не войдет в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах.

    То есть украина никогда не станет членом НАТО. Потому что Крым, а может и все черноморское побережье ей не вернут никогда. Либо Столтенбергу и Со. придется признать украину в границах киевской области.
  12. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 18:25
    +1
    а в европе есть независимые суверенные государства?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:31
    0
    Столтенберг: Украина не войдёт в НАТО, пока не станет независимым суверенным государством в своих границах
    красавец... значит никогда.
  14. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 18:37
    0
    Как сложно на НАТОвском языке звучит слово "никогда".