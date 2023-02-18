Глава немецкого МИД выступила против любых территориальных уступок со стороны Украины

Глава немецкого МИД Анналена Бербок в ходе своего выступления на проходившей в Мюнхене конференции, касающейся безопасности, заявила, что страны Запада не приемлют возможность потери Украиной какой-либо части своих территорий.
По мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, любые требования, касающиеся территориальных уступок со стороны Украины, означают поощрение войны.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал призывы ряда немецких общественных деятелей прекратить поставлять Киеву вооружения и приступить к реализации дипломатических путей урегулирования вооруженного конфликта. По словам Писториуса, подобная инициатива является "довольно наивной" и позволяет российскому руководству делать все, что оно посчитает нужным, не оглядываясь на мнения представителей стран Запада.
Ранее Бербок признала ошибкой свое заявление о том, что страны Запада ведут войну против Российской Федерации. Глава немецкого МИД процитировала идиоматическое выражение, гласящее, что "не совершает ошибок лишь тот, кто не живет". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это, подчеркнув, что в случае, если Бербок снова проявляет лицемерие, это является непоправимой ошибкой с ее стороны.
Ранее украинские власти посетовали на нежелание правительства Германии оказывать поддержку в вопросах, касающихся поставок немецких танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ему тяжело даются переговоры об иностранной военной поддержке украинской армии.