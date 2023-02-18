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Глава немецкого МИД выступила против любых территориальных уступок со стороны Украины

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Глава немецкого МИД выступила против любых территориальных уступок со стороны Украины

Глава немецкого МИД Анналена Бербок в ходе своего выступления на проходившей в Мюнхене конференции, касающейся безопасности, заявила, что страны Запада не приемлют возможность потери Украиной какой-либо части своих территорий.


По мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, любые требования, касающиеся территориальных уступок со стороны Украины, означают поощрение войны.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал призывы ряда немецких общественных деятелей прекратить поставлять Киеву вооружения и приступить к реализации дипломатических путей урегулирования вооруженного конфликта. По словам Писториуса, подобная инициатива является "довольно наивной" и позволяет российскому руководству делать все, что оно посчитает нужным, не оглядываясь на мнения представителей стран Запада.

Ранее Бербок признала ошибкой свое заявление о том, что страны Запада ведут войну против Российской Федерации. Глава немецкого МИД процитировала идиоматическое выражение, гласящее, что "не совершает ошибок лишь тот, кто не живет". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это, подчеркнув, что в случае, если Бербок снова проявляет лицемерие, это является непоправимой ошибкой с ее стороны.

Ранее украинские власти посетовали на нежелание правительства Германии оказывать поддержку в вопросах, касающихся поставок немецких танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ему тяжело даются переговоры об иностранной военной поддержке украинской армии.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Cabinet of Ministers of Ukraine
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30 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:22
    +5
    Очередной перл от тупой пробки. Ее родители подкосили ей психику когда не могли с именем определиться. Все таки Лена она или Аня. наверное у нее полушария тоже сами по себе работают. Какое отношение Германия имеет к этому вопросу если она не сторона конфликта? Нет что-то надо делать Германии с гендерной квотой во власти. То министром обороны вороватую гинекологиню назначат, то вот это вот чудо сначала ляпнет чушь потом извиняется.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:27
      +3
      Глава немецкого МИД выступила против любых территориальных уступок со стороны Украины


      Её разве кто то собирался спрашивать?
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:37
        +1
        Глава немецкого МИД Анналена Бербок в ходе своего выступления на проходившей в Мюнхене конференции, касающейся безопасности, заявила, что страны Запада не приемлют возможность потери Украиной какой-либо части своих территорий.

        Говорила бы "соросятская зелёная выскочка" Бербок только за свою Германию, а то она на себя ЗА ВСЕ СТРАНЫ слишком много берёт! fool
        Цитата: голос_разуma
        Очередной перл от тупой пробки.

        Абсолютно в Вами согласна! yes
        1. Карат
          Карат Сегодня, 17:56
          0
          Цитата: Татьяна
          Говорила бы "соросятская зелёная выскочка" Бербок только за свою Германию, а то она на себя ЗА ВСЕ СТРАНЫ слишком много берёт!


          Может она видит себя уже на месте Урсулы?
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:39
      +1
      наверное у нее полушария тоже сами по себе работают

      приземлилась пару раз со своего батута головой об судейский столик и вот результат - готовый министр иностранных дел ФРГ. Писториуса бы ещё приложить головой о бревно - чисто для ясности мыслей
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:44
      0
      Официальных уступок и не будет. Но де факто полностью Луганская , Донецкая и частично Запорожская и Херсонская останутся за РФ, после прекращения огня. Факты на местности обратно не провернешь.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 17:50
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Официальных уступок и не будет. Но де факто полностью Луганская , Донецкая и частично Запорожская и Херсонская останутся за РФ, после прекращения огня. Факты на местности обратно не провернешь.

        Это если сейчас. А после референдумов в Харьковской, Полтавской и других областях Украины? Тем более сейчас переговоры не реальны.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:48
          0
          Цитата: Карат
          Цитата: Арон Заави
          Официальных уступок и не будет. Но де факто полностью Луганская , Донецкая и частично Запорожская и Херсонская останутся за РФ, после прекращения огня. Факты на местности обратно не провернешь.

          Это если сейчас. А после референдумов в Харьковской, Полтавской и других областях Украины? Тем более сейчас переговоры не реальны.

          Я так понимаю, что не все так оптимистичны как Вы.
          https://twitter.com/mixvoronezh/status/1626836846956146690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626836846956146690%7Ctwgr%5E29081726207d1db8b7bc72a930350e09370feb5f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwaroffline.org%2Findex.php%3Fshowtopic%3D1391st%3D3460
    4. Million
      Million Сегодня, 18:19
      +1
      Ей бы лучше в немецкой порнушке сниматься,пользы было бы больше)
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:23
    +2
    Как легко играют словами все эти псевдополитики-говорящие головы, свернуть шею бы гидре транснациональных корпораций ,которая ими рулит.
  3. Maus
    Maus Сегодня, 17:24
    +1
    Глава МИД Германии может пообещать выделить кусок 3емли для новой Украины у себя в Рейнской Вест Вафлии...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:42
      +1
      в своё внемя захапали ГДР (без референдума, кстати) - землицы у них сейчас полно
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:26
    +1
    По мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, любые требования, касающиеся территориальных уступок со стороны Украины, означают поощрение войны.

    Пора бы тетке вспомнить про то, как югославию разорвали, как Ливию раздербанилли и не последнее место в этом занимает Германия. Или у медам ностальгия и родственные чувства к рейху, вернули ее в 30 сентября 1938 года.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:27
    0
    Просто в кулуарах главе немецкого МИД кто надо мозги промыл, поэтому она и развернулась на 180 градусов.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:31
    +4
    Извиняюсь не в тему .Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза.Доручковались с нацистами.Отмазываются что их выгнали проиаранско настроенные африканские государства.Где Африка и где Иран.Не ожидал такой быстрой кармы,на саммите они оказались изгоями.Это сигнал,сигналище.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:48
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Извиняюсь не в тему .Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза.Доручковались с нацистами.Отмазываются что их выгнали проиаранско настроенные африканские государства.Где Африка и где Иран.Не ожидал такой быстрой кармы,на саммите они оказались изгоями.Это сигнал,сигналище.

      Согласен с вами. Нехер лезть в стадные организации. Вот у нас на прошлой неделе открылось посольство Чада. С Суданом отношения налаживаются. С каждой страной нужно индивидуально работать. А на этих сборищах ,где ничего не решается, только тусуются бюрократы второго эшелона.
  7. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:39
    +2
    Глава немецкого МИД выступила против любых территориальных уступок

    С происшествие времени все становится ясно, что было ошибочным оставлять побежденным странам государственность...
    Добрый был Сталин и народ Русский, победивший в ВОВ...
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:40
    +2
    Какие-то они все мелкие и убогие, эти современные европейские политики!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: yuriy1863
      Какие-то они все мелкие и убогие, эти современные европейские политики!


      Такими рулить проще.
  9. болгарин
    болгарин Сегодня, 17:52
    0
    У меня есть товарищ-адвокат. Он насчет этой ситуации сказал бы следующее. Может они уже все вместе соберутся и что нибудь друг с другом сделают. Ну в современном европейском тренде.
  10. Динго
    Динго Сегодня, 17:55
    0
    Глава немецкого МИД процитировала идиоматическое выражение, гласящее, что "не совершает ошибок лишь тот, кто не живет".

    А это мысль ! Надо помочь дамочке больше так не ошибаться - а то ведь иногда мечты сбываются... Мало ли...
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:57
    -1
    ...Анналена....заявила...
    До чего же упоротая ! Живёт в какой-то параллельной реальности ?!? fool
  12. smok1961
    smok1961 Сегодня, 18:15
    +1
    Polityka Niemiec przypomina kurę , która z odciętym łbem biega po podwórku.

    Nie spodziewali się inwazji Rosji na Ukrainę i są przerażeni, rozżaleni i nie wiedzą jakie stanowisko powinni zająć.
    Jeszcze kilka miesięcy temu modlili się o zwycięstwo Putina, teraz ogłaszają światu, że Ukraina nie może oddać Rosji nawet kawałka ziemi.
    Co ta kura powie jutro ?...nie wiadomo...
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 18:37
      0
      Co to jest „Ukraina”? Polska? Usłyszał. Niemcy? Usłyszał. Nawet Litwa w swoim czasie była państwem historycznym i silnym. A Ukraina to Rosjanka, która ma zaniki pamięci. (google translate)
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:19
    0
    страны Запада не приемлют возможность потери Украиной какой-либо части своих территорий.

    Это заявление МИДа страны, у которой изъяли хренову тучу земель и кто???
  14. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:27
    0
    Никому и не нужны их уступки. Верните незаконно подаренное и уходите в том составе в котором стали частью России.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:33
    0
    Глава немецкого МИД выступила против любых территориальных уступок со стороны Украины
    хорошо их разДрачили!!! Значит до последнего скакуасам.
    Всё конкретно и понятно...
  16. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:38
    0
    зеленая самка собаки чтоб ее зеленый понос продрал 24\7
  17. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 18:48
    0
    Немчура почуяла слабину России. А нам надо все приостановить и силы бросить на победу. Парады, новогодние огоньки, праздники и Ашаны,,,, все потом. Прекратить все бюджетные траты не направленные на победу. 1
  18. tTшка
    tTшка Сегодня, 18:51
    0
    Нацистская Джейн Псака все не успокоится ...