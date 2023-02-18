Глава Еврокомиссии: ЕС и США начали готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине

Мой кабинет, Еврокомиссия, начали работать с Белым домом и Министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной. На самом деле мы надеялись, что нам не придется использовать эти санкции

На Мюнхенской конференции по безопасности, второй день проходящей в Германии, западные политики и чиновники продолжают сыпать антироссийскими высказываниями и делать громкие заявления о необходимости борьбы с Россией и поддержке в этом деле Украины.Мероприятие, на котором должны обсуждаться проблемы мирового уровня и предлагаться пути их решения в сфере экономики и безопасности, превратилось в клуб русофобов и «поклонников» Зеленского. Почти все выступления посвящены не прекращению военного конфликта на Украине, а призывам к его эскалации путем наращивания военной помощи Киеву.Не обошлось и без откровенных высказываний, связанных с реальным отношением стран Запада к России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что евросоюз и США принялись готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине. По ее словам, к таким превентивным действиям ЕС подтолкнула публикация Соединенными Штатами разведданных о концентрации Москвой войск на западной границе.— сообщила глава Еврокомиссии, явно лукавя, что введение санкций спровоцированы СВО.По ее словам, санкции должны были в первую очередь ударить по высокотехнологичным отраслям РФ и военно-промышленному комплексу, а также лишить Россию незаменимых товаров западного производства.Что из этого получилось теперь лучше всего знают жители Европы, ставшие закланниками безумной антироссийской политики своих лидеров, управляемых Вашингтоном. На очереди десятый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, уровень жизни европейцев достиг рекордно низкого уровня за последние десятилетия и продолжает снижаться, а российская экономика демонстрирует устойчивость к рестрикциям.Но Урсулу фон дер Ляйен это волнует меньше всего, когда речь идет об исполнении команд от заокеанских хозяев, намеренных любой ценой победить Россию.