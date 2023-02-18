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Глава Еврокомиссии: ЕС и США начали готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине

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Глава Еврокомиссии: ЕС и США начали готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности, второй день проходящей в Германии, западные политики и чиновники продолжают сыпать антироссийскими высказываниями и делать громкие заявления о необходимости борьбы с Россией и поддержке в этом деле Украины.


Мероприятие, на котором должны обсуждаться проблемы мирового уровня и предлагаться пути их решения в сфере экономики и безопасности, превратилось в клуб русофобов и «поклонников» Зеленского. Почти все выступления посвящены не прекращению военного конфликта на Украине, а призывам к его эскалации путем наращивания военной помощи Киеву.

Не обошлось и без откровенных высказываний, связанных с реальным отношением стран Запада к России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что евросоюз и США принялись готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине. По ее словам, к таким превентивным действиям ЕС подтолкнула публикация Соединенными Штатами разведданных о концентрации Москвой войск на западной границе.

Мой кабинет, Еврокомиссия, начали работать с Белым домом и Министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной. На самом деле мы надеялись, что нам не придется использовать эти санкции

— сообщила глава Еврокомиссии, явно лукавя, что введение санкций спровоцированы СВО.

По ее словам, санкции должны были в первую очередь ударить по высокотехнологичным отраслям РФ и военно-промышленному комплексу, а также лишить Россию незаменимых товаров западного производства.

Что из этого получилось теперь лучше всего знают жители Европы, ставшие закланниками безумной антироссийской политики своих лидеров, управляемых Вашингтоном. На очереди десятый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, уровень жизни европейцев достиг рекордно низкого уровня за последние десятилетия и продолжает снижаться, а российская экономика демонстрирует устойчивость к рестрикциям.

Но Урсулу фон дер Ляйен это волнует меньше всего, когда речь идет об исполнении команд от заокеанских хозяев, намеренных любой ценой победить Россию.
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Использованы фотографии:
Official Telegram channel of the European Commission
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10 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 23:41
    0
    Но Урсулу фон дер Ляйен это волнует меньше всего, когда речь идет об исполнении команд от заокеанских хозяев, намеренных любой ценой победить Россию.

    Причём эту цену будут платить за счёт Украины... request
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Вчера, 23:45
    +4
    На самом деле санкции против России европейцы начали готовить ещё в 16 веке:

    в 1548 году по поручению Ивана Грозного саксонский купец Г. Шлитте завербовал в разных городах Европы 123 мастера различных профессий. Несмотря на разрешения германского императора Карла V, мастера в Россию так и не попали. Все они были арестованы властями Любека по просьбе руководства Ливонского ордена – государства крестоносцев на территории современных Эстонии и Латвии. Власти ордена и прибалтийских городов опасались усиления России в военном и экономическом плане. В любекском архиве, в частности, нашли письмо ревельского магистрата от 19 июля 1548 года, в котором была изложена просьба сделать все возможное, чтобы не пропустить Г. Шлитте и его спутников в Москву. При этом в письме рисовалась страшная картина бедствий, которые постигнут «Ливонию и всю немецкую нацию, если московиты ознакомятся с военным искусством Запада». Данная акция, несмотря на свою политическую подоплеку, носила и откровенно дискриминационный по отношению к экономическим интересам России характер.

    И с тех пор санкции против России не прекращались никогда.
    1. gsev
      gsev Вчера, 23:56
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      На самом деле санкции против России европейцы начали готовить ещё в 16 веке:

      Против меня тайваньская компания Дельта электроникс ввела санкции на запрет приобретения ее модулей тензодатчиков для PLC в июне 2021 года. Пришлось летом 2022 года окончательно заканчивать дружбу и сотрудничество с Тайванем и бросаться в китайские объятия. До этого я осваивал технику из КНР как третьестепенную задачу.
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 01:50
      0
      Тогда они хоть были самостоятельны,а теперь стадо еврошнырей на посылках у залужных гопников.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 23:54
    0
    Глава Еврокомиссии: ЕС и США начали готовить санкции против РФ за два месяца до начала спецоперации на Украине
    . "разоткровенничались", то одни, то другие... считают, что у них все схвачено и никто их к ответу не призовет.
    Вопрос... а вопросов можно не задавать, просто больше не строить иллюзии в сторону западных и перестать произносить с придыханьем, "партнёры" и т. п.
  4. AlexGa
    AlexGa Вчера, 23:55
    +1
    Странные времена настали. Раньше чиновник, уличенный во лжи, безоговорочно уходил в отставку. А сейчас это стало нормой. Наверное, все эти безобразия начались с Клинтона.
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 01:23
      0
      Мне один чиновник рассказывал, что мобилизации совершенно точно не будет, все задачи СВО выполнят суперпрофессиональные военные на новейшей технике. Потом время спустя его пресс-секретарь заявил, что вопрос о мобилизации не стоит. Через 5 дней первый чиновник объявил мобилизацию. Его военный министр сказал, что мобилизуют здоровых людей до 35 лет с опытом боевых действий. Как это соблюдалось все в курсе.

      Можно вопрос: это Клинтон виноват, что вся эта шобла не ушла в отставку?
      1. Qas
        Qas Сегодня, 01:45
        0
        У нас нет в РФ практики, что кто-то уходит добровольно в отставку. Снимают (очень скромненько)-да, но самим уходить с хлебного места-никогда. Так будет и дальше, пока сохраняется дикий дисбаланс в доходах власти и простого народа.
  5. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 01:43
    -1
    — сообщила глава Еврокомиссии, явно лукавя, что введение санкций спровоцированы СВО.


    Из чего г-н Григорьев заключил, что г-жа фон дер Ляйен не просто лукавила, а явно лукавила?

    Людей массово поразила забывчивость, и они не помнят, что было всего год с небольшим назад. Я вот помню: американцы сильно заранее стали предупреждать, что нападение на Украину будет 16 февраля. Скорее всего, и дата была реальная, а наши перенесли на неделю позже или чтобы не действовать в момент пиковой готовности противника, или чтобы не подтверждать абсолютную информированность ЦРУ о своих планах, или потому, что в последний момент всё оказалось не готово. А вероятно, совокупность всех этих факторов. И американцы с европейцами заранее из каждого утюга угрожали, что не надо нападать, что будут "санкции из ада" и вообще всяческая помощь Украине, что Россия пожалеет. Наши тогда смеялись, дескать, какое нападение, надо же такое придумать. А теперь, перед годовщиной СВО, какие-то детские обидки: "они заранее подготовились, бяки!". Конечно, заранее. Мы тоже план СВО не вечером 23 февраля в экселе набросали.
  6. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 01:53
    0
    Значит была мразь которая сливала данные туда. Получается недоработка контрразведки