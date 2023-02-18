В Винницкой области Украины объявили тревогу из-за летающего объекта

В подконтрольной киевскому режиму Винницкой области объявили тревогу после сообщений о появлении в воздушном пространстве летающего объекта. Предположительно, этот объект является воздушным шаром. Сообщается, что малозаметный объект движется на малой скорости, однако его тип установить не удается.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что в небе над Винницей пролетает воздушный шар, запущенный российскими войсками для отвлечения внимания и истощения боезапаса украинской ПВО.
По словам представителя командования украинской авиации, такие шары наполняются газом, благодаря чему способны подниматься на значительную высоту, достигающую нескольких километров, что исключает возможность их поражения при помощи стрелкового оружия. Нередко шары оснащаются сделанными из фольги или тонкого листа металла уголковыми отражателями, призванными спровоцировать системы ПВО.
Цель запуска таких шаров заключается в выявлении позиций украинских зенитных систем, а также в истощении их боезапаса. Сообщается, что ранее подобные шары были замечены в небе над Киевской областью Украины.
Ранее сообщалось о поражении ракетами, запущенными из акватории Черного моря, объектов энергетической инфраструктуры в городе Хмельницкий и Хмельницкой области, а также в Кривом Роге. В населенных пунктах по всей территории Украины за ударами последовали аварийные отключения электроэнергии.