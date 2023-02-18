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В Винницкой области Украины объявили тревогу из-за летающего объекта

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В Винницкой области Украины объявили тревогу из-за летающего объекта

В подконтрольной киевскому режиму Винницкой области объявили тревогу после сообщений о появлении в воздушном пространстве летающего объекта. Предположительно, этот объект является воздушным шаром. Сообщается, что малозаметный объект движется на малой скорости, однако его тип установить не удается.


Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что в небе над Винницей пролетает воздушный шар, запущенный российскими войсками для отвлечения внимания и истощения боезапаса украинской ПВО.

По словам представителя командования украинской авиации, такие шары наполняются газом, благодаря чему способны подниматься на значительную высоту, достигающую нескольких километров, что исключает возможность их поражения при помощи стрелкового оружия. Нередко шары оснащаются сделанными из фольги или тонкого листа металла уголковыми отражателями, призванными спровоцировать системы ПВО.

Цель запуска таких шаров заключается в выявлении позиций украинских зенитных систем, а также в истощении их боезапаса. Сообщается, что ранее подобные шары были замечены в небе над Киевской областью Украины.

Ранее сообщалось о поражении ракетами, запущенными из акватории Черного моря, объектов энергетической инфраструктуры в городе Хмельницкий и Хмельницкой области, а также в Кривом Роге. В населенных пунктах по всей территории Украины за ударами последовали аварийные отключения электроэнергии.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Chase Doak
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:27
    0
    Ну ждем теперь заявлений свидомых в стиле: ракеты у русни кончились, раз приходится им шары надувные запускать. wassat типо доказательство. laughing

    зы а шары, естественно, у Китая покупаются. ага. laughing
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:39
      0
      срочно запросить у американских друзей F-22 и ракет подороже - для уничтожения шаров
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:43
        -1
        Ога, и полтора лярда баксов на "непредвиденные расходы"
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:42
      0
      Неее... Это китайцы переключились с матрасников на майданутых. laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:44
        0
        Думаете за кидок с Мотор Сич китайцы решили свидомых закошмарить шарами?
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:42
      0
      А как объект"шар" попал в Винницкую область незамеченным, по земле что ли шёл?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:47
        0
        долетел в облаках. в облаках же шары невидны. lol

        ттттттттттттттттттт
    4. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 18:46
      0
      Я так понял.. это мирное предложение от Китая! В завуалированной форме)
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:29
    0
    Быстро опыт китайских товарищей переняли.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:47
      0
      Ну,если только из Приднестровья.Там сейчас ветры западной четверти.Если китайцы научили против ветра belay А мы переняли....
  3. Cure72
    Cure72 Сегодня, 18:29
    +1
    Во всём копируют штаты .
    Сверчки в посольствах у них не завелись ещё ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:31
      +1
      Да какие сверчки? Западные Хозяева им трынданут - а свидомые и рады повторять. Кто кого в глупости и вранье перещеголяет. Соревнуются.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:38
      0
      Копируют истерику и явную "немогуху".Самое интересное,что это юго-запад.Там ветры западной четверти сейчас.Отсюда-летел не от нас.Короче -начальники паники
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:34
    0
    Идиотизм заразен и передаётся через интернет.
    такие шары наполняются газом, благодаря чему способны...
    Такое комментировать, только портить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:36
      0
      lol Это напоминает поручика Дуба из Бравого солдата Швейка, тот тоже любил пояснять очевидные вещи.
      Так что у еуропейцев идиотизм - это наследственное.
  5. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 18:38
    0
    Какой то глобальный бред заокеанских фокусников...
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 18:39
    0
    Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что в небе над Винницей пролетает воздушный шар,

    Вот не хотел вставлять это видео, но с воздушными шариками они меня конкретно достали!!!!
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:50
    0
    скоро начнется охота за детскими шариками, вот как они на западе умеют волну поднять