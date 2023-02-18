France Press: Президента Франции планировали убить с целью совершения госпереворота

Трое жителей Франции получили тюремные сроки за попытку заговора с целью якобы убийства президента Франции Эммануэля Макрона и совершения госпереворота. В материалах уголовного дела утверждается, что осужденные в 2018 году обсуждали возможность убийства Макрона при помощи керамического ножа.Как сообщает французское информационное агентство France Press, трое мужчин, являвшихся членами группы в социальной сети под названием Barjols, планировали убийство Макрона на проходивших в 2018 году праздничных мероприятиях в честь 100-летия завершения Первой мировой войны.Признанный судом лидером заговорщиков 66-летний Жан-Пьер Буйе был приговорен к четырем годам тюремного заключения, еще два члена преступной группы получили меньшие сроки, остальные задержанные по этому делу лица были выпущены на свободу.Сообщается, что группа была создана в социальной сети в 2017 году после серии терактов во Франции, совершенных радикальными исламистами. Движение подпитывалось протестными настроениями, вызванными социальной политикой французского правительства, в частности пренебрежением интересами представителей рабочего класса.Этот заговор поразительно напоминает недавний заговор в Германии, где представители ультраправого движения планировали убийства членов бундестага и захват власти в стране.Поразительно, что органы следствия не обнаружили в этом довольно абсурдном деле пресловутый "российский след"... Или - пока не обнаружили...