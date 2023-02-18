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France Press: Президента Франции планировали убить с целью совершения госпереворота

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France Press: Президента Франции планировали убить с целью совершения госпереворота

Трое жителей Франции получили тюремные сроки за попытку заговора с целью якобы убийства президента Франции Эммануэля Макрона и совершения госпереворота. В материалах уголовного дела утверждается, что осужденные в 2018 году обсуждали возможность убийства Макрона при помощи керамического ножа.


Как сообщает французское информационное агентство France Press, трое мужчин, являвшихся членами группы в социальной сети под названием Barjols, планировали убийство Макрона на проходивших в 2018 году праздничных мероприятиях в честь 100-летия завершения Первой мировой войны.

Признанный судом лидером заговорщиков 66-летний Жан-Пьер Буйе был приговорен к четырем годам тюремного заключения, еще два члена преступной группы получили меньшие сроки, остальные задержанные по этому делу лица были выпущены на свободу.

Сообщается, что группа была создана в социальной сети в 2017 году после серии терактов во Франции, совершенных радикальными исламистами. Движение подпитывалось протестными настроениями, вызванными социальной политикой французского правительства, в частности пренебрежением интересами представителей рабочего класса.

Этот заговор поразительно напоминает недавний заговор в Германии, где представители ультраправого движения планировали убийства членов бундестага и захват власти в стране.

Поразительно, что органы следствия не обнаружили в этом довольно абсурдном деле пресловутый "российский след"... Или - пока не обнаружили...
Автор:
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 23:45
    +2
    Мда..Сейчас будут усиленно искать "русский след","П&Б"итд.Все это больше похоже на паранойю
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 00:02
      +1
      Не это не паранойя, это диагноз. Избавляются от кого надо, можно обвинить кого угодно и в чем угодно, без доказательств, а за одно поднять из подвала вниманние на жтой персоне о которой многие стали забывать. Главное что бы там то же нашелся русский след.
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 01:43
      0
      Весь этот "заговор" полная,топорно исполненная лажа,в которую поверит только слабоумный.Зачем убирать жалкого,ничего не решающего фигляра, даже по сравнению с Олландом, это самый ничтожный и жалкий президент того что ещё осталось от Французской республики,впрочем такой же как и большинство политических проституток во главе старой Европы.
  2. AlexGa
    AlexGa Вчера, 23:51
    +5
    Невелика была бы потеря. Самый никчёмный президент Франции.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 23:57
    +2
    Nun sehr schade, denn DAS wäre wirklich eine großartige Idee...!!
    Der Sarg könnte dann mit "ukrainischen Radpanzern" direkt zum
    nächsten Krematorium gefahren werden...!!! laughing

    Diesem verlogenen Drecksack sollte schon wegen der arglistigen
    Täuschung im Zusammenhang mi Minsk II der verlogene Hals
    um 720 grad verdreht werden...!! am
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 23:58
    -1
    France Press: Президента Франции планировали убить с целью совершения госпереворота
    . Личная неприязнь, желание прикнокнуть конкретного гада... так бывает, но вот шо там за волна пошла, то одних "свергают", то других...
    Понятно, что "шоу должно продолжатся", но не надо из него делать дешёвых спектаклей и мЫлодрам, бульварного формата....
    На таких дешевках не один "режиссёр" погорел/разорился!
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 00:10
    0
    Не серьёзно .На Шарля Де Голля неоднократно с применением огнестрельного оружия
    покушались .
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 01:13
      +1
      Там замыслы и покруче были. Полковник Бастьен-Тьери, руководитель группы разработчиков первых французских ПТУР (и, вероятно, вообще первых реально пригодных к боевому применению ПТУР в мире) хотел де Голля как раз такой штуковиной (SS-10) уничтожить. Но не фартануло. То ли ракету достать не смогли, то ли ещё что. Пришлось использовать стрелковое оружие, облажались, хотя у них был пулемет Шательро 24/29, а Ситроен де Голля не был бронирован (что за золотые наивные времена) и полковника расстреляли. Говорят, де Голль отказался его помиловать со словами "Я простил бы стрельбу в себя, но они стреляли и в мою жену". Очень интересные времена тогда были во Франции. И при этом одновременно создавался атомный и ракетный щитомеч, АЭС, всякие "Миражи", компьютеры, АЭС и прочая годнота.
  6. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 01:15
    0
    Кстати, вполне вероятно, что дело абсурдное, но не липовое. Психов-то много. Если бы французы прочитали про Квачкова, тоже бы подумали: "Ох эти русские, даже нормально сфабриковать заговор не умеют. Как можно было придумать такую нелепость?"
  7. orlandoche
    orlandoche Сегодня, 01:29
    0
    его наверное при зачатии планировали струсить на стену .... везунчик однако...
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 01:47
    0
    Поразительно, что органы следствия не обнаружили в этом довольно абсурдном деле пресловутый "российский след"... Или - пока не обнаружили...
    "Обнаружат!" laughing Кто бы сомневался!
    Этот заговор поразительно напоминает недавний заговор в Германии, где представители ультраправого движения планировали убийства членов бундестага и захват власти в стране.
    Аха, показывало их ТВ. Смели с лавочки пенсионеров, ели ноги волочили, "заговорщики" млин! laughing