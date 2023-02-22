Ну что – подождём, когда украинские БПЛА-камикадзе начнут сыпаться нам на голову

Одним из наиболее эффективных средств воздействия Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) на инфраструктуру Украины является использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА-камикадзе) большого радиуса действия типа «Герань-2». Преимуществом БПЛА данного типа является оптимальное соотношение критерия эффективность-стоимость по сравнению с другими типами высокоточного оружия большой дальности.
Проблема с БПЛА такого типа в том, что их производство можно наладить не только в Иране или России, но и на Украине, и тогда уже Украина сможет создать серьёзные проблемы российской инфраструктуре, тем более что вооружённые силы Украины (ВСУ) не отличаются щепетильностью и наносить удары будут по таким уязвимым объектам, как больницы, а может быть, и школы, детские сады, или ударят по особо опасным объектам – атомным электростанциям, химическим комбинатам, складам горюче-смазочных материалов (ГСМ), по критическим производствам военного и гражданского назначения.
Конечно, ВСУ не способны организовать БПЛА-шторм из тысяч или даже десятков тысяч БПЛА-камикадзе, но даже сотни ударов БПЛА-камикадзе большой дальности вглубь территории России будут иметь огромный политический и психологический эффект. Да и потери промышленности и вооружённых сил могут быть весьма неприятными, не говоря уже о человеческих жертвах.
Смогут ли российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразить удар?
Крайне сомнительно. Частично – да, но в целом, скорее, нет, закон больших чисел – чем больше противник будет посылать БПЛА, тем больше объектов ему удастся поразить. Ни одна система ПВО в мире не способна отразить множественные атаки малозаметными низколетящими БПЛА большой дальности. Тем более что прецеденты уже есть.
На ситуацию положительно могли бы повлиять комплексы активной защиты противовоздушной обороны (КАЗ-ПВО), но пока их не существует, да и в любом случае не получится поставить КАЗ-ПВО на все больницы, школы, заводы и нефтебазы...
Значит – необходимо искать иные способы снижения эффективности нанесения противником ударов по российским объектам.
Маскировка
Цели в глубине территории России противник будет выбирать в первую очередь по данным спутниковой разведки стран НАТО и снимкам, полученным от коммерческих спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли. Во вторую очередь – это будут данные агентурной разведки. Оставим агентурную разведку на откуп соответствующим структурам – рассмотрим, как можно снизить эффективность средств космической разведки противника.
Конечно, оптимальным решением было бы уничтожить или хотя бы частично вывести из строя спутники космической разведки противника, если не военные, то хотя бы гражданские. Но пока мы на это не решились, основным средством противодействия космической разведке является маскировка.
В материале «Выбор оружия в противостоянии Армении и Азербайджана: маскировка как «путь обмана» мы рассматривали возможность нанесения изображения на объекты, с целью визуального изменения их сигнатуры, для усложнения определения противником их типа, размеров, назначения – все эти меры актуальны и сейчас. Даже если выкрасить половину крыши здания в один цвет, а вторую в другой, то неопытный оператор, изучающий спутниковые снимки, может быть введён в заблуждение. Накрыв парковку лёгкими конструкциями, её можно сделать похожей на здание, а на крышу здания можно нанести изображения автомобилей.
3D-изображения могут превратить крышу здания в автопарковку или придать дому вид развалин – их можно располагать на специальных тентах, растягиваемых на крышах или над маскируемыми объектами
Сложнее будет со спутниками, получающими высококачественное детализированное изображение земной поверхности в радиолокационном диапазоне. Краской здесь уже не обойдёшься, скорее всего, потребуются какие-то ложные сооружения, возможно, легковозводимые конструкции, натянутые металлизированные тенты или что-то иное. Потенциально качество изображений, получаемых спутниками радиолокационной разведки, может быть ухудшено применением каких-либо материалов, в одних местах, ослабляющих отражённый сигнал, в других – усиливающих его с помощью уголковых отражателей и линз Люнеберга.
Набрать высоту
Если противник всё-таки обнаружил объект, то необходимо максимально увеличить вероятность обнаружения и уничтожения атакующих БПЛА-камикадзе.
Одним из трендов специальной военной операции (СВО) стало применение обеими сторонами авиации по большей части на малых и сверхмалых высотах. О причинах этого мы говорили в материалах «Неудобные вопросы: господство в воздухе над Украиной и его последствия» и «Самолёты ДРЛО стран НАТО и поставки Украине ЗРК NASAMS закроют малые высоты для российской авиации».
Если сформулировать кратко – то ВС РФ явно не хватает современных и высокоэффективных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), благодаря чему противник может относительно свободно оперировать на малых высотах. У противника (сиречь НАТО), таких самолётов значительно больше, из-за чего вглубь Украины наша авиация не летает даже на малых высотах.
В контексте рассматриваемого вопроса нехватка у ВС РФ самолётов ДРЛО позволяет противнику организовывать удары БПЛА большого радиуса действия вглубь российской территории, с использованием низких высот и рельефа местности, минимизирующего возможность обнаружения атакующих БПЛА-камикадзе противника средствами ПВО. При этом противник, судя по всему, использует для уменьшения высоты полёта русла рек, лесные просеки и тому подобные элементы рельефа, позволяющие проложить маршрут БПЛА-камикадзе на уровне верхушек деревьев, а то и ниже его.
Вопросы повышения дальности обнаружения радиолокационными станциями (РЛС) низколетящих целей ранее рассматривались в материале «Обеспечение работы ЗРК по низколетящим целям без привлечения авиации ВВС». Можно предположить, что в текущих условиях РЛС обнаружения можно размещать на стационарных высотных мачтах и крышах промышленных объектов (разумеется, только те РЛС, массогабаритные характеристики которых это допускают), однако все направления так закрыть не удастся.
Может быть рассмотрен вариант создания искусственных препятствий для БПЛА-камикадзе противника, вынуждающих их набирать высоту, с последующим обнаружением с помощью РЛС и уничтожением зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) или истребительной авиацией.
Например, на протяжённой лесной просеке, хорошо видимой на космических снимках, которую ВСУ могут использовать как маршрут для низковысотного прохода БПЛА-камикадзе, устанавливаются две высотные мачты, метров по 50 высотой, между которыми натягиваются металлические тросы. Далее вариантов два – или БПЛА противника влетит в эти тросы, или, если противник будет знать про мачты, то ему придётся либо увеличивать высоту полёта БПЛА, либо выбирать другой маршрут. В некоторых случаях лёгкие тросы или сетки из синтетических материалов можно растягивать прямо между крупными деревьями или какими-либо существующими искусственными объектами.
Также в качестве преграды для низколетящих БПЛА могут использоваться привязные аэростаты. Этот способ применялся ещё во Вторую мировую войну, актуален он и сейчас – некоторые страны уже проводят испытания заградительных аэростатов. Аэростат развернуть гораздо проще, чем металлическую вышку, особенно где-нибудь над рекой.
Заградительные аэростаты над Британией во времена Второй мировой войны
Простая защита
Если БПЛА противника всё-таки прорвался к атакуемому объекту, то необходимо минимизировать последствия удара.
При подрыве вблизи зданий осколки стёкол превращаются во вторичные поражающие элементы, от них может пострадать множество людей. Поэтому, первым решением по повышению защищённости объектов, которые потенциально могут быть атакованы украинскими БПЛА-камикадзе, должна стать оклейка стёкол специальными бронирующими плёнками, предотвращающими разлёт осколков – заодно получится антивандальный эффект.
Кроме того, некоторые типы плёнок являются атермальными, то есть они хорошо отражают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Летом это позволит немного сэкономить на кондиционерах, а зимой на отоплении.
Но основной защитой должны стать металлические сетки, растягиваемые над защищаемыми объектами. Как показала практика СВО, они применяются вполне успешно украинской стороной для защиты об БПЛА-камикадзе типа «Ланцет». Правда, у «Ланцета» мощность боевой части составляет всего 3–5 килограмм, тогда как БПЛА-камикадзе большой дальности будут нести порядка 50 килограмм взрывчатки, но даже в этом случае можно ожидать значительного снижения воздействия на атакуемый объект, при этом, чем дальше сетка будет отнесена от защищаемого объекта, тем лучше будет защитный эффект.
Маскировочные тенты с 3D-изображениями могут натягиваться поверх металлических сеток.
Выводы
Украина хочет наносить удары вглубь российской территории. Украина прикладывает значительные усилия для того, чтобы получить оружие, которое позволит им это обеспечить. Даже если западные союзники Украины сами не решатся предоставить такое оружие, то они гарантированно помогут с его созданием.
Чем дольше будет затягиваться СВО, тем выше вероятность нанесения ударов в глубину территории России и увеличения их количества, а значит – меры по их предотвращению и минимизации последствий необходимо предпринимать уже сейчас.