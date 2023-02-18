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Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму северо-западной окраины Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму северо-западной окраины Артёмовска

Через Берховку проходят сразу несколько автодорог, по которым украинское командование снабжает свою группировку в Артемовске. И теперь бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму этой северо-западной окраины Артемовска.


Военнослужащие ВСУ, понимая стратегическое значение Берховки для своей артемовской группировки, пытаются всеми силами удержать этот населенный пункт, не позволяя «вагнеровцам» его занять.


Начать штурм Берховки позволило взятие Парасковиевки, который уже полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Также российские силы продвигаются в направлении Орехово-Васильевки и Дубово-Васильевки.

В самом Артемовске продолжаются уличные бои. По словам врио главы Донецкой Республики Дениса Пушилина, здесь отмечается улучшение наших позиций. Правда, признаков отвода из города подразделений ВСУ пока не наблюдается.

В районе Сватово и Кременной позиции противоборствующих сторон не изменились. Российские и украинские артиллеристы ведут друг против друга контрбатарейную борьбу. По украинским позициям активно работает не только артиллерия, но и авиация. Отмечается, что ВСУ подтягивают подкрепления к Купянску. Двуречной и Синьковке.

В районе Угледара стороны ведут позиционные бои. В частности, российские войска укрепляются в районе дач на южной окраине города. Многоэтажная застройка находится под контролем украинских сил. Действия сухопутных подразделений ВС России поддерживают артиллерия и оперативно-тактическая авиация.
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:41
    -2
    С каждым днем Артемовск играет всю большую роль во всей кампании. Нет, конечно, возможно впереди и штурм Запорожья и сражение за Днепропетровск не говоря уже о Киеве, но вот на этом этапе он реально стал как Сталинград в масштабе СВО. ту же функцию выполнил. Уничтожил наступательный потенциал противника на этом этапе. Ведь после Сталинграда была и Курская битва и штурм Кёнигсберга и Берлина, но роль его была вот такая-перелом с наступления вермахта на оборону. Конечно, потом был еще и Курск-последняя наступательное усилие. И нас, видимо, своя Курская дуга еще ждет. С таким же функционалом -последние бронетанковые силы противника попытаются совершить прорыв. Хотя, зная Зелю, у него раз за разом будет повторяться сюжет про 12-ю армию Венка.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:46
      +3
      Довольно спорное мнение. Чисто политически, как показатель кто переломит, фактически , ситуацию в тактической глубине - возможно. Но с точки зрения ВИ и стратегии - крайне вряд ли можно сказать, что не то что Артёмовск, но и Славянск, Краматорск будут иметь значение в масштабах всей компании. Это не выход к морю, не крупные политические или пром.центры и т.д. Наоборот, надо понимать и готовиться к Одессе, Николаеву, Харькову, Киеву - вот где будет решаться судьба кампании.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:50
        0
        Артемовск лишь маленькая частичка Большой Победы.Сейчас прочел высказываение фрау Бербок о повороте России на "360"градусов,которые "осчастливят мир"..Это к тому,с какими "знатоками"приходится иметь дело в политике
        1. YanniKounnar
          YanniKounnar Сегодня, 20:55
          0
          Si cette dame a dit cela elle a des problèmes avec la géométrie ! :-)
          Quelle regarde droit devant elle et tourne de 360° et peut être comprendra t elle ?

          Если эта дама сказала это, у нее проблемы с геометрией ! :-)
          Которая смотрит прямо перед собой и поворачивается на 360° , и, может быть, она поймет ?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:43
    +1
    Молодцы музыканты, они наступают "на плечах" противника. Не дают ему слишком сильно укрепляться. Освободили населённый пункт и сразу переходят к другому без раскачки. good
  3. Карат
    Карат Сегодня, 20:44
    -1
    Многоэтажная застройка находится под контролем украинских сил.


    Интересно, а если как в Сирии начать бить из танков под основание многоэтажки, пока она не рухнет, в других городах нацики рискнут оборонятся в многоэтажных домах? Я думаю нет. Да, погибнут и мирные, но сколько их погибнет в том же Харькове, если всу будет сидеть в многоэтажках?
    Надо, чтоб они боялись занимать позиции в многоэтажном доме.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:48
      0
      Там дома советской постройки это не сирийские "песочные замки". Танковыми снарядами очень сложно развалить такие дома.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 20:54
        0
        Цитата: Лешак
        Там дома советской постройки это не сирийские "песочные замки". Танковыми снарядами очень сложно развалить такие дома.


        У нас кроме танковых снарядов и помощнее найдётся.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:49
      +1
      А вы уверены, что нацики не прикрываются детьми, стариками, которые так и остались жить в этих домах в качестве живого щита для укронацистов?
      1. Карат
        Карат Сегодня, 20:53
        0
        Я говорю про один город, для осознания нациками , что укрыться в многоэтажке это верная смерть под завалами. Да это убъёт человек 100 мирных, но спасёт десятки, а то и сотни тысяч в других городах.
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 20:54
      -1
      стандартная пятиэтажка хрущовка это железобетонные плиты. Танковые снаряды в них дырки оставляют а сложить крайне трудно. если долго долбить может пару этажей схлопнется или подьезд. Но за это время больше танков потеряешь от ответного огня арты и птуров.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:54
    0
    Интерактивная карта, примерно можно глянуть: https://deepstatemap.live/#12/48.6350/37.9461
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