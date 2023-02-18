Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму северо-западной окраины Артёмовска

Через Берховку проходят сразу несколько автодорог, по которым украинское командование снабжает свою группировку в Артемовске. И теперь бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму этой северо-западной окраины Артемовска.
Военнослужащие ВСУ, понимая стратегическое значение Берховки для своей артемовской группировки, пытаются всеми силами удержать этот населенный пункт, не позволяя «вагнеровцам» его занять.
Начать штурм Берховки позволило взятие Парасковиевки, который уже полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Также российские силы продвигаются в направлении Орехово-Васильевки и Дубово-Васильевки.
В самом Артемовске продолжаются уличные бои. По словам врио главы Донецкой Республики Дениса Пушилина, здесь отмечается улучшение наших позиций. Правда, признаков отвода из города подразделений ВСУ пока не наблюдается.
В районе Сватово и Кременной позиции противоборствующих сторон не изменились. Российские и украинские артиллеристы ведут друг против друга контрбатарейную борьбу. По украинским позициям активно работает не только артиллерия, но и авиация. Отмечается, что ВСУ подтягивают подкрепления к Купянску. Двуречной и Синьковке.
В районе Угледара стороны ведут позиционные бои. В частности, российские войска укрепляются в районе дач на южной окраине города. Многоэтажная застройка находится под контролем украинских сил. Действия сухопутных подразделений ВС России поддерживают артиллерия и оперативно-тактическая авиация.