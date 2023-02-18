Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава украинского МИД: Говоря о мире, Китай должен понимать невозможность территориальных уступок со стороны Украины

13
Глава украинского МИД: Говоря о мире, Китай должен понимать невозможность территориальных уступок со стороны Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал обращение властей Китая с призывом к Киеву и Москве остановить боевые действия. Напомним, что на 23-24 февраля намечено выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который, как заявил постпред Китая в ООН, «выступит с предметным обращением по поводу необходимости заключения договоренностей о мире».


Кулеба заявил, что в Киеве принимают во внимание «роль Китая в плане посредника в урегулировании украино-российского конфликта».
Глава украинского МИД:

Мы понимаем это, исходя из того, что Китай имеет определённое влияние на Россию, особые отношение с ней. И одновременно мы говорим, что никакие договорённости о мире не могут основываться на территориальных уступках Украины.

По заявлению украинского министра, Китай в плане посреднической роли должен принимать во внимание основной аспект – Украина ни на какие территориальные уступки не пойдёт.

Кулеба:

Никакие территориальные компромиссы со стороны Украины в этом плане невозможны.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, «принцип территориальной целостности должен быть главенствующим для украинского и любого другого государства мира».

Что же, выходит, что Киев откровенно идёт против интересов НАТО, где признали независимость Косово вопреки территориальной целостности Сербии?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Вчера, 23:33
    +1
    Вот и отлично!
    Значит у Путина и руководства РФ нет иного выхода как полностью и окончательно ликвидировать государство Украина.

    Становится совершенно очевидно, что заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта, дожав немножко до освобождения только ЛНР и ДНР коллективный Запад кремлёвским не даст.

    Трудно, тяжело, кроваво, без сомнения с дополнительной и не одной мобилизацией, с переводом всей экономики РФ на военные рельсы, погуляв по всем граблям ожидания "мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий" но Россия все таки в итоге соберётся и дойдёт до Днестра, до трассы Киев - Одесса и этим закончит войну.
    1. gsev
      gsev Вчера, 23:46
      -3
      Цитата: DefenderofTruth
      Значит у Путина и руководства РФ нет иного выхода как полностью и окончательно ликвидировать государство Украина.

      Чтобы обезопасить Донбасс и Крым от украинской агрессии России необходимо уничтожить примерно полмиллиона карателей ВСУ. Самый простой способ нанести ядерный удар по крупным городам Украины сотней тепмоядерных боеголовок. Это сразу сократит украинский мобилизационный ресурс лет на 30. Иначе придется обычным оружием проводить СВО еще минимум полтора года, а скорее всего до 2025 года. Цель СВО не уничтожение украинского государства или народа, а доведение до украинской элиты в лице Зеленского и Коломойского мысль о пагубности желания убивать и угнетать русских. Если Путин не желает себе судьбы Каддафи, то он должен по крайней мере запретить транспортировку нефти и газа через Украину и разрешить Герасимову атаковать нефтеперерабатывающие заводы и подстанции АЭС.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Вчера, 23:54
        -2
        После применения ЯО территория Украины будет не пригодна для жизни столетия.
        Мы в состоянии и без применения ЯО дойти до Днестра и трассы Киев - Одесса.
        Нужно только:
        1) довести общую численность группировки СВО до 2 миллионов человек.
        2) увеличить количество единиц основных классов военной техники минимум в 5 раз (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК и других)
        3) выбить полностью ПВО Украины и открыть массовое воздушное наступление
        4) открыть основные наступления по 4-5 направлениям, кроме Донбасса: на Одессу через Днепр, на Запорожье и Екатеринослав с юга, на Екатеринослав окружая Харьков с Белгорода, на Киев через Чернигов и Сумы с востока, отсекая Галицию ударом Мозырь - Коростень - Житомир - Бердичев - Винница - Могилёв-Подольский из Белоруссии к Молдове.
        Но это требует совсем другого уровня мобилизации страны и не только военной.
        1. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 01:09
          +2
          Цитата: DefenderofTruth
          Нужно только:
          1) довести общую численность группировки СВО до 2 миллионов человек.


          если довести численность группировки в СВО до 2 миллионов человек то экономика России рухнет за несколько месяцев а к осени на всей территории России будет голод.Оттого что сеять весной и пахать будет банально некому так-как все уйдут на фронт.
          Это мы ещё опускаем тот момент что одеть,кормить и обеспечить вооружением Россия такую армию не в состоянии.Остается только одно а именно одеть кое-как и без экиперовки со стрелковкой бросить на врага в виде пушечного мяса ,в аккурат как сейчас делают на Украине.
          Вот уж радости на Западе будет.
          Хорошо что в российском руководстве понимают что главное не количество которое можно набрать в рамках мобилизации а главное набрать и обучить то количество которое в состоянии одеть,накормить,обеспечить экиперовкой,тяжелым вооружением и боеприпасами к этому вооружению российский ВПК.
          1. DefenderofTruth
            DefenderofTruth Сегодня, 01:44
            -1
            Да ну!
            СССР мобилизовал с 1941 по 1945 годы намного больше 11 миллионов человек и при этом не рухнул.
            Что это за держава такая, которая рушится как карточный домик от мобилизации 2 миллионов человек?
            Просто нужно уметь управлять военной экономикой, как умел ею управлять Сталин, не говоря уже о том, что кремлёвские ждуны позволили в военный 2022 год ворам и жуликам вывести из РФ в страны НАТО более 300 миллиардов долларов США и поставлять топливо врагу через Румынию.

            При массовом наступлении на ТВД шириной в тысячи километров как раз количество решает всё.
            Глупо это слышать после летней победной перегрупировки войск РФ от Харькова.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 23:48
      0
      Так то оно правильно...Вот только рукамиводство как то очень нехотя хочет новой мобилизации.Про военные рельсы и говорить нечего..Не приперло видимо еще
      1. lopvlad
        lopvlad Сегодня, 01:17
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Вот только рукамиводство как то очень нехотя хочет новой мобилизации.


        просто власть думает головой и руководствуется ресурсами которые есть у России.А ресурсы таковы что пока мы даже не смогли обеспечить всем от экиперовки до тяжелого вооружения те 300 тысяч что набрали по мобилизации которая закончилась почти как 4 месяца назад.
        1. DefenderofTruth
          DefenderofTruth Сегодня, 01:45
          -1
          Что тогда мы будем делать когда НАТО попрёт на нас как в 1941 - от Мурманска до Сочи?
          1. Qas
            Qas Сегодня, 01:53
            0
            Ядрённая бомбочка. Со всеми вытекающими проблемами.
  2. ANB
    ANB Вчера, 23:36
    +3
    . «принцип территориальной целостности должен быть главенствующим для украинского и любого другого государства мира».

    Ну, с учетом того, что Украина стала отдельным государством при нарушении территориальной целостности СССР, не украинцам об этом заявлять.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 23:50
    +1
    Глава украинского МИД: Говоря о мире, Китай должен понимать невозможность территориальных уступок со стороны Украины
    . Ничего нового, в общем то... банда временщиков, хапнула большой, смачный кусок и теперь распоряжаться всем, как своим.
    Теп, кто считает себя частью этого, общего, стоит задуматься, что такие бандиты, временщеки после себя оставляют???
    Примеров хватает, далеко в глубь истории ходить не надо.
    Кстати, самый главный признак таких бандитов... они пытаются строить, не, не, делают вид, что строят, но всегда на одном принципе, не терпимости ни к кому, кроме сябя любимых и ненависти к тем, кто может им помешать делать свои тёмные, поганые, делишки!!!
  4. orlandoche
    orlandoche Сегодня, 01:34
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Вот и отлично!
    Значит у Путина и руководства РФ нет иного выхода как полностью и окончательно ликвидировать государство Украина.

    Если бы хотели, то уже давно можно было закрыть проект "украина".
  5. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 01:47
    +1
    воно - сынок парт-комс-номенклатурщика, который теперь у сынка в подчинении - послюком.
    Кстати, папашка долго был укрпослом в...Казастане, понятно, на кого там работал и откуда подловатая политЫка нынешнего туземного презика.

    А никаких переговоров с этими быть не может, только полная ликвидация фашистского гадюшника