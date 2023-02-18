Глава украинского МИД: Говоря о мире, Китай должен понимать невозможность территориальных уступок со стороны Украины

Мы понимаем это, исходя из того, что Китай имеет определённое влияние на Россию, особые отношение с ней. И одновременно мы говорим, что никакие договорённости о мире не могут основываться на территориальных уступках Украины.

Никакие территориальные компромиссы со стороны Украины в этом плане невозможны.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал обращение властей Китая с призывом к Киеву и Москве остановить боевые действия. Напомним, что на 23-24 февраля намечено выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который, как заявил постпред Китая в ООН, «выступит с предметным обращением по поводу необходимости заключения договоренностей о мире».Кулеба заявил, что в Киеве принимают во внимание «роль Китая в плане посредника в урегулировании украино-российского конфликта».Глава украинского МИД:По заявлению украинского министра, Китай в плане посреднической роли должен принимать во внимание основной аспект – Украина ни на какие территориальные уступки не пойдёт.Кулеба:По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, «принцип территориальной целостности должен быть главенствующим для украинского и любого другого государства мира».Что же, выходит, что Киев откровенно идёт против интересов НАТО, где признали независимость Косово вопреки территориальной целостности Сербии?