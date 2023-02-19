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Глава Госдепа США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях оказания помощи России в спецоперации на Украине

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях оказания помощи России в спецоперации на Украине

Соединенные Штаты встревожены возможной помощью Китая России в рамках спецоперации и предупредили Пекин о последствиях. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.


Россия и Китай являются основными противниками США, это уже давно признали в Вашингтоне и заявляют об этом открыто. КНР поддерживает Россию политически и это знают все, но военное сотрудничество Москвы и Пекина, да еще и в рамках специальной военной операции, проводимой Россией - это страшный сон американцев, который они стараются не допустить всеми способами.

На этот раз причиной тревоги американцев стала публикация телеканала NBC, который ссылаясь на неназванных американских чиновников утверждает, что Китай якобы оказывает России "нелетальную" военную поддержку, которая может включать поставки военной формы, бронежилетов, касок и т.д. Подробности, конечно, никакие не приводятся, потому что все это "секретно".

Вот и забегали в Вашингтоне, проверяя поступившие данные, решив в первую очередь предупредить Китай о последствиях таких действий. На Мюнхенской конференции по безопасности Блинкен провел встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и предупредил его, что США могут наказать Китай за оказываемую помощь России. В основном это касается экономики и иностранных вложений КНР. Как на это отреагировали в Пекине, пока не сообщается. В самом Госдепе об предупреждении заявили официально.

Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание "летальной" поддержки России в ее агрессии против Украины. Я дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений

- заявил Блинкен.
Использованы фотографии:
офис президента Украины
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:32
    +2
    Серьезные последствия будут иметь все страны оказывающие помощь бывшей украине и поставляющие ей оружие. Все таки насколько они уверены, что им-то можно делать, что хотят и им за это ничего не будет. Просто сама история требует поставить их на место!
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 06:41
      -2
      Серьезные последствия будут иметь все страны оказывающие помощь бывшей украине и поставляющие ей оружие.


      И какие же, я полагаю что даже в Кремле об этом не знают. У них все хорошо, экономики после пандемии восстанавливаются, промпроизводство растет. США добилась своих целей, газ продается, ЕС в ногах валяется, Россия ослаблена санкциями и войной, уровень жизни россиян упал, и так то не ахти какой, на 6% по сравнению с 2013г, странно да? Не то что по зомбоящику вещают.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +1
    Блинкен предупредил Китай о последствиях оказания помощи России в спецоперации на Украине
    Зудит у американцев и зудит сильно когда что-то касается России и Китая. Значит коллективный Запад имеет право оказывать военную помощь Украине, но ни кто в мире не имеет права помочь России. Высоко взлетели в своей "исключительности" и рано или поздно, но падение будет болезненным. Блинкен пугает КНР серьезными последствиями в отношениях, китайская сторона пока слушает и возможно решает, как ответить зарвавшемуся главнюку иностранных дел Сша. В штатах давно забыли, что такое дипломатия и как с ней обходиться.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 06:41
    +1
    Американцы сделали китайцам очередное китайское предупреждение.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:51
      +1
      Если бы Китай не обращал внимание на угрозы США ,то наша организация не доставляла бы оборудование из Поднебесной через Казахстан,и трёх посредников.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:53
      +1
      США могут наказать Китай
      В угол поставят и мороженого не дадут ! crying
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:57
    -1
    Очередная американская обеспокоенность?!фАмериканская " Красная линия"?Интересно США через старика ,когда вбросят медийную бонбу для россиян,до послания Президента России или после?Они наверно не в курсе ,что русских есть национальная черта,когда их начинают " учить",то мы сначала посылаем на три буквы,а потом подумав ,можем использовать богатство русского языка во всей красе.
  5. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 06:58
    0
    Зря он так с Китаем себя ведет. Китай, если сочтёт нужным, может не на словах, как некоторые, а на деле обрушить доллар и вместе с долларом всю американскую экономику. Другое дело, что Китай встал в свою любимую позицию наблюдателя за тем, чей труп поплывет по реке раньше.