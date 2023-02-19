Глава Госдепа США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях оказания помощи России в спецоперации на Украине

Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание "летальной" поддержки России в ее агрессии против Украины. Я дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений

Соединенные Штаты встревожены возможной помощью Китая России в рамках спецоперации и предупредили Пекин о последствиях. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Россия и Китай являются основными противниками США, это уже давно признали в Вашингтоне и заявляют об этом открыто. КНР поддерживает Россию политически и это знают все, но военное сотрудничество Москвы и Пекина, да еще и в рамках специальной военной операции, проводимой Россией - это страшный сон американцев, который они стараются не допустить всеми способами.На этот раз причиной тревоги американцев стала публикация телеканала NBC, который ссылаясь на неназванных американских чиновников утверждает, что Китай якобы оказывает России "нелетальную" военную поддержку, которая может включать поставки военной формы, бронежилетов, касок и т.д. Подробности, конечно, никакие не приводятся, потому что все это "секретно".Вот и забегали в Вашингтоне, проверяя поступившие данные, решив в первую очередь предупредить Китай о последствиях таких действий. На Мюнхенской конференции по безопасности Блинкен провел встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и предупредил его, что США могут наказать Китай за оказываемую помощь России. В основном это касается экономики и иностранных вложений КНР. Как на это отреагировали в Пекине, пока не сообщается. В самом Госдепе об предупреждении заявили официально.- заявил Блинкен.