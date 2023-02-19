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Россия увеличила объём выпуска гиперзвуковых комплексов «Кинжал»

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Россия увеличила объём выпуска гиперзвуковых комплексов «Кинжал»

Российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал". Об этом рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.


Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" прошел проверку в рамках специальной военной операции и доказал свою эффективность. Комплекс выпускается серийно, но ранее объемы выпуска были небольшими, так как до СВО большое количество "Кинжалов" не требовалось. Сейчас ситуация поменялась, Минобороны потребовалось больше ракет, и российский ВПК нарастил их выпуск.

На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем

- сообщил Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на ТК "Звезда".

Вообще же, ВПК нарастил выпуск не только "Кинжалов", но и других ракет, а также боеприпасов всех калибров. Объемы выпуска некоторой военной продукции выросли в 50 раз. О чем конкретно идет речь, глава Ростеха не пояснил.

В российский комплекс "Кинжал" входит истребитель-перехватчик МиГ-31К, специально модернизированный в качестве носителя гиперзвуковой ракеты. Ракета комплекса способна наносить удары на дальности 2 тысячи километров, при этом существующие системы ПВО/ПРО НАТО не способны перехватить "Кинжал".

Первая эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" заступила на боевое дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года МиГ-31К начали регулярные полеты над Черным и Каспийским морями. В дальнейшем было принято решение прикрыть "Кинжалами" Арктику.
Использованы фотографии:
Минобороны
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6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:00
    +1
    Россия увеличила объём выпуска гиперзвуковых комплексов «Кинжал»
    Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:05
      0
      Лучше иметь оружие, но в нём не нуждаться... чем не иметь оружие и нуждаться в нем
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:02
    0
    Готовим удары по аэродромом и складом за пределами бывшей украины?
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:03
    0
    Скорее всего не комплексов, а ракет.
    Комплекс - это оборудование и приборы на самолете, причем для каждого свое (Миг-31, Ту-22М3...), сами ракеты, приборы для диагностики ракет и самолетов, контейнеры для хранения и транспортировки.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:03
    0
    А Мигов не маловато для Кинжалов "на потоке"?
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      А Мигов не маловато для Кинжалов "на потоке"?

      Миги постепенно модернизируют для использования "Кинжалов". Но есть еще Ту-22М3, Ту-95, Ту-160, будут, если уже не начали устанавливать оборудование для "Кинжалов"