Россия увеличила объём выпуска гиперзвуковых комплексов «Кинжал»

Российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал". Об этом рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" прошел проверку в рамках специальной военной операции и доказал свою эффективность. Комплекс выпускается серийно, но ранее объемы выпуска были небольшими, так как до СВО большое количество "Кинжалов" не требовалось. Сейчас ситуация поменялась, Минобороны потребовалось больше ракет, и российский ВПК нарастил их выпуск.
На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем
- сообщил Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на ТК "Звезда".
Вообще же, ВПК нарастил выпуск не только "Кинжалов", но и других ракет, а также боеприпасов всех калибров. Объемы выпуска некоторой военной продукции выросли в 50 раз. О чем конкретно идет речь, глава Ростеха не пояснил.
В российский комплекс "Кинжал" входит истребитель-перехватчик МиГ-31К, специально модернизированный в качестве носителя гиперзвуковой ракеты. Ракета комплекса способна наносить удары на дальности 2 тысячи километров, при этом существующие системы ПВО/ПРО НАТО не способны перехватить "Кинжал".
Первая эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" заступила на боевое дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года МиГ-31К начали регулярные полеты над Черным и Каспийским морями. В дальнейшем было принято решение прикрыть "Кинжалами" Арктику.