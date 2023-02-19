Йенс Столтенберг заявил об отказе НАТО поставлять Украине боеприпасы кассетного типа

НАТО не рекомендовала и не поставляла эти виды оружия . Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы

Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась, генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил об отказе поставлять данные боеприпасы Киеву.Киевский режим с самого начала специальной военной операции российской армии ищет возможности закупить или принять в подарок кассетные боеприпасы для артиллерийских систем. Первой обращение было к США, на складах которых имеется большое количество таких артиллерийских снарядов, но в Вашингтоне отказали. Все дело в том, что законы США запрещают поставку боеприпасов такого типа другим странам.Однако в Киеве не оставили попыток разжиться боеприпасами. В конце прошлого года появилась информация, что якобы Турция снабжает Украину снарядами с кассетной боевой частью, но в Анкаре это опровергли. В январе появились новые данные о том, что некая страна НАТО желает снабдить режим Зеленского кассетными снарядами. Как оказалось, в качестве спонсора решила выступить Эстония, министр обороны которой Ханно Певкур заявил, что проблем в этом не видит.Поставили ли эстонцы снаряды ВСУ не сообщается, но в рамках Мюнхенской конференции представители Украины запросили кассетные боеприпасы уже у НАТО. Как заявил глава МИД Украины Кулеба, Киев не подписывал конвенцию по запрещению применения таких боеприпасов, так что альянс мог бы расщедриться и поставить снаряды украинской армии. Тем более, что одно дело делаем - Россию уничтожаем.Однако все призывы пропали втуне, в НАТО решили не снабжать ВСУ боеприпасами такого типа. Распространяется ли этот запрет на Эстонию, пока неизвестно, но скорей всего да. Тем более, что у эстонцев на хранении немецкие снаряды и без разрешения Берлина они их передать не могут.- заявил Столтенберг.