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Йенс Столтенберг заявил об отказе НАТО поставлять Украине боеприпасы кассетного типа

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Йенс Столтенберг заявил об отказе НАТО поставлять Украине боеприпасы кассетного типа

Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась, генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил об отказе поставлять данные боеприпасы Киеву.


Киевский режим с самого начала специальной военной операции российской армии ищет возможности закупить или принять в подарок кассетные боеприпасы для артиллерийских систем. Первой обращение было к США, на складах которых имеется большое количество таких артиллерийских снарядов, но в Вашингтоне отказали. Все дело в том, что законы США запрещают поставку боеприпасов такого типа другим странам.

Однако в Киеве не оставили попыток разжиться боеприпасами. В конце прошлого года появилась информация, что якобы Турция снабжает Украину снарядами с кассетной боевой частью, но в Анкаре это опровергли. В январе появились новые данные о том, что некая страна НАТО желает снабдить режим Зеленского кассетными снарядами. Как оказалось, в качестве спонсора решила выступить Эстония, министр обороны которой Ханно Певкур заявил, что проблем в этом не видит.

Поставили ли эстонцы снаряды ВСУ не сообщается, но в рамках Мюнхенской конференции представители Украины запросили кассетные боеприпасы уже у НАТО. Как заявил глава МИД Украины Кулеба, Киев не подписывал конвенцию по запрещению применения таких боеприпасов, так что альянс мог бы расщедриться и поставить снаряды украинской армии. Тем более, что одно дело делаем - Россию уничтожаем.

Однако все призывы пропали втуне, в НАТО решили не снабжать ВСУ боеприпасами такого типа. Распространяется ли этот запрет на Эстонию, пока неизвестно, но скорей всего да. Тем более, что у эстонцев на хранении немецкие снаряды и без разрешения Берлина они их передать не могут.

НАТО не рекомендовала и не поставляла эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы

- заявил Столтенберг.
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
    +2
    Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась, генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил об отказе поставлять данные боеприпасы Киеву.
    А не официально? Кто там знает, кроме них самих, чего нато прёт в ненужную?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 07:29
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      А не официально? Кто там знает, кроме них самих, чего нато прёт в ненужную?
      Совершенно верно!

      Столтенберг - это просто говорящая голова НАТО для отвода глаз у ВС России и мира!
      России верить русофобу Столтенбергу точно нельзя!
      Столтенберг соврёт - недорого возмёт!
      1. Constantin N
        Constantin N Сегодня, 07:35
        +1
        Это он не для России говорит, а пытается остальных убедить, что они белые и пушистые
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:41
      +2
      Про поставки ракет HARMтоже никто не обещал,но они есть у hohlov
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +1
    Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась
    Когда генсек НАТО вдруг категорически отказывает Киеву в поставке кассетных боеприпасов честно говоря настораживает. Учитывая их подлое нутро и привычку наводить тень на плетень нельзя исключать, что такие б/п уже поставляются. Тем более проходила информация о применении ВСУ кассетных снарядов французского производства.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      Когда генсек НАТО вдруг категорически отказывает


      Генсек НАТО гражданское лицо. Его дело грамотные речи толкать. Военные его могут даже не проинформировать.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:48
    +1
    Этот гомосек, Йенс Столтенберг, из НАТО, как красна девица на выданье - то дам то не дам, то буду то не буду.
    Вот, что значит иметь дело с западом, по наобещают с 3 короба а потом, заднюю скорость включают.
    А как они нам парили мозги с газопроводами СП-1 и СП-2.
    Мы их уже раскусили, а вот остальной мир еще нет.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:57
    +1
    Да всё они или уже поставили, или скоро поставят а потом...
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 08:23
    -1
    Мирные жители "благодарны" за любые снаряды. От Белгорода до Херсона
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:30
    0
    Это как снаряды 155 мм классифицировать!?Французы вроде для своих Цезарей ,что то похожее поставляют.Взрыв над землёй и конус осколков вниз по окружности.
  7. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:42
    0
    Интересно, а мы применяем кассетные боеприпасы? Вроде бы у "Град" и "Торнадо" это штатный боезаряд наравне с другими.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:49
    0
    Варианта два, уже поставили и теперь ненадо палится, вариант два-сами мы непоставим но будем непротив если их у нас купят поляки а что они с ними будут делать это нам неведомо.
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:54
    +1
    Удивительное дело, давно уже по ящику показывали применение окраиной кассетных боеприпасов, причем калибра 155 мм - то есть Натовского. Окраина сама начала такое выпускать - весьма сомнительно. Столтенберг врет как сивый мерин. Лапшу местной аудитории вешает. А сами поставляют все что только могут и главное что не жалко.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:18
      0
      Ясно дело, брешет, уже десятки свидетельств на камеру с обнаружением именно начинки из кассет, сами просочились, ага... Ну это по типу сказок, что и противопехотные Украина не применяет - как же, они же подписали и ратифицировали конвенцию! И вообще по ней должны были их уничтожить давно, ага.