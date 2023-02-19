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В Госдепе США подозревают Россию в поставке Ирану истребителей в обмен на беспилотники

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В Госдепе США подозревают Россию в поставке Ирану истребителей в обмен на беспилотники

Россия готовит передачу современных многоцелевых истребителей собственного производства Ирану в обмен на поставку иранских беспилотников. О своих подозрениях глава Госдепа США Энтони Блинкен рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.


Госсекретарь США утверждает, что Россия и Иран якобы готовят сделку, в рамках которой произойдет обмен российских истребителей на иранские беспилотники. Доказательств своим словам он, конечно же, не предоставил, но этого и не требуется. Американские политики, как известно, говорят только правду, они сами это не раз утверждали. Так что не верить Блинкену оснований нет.

(...) Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители. Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой

- заявил он.

США очень беспокоит военная помощь, оказываемая России Ираном, об этом в Вашингтоне заявляли уже не раз. Вообще американцев беспокоит все, что происходит в Росси и вокруг нее, а то что происходит в Киеве - совсем не беспокоит. Сейчас основные обвинения - Иран поставляет России беспилотники, которые та использует для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Доказательств поставки дронов, а также того, что Россия использует именно иранские беспилотники, ни у США, ни у Украины нет. Москва и Тегеран все это отрицают.

А в отношении российских истребителей для Ирана никакой тайны нет. Буквально месяц назад в Тегеране официально подтвердили, что в скором времени ВВС страны получат на вооружение многоцелевые истребители Су-35. Как заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдар, Иран самолеты закупает, поступать они начнут после иранского нового года, который празднуется 21 марта. Также Россия поставит вертолеты и некие оборонительные системы и ракеты.

Видимо, в США не читают иранской прессы, поэтому Блинкен не в курсе про поставки российских истребителей.
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19 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 08:12
    +4
    Видимо, в США не читают иранской прессы, поэтому Блинкен не в курсе про поставки российских истребителей.


    Зачем ему читать иранскую прессу, если вся самая правдивая и осведомлённая пресса в США laughing
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 08:47
      0
      Можно подумать Блинкен знает персидский язык, если он на английском читать еще умеет, а вот понимать прочитанное .... lol
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:00
      +2
      На все вопросы с претензиями о поставках российских вооружений третьим странам нужно отвечать в духе дипломатии США "ну и что ?".
  2. Иван Фокин_2
    Иван Фокин_2 Сегодня, 08:13
    +5
    Здесь должен поработать наш МИД и послать,, исключительных,,в эротическое путешествие,прямым текстом.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:25
    +2
    Очередная американская обеспокоенность и красная линия. lol.Значит мы с КНР рынок вооружений поделили.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +2
    Блинкен выразил "подозрения" в том о чем Иран официально заявил.
    в скором времени ВВС страны получат на вооружение многоцелевые истребители Су-35.
    А то, что по Блинкину это якобы в обмен на дроны добавил для пущего эффекта. Ведь "все (запад и Украина) точно знают", что Россия закупает у Ирана БПЛА. С одной стороны смешно, а для союзников Сша информация не требующая подтверждения, т.к. из надежного источника.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:27
    +3
    Блинкину присвоено почётное звание самого тупого еврея мира.
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 08:27
    +1
    МИГ 35 наклепать и иранцам поставлять ну и себе заодно наверняка пригодятся
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:29
    +2
    В Госдепе США подозревают Россию в поставке Ирану истребителей в обмен на беспилотники

    Цитата: Иван Фокин_2
    Здесь должен поработать наш МИД и послать,, исключительных,,в эротическое путешествие, прямым текстом.

    Могу поспособствовать...даже в стихах:

    Долго нас подозревали
    Все в Госдепе СэШэА...
    Мы подумали немножко
    И послали всех их «на»...

    Вы не злитесь, мистер Блинкен,
    На прямую нашу речь.
    Говорим полунамёком,
    Чтобы слух ваш поберечь.

    А без намёков это звучит так:
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:29
    +2
    Не пора ли организовать военный блок Россия - Иран. По-моему это было бы обоюдно выгодно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:06
      +1
      Ещё Сирию и Северную Корею. Можно и Китай
  9. HAM
    HAM Сегодня, 08:32
    +3
    "Госдеп подозревает Россию....","Госдеп предупреждает Китай....","Блинкен выразил озабоченность...","Госдеп обвинил Иран...."----весна,весна,кусты зелены...Госдеп працюе ,як скаженный....... fool
  10. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:35
    +3
    США очень беспокоит военная помощь, оказываемая России Ираном, об этом в Вашингтоне заявляли уже не раз. Вообще американцев беспокоит все, что происходит в Росси и вокруг нее, а то что происходит в Киеве - совсем не беспокоит. Сейчас основные обвинения - Иран поставляет России беспилотники, которые та использует для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Доказательств поставки дронов, а также того, что Россия использует именно иранские беспилотники, ни у США, ни у Украины нет. Москва и Тегеран все это отрицают.
    очень интересный подход... То что они с шавками поставляют всевозможное оружие вна Украину где идёт СВО по демилитаризации и денацификации это норм, а пара самолётов Ирану это кошмар? Я наверное скоро сдохну от инфаркта и видать весь этот цирк рассчитан на нервные атаки на таких как я!? ...
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:50
    +2
    Раз их это так беспокоит, то нужно быстрее развивать это направление. Уверен, что Иран смог бы и снарядами из своих запасов поделиться. У снарядов тоже есть срок годности и запасы требуется обновлять. Мы бы им могли серьезно помочь с обновлением. А они нам помогли бы не допускать снарядный голод на фронте.
    Экономически невыгодно серьезно вкладываться в производство военной техники, поскольку война - дело временное и что потом с этим производством делать - большой вопрос. Эффективнее все-же увеличить в пределах разумного отечественное производство и одновременно воспользоваться закупкой у других государств. Эта схема удачно была применена с Ираном. У ее логично применять и с другими странами. Северная Корея - первая на очереди. Они там оружия и БК тоже накопили с избытком. Можно было бы занять на возвратной основе хотя бы снаряды.
  12. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:52
    +1
    В Госдепе США подозревают Россию

    Так Россия тоже подозревает наглосаксов в нападении на Россию и на Украину и не только подозревает, а регулярно уничтожает подарки бандерлогам от наглосаксов.
  13. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:01
    +1
    Иран поставляет России беспилотники - их (сша) беспокоит.
    Россия поставляет истребители Ирану - их беспокоит.
    Они поставляют танки Киеву - их не беспокоит.
    Почему это всё не беспокоит Россию и Иран request
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:02
    +1
    Судя по всему. это у них жим-жим случился от спутниковых снимков подземного аэродрома Орел-44 в Иране)))

    Логичный подход - мы строим Су и Миги, поднимая производство, заодно за них берем простенькие Гераньки, разгружая наш ВВП, которому лучше производить сложное оружие - те же управляемые ракеты, или гиперзвуковые... Всем хорошо, кроме США
  15. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:17
    0
    Не их поросячьих дело, кому суверенная Россия поставляет оружие
  16. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 09:19
    0
    [/quote]В Госдепе США подозревают Россию в поставке Ирану истребителей в обмен на беспилотники[quote]


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