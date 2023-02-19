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В Воздушном командовании ВСУ снова недовольны сменой тактики российских ракетных ударов

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В Воздушном командовании ВСУ снова недовольны сменой тактики российских ракетных ударов

Россия снова сменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине, украинская противовоздушная оборона не сумела перехватить все выпущенные ракеты. Свое недовольство данным фактом выразил спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат.


В Генштабе ВСУ опять жалуются на российских военных, в очередной раз сменивших тактику нанесения ракетных ударов. То они запускают ракеты вместе с дронами-камикадзе, то отдельно, то днем, то утром, а теперь еще и ночью и всего лишь несколько штук. Совсем запутали украинских аналитиков, да и ПВО не справилась с последним ударом, не сумев перехватить все ракеты.

По словам полковника, на этот раз российский корабль из акватории Черного моря выпустил всего четыре ракеты "Калибр". ПВО на этот раз сплоховала и все ракеты перехватить не смогла. Но беспокоиться по данному поводу не нужно, украинская противовоздушная оборона по-прежнему самая эффективная в мире, она перехватывает 75-80% российских "Калибров".

К сожалению, не все они были сбиты, не всегда удается достичь стопроцентного результата. Крылатая ракета - это такой объект, который не так уж легко поразить. И только благодаря тем умениям и навыкам, которых приобрели наши воины противовоздушной обороны, нам удается достигать (...) 75-80 процентов сбития такого типа ракет. Напомню, что такого опыта не имеет ни одна страна в мире

- заявил Игнат.

Ранее представитель Воздушного командования ВСУ заявлял о "новой тактике" российских войск, в рамках которой сначала запускаются беспилотники и ракеты-мишени, вскрывающие ПВО, а затем идет вторая волна, наносящая удары непосредственно по выявленным ЗРК и РЛС, а также по назначенным целям.

Между тем в Генштабе ВСУ призывают готовиться к массированному ракетному удару в преддверии сразу двух дат - 23 и 24 февраля. Украинский генералитет уверен, что Россия обязательно отсыплет "подарков".
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19 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:47
    +3
    И главное нет ни одного кадра сбитая из этих 4х ракет. Могли бы хоть одну показать если бы так
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 08:55
      +2
      Как нет? Сбили ведь ракеты самими объектами для ударов.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:57
      +2
      Где на салоне в Абу Даби можно купить украинские "самые эффективные средства" ПВО, кто последний в очереди ?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:01
        +2
        Цитата: Silver99
        Где на салоне в Абу Даби можно купить украинские "самые эффективные средства" ПВО

        С-75?
        Очередь занимать сразу за летящими пингвинами из БиБиСи.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    +2
    ВСУ трудно угодить,всё не довольны.А как мы не довольны выбором объектов для наших ударов ,их не интересует.
    1. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 09:10
      +1
      Недоволен wassat Наверное ВСУ хотят чтобы им время и направление ударов предоставляли из МО РФ. Пусть сначала полковник сделает первый шаг, отправит координаты точек ПВО ВСУ в РФ tongue
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:20
      0
      трудно угодить,всё не довольны

      этих укро-Игнатов и не поймёшь, как беременные женщины - то им нравится, то не нравится, то холодное подавай, то прилетело слишком горячее
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:52
    +3
    Да-можно говорить все что угодно.Дурка,она и есть дурка.То у них бараны воют,то собаки голосят yesФото улыбнуло-полет летаков,один,кажется F15,коего нет,да пару Су24 и Миг29,коих осталось на один чих
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:15
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      пару Су24 и Миг29,коих осталось на один чих

      Время-то как идёт...
      Вроде вчера только дембелем был. На аэродром для дозаправки сели пара "новейших" Су-27, один из них пилотировал "сам Пугачёв"... Уболтали на "показательные" - весь гарнизон стоял, головы задрав...
      Летуны потом в курилке говорили, что у Миг-25 боевой разворот 5 километров радиусом, а тут - как жаворонок над полем, всё в прямой видимости крутил.
      Чёрт возьми, время-то как идёт... Уже МиГ-29 "старый хлам" и Су-27 "летающая парта"... А отец в Рязани ещё с ППШ в карауле стоял...
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:57
    0
    Видимо объекты энергетики тоже являются средством ПВО окраины. Эффективно уничтожают выпущенные ракеты.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +3
    Юрий Игнат, как и "Рэмбо" А. Штупун припозднились при раздаче мозгов поэтому досталось то, что досталось. А как глаголет про крылатые ракеты, заслушаешься: " Крылатая ракета - это такой объект..." Почему-то сразу вспомнился доктор в к/ф "Формула любви" в исполнении Л. Броневого, который на вопрос о голове сказал четко: " А голова - предмет темный и исследованию не подлежит".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: rotmistr60
      А голова - предмет темный и исследованию не подлежит

      Слова - на все времена...
      Я на работе чуть не каждый день вспоминаю, когда вижу, что кто-то побежал за "ведром кислорода" или за "пятью метрами электродов".
  6. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:03
    -1
    23 и 24 февраля не будет ничего особенного. Максимум 80 ракет. Из которых 60 собьют. Свет восстановят через 3 дня. А Киев вообще не пострадает ... Как сказал Стрелков , это тактика ошибочная и путь в никуда
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:07
    +1
    Они всегда и всем по жизни не довольны , хотя и ....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:13
      -1
      В руках банка помидор, а на лицах "а где сало то?!"
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:15
      -2
      я так понимаю банками с помидорами кидаюццо и сбивают? lol
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:18
    0
    . выпустил всего четыре ракеты "Калибр". ПВО на этот раз сплоховала и все ракеты перехватить не смогла

    Все ракеты перехватить не смогла what
    Не по расписанию патамушта. И дронов не было. Операторы дронов будильник не поставили. А калибры нечаянно пошли. Думали сатуратор "с газом, без". Матрос со страху забыл что выбрал. Сейчас шпыняют. На губу посодют. Ладно хоть полетное задание с вечера загрузили
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:19
    +1
    Вот не люблю я таких людей, непунктуальных!(Афоня)
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 09:28
    0
    В Воздушном командовании ВСУ снова недовольны сменой тактики российских ракетных ударов

    То есть, самими ударами, как таковыми, они довольны? belay
    Однако! what
    Не мазохисты ли они? what lol