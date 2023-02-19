В Воздушном командовании ВСУ снова недовольны сменой тактики российских ракетных ударов

Россия снова сменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине, украинская противовоздушная оборона не сумела перехватить все выпущенные ракеты. Свое недовольство данным фактом выразил спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат.
В Генштабе ВСУ опять жалуются на российских военных, в очередной раз сменивших тактику нанесения ракетных ударов. То они запускают ракеты вместе с дронами-камикадзе, то отдельно, то днем, то утром, а теперь еще и ночью и всего лишь несколько штук. Совсем запутали украинских аналитиков, да и ПВО не справилась с последним ударом, не сумев перехватить все ракеты.
По словам полковника, на этот раз российский корабль из акватории Черного моря выпустил всего четыре ракеты "Калибр". ПВО на этот раз сплоховала и все ракеты перехватить не смогла. Но беспокоиться по данному поводу не нужно, украинская противовоздушная оборона по-прежнему самая эффективная в мире, она перехватывает 75-80% российских "Калибров".
К сожалению, не все они были сбиты, не всегда удается достичь стопроцентного результата. Крылатая ракета - это такой объект, который не так уж легко поразить. И только благодаря тем умениям и навыкам, которых приобрели наши воины противовоздушной обороны, нам удается достигать (...) 75-80 процентов сбития такого типа ракет. Напомню, что такого опыта не имеет ни одна страна в мире
- заявил Игнат.
Ранее представитель Воздушного командования ВСУ заявлял о "новой тактике" российских войск, в рамках которой сначала запускаются беспилотники и ракеты-мишени, вскрывающие ПВО, а затем идет вторая волна, наносящая удары непосредственно по выявленным ЗРК и РЛС, а также по назначенным целям.
Между тем в Генштабе ВСУ призывают готовиться к массированному ракетному удару в преддверии сразу двух дат - 23 и 24 февраля. Украинский генералитет уверен, что Россия обязательно отсыплет "подарков".