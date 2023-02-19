Сирийская ПВО перехватила несколько ракет, выпущенных израильскими ВВС по пригородам Дамаска

Израильский противник совершил воздушную агрессию против Сирии в воскресенье, в 00:22 утра. (...) Ракеты были выпущены из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами по некоторым точкам в городе Дамаске и его окрестностях

Израиль нанес очередной удар по территории Сирии, под удар израильских ракет попали юго-западные районы Дамаска, сирийская ПВО сумела перехватить несколько боеприпасов. Согласно сообщению агентства SANA, имеются погибшие и и раненые, в том числе среди мирного населения.По данным, предоставленным сирийскими военными, израильские самолеты атаковали цели в пригородах столицы Сирии из района Голанских высот. Ракетная атака была осуществлена в ночь с субботы на воскресенье, в 0:22 по местному времени (01:22 мск.). Сирийская ПВО сумела перехватить несколько ракет, но основная масса до целей добралась. Нанесен существенный урон, имеются разрушения, в том числе и в жилых кварталах.Как заявили в командовании ВС Сирии, в результате удара погибли 5 человек, включая одного военнослужащего, а также 15 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, несколько человек доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. По данным эмиратского телеканала Al-Hadath, одной из ракет было поражено общежитие, где проживали бойцы шиитских военных формирований, воюющих на стороне правительственных сил. Кроме того, целью удара израильских ВВС стала радарная станция в Эс-Сувейде на юге страны.- говорится в сообщении сирийского Минобороны.В Тель-Авиве не комментируют нанесение ударов по Сирии, ранее командование израильской армии сообщало, что удары наносятся по складам вооружений и местам дислокации "террористических" формирований Ирана.