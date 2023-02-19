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Сирийская ПВО перехватила несколько ракет, выпущенных израильскими ВВС по пригородам Дамаска

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Сирийская ПВО перехватила несколько ракет, выпущенных израильскими ВВС по пригородам Дамаска

Израиль нанес очередной удар по территории Сирии, под удар израильских ракет попали юго-западные районы Дамаска, сирийская ПВО сумела перехватить несколько боеприпасов. Согласно сообщению агентства SANA, имеются погибшие и и раненые, в том числе среди мирного населения.


По данным, предоставленным сирийскими военными, израильские самолеты атаковали цели в пригородах столицы Сирии из района Голанских высот. Ракетная атака была осуществлена в ночь с субботы на воскресенье, в 0:22 по местному времени (01:22 мск.). Сирийская ПВО сумела перехватить несколько ракет, но основная масса до целей добралась. Нанесен существенный урон, имеются разрушения, в том числе и в жилых кварталах.

Как заявили в командовании ВС Сирии, в результате удара погибли 5 человек, включая одного военнослужащего, а также 15 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, несколько человек доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. По данным эмиратского телеканала Al-Hadath, одной из ракет было поражено общежитие, где проживали бойцы шиитских военных формирований, воюющих на стороне правительственных сил. Кроме того, целью удара израильских ВВС стала радарная станция в Эс-Сувейде на юге страны.

Израильский противник совершил воздушную агрессию против Сирии в воскресенье, в 00:22 утра. (...) Ракеты были выпущены из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами по некоторым точкам в городе Дамаске и его окрестностях

- говорится в сообщении сирийского Минобороны.

В Тель-Авиве не комментируют нанесение ударов по Сирии, ранее командование израильской армии сообщало, что удары наносятся по складам вооружений и местам дислокации "террористических" формирований Ирана.
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46 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:39
    +3
    израильские самолеты атаковали цели в пригородах столицы Сирии из района Голанских высот

    надо отбивать стратегические во всех смыслах высоты взад
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:41
      +13
      Неплохо бы все отправить алаведы на закрутку пейсов
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:46
        +1
        И посмотреть, сколько там современных ракет перехватит Дырявый Дуршлаг... Судя по недавнему вояжу зенитной ракеты над всем Израилем с 10 минимум пусками на ее перехват - нихрена он не перехватит.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 10:17
          +2
          Мы тоже не можем перехватывать все ракеты, которыми ВСУ обстреливает наши города.
          Кстати,
          250 тыс боеприпасов, которые до этого были расположены на территории Израиля, были перенаправлены США на Украину. Как подчеркнул Нетаньяху, это было решение американских властей, а потому, никаких претензий по этому поводу к самому Израилю быть не может

          и

          Нетаньяху,в интервью американскому телеканалу CNN заявил о том, что руководство страны прорабатывает вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи

          Ну, может, пора передать Хезболле в Ливане переносные зенитные и противотанковые комплексы из российских баз в Сирии?
          Разумеется, не самим, а "по решению Ирана", чтоб к нам претензий не было.
          Иран наверняка согласится их у нас купить, юридически это будут его комплексы. Можно под эту покупку ему беспроцентный кредит дать. Тем более, свежа память о последнем теракте в Иране, совершённом "неизвестными" беспилотниками.
          Серьёзного урона Хезболла нанести не сможет (если Израиль не будет полномасштабной операции проводить по спасению летчиков, попавших в плен), но нервы потреплет.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 10:32
            +2
            Цитата: Shurik70
            Мы тоже не можем перехватывать все ракеты,

            Так у нас и дураков нет, выть липовые сказки про ПВО, которая "все сшибает". Если в такое верят в Израиле - это говорит только о том. что умные оттуда все уехали
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 10:48
              0
              Цитата: Bingo
              липовые сказки про ПВО, которая "все сшибает". Если в такое верят в Израиле - это говорит только о том. что умные оттуда все уехали

              Есть разница между промышленной крылатой ракетой и кустарно сделанной в гараже из водопроводной трубы.
              У евреев в Израиле тоже есть мобильные телефоны с фотоаппаратами. Каждый случай пропущенной ПВО ракеты, попавшей в чей-то дом, неизбежно попадает в интернет.
              Так что то, что "Железный купол" эффективен против кустарных ракет (как и медленных БПЛА), верить можно. Пропущенных ударов мало (хотя они есть!)
              А вот про его тестирование в серьёзных боестолкновениях я не слышал. Так, отдельные тесты проводились, в полигонных условиях.
              1. Bingo
                Bingo Сегодня, 11:01
                -1
                Вы ошибаетесь. Дуршлаг неэффективен и против труб - трубы дешевы, и они легко и непринужденно перегружают Дуршлаг - в прошлый раз за 10 дней в небо улетел не военный, а государственный бюджет Израиля - и все, пришлось мириться именно потому, что от труб Дуршлаг спасти не может - дорого, не тянут по деньгам... А против современных - я уже приводил примеры - атака на нефтехранилище - даже Азраиловка не заикнулась, что они что-то сбили. То есть, эффективность = 0. Зенитная ракета, случайно улетевшая из Сирии ы Израиль - 10 пусков минимум, ноль попаданий, эффективность - ноль!
                То есть как ни крути, Дуршлаг - Дырявый, он вообще ни против каких ракет не годен, ни против труб, потому как они с запасом выстреливаются потому, что без ПВО 2/3 не лолетают, если к 2/3 прибавится еще полпроцента сбитых Дуршлагом - это ни на что не влияет... Ни против современных ракет, потому как затачивался дуршлаг - на водопроводные трубы и никакой СКАД, не говоря уж о зенитных ракетах и современных крылатых или невидимых Геранек - им не по зубам в принципе
          2. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 11:03
            0
            Цитата: Shurik70
            Ну, может, пора передать Хезболле в Ливане переносные зенитные и противотанковые комплексы из российских баз в Сирии?
            Разумеется, не самим, а "по решению Ирана", чтоб к нам претензий не было.

            Джавелины можно трофейные и прочии хаймерсы и 777 ..Пусть почувствуют ,как это жить под обстрелами не просто трубами переделанными в ракеты ..А настоящие ракеты и т.д.
            Эх Израиль ,на что надеется ? Ведь сша не вечны и кто их прикроет в случае чего или на Россию надеются на сове лобби по всему миру ?
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:55
      0
      Спасибо мужики ..Статья про Израиль ,как заказывал вчера , на сегодня к обеду !!!
      Израильский противник совершил воздушную агрессию против Сирии в воскресенье, в 00:22 утра.

      Опять Дамаск бомбят безнаказанно ..А ведь там ВС России находятся и мы контролируем и защищаем Сирию ! Это ведь тоже самое что Россию бомбить ? Наглеет Израиль ,на наше отмалчивание и боязнь ответить..Нетаньяху опять наверное в Москву пулей метнулся ,типо мы не виноваты так получилось ..Ну ну ..
  2. Неважно
    Неважно Сегодня, 09:41
    +19
    Люди еще не успели не то что похоронить а вытащить погибших из завалов от землетрясения тут еще и бомбами кидаются! Где же сострадания?! Дьявол принял облик ангела!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:36
      +1

      Неважно (Неважно)
      Сегодня, 09:41
      +16
      Люди еще не успели не то что похоронить а вытащить погибших из завалов от землетрясения тут еще и бомбами кидаются! Где же сострадания?! Дьявол принял облик ангела!
      они и не выходили из этого "облика". Шкурой овцы до поры, до времени прикрывались.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:58
        -1
        Цитата: a.s.zzz888

        Неважно (Неважно)
        Сегодня, 09:41
        +16
        Люди еще не успели не то что похоронить а вытащить погибших из завалов от землетрясения тут еще и бомбами кидаются! Где же сострадания?! Дьявол принял облик ангела!
        они и не выходили из этого "облика". Шкурой овцы до поры, до времени прикрывались.

        Подленько как то все это и чисто по еврейски ..Там горе у людей много погибших под завалами и тут опять дома рушатся под израильскими авиаударами ..Дождетесь когда нибудь angry
  3. masait
    masait Сегодня, 09:47
    -8
    На Украине разрушение жилых домов происходит из за рукожопости местных ПВО. В Сирии похоже тоже.... не каких двойных стандартов.....
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:49
    +14
    Товарищи израильтяне. Вы же сейчас читаете. Объясните нам тогда ситуацию. Вы атакуете Сирию из-за поставок оружия Ираном в Ливан (или куда там не помню) через её территорию. Значит вы подразумеваете спаведливыми свои действия. Тогда почему не признаете справедливыми наши действия на украине? Это мы ещё поставщиков не атакуем.
    Лицемерие проявляете?
    Вы если не ошибаюсь тоже поставщиками стремитесь стать?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:51
      -10
      Цитата: igorbrsv
      Товарищи израильтяне. Вы же сейчас читаете. Объясните нам тогда. Вы атакуете Сирию из-за поставок оружия Ираном в Ливан (или куда там не помню) через её территорию. Значит вы подразумеваете спаведливыми свои действия. Тогда почему не признаете справедливыми наши действия на украине? Это мы ещё поставщиков не атакуем.
      Лицемерие проявляете?
      Вы если не ошибаюсь тоже поставщиками стремитесь стать?

      Я конечно не из Израиля, но разница очевидна. Сирия объявила войну Израилю и мир подписывать напрочь отказывается. Между Россией и Украиной же официально мир
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 10:36
        +2
        Сирия объявила войну Израилю
        не Сирия , а Иран объявлял войну Израилю, а Израиль акупировал Голанские высоты.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:40
        0
        . Сирия объявила войну Израилю и мир подписывать напрочь отказывается

        Что-то слабо верится. В любом случае так и чешется наложить этот конфликт на наше сво. И получается что ситуация не нова и вполне себе даже обыденна, и ничего противозаконного мы не совершали. А действуем согласно (своих) государственных интересах. А зачем это заламывание рук западом тогда и Израилем в частности. А запад и Израиль в нашей сво играют роль Сирии и Ирана. Так что ежели что не обессудьте. Это вы нас сначала демократии обучили, рыночным отношениям, теперь вот "нормальным" взаимоотношениям с соседними и не очень государствами. Виноваты вы. Поздно голову пеплом посыпать и играть в театр одного актёра. Про антисемитизм тоже многие кричат. Только его вот я не застал. А вот гнобление рускоязычного населения вижу. Красивое слово только не придумаю никак
    2. masait
      masait Сегодня, 09:53
      -3
      мы вырожаем озабоченность происходящим..... так же как и вы у нас...
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:57
      0
      Ни разу не израильтянин, но у Израиля с Сирией идёт война, самая настоящая, объявленная Сирией ещё в 1948 году. Кто запрещает Сирии бомбить Израиль? А расчеты ПВО действительно готовить надо лучше. Я лично за год службы научился нормально нести дежурство.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:10
        +7
        У вас может и официальная война. Не вижу только посягательства Сирии на ваш суверенитет. Выходит вам просто это удобно. И ещё удобно с голланских высот войска не выводить. Из-за пресной воды вроде?
        Мы с Японией тоде вроде как в состоянии войны получаемся. Ток чего-то никто никого не бомбит.
    4. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
      +4

      igorbrsv
      Сегодня, 09:49
      НОВЫЙ
      +7
      Товарищи израильтяне. Вы же сейчас читаете. ..
      они молча, вытирая сопли пейсами, минусуют. На ваш вопрос ответа не дадут. Да, и какие они тут на сайте израильтяне? Беглые из СССР/РФ. А там, в Израиле, таких пятым сортом считают.
    5. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:30
      +4
      Какие израильтяне нам нафиг товарищи?
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:49
    +8
    Всегда нравится подход: В Тель-Авиве не комментируют....
    Почему Россия всегда оправдывается. Знаем, что нам если и будут отдавать территорию, то только разрушенной в лунный пейзаж. Шароварникам не жалко - это не их западенщина и и киевщина. Все что отдают ровняют с землей. Так необходимо так же ровнять с землюй запад кокляндии, Куевщину.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:57
      +2
      Эффективность ковровых бомбардировок абы куда - стремится к нулю. Еще в ВМВ проверено. Ту же Германию и Японию - все города же под корень снесли, это даже на военную промышленность не особо повлияло, а уж конец войны не приблизило ни на йоту, что бы там не выли матрасы, но если Япония не заметила под корень снесенную столицу - то уж на разрушеный Нагасаки им вообще до пуговицы было, к слову, вопрос о бомбардировках городов на совещании японского Генштаба поднимался 1 раз - после Токио, а Хиросиму с Нагасаки даже не обсуждали - протоколы заседаний-то сохранились.
      Вот и снос ЗапУкрии кроме морального удовлетворения - никаких положительных эффектов не имеет... Просто террор мирного населения, именно так это называется вполне официально. Например тот же 9-летний обстрел Донецка на его обороноспособность вообще не повлиял
      1. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 10:25
        +1
        Вы противоречите сами себе. Города "под корень снесли", но на "военную промышленность" и страны оси это никак ни повлияло.

        Одна только бомбардировка Дрездена за три дня унесла жизни 25-30 тысяч человек, в той или иной степени повреждены почти 200 заводов и фабрик (как я полагаю, многие военные, но также и гражданские) и сделала беженцами сотни тысяч. Десятки тысяч немцев, которые работали на экономику и ВПК Германии, стали бременем для других немецких земель.

        Если все еще непонятно, то возьмем самый элементарный пример. Солдат красной армии Василий Иванов или Касым Жанибеков убил немецкого нациста. Вы говорите "На результат войны это не повлияло. Убил он или нет все равно выиграли". По-своему, вы правы, но в тоже время глубокого заблуждаетесь. Получается, что следуя вашей логике Василий Иванов или Касым Жанибеков могли сесть и ничего не делать, ведь и без них война закончилась точно также ))) Но ведь это совсем не так. Ведь вся война и состоит из таких "маленьких побед". Один, второй, третий ... миллион красноармейцев уже очень даже влияет на результат.

        Возвращаясь к ковровым бомбардировкам Дрездена или других городов. С википедии
        Получили ущерб почти 200 заводов, из них 136 понесли серьёзный ущерб (включая несколько предприятий Zeiss по производству оптики), 28 — средний ущерб и 35 — небольшой.

        и в переводчике с английского
        По данным USAFHD, во время рейда немецкие военные действия в Дрездене поддерживали 110 фабрик и 50 000 рабочих. Эти заводы производили взрыватели и бомбовые прицелы (на Zeiss Ikon AG), детали для самолетов, зенитные орудия, полевые орудия и стрелковое оружие, отравляющие газы, шестерни и дифференциалы, электрические и рентгеновские аппараты, электрические датчики, противогазы. , авиационные двигатели Юнкерс и части кабины истребителя Мессершмитт.

        Поскольку Дрезден был важным в военном отношении промышленным центром, в официальном справочнике 1942 года немецкий город описывался как «... один из передовых промышленных центров Рейха», а в 1944 году Управление вооружений Верховного командования германской армии перечисляло 127 средних и средних размеров. к крупным заводам и мастерским, поставлявшим военную технику.

        Если один советский солдат убивший немецкого фашиста повлиял на исход войны, то десятки уничтоженных и поврежденных военных заводов уж тем более повлияли.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 10:34
          +1
          Не повлияла, именно не повлияла почти! И Дрезден, ценность которого была лишь как транспортный узел - даже на сутки не остановил работу - несколько часов, то есть, военного эффекта бомбардировка Дрездена не имела вовсе.
      2. solar
        solar Сегодня, 10:43
        +1
        Хиросиму с Нагасаки даже не обсуждали

        А что там было обсуждать? Император Хирохито просто указал это как причину капитуляции в своем заявлении от 15 августа 1945 года.
        Нашим добрым и верным подданным... Мы приказали нашему правительству сообщить правительствам Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза о том, что наша империя принимает условия их совместной декларации. ... Действительно, мы объявили войну Америке и Британии, искренне желая обеспечить самосохранение Японии и стабильность в Восточной Азии.... Несмотря на наши усилия — доблестные действия наших армии и флота ... совместные усилия нашего стомиллионного населения, — ситуация в войне сложилась не в пользу Японии... противник применил новую бомбу невиданной разрушительной силы, которая погубила множество ни в чём не повинных людей. Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать не только ужасную гибель и уничтожение японского народа, но также приведет к гибели всей человеческой цивилизации.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 11:22
          0
          Цитата: solar
          Император Хирохито просто указал это

          ...по настоянию США? А то капитуляцию сели они обсуждать почему-то через неделю после Нагасаки, но сразу после разгрома Квантунской армии... Странно-то как... До разгрома Квантунской армии у них был план обороны на континенте, и на этот план никакие уничтожения городов не влияли, и подготовка к эвакуации шла...
          Не повторяйте сказки. Еще раз - чем отличалось уничтожение Токио и Нагасаки с военной т.з? Тем, что Токио - столица, а Нагасаки - провинция, причем даже для ядерной бомбардировки бывшая запасной целью, по которой отбомбились только потому, что основная была закрыта облачностью
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:00
      +2
      Чтобы ровнять что то,надо иметь вооружение в нужном количестве. А на востанавление ещё и финансы в огромном количестве.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:14
        0
        Ровнять и строить у нас пока получается вроде. Строить правда хуже. Зато ровнять хорошо.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:11
      -3
      Цитата: zloybond
      Всегда нравится подход: В Тель-Авиве не комментируют....
      Почему Россия всегда оправдывается. Знаем, что нам если и будут отдавать территорию, то только разрушенной в лунный пейзаж. Шароварникам не жалко - это не их западенщина и и киевщина. Все что отдают ровняют с землей. Так необходимо так же ровнять с землюй запад кокляндии, Куевщину.

      В Тель-Авиве не комментируют потому что столицав Иерусалиме.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:15
        +4
        Только это мало кто признал, и все посольства - в Тель-Авиве, где и приходится комментировать, если хотят, чтоб слышно было)))
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
          +1
          Bingo
          Сегодня, 10:15
          НОВЫЙ

          +2
          Только это мало кто признал, и все посольства - в Тель-Авиве, где и приходится комментировать, если хотят, чтоб слышно было)))
          ему, Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:11, это не ведомо. У него другая задача на дежурной смене.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: Арон Заави
        В Тель-Авиве не комментируют потому что столицав Иерусалиме.

        Ну вот и Арон опять с ехидство ..Кто вам разрешил Иерусалим своей столицей сделать ? Это международная святыня и ваши там вообще не к месту ..Все храмы и церкви налогами обложили и диктуете свои правила ..
        Израиль искусственная территория и очень кровавая ..
        Воздастся вам все за ваши дела .Потом не нойте и пойдете вы опять гонимые всеми по пустыне ..
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:51
    +5
    Чтото про С300, поставленных Сирии, новостей небыло и нет.
    А вот о бомбежках Сирии ,находящейся в войне с Израилем с какогото древнего года - часто.

    Тоже своего рода спецоперации
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:21
      +2
      Вполне возможно, что работа С-300 по израильской авиации запрещена страной изготовителем. Как например использование дальнобойных ракет хаймарс по территории РФ request
  7. Volga073
    Volga073 Сегодня, 09:58
    +4
    Когда же этим пейcaтым по полной физио надают?
    Дядя Вова что-то совсем уснул..
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:06
      -2
      Каким образом вы собрались по физиономиям надавать?
  8. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 10:04
    +6
    Это варварство. Страна лежит в руиназ после землятресения..они вместо гуманитарной помощи...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
      +3

      withoutreverse (Аз есмь царь)
      Сегодня, 10:04
      НОВЫЙ
      +2
      Это варварство. Страна лежит в руиназ после землятресения..они вместо гуманитарной помощи..
      Это верх цинизма! Правда, эти могут себе позволить бомбить города Сирии после землетрясения, и многих смертей в результате стихийного бедствия. Даже в ДЖУНГЛЯХ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ!!! во время засухи хищники не убивают животных на водопое!!! Напрашивается вполне закономерный вопрос - а кто тогда те, кто бомбит?
      1. sifgame
        sifgame Сегодня, 10:56
        0
        Евреи всегда отличались практичностью, в гуманизме замечены не были.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:41
      +1
      Гуманность не фишка изуверов ( Иудеев )!
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 10:22
    +2
    Перехватывать не ракеты надо, а самолёты, иначе это никогда не прекратится.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
      +1

      Сергей3 (Сергей)
      Сегодня, 10:22
      НОВЫЙ
      +1
      Перехватывать не ракеты надо, а самолёты, иначе это никогда не прекратится.
      еврейские летуны сцыкливые, потому и делают пуски ракет с Ливана, а сбивать сирийцам над сопредельной территорией нельзя. Потому эти выходки у них, и безнаказанны. До поры до времени, надеюсь.
  10. sifgame
    sifgame Сегодня, 10:55
    0
    Как там "истинные евреи " год назад прибывшие по моральным принципам никуда не съехали еще?
  11. zoland
    zoland Сегодня, 11:12
    0
    Цитата: ivan1979nkl
    израильские самолеты атаковали цели в пригородах столицы Сирии из района Голанских высот

    надо отбивать стратегические во всех смыслах высоты взад

    Отбивалка то выросла?