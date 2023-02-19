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Командир «Востока» Ходаковский: Если мы хотим взять Угледар, нужно воспользоваться опытом Мариуполя

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Командир «Востока» Ходаковский: Если мы хотим взять Угледар, нужно воспользоваться опытом Мариуполя

На Угледарском направлении российские войска уперлись в сам город, зацепившись за его окраины, но не имея возможности наступать дальше. Несмотря на непрерывные атаки, поддержку артиллерии и авиации, продвинуться вглубь Угледара не удается, противник постоянно вводит в бой новые резервы, превратив дома в огневые точки. Чтобы взять Угледар, нужно воспользоваться опытом Мариуполя, считает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.


Тактика боев в городских условиях, по которой нас готовили в мирное время, в рамках специальной военной операции не работает. Нас учили захватывать здания, блокировать коридоры и врываться в помещения, но это все хорошо для операций по антитеррору, но никак не в условиях войны. Здесь нужна другая тактика, а именно та, которую применяли в Мариуполе.

По словам Ходаковского, чтобы взять город, необходимо сносить перед собой всё, все здания, которые противник превращает в огневые точки, где он может укрываться сам или укрывать технику. Опыт боев в Мариуполе показал, что пара хорошо подготовленных взводов, укрывшись в здании, может спокойно сдерживать батальон, потому что к зданию еще нужно подойти, чтобы провести там зачистку.

Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем

- пишет Ходаковский в своем ТГ-канале.

Сейчас такая ситуация сложилась в Угледаре, этом совсем небольшом городке, где ВСУ засели в многоэтажках, контролируя подходы к ним и не давая нашим продвигаться. Необходимо разносить эти здания, чтобы не класть в безуспешных атаках наших бойцов.

Если мы хотим взять Угледар - нам ничего не остаётся, кроме как сносить перед собой всё. Но чем? Пока не снесём - класть личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок - неправильно

- добавляет командир "Востока".
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49 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
    +1
    Если мы хотим взять Угледар - нам ничего не остаётся, кроме как сносить перед собой всё. Но чем? Пока не снесём - класть личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок - неправильно
    Его словам нельзя не доверять. Возможно отцы-командиры в штабах примут такое решение.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:38
      -4
      Цитата: a.s.zzz888
      Его словам нельзя не доверять. Возможно отцы-командиры в штабах примут такое решение.

      Что то этот Ходаковский во всех СМИ пишет ..Куда не сунься он там учит как нужно воевать и т.д. Когда же он воевать успевает ..?
      Ну на счет сносить перед собой все ,тут согласен ..Если враг не сдается его уничтожают .. Сейчас "Солнцепеки" модернизированные появились (бьют на 10 км,а раньше на 5 было ,что очень опасно быть уничтоженными) ..
      Пора бы уж начинать нашим жестко воевать ..Если стреляют , ,отходить и вызывать арту термоборическую ..Бабах и пошли дальше ..Все выжигает !
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:43
        +4
        Цитата: LukaNord
        Ходаковский во всех СМИ пишет ..Куда не сунься он там учит как нужно воевать и т.д. Когда же он воевать успевает

        Ходаковский занимается вопросами снабжения, в том числе получения помощи от волонтеров и др. Самими боевыми действиями он не занимается.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 11:01
          +4
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Ходаковский занимается вопросами снабжения, в том числе получения помощи от волонтеров и др. Самими боевыми действиями он не занимается.

          И что? Он высказал не какую-то секретную тактику, а давным-давно известную модель поведения наступающих. Упёрлись... расхерачили всё в пыль...пошли дальше! yes
      2. Master33
        Master33 Сегодня, 11:07
        +2
        Правильно. Надо перенимать в том числе и опыт НАТО,когда они бомбили Югославию и Ирак. Сносить всё,что сопротивляется. Мирных жителей там всё равно уже нет.
    2. Динго
      Динго Сегодня, 10:43
      +4
      Если мы хотим взять Угледар

      Ключевое слово здесь "если"...
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:56
      +1
      Весь ГШ и Народ ждет именно ВАС! ! ! что бы научили.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:36
    +10
    В военной истории (1 и 2 МВ) нет примеров, когда крупные города/крепости, настроенные на оборону, сопротивление были бы успешно взяты без их полного окружения и отсечения подвоза боеприпасов и подкрепления. И как раз таки есть примеры неудачной осады не взятых в окружение крепостей.
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 11:09
      +1
      Если цель пытаться взять укрепленный город любой ценой, то вы правы.

      Если же иметь многократное преимущество в арте и поддержку со стороны авиации, то можно месяцами долбить и перемалывать ВСУшников. А они будут подвозить новых и новых на убой.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: ratoborets
        Если же иметь многократное преимущество в арте и поддержку со стороны авиации, то можно месяцами долбить и перемалывать ВСУшников. А они будут подвозить новых и новых на убой.


        Это сейчас единственный способ для России победить с самым минимальным количеством потерь... Да и вообще - это сейчас просто единственный способ победить... За счёт больших ресурсов перемолоть ВСУ, сидя в обороне, а когда они будут максимально обескровленны - более-менее спокойно перейти в контрнаступление.

        Или так, или...
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:37
    +1
    Можно подумать эти многоэтажки кто-то бережёт. Панелька это как сорочье гнездо,держится на сварочных закладных. А Ходоковского опять разжаловали журналисты до комбата?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:38
    +4
    Решение логичное, снос здания, только вот получается что наши его не используют, почему?! Нет тех возможностей, или приказ город и здания беречь?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:45
      +3
      Тогда нужно больше снайперов... ........
    2. Комментарий был удален.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:39
    +2
    ...или блокировать гарнизон - в изоляции он долго не продержится, и это грамотнее
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:39
    -3
    А восстановливать город потом будет Ходаковский за свой счёт или как? Или как с Попасной?

    Интересно, а как все эти военкоры планируют брать Одессу, Киев, Запорожье? А там сейчас самые боеспособные части ВСУ держат. Тоже в пыль стирать каждое здание? А восстановливать как, кем и за чей счёт?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:45
      +2
      Погоны hi, а потерять бойцов в штурме и остаться не с чем тоже ОЧЕНЬ плохой вариант. Напомню наших бойцов не так много чтоб проводить охваты и правильные котлы, для этого надо проводить ещё не одну волну мобилизации, подключать срочников, экономику переводить на военный лад а для этого надо ПОБЕСПОКОИТЬ очень больших людей.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 10:52
        +2
        Цитата: Ропот 55
        Погоны hi, а потерять бойцов в штурме и остаться не с чем тоже ОЧЕНЬ плохой вариант. Напомню наших бойцов не так много чтоб проводить охваты и правильные котлы, для этого надо проводить ещё не одну волну мобилизации, подключать срочников, экономику переводить на военный лад а для этого надо ПОБЕСПОКОИТЬ очень больших людей.


        hi
        А хороших вариантов, уже и не осталось, похоже...
        Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что всё изначально было спланировано неправильно на основе ошибочных данных...
        И хуже всего, что никто не признаёт эти ошибки, типа, всё идёт именно так как и планировалось... fool
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 10:55
          +1
          Погоны, я с вами согласен и про хорошие варианты и про планирование и на верху это тоже понимают, только не торопятся приводить в действие не хорошие варианты.
          1. Погоны
            Погоны Сегодня, 11:02
            0
            Цитата: Ропот 55
            Погоны, я с вами согласен и про хорошие варианты и про планирование и на верху это тоже понимают, только не торопятся приводить в действие не хорошие варианты.


            А вы под "нехорошими вариантами" что подразумеваете?
            У меня есть своё видение ситуации, как минимизировать наши потери... Если уж с самого начала СВО почему-то не стали уничтожать украинские военкоматы и места постоянной дислокации ВСУ вместе с л/с... То... Сейчас остаётся только уйти в крепкую оборону и забыть про любые наступления. Чтобы ВСУ об наши укрепрайоны себе раз за разом лоб расшибало.
            1. Ропот 55
              Ропот 55 Сегодня, 11:23
              0
              Погоны, слишком много писать придётся, если коротко то ВСЕ и верха и народ и бизнес всех весовых категорий и творческая категория должна лозунг "Все для фронта все для победы." Сделать не лозунгом а смыслом жизни, извините за пафос, и наивность.
              1. Погоны
                Погоны Сегодня, 11:28
                0
                Цитата: Ропот 55
                Погоны, слишком много писать придётся, если коротко то ВСЕ и верха и народ и бизнес всех весовых категорий и творческая категория должна лозунг "Все для фронта все для победы." Сделать не лозунгом а смыслом жизни, извините за пафос, и наивность.


                Это не будет.
                Я больше поверю, нет, я точно уверен, что наши властьимущие вполне могут объявить всеобщую мобилизацию... для простого люда. А сами продолжат жить как ни в чём не бывало... Это позволит потянуть время, но итог будет очень плачевный...
        2. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 11:19
          0
          Цитата: Погоны
          Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что всё изначально было спланировано неправильно на основе ошибочных данных...
          И хуже всего, что никто не признаёт эти ошибки, типа, всё идёт именно так как и

          Для того, что бы говорить о правильности или неправильности планирования надо знать действительную конечную цель планирования. А цель озвученная (денацификация, демилитаризация) она похоже не совпадает с реальной целью нашего руководства.
      2. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:20
        +1
        Правильно. Потому и остался один нормальный вариант - заключить МИР. Мир на любых условиях пусть и похабный типа того что заключили большевики. Главное сберечь жизни солдат.
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:58
      -1
      И именно Вас тоже ждут там, что бы Вы научили и ГШ и Народ воевать.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 11:21
        +2
        Цитата: Alex Nevs
        И именно Вас тоже ждут там, что бы Вы научили и ГШ и Народ воевать.

        А вы как раз из окопа и пишете, я надеюсь? Или так "бла-бла-бла"?
    3. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:10
      -1
      Цитата: Погоны
      А восстановливать город потом будет Ходаковский за свой счёт или как?

      Нет, будет как с Мариуполем, восстанавливать за счет бюджета (то есть за счет людей) будет бизнес, соответственно обогащаясь за счет бюджета.)))
      Цитата: Погоны
      Интересно, а как все эти военкоры планируют брать Одессу, Киев, Запорожье?

      Если планируют брать, то точно так же как Мариуполь.
      Цитата: Погоны
      А восстановливать как, кем и за чей счёт?

      За счет бюджета, то есть за наш с вами счет. А заодно и "чей надо бизнес" получит прибыль, за наш с вами счет.))) А потом пром. предприятия, после восстановления разумеется, приватизируют известные персонажи. Все как всегда.)))
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: aleksejkabanets
        А потом пром. предприятия, после восстановления разумеется


        Вот тут вы меня посмешили lol
        Для восстановления пром.предприятий нужно оборудование, а его взять неоткуда, так как сама Россия почти ничего не производит "с нуля", а купить не дадут санкции.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 11:23
          0
          Цитата: Погоны
          Вот тут вы меня посмешили lol
          Для восстановления пром.предприятий нужно оборудование, а его взять неоткуда, так как сама Россия почти ничего не производит "с нуля", а купить не дадут санкции.

          Как вы думаете, почему не бомбят Южмаш, Мотор Сич и т.д.?
      2. Погоны
        Погоны Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: aleksejkabanets
        За счет бюджета, то есть за наш с вами счет


        А в бюджете деньги откуда возьмутся?))) Особенно, если объявят новую мобилизацию, и количество людей, пополняющих бюджет, сократится ещё на 300-400 тысяч человек? Как бы не поболее ещё...
  7. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 10:43
    -3
    Во-первых, чтобы снести одно здание нужно довольно много боеприпасов. Сколько таких зданий всего будет за время СВО и хватит ли на них снарядов с бомбами? При том, что как раз таки в основном снарядами, раз авиацию нашу прижали.
    Во-вторых, я думал туда пришли "освобождать от нацизма" и "спасать Донбасс", а не сравнивать города с лицом земли...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:51
      +2
      Товарищ И hi, чтоб снести здание нужно ЗНАТЬ куда бить, есть в любом строение точки, попадание в которые вызовет разрушения максимально быстро, плюс не надо сносить под ноль или в пыль, достаточно сделать здание не пригодным для обороны.
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 11:05
      +3
      чтобы снести одно здание нужно довольно много боеприпасов.
      Взрыв бытового газа в квартире обрушивает пару подъездов, как минимум. Полагаете, что боеприпасы слабее по мощности?..
      1. Товарищ И
        Товарищ И Сегодня, 11:26
        0
        Далеко не каждый взрыв газа обрушает стены или целые подъезды. Это нужна очень большая утечка. И сравнивать такого рода взрыв со взрывом фугасного снаряда из танка нельзя. Вот с бомбой можно. Но авиация у нас бомбы в достаточном количестве использовать не может, потому как почти над фронтом не появляется.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 11:12
      0
      Товарищ И ...Во-первых, чтобы снести одно здание нужно довольно много боеприпасов.

      Это не так. К этому вопросу надо подходить грамотно. Специалисты это знают. Тем более дома постройки хрущевско-брежневской эпохи.
      1. Товарищ И
        Товарищ И Сегодня, 11:19
        0
        Ну хорошо. Подойдите к вопросу грамотно и снесите пару соседних улиц, почти каждый дом которых превратили в огневые точки. Мысленно. Что нужно?
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:26
        0
        frruc hi, для этого нужно привлекать архитекторов и военных инженеров, организовывать курсы, и много ещё чего можно сделать.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:45
    0
    Уважая мнение Ходаковского,но именно Мариуполь плохой пример.Положили свои лучшие части.Зачем,что бы "азовцы"спокойно были обменяны?Равнять все артой и авиацией,только потом идти зачищать.Если враг не сдается должен быть уничтожен.Все точка
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:59
      -2
      Какое ну Очень грамотное мнение...Вас там только и ждут. Научите и ГШ и Народ.
  9. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 10:45
    +1
    почему редакция ВО, с завидным упорством продолжает называть Ходаковского - командиром Востока?
  10. monetam
    monetam Сегодня, 10:46
    0
    Правильно пишет. Да вагнеры так и воюют, был же об это репортаж- надо отсечь от засевших в каменном здании отряд от путей снабжения и пополнения, а потом танк подгонять, или иную арту. Только в случае с Угледаром такой прием , как в случае с Красным м Парасковиевкой не прошёл: там использование имеющейся тяжелой техники было неграмотным, да и командование распылено - т у танкистов - одно, у пехоты ( Ходаковский) другое, Ходаковский был вынужден увязывать свои планы с танкистами, а те - увы-с, у них свои планы и перемещения... Поэтому и грустно наблюдать, когда грамотная пехота, не хуже вагнеровской, - ополченцы Ходаковского и тихоокеанские морпехи в итоге остаются без поддержки тяжелой техники, и в итоге ничего не могут противопоставить прибывающим подкреплениям у ВСУ-шного гарнизона.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: monetam
      Ходаковский был вынужден увязывать свои планы с танкистами, а те - увы-с, у них свои планы и перемещения...

      При этом Ходаковский еще успевает вести свой телеграмм канал и писать портянки текстов. Остальным нужно создавать свои телеграмм каналы. А то обыватель не видит всю картину, что происходит под Угледаром.
  11. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:00
    +1
    противник постоянно вводит в бой новые резервы, превратив дома в огневые точки.

    Они что прямо там в Артёмовске все эти новые резервы и рождаются?!
    Может чтобы взять Артёмовск необходимо в первую очередь его полностью блокировать на 100 %, сделать невозможным подход туда никаких резервов ВСУ?
  12. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:00
    +2
    А зачем нам его брать? Судя по всему нынешняя тактика сводится к взаимному тупому перемалыванию живой силы. Все как в империалистическую. Фронт продвигается на символические метры заваленные трупами. В этих условиях брать Угледар зачем? Маневренная война с охватами, окружениями, прорывами осталась в прошлом. В 21веке вернулись времена позиционной войны.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:05
    0
    По Угледару постоянно работают ТОСы ,но бьют не по зданиям почему-то.В подвалах ,вперемешку с ВСУ неужели держат гражданских.Угледар ," крепким орешком" оказался.ВСУ всё что можно потянули высокоточное.И хе ,на пределе дальности .А мы их достать не можем,разве что Ланцетами.Каскад с нашей стороны там работает,видео полно.Не всё так просто,у ВСУ козырь,дальность,мобильность и точность и БПЛА.Они нам ошибок не прощают .
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:09
    0
    Видно у наших военных нет средств что б снести эти многоэтажки. Калибры дорогие и мало их. Но мы как говориться не видим всей картины войны, с нашей колокольни не понятно почему не сносим, вроде как очевидные вещи. Одно дело когда противоборствующие бойцы сидят в соседних подъездах и совсем другое когда километры до этих многоэтажек. Война идёт в долгую, как Высоцкий пел "рванул как на 500 и спекся" выигрыет тот кто в решающий момент не останется без бойцов и средств поражения.
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:10
    0
    И правда зачем брать здания штурмом в том же Угледаре и ложить своих бойцов? Получается у нас не хватает личного состава для блокирования такого населенного пункта ( не самого большого по размерам) и нет достаточно средств поражения и разрушения зданий.
  16. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:11
    +2
    Любая комиссия всё равно признает здания аварийными и подлежащими сносу.
    На это надо будет заложить средства, и не малые. Освоить-то люди найдутся!
  17. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 11:12
    +3
    Почему ОЧЕНЬ ГЛУПЫЕ люди в нашем ГШ не прислушиваются к ПОЛЕВЫМ командирам на местах? Выскажу предположение-из-за своей чванливости! Из-за порочной субординации, которая противоречит здравому смыслу и законам ЭТОЙ войны.
    1. next322
      next322 Сегодня, 11:20
      0
      Таких как Ходаковский хотя бы человек 5 в ГШ!!!!.Чванство и кромешная глупость этой конторы. проявлена уже в недавнем штурме Угледара .когда за понесенные потери. отдельных хенералов даже выговором не наказали ...для штурма этого маленького городишки нужно только ЧВК Вагнера!