Командир «Востока» Ходаковский: Если мы хотим взять Угледар, нужно воспользоваться опытом Мариуполя

Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем

Если мы хотим взять Угледар - нам ничего не остаётся, кроме как сносить перед собой всё. Но чем? Пока не снесём - класть личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок - неправильно