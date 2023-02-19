Командир «Востока» Ходаковский: Если мы хотим взять Угледар, нужно воспользоваться опытом Мариуполя

На Угледарском направлении российские войска уперлись в сам город, зацепившись за его окраины, но не имея возможности наступать дальше. Несмотря на непрерывные атаки, поддержку артиллерии и авиации, продвинуться вглубь Угледара не удается, противник постоянно вводит в бой новые резервы, превратив дома в огневые точки. Чтобы взять Угледар, нужно воспользоваться опытом Мариуполя, считает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Тактика боев в городских условиях, по которой нас готовили в мирное время, в рамках специальной военной операции не работает. Нас учили захватывать здания, блокировать коридоры и врываться в помещения, но это все хорошо для операций по антитеррору, но никак не в условиях войны. Здесь нужна другая тактика, а именно та, которую применяли в Мариуполе.
По словам Ходаковского, чтобы взять город, необходимо сносить перед собой всё, все здания, которые противник превращает в огневые точки, где он может укрываться сам или укрывать технику. Опыт боев в Мариуполе показал, что пара хорошо подготовленных взводов, укрывшись в здании, может спокойно сдерживать батальон, потому что к зданию еще нужно подойти, чтобы провести там зачистку.
Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем
- пишет Ходаковский в своем ТГ-канале.
Сейчас такая ситуация сложилась в Угледаре, этом совсем небольшом городке, где ВСУ засели в многоэтажках, контролируя подходы к ним и не давая нашим продвигаться. Необходимо разносить эти здания, чтобы не класть в безуспешных атаках наших бойцов.
Если мы хотим взять Угледар - нам ничего не остаётся, кроме как сносить перед собой всё. Но чем? Пока не снесём - класть личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок - неправильно
- добавляет командир "Востока".