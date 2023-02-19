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Командующий ОС ВСУ Наев: Созданная на границе Белоруссии украинская линия обороны российской группировке «не по зубам»

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Командующий ОС ВСУ Наев: Созданная на границе Белоруссии украинская линия обороны российской группировке «не по зубам»

Российская группировка, размещенная на территории Белоруссии, на данный момент не обладает достаточной для начала наступления численностью, но исключать ничего нельзя. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечающий за оборону северного направления.


Генштаб ВСУ считает, что на сегодняшний день находящихся на территории Белоруссии российских военных недостаточно для начала наступления с северного направления. В то же время не исключается, что удар в направлении Киева все же состоится, поскольку намерений российского командования в Киеве не знают, а исходят только из имеющихся данных.

Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на это время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника

- заявил Наев.

Между тем военная разведка Украины считает, что Россия готовит удар с территории Белоруссии, а малочисленность российской группировки, в этом случае, значения не имеет. В ГУР заявляют, что к российским войскам непременно присоединятся белорусские военные, чтобы сформировать необходимый ударный кулак. Но это будет не ранее, чем две-три недели.

В то же время Наев себя кулаком в грудь бьет заявляя, что созданная линия обороны на границе с Белоруссией российским войскам не по зубам.

Заминированные мосты и автомагистрали, инженерные заграждения в лесах и населенных пунктах станут ловушкой для врага

- добавил он.
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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:13
    +2
    Да что ты! Там же ведь еще и непроходимый танками "Кроличий тын"... Из сетки-рабицы... А на востоке они в городах сидят, наверное потому, что такой же непроходимый барьер в поле выкопать за 8 лет не успели?
    "Куда ты лезешь, ВоНаев?"
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:23
      +3
      Заминированные мосты и автомагистрали, инженерные заграждения в лесах и населенных пунктах станут ловушкой для врага

      Ну это если в лобовую штурмовать ..А если ФАБми и прочим термобарами зачистить и просто обойти это все ? Как вам такое укроптеки ?
      Война идет с нато и мы имеем полное право применять любые виды вооружения ..Вас же англосаксы не жалеют и мы не будем теперь soldier
      Укронацизм должен быть уничтожен ,ради памяти наших отцов и прадедов ..Памятник Ватутину вы уничтожили ..Помните ,что там было написано ?
      "С благодарностью от украинского народа "
      Если кто забыл ,то этот легендарный генерал попал в засаду бандеровскую ..Ехал ничего не боясь ,так как по своей земле и фрицы был отброшены под Сталинскими ударами драпали к Берлину ..
      Страшное предательство было и вот сейчас опять ..Не добили вас !
      1. FPEDDI_KPYGEP
        FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:26
        -1
        Фабaми не получится, господство в воздухе у всук благодаря пво и пзрк
        Атаковть ракета нецелеобразно так как ракету можно сбить
  2. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:19
    -1
    Заминированные мосты и автомагистрали, инженерные заграждения в лесах и населенных пунктах станут ловушкой для врага

    Да, всуки 24 февраля уничтожили большинство мостов нa подступах к столице что фaктически остановило продвижение РФ, интересно то что сaмой распространенной бoeвой машиной РФ была бмп которая якобы может плавать по воде но этой функцией она почему то не пользовaлась.
    Реку Ирпень, оружающую столицу можно переплыть вплавь за минуты от одного берега к другому, когда то сам так плавал
  3. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 11:21
    +2
    Ну если всё так круто, то ведь можно зайти и с другой стороны. К примеру не со стороны Белоруссии, а со стороны Киева, Чернигова.
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 11:29
      0
      Зайти
      со стороны Киева, Чернигова
      куда, не понял?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +1
    генерал-лейтенант Сергей Наев: ...станут ловушкой для врага
    Коль заговорил о "ловушках", то не грех обернуться и посмотреть в какую ловушка сами себя загнали пойдя на поводу у запада и объявив Россию врагом. Отвратительно, что в начале операции вас жалели (да и сегодня по человечески относятся в отличии от вас), а пленных даже отпускали под подписку. Выруси не достойны жалости и это подтверждает ваше фашистское нутро.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:26
    0
    Я как диванный стратег ,если мы хотим анигилировать НАТО на Украине,на правобережье Днепра ,удар с стороны Белоруссии просится.Но удар должен быть такой ,как планы ГСВГ в далёком прошлом.Перед нами должны быть только тушки трупов.Основной удар наносится полками (бригадами)Искандеров , потом работает авиация против тех кто ещё живой,бомб не жалеть.Но в Белоруссии такого с нашей стороны не наблюдается.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:27
    0
    Бахвальство из за забора, кто ж сейчас пойдет на Киев, не удивлюсь если к примеру завтра произойдет чудо и мы уничтожим все руководство, всех командиров, ничего не изменится орки как воевали так и будут воевать это ж Гуляйполе, бендеровщина, командиры уезжают с опорников а мясо орков не сдается а продолжает до последнего воевать, идеальные воины. Больше чем уверен что группировка под Киевом состоит из блатных орков, присунытых сынков, знают что здесь никто их не убьет.
  7. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 11:29
    0
    Господа, чисто гипотетически свинопек в состоянии залпом разминировать минное поле?