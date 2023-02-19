Командующий ОС ВСУ Наев: Созданная на границе Белоруссии украинская линия обороны российской группировке «не по зубам»

Российская группировка, размещенная на территории Белоруссии, на данный момент не обладает достаточной для начала наступления численностью, но исключать ничего нельзя. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечающий за оборону северного направления.
Генштаб ВСУ считает, что на сегодняшний день находящихся на территории Белоруссии российских военных недостаточно для начала наступления с северного направления. В то же время не исключается, что удар в направлении Киева все же состоится, поскольку намерений российского командования в Киеве не знают, а исходят только из имеющихся данных.
Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на это время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника
- заявил Наев.
Между тем военная разведка Украины считает, что Россия готовит удар с территории Белоруссии, а малочисленность российской группировки, в этом случае, значения не имеет. В ГУР заявляют, что к российским войскам непременно присоединятся белорусские военные, чтобы сформировать необходимый ударный кулак. Но это будет не ранее, чем две-три недели.
В то же время Наев себя кулаком в грудь бьет заявляя, что созданная линия обороны на границе с Белоруссией российским войскам не по зубам.
Заминированные мосты и автомагистрали, инженерные заграждения в лесах и населенных пунктах станут ловушкой для врага
- добавил он.