Две американские военные базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам...

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Сразу две американские военные базы, размещенные на территории Сирии, подверглись ракетной атаке. На одной из них в результате попадания боеприпаса вспыхнул пожар. Об этом сообщает эмиратский телеканал Al-Hadath.
Неизвестные нанесли удары по военным базам США "Аль-Омар" и "Конико" в районах нефтяного и газового месторождений с аналогичными названиями в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. На базе "Аль-Омар" вспыхнул большой пожар после попадания ракеты в вертолетную площадку, рядом с которой находился резервуар с горючим.
Ракеты поразили жизненно важные объекты на двух базах. Некоторые из них поразили вертолетную площадку на базе "Аль-Омар". Пока нет информации о человеческих потерях
- утверждает телеканал.
Сами американцы отрицают какие-либо инциденты на обеих базах, командование группировки армии США отказалось комментировать появившуюся информацию. В то же время телеканал утверждает, что удары могли нанести "иранские ополченцы", воюющие на стороне правительственных сил в Сирии. Все дело в том, что в конце января США нанесли удар по колонне с иранским оружием и нефтепродуктами, в результате чего погибло много бойцов шиитских группировок. Нападение было произведено на территории провинции Бу-Кемаль, граничащей с Ираком, для нападения были использованы беспилотники "неизвестной принадлежности".
В Иране в атаке на ополченцев обвинили США, которые уже привычно от всего открестились. Однако, с начала февраля атаки на американские военные базы участились. В то же время Иран также не признает своей причастности к проводимым атакам на американцев.