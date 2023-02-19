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Две американские военные базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам

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Две американские военные базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам

Фото иллюстрационное



Сразу две американские военные базы, размещенные на территории Сирии, подверглись ракетной атаке. На одной из них в результате попадания боеприпаса вспыхнул пожар. Об этом сообщает эмиратский телеканал Al-Hadath.

Неизвестные нанесли удары по военным базам США "Аль-Омар" и "Конико" в районах нефтяного и газового месторождений с аналогичными названиями в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. На базе "Аль-Омар" вспыхнул большой пожар после попадания ракеты в вертолетную площадку, рядом с которой находился резервуар с горючим.

Ракеты поразили жизненно важные объекты на двух базах. Некоторые из них поразили вертолетную площадку на базе "Аль-Омар". Пока нет информации о человеческих потерях

- утверждает телеканал.

Сами американцы отрицают какие-либо инциденты на обеих базах, командование группировки армии США отказалось комментировать появившуюся информацию. В то же время телеканал утверждает, что удары могли нанести "иранские ополченцы", воюющие на стороне правительственных сил в Сирии. Все дело в том, что в конце января США нанесли удар по колонне с иранским оружием и нефтепродуктами, в результате чего погибло много бойцов шиитских группировок. Нападение было произведено на территории провинции Бу-Кемаль, граничащей с Ираком, для нападения были использованы беспилотники "неизвестной принадлежности".

В Иране в атаке на ополченцев обвинили США, которые уже привычно от всего открестились. Однако, с начала февраля атаки на американские военные базы участились. В то же время Иран также не признает своей причастности к проводимым атакам на американцев.
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36 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:18
      +9
      Ракеты поразили жизненно важные объекты на двух базах.

      А Арон помнится недавно пяткой в грудь бил,что нет военных бас амерсов ни в Ираке и тем более в Сирии ..Вот по этому то и Израиль такой борзой ..Дамаск бомбят постоянно ..
      Вот амерсов изгоним совместно с арабами из БВ и тогда уж Израилем займемся ..А Россия будет молчать и лишь напоминать ,а помните ,как вы Дамаск бомбили и Иран и т.д. ?
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 12:47
        +4
        чем больше проблем у амеров в Сирии (и не только лишь там), тем легче будет обстановка на полях на Украине
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 12:52
          +1
          Цитата: ivan1979nkl
          чем больше проблем у амеров в Сирии (и не только лишь там), тем легче будет обстановка на полях на Украине

          Золотые слова ..Всегда об этом писал и требовал усиление давление на БВ ..Там рычаг мощный политический и военный !!!!
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:19
        +1
        арон не тряхнув пейсами заявит, что Израиль не имеет своих войск в Сирии, а борзой Израиль потому, что любит рассказывать про свои потери и не считает убитых ими самими и вроде все их жалеют ((((
      3. sifgame
        sifgame Сегодня, 13:22
        0
        Кто такой этот Арон? Почему многие так проникаются Ароном?
  2. frruc
    frruc Сегодня, 12:12
    +3
    Иран также не признает своей причастности к проводимым атакам на американцев. Сами американцы отрицают какие-либо инциденты на обеих базах

    Ну раз отрицают, значит у них все Окей, проблем нет. bully
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:20
      -1
      Цитата: frruc
      Иран также не признает своей причастности к проводимым атакам на американцев. Сами американцы отрицают какие-либо инциденты на обеих базах

      Ну раз отрицают, значит у них все Окей, проблем нет. bully

      Да там весь БВ злой на амерсов ,ну кроме одной маленькой территории хитрой ..
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:12
    +6
    А чё американцы небожители и их трогать нельзя? Подкинуть ракет иранцам - пусть атакуют "неизвестные" почаще. Глядишь и выживут матрасов из Сирии.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: Лешак
      А чё американцы небожители и их трогать нельзя? Подкинуть ракет иранцам - пусть атакуют "неизвестные" почаще. Глядишь и выживут матрасов из Сирии.

      Можно и Асаду намекнуть что пора официально ещё раз помощи у России попросить.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:27
        +1
        Ну попросит,и дальше что? Ещё одно СВО в Сирии? У нас в Средиземном море авианосная группировка появилась?
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 13:20
          0
          Цитата: ASAD
          У нас в Средиземном море авианосная группировка появилась?

          Авианосной группировки у Средиземном море у России нет, но «некто» доложил об увеличении производства «Кинжалов» и «Цирконов»...
          В случае чего можно проверить, у кого корма шире...
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:22
      -1
      Цитата: Лешак
      Подкинуть ракет иранцам - пусть атакуют "неизвестные" почаще. Глядишь и выживут матрасов из Сирии.

      Я так понимаю ,уже началось и поставки из Украины идут трофейные и не трофейные ))))
    3. KCA
      KCA Сегодня, 12:30
      +4
      У них и своих ракет есть, наш юго-восточный сосед в военно-техническом плане с ними сотрудничает куда более активно, чем мы, постоянно озирающиеся на Израиль, Израиль всегда молчит об атаках по Сирии, ну и завалить всё, что летит, потом глаза в пол и крутя туфлёй сказать - ну мы-же не знали, что это были ваши самолёты, вы-же не признаёте, что атакуете территорию САР
    4. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 12:45
      +2
      Лешак,а вы веселый человек.Только вот иранцы подкидывают нам и бпла и возможно ракеты.А вот разведданные могли бы и подкинуть.Можно и по другому кошмарить.Это всем известные пути снабжения.Минируй,а как только колонна встала для разминирования бей бпла или обстреливай теми же ракетами
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 12:15
    0
    "Костерок" войны на БВ начинается разгораться всё ярче. sad
    И везде приложили свои ручонки гнусные пин дос ники. sad
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 12:17
    +2
    Сразу две американские военные базы, размещенные на территории Сирии, подверглись ракетной атаке.
    Так понимаю, за все "проделки" израильтян решили хоть как то наказать их Суверена...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:56
      +2
      Цитата: svp67
      Сразу две американские военные базы, размещенные на территории Сирии, подверглись ракетной атаке.
      Так понимаю, за все "проделки" израильтян решили хоть как то наказать их Суверена...

      Амерсов нужно выдавить из БВ и тогда Израиль притихнет и залебезит ..
      Вот только уже поздно будет Сергей !
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:25
    +3
    Мочите поганых амеров по всему миру, по всему Ближнему Востоку!
    Yankees, go hell!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    +2
    Не первая атака на американские базы и всегда обходилось без жертв (в августе 2022 несколько пострадавших в/сл Сша) и значительных повреждений. То ли ракеты не той системы, то ли просто акт устрашения. А иногда возникает мысль, что сами американцы для оправдания своего присутствия устраивают небольшие взрывы в незначительных местах. У иранцев все таки есть чем ударить точно, а тут всего лишь цистерна с топливом.
  8. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 12:31
    +1
    Ай-яй-яй-яй-я-аааай! А кто это сдееелал?©
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: RuAbel
      Ай-яй-яй-яй-я-аааай! А кто это сдееелал?©

      Те, кто запустил шары... Инопланетяне!
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:39
    +4
    Американцев давно нужно кошмарить и не единичными обстрелами.Враг должен 24 часа в сутки быть в напряжении.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:06
      -2
      Предлогаете окружить амеровскую базу плотным кольцом? Пример Вагнера вам ничего не говорит?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:15
        0
        Цитата: ASAD
        Пример Вагнера вам ничего не говорит?

        А, что вагнера делают не так?
  10. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 12:40
    +3
    Их надо было подвергнуть ударам после принятия НАТО решения о поставке вооружений украине.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:42
    +2
    Молодцы иранцы! Сирия видимо напрямую не имеет возможности конфликтовать с США. А эти ребята могут. А вообще американских воров давно пора гнать из Сирии поганой метлой. Сколько можно терпеть их откровенный наглый грабеж нефти Сирии?
  12. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 12:54
    +2
    Так ракетный удар Израиля по Дамаску был ответкой за Дейр-эз-Зор, ведь штаты и еврейское государство это лучшие друзья и союзники.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:13
      +1
      Цитата: Федор Соколов
      Так ракетный удар Израиля по Дамаску был ответкой за Дейр-эз-Зор, ведь штаты и еврейское государство это лучшие друзья и союзники.

      И до них очередь дойдет. Не вечно амерам шустрить
  13. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:57
    +4
    Сдается мне, что мы тоже начинаем опосредованную войну с матрасами...
    И нефтяной район Дейр-эз-Зор, это как раз очень болезненная для штатов точка! К тому же у музыкантов к американцам особый счет...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Сдается мне, что мы тоже начинаем опосредованную войну с матрасами...
      И нефтяной район Дейр-эз-Зор, это как раз очень болезненная для штатов точка! К тому же у музыкантов к американцам особый счет...

      Давно пора
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:02
    +3
    Неужели иранцы да и мы не сообразим до сих пор что надо разбомбить месторождения нефти оккупированные США, Америка это не страна а бизнес, лишив бизнеса выгоним Америку из Сирии. Понятно что сатанисты тоже ответят, потери неминуемы, но зато выбьем фундамент из америкосии. Конечно не все так просто может и количество химарсов на Украине прямо пропорционально нашему давлению на америкосов в Сирии, а может и не быть. Но попытаться стоит.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: алексей_444
      количество химарсов на Украине прямо пропорционально нашему давлению на америкосов

      От столкновения с камерами нам не обойтись. Только когда они почувствуют угрозу себе, то может что-то измениться. А, давить нас они будут в любом случае
  15. Теренин
    Теренин Сегодня, 13:09
    +1
    Иран также не признает своей причастности
    Правильно, с волками жить по волчи выть
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:14
    +1
    Две американские военные базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам...

    ...ракетами HIMARS !!!
    good
  17. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 13:20
    0
    Не понимаю, почему бы не накрыть массово эти американские объекты с дальней РСЗО? Американцы захватили часть Сирии. В ООН не замечают или это другое?
    Почему столько лет позволяют воровать нефть американцам? На какой-то договорняк больше похоже.
  18. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:24
    0
    Правильно, если до хитропопого Израиля сирийцам не достать, пусть по американским фашистам утюжат. Надо просто что то потяжелее и мощнее без маркировки сирийской армии поставить.