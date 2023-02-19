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Главком ВСУ Залужный готовит удар южной группировки украинской армии на Запорожском направлении

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Главком ВСУ Залужный готовит удар южной группировки украинской армии на Запорожском направлении

Украинская армия готовит удар на юге, на данный момент на территории Запорожской области располагается самая боеготовая группировка. Правда перед этим ВСУ придется отразить наступление российских войск.


Главком ВСУ Валерий Залужный вместе с Генштабом ожидают скоординированного удара российских войск сразу с пяти - семи направлений. По задумке штаба, украинская армия удар российской отразит, после чего перейдет в наступление на одном из направлений, предположительно, Запорожском. Контратака планируется на Токмак с задачей взять город. Такая информация приходит от источников из Киева.

По данным ТГ-канала "Резидент", на сегодняшний день именно на Запорожском направлении находятся самые боеспособные подразделения ВСУ, которые еще удалось сохранить, несмотря на ситуацию в Бахмуте (Артемовске), куда сейчас бросаются все резервы для удовлетворения амбиций Зеленского. Южная группировка может еще усилиться переданной Западом бронетехникой, включая танки, а также подготовленными на территории стран НАТО резервами. Тогда здесь будет сформирован ударный кулак, способный, по мнению Генштаба ВСУ, проломить оборону российской армии и выйти в тылы российской группировки.

Сообщается, что Зеленский не планирует никаких переговоров с Россией, уверенный в победе ВСУ в весеннем наступлении, за которым последует "освобождение" Крыма. Известно, что киевский наркоман требует полной капитуляции России с передачей Киеву Крыма и Донбасса и триллиона долларов репараций. Это все прописано в так называемой "формуле мира", предложенной Украиной своим западным спонсорам.

Между тем, американский аналитический центр, также называемый Институт изучения войны (ISW), признает продвижение российских войск на некоторых направлениях. Правда все это сопровождается приставкой слова "незначительно". Ведь, если признать значительное продвижение, то вся политика США, выстроенная на лжи о "победах" и продвижении ВСУ, сразу же рухнет.
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8 комментариев
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  1. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:23
    0
    "Владлен Татарский" сегодня сказал, что нашего наступления не будет, и что за одну войну мы с Украиной не справимся, перемирие грядёт?!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:26
      0
      Владлен ранее судимый мелкий уголовный элемент. У него нет военного образования.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:29
        0
        Замечу-"эти судимые элементы"штурмуют Артемовск.Да и сидельцев на Руси всегда хватало.В отличие от Юрика Подоляки-Татарский был в боях
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:26
      0
      Время покажет.Слишком много завелось гадателей.Что да как.Ясно одно ,к такому сопротивлению мы были не готовы
  2. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 13:29
    +1
    Вот авторы ВО не могут не приукрасить мягко говоря. Институт войны говорит о незначительном нашем продвижении. А автор считает иначе. И действительно, значительным продвижение назвать никак нельзя. Автор, ну зачем так врать? Хотя это стиль ВО похоже.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Bombaher
      Вот авторы ВО не могут не приукрасить мягко говоря. Институт войны говорит о незначительном нашем продвижении. А автор считает иначе. И действительно, значительным продвижение назвать никак нельзя. Автор, ну зачем так врать? Хотя это стиль ВО похоже.

      Видно невооружённым взглядом, по сравнению с территорией Украины, мизер.
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:29
    0
    Как было сложно раньше Штирлицу: радистка Кэт, Пастор, проникновение в нацистский бункер и титаническая работа мозга по распутыванию клубка интриг. И как сейчас легко и просто: заглянул в "телеграм-канал" и все самые тайные планы сразу стали известны.
  4. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 13:29
    0
    Для выполнения этой задачи им нужно выбить 2 ЖД узла Джанкой (синий крест) и Волноваха (красный крест). Для Джанкоя нужны ракеты с дальностью 150 км. В Джанкое еще аэродром, если его вывести из строя, армейская авиация не сможет эффективно поддерживать наши войска. Волноваха и так находится под ударами артиллерии с Угледара. Автомобильные дороги уже сейчас в пробках, ДРГ или удар высокоточкой - снабжение станет невозможным. После этого «перегруппировка» станет вопросом короткого времени.
    Выход к Азовскому морю позволит обстреливать весь Керченский полуостров, снабжение Крыма станет крайне затруднительным. К чему это приведет понятно.