Главком ВСУ Залужный готовит удар южной группировки украинской армии на Запорожском направлении

Украинская армия готовит удар на юге, на данный момент на территории Запорожской области располагается самая боеготовая группировка. Правда перед этим ВСУ придется отразить наступление российских войск.
Главком ВСУ Валерий Залужный вместе с Генштабом ожидают скоординированного удара российских войск сразу с пяти - семи направлений. По задумке штаба, украинская армия удар российской отразит, после чего перейдет в наступление на одном из направлений, предположительно, Запорожском. Контратака планируется на Токмак с задачей взять город. Такая информация приходит от источников из Киева.
По данным ТГ-канала "Резидент", на сегодняшний день именно на Запорожском направлении находятся самые боеспособные подразделения ВСУ, которые еще удалось сохранить, несмотря на ситуацию в Бахмуте (Артемовске), куда сейчас бросаются все резервы для удовлетворения амбиций Зеленского. Южная группировка может еще усилиться переданной Западом бронетехникой, включая танки, а также подготовленными на территории стран НАТО резервами. Тогда здесь будет сформирован ударный кулак, способный, по мнению Генштаба ВСУ, проломить оборону российской армии и выйти в тылы российской группировки.
Сообщается, что Зеленский не планирует никаких переговоров с Россией, уверенный в победе ВСУ в весеннем наступлении, за которым последует "освобождение" Крыма. Известно, что киевский наркоман требует полной капитуляции России с передачей Киеву Крыма и Донбасса и триллиона долларов репараций. Это все прописано в так называемой "формуле мира", предложенной Украиной своим западным спонсорам.
Между тем, американский аналитический центр, также называемый Институт изучения войны (ISW), признает продвижение российских войск на некоторых направлениях. Правда все это сопровождается приставкой слова "незначительно". Ведь, если признать значительное продвижение, то вся политика США, выстроенная на лжи о "победах" и продвижении ВСУ, сразу же рухнет.