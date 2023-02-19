Источники сообщают о переброске подразделений ЧВК «Вагнер» на Запорожское и Угледарское направления

Продолжает поступать информация, подтверждающая переброску штурмовых групп ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление. По имеющимся данным, речь идет об относительно небольшом количестве "музыкантов".
Первая информация о появлении подразделений "вагнеровцев" на Запорожье появилась накануне, когда так называемый подконтрольный Киеву "мэр Мелитополя" Иван Федоров разместил в своем ТГ-канале видео колонны автобусов с военными, проследовавших через Мелитополь в сопровождении внедорожников с эмблемами ЧВК "Вагнер". Всего было насчитано 43 автобуса, но утверждать, что там действительно находились "музыканты", мы не будем, так как стекла техники затемненные и ничего не видно.
Данные о появлении "вагнеровцев" на Запорожском направлении подтверждают и российские ТГ-каналы, освещающие спецоперацию. Однако стоит отметить, что официальной информации об этом ни от "музыкантов", ни от российского Минобороны не поступало.
Позднее появилась информация, что какое-то количество штурмовиков ЧВК "Вагнер" переброшено и на Угледарское направление. Но, если в Мелитополе хоть автобусы показали, то по Угледару, кроме сообщений, ничего нет. Но исключать такого варианта нельзя, все может быть.
Данные направления характеризуются тем, что противник засел в населенных пунктах и взять их не удается не первую неделю. По всей видимости, требуется использование опыта "музыкантов"
- пишет ТГ-канал Два майора.
Предполагается, что опыт "вагнеровцев" поможет взломать оборону укрепленных пунктов ВСУ, конечно, при поддержке артиллерии и авиации ВС России. ЧВК "Вагнер" является неотъемлемой частью российской группировки, воюющей против одного противника и бойцы "на земле" это прекрасно понимают. Дошло бы это еще и до некоторых генералов в больших кабинетах, до сих пор не понимающих этого. Время детских игр прошло.