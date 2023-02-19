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Источники сообщают о переброске подразделений ЧВК «Вагнер» на Запорожское и Угледарское направления

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Источники сообщают о переброске подразделений ЧВК «Вагнер» на Запорожское и Угледарское направления

Продолжает поступать информация, подтверждающая переброску штурмовых групп ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление. По имеющимся данным, речь идет об относительно небольшом количестве "музыкантов".


Первая информация о появлении подразделений "вагнеровцев" на Запорожье появилась накануне, когда так называемый подконтрольный Киеву "мэр Мелитополя" Иван Федоров разместил в своем ТГ-канале видео колонны автобусов с военными, проследовавших через Мелитополь в сопровождении внедорожников с эмблемами ЧВК "Вагнер". Всего было насчитано 43 автобуса, но утверждать, что там действительно находились "музыканты", мы не будем, так как стекла техники затемненные и ничего не видно.

Данные о появлении "вагнеровцев" на Запорожском направлении подтверждают и российские ТГ-каналы, освещающие спецоперацию. Однако стоит отметить, что официальной информации об этом ни от "музыкантов", ни от российского Минобороны не поступало.

Позднее появилась информация, что какое-то количество штурмовиков ЧВК "Вагнер" переброшено и на Угледарское направление. Но, если в Мелитополе хоть автобусы показали, то по Угледару, кроме сообщений, ничего нет. Но исключать такого варианта нельзя, все может быть.

Данные направления характеризуются тем, что противник засел в населенных пунктах и взять их не удается не первую неделю. По всей видимости, требуется использование опыта "музыкантов"

- пишет ТГ-канал Два майора.

Предполагается, что опыт "вагнеровцев" поможет взломать оборону укрепленных пунктов ВСУ, конечно, при поддержке артиллерии и авиации ВС России. ЧВК "Вагнер" является неотъемлемой частью российской группировки, воюющей против одного противника и бойцы "на земле" это прекрасно понимают. Дошло бы это еще и до некоторых генералов в больших кабинетах, до сих пор не понимающих этого. Время детских игр прошло.

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39 комментариев
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  1. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 14:12
    +2
    в сопровождении внедорожников с эмблемами ЧВК "Вагнер"

    Оперативная маскировка? Нет, не слышали... good
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:45
      +4
      Данные направления характеризуются тем, что противник засел в населенных пунктах и взять их не удается не первую неделю. По всей видимости, требуется использование опыта "музыкантов"

      Может хватит уже "музыкантов" запускать как смертников -штурмовиков ..? Они и так истощены в боях ..
      У нас есть же ФАБы и "Солнцепеки" ....Гражданские ,кто хотел ушли давно ..
      Да и вообще мы воюем с нато и они украинцев и прочих народов не жалеют
      Кто хотел те ушли и мы беженцев принимаем и пленных ..
      А кто остался ,это враги ! И мочить их можно и нужно ..Один выстрел в нашу сторону и вал арты и прочего ..Продвигаемся дальше ! hi
      А вообще ждем удары по флангам отрезая усраину от ЧМ и поляков ..
      Кончать нужно с этими ..И жестко ! soldier

      С Россией Бог и правда И мы наследники Византии ,Российской империи и СССР Ну и сейчас России которая все вернет и даже более того ..Держим строй мужики !
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:50
        +6
        Цитата: LukaNord
        С Россией Бог и правда

        На Бога надейся, но сам не плошай, или Россия избавиться от олигархов, или олигархи похоронят Россию. Третьего не дано.
  2. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 14:13
    +4
    Данные о появлении "вагнеровцев" на Запорожском направлении подтверждают и российские ТГ-каналы, освещающие спецоперацию.

    Стесняюсь спросить, а хозяева и корреспонденты этих ТГ-каналов ещё на свободе?
    1. for
      for Сегодня, 14:26
      +4
      Цитата: Bogalex
      Стесняюсь спросить, а хозяева и корреспонденты этих ТГ-каналов ещё на свободе?

      Так может эта информация и должна бы появится в сети.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:14
    -5
    Недоделали один участок фронта - хватаемся за всё сразу?
    Но это - против военной науки, согласно которой для победы над врагом нужна концентрация ударной силы на узком участке фронта
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:16
      +3
      Все это больше похоже на дезу.Куда и кого перебросили точно,мы узнаем в последствии
      1. HAM
        HAM Сегодня, 14:24
        +3
        Это уже вторая за сегодня АНОНИМНАЯ статья,похоже,кто то пытается замутить на ВО информационную драку...и ещё "Залужный готовит","Наев говорит.......что то сегодня не ВО,а прям таки служба ципсо...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:44
          0
          Да успокойтесь Вы с этими цип..аскаридами..Люди просто на взводе,переживают за ситуацию.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 14:25
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      Недоделали один участок фронта - хватаемся за всё сразу?
      Но это - против военной науки, согласно которой для победы над врагом нужна концентрация ударной силы на узком участке фронта

      Война фигня, главное маневр. Ну и где в новости данные о концентрации войск? 47 автобусов это не больше 2000 солдат и офицеров.
  4. 1976AG
    1976AG Сегодня, 14:17
    +3
    Жаль, что на этих автобусах не было написано сколько музыкантов и с какой целью едут. А если бы еще были и карты с указанием направлений запланированных ударов, то цены бы не было этим автобусам.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:47
      +1
      Есть проверенная инфа. В Вагнер центре построили машину времени и перебрасывают зеков прямо из ГУЛАГа.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:50
        +1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Есть проверенная инфа. В Вагнер центре построили машину времени и перебрасывают зеков прямо из ГУЛАГа.


        А вместо них в ГУЛАГ перенесут нынешнее руководство украины.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:19
    +2
    О времена, о нравы.
    Знаю, знаю, текст моего комментария.
  6. next322
    next322 Сегодня, 14:20
    0
    если это так.тогда хотя бы появляется призрачная надежда на взятие угледара....
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:21
    0
    Ну лучше всего музыка играет в городских кварталах с плотной застройкой. наверное поехали с Угледаром вопрос закрывать.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:21
    +1
    Но, если в Мелитополе хоть автобусы показали, то по Угледару, кроме сообщений, ничего нет.

    А вам бы, уважаемый автор, хотелось чтобы рассказали и показали сколько, куда и для чего? Это, как бы она не называлась, война и знать много чего не положено. Всему своё время.
  9. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 14:24
    +2
    По имеющимся данным, речь идет об относительно небольшом количестве "музыкантов".

    Всего было насчитано 43 автобуса

    Это сколько же их, что 43 автобуса это небольшое количество? winked
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: BlackMokona
      По имеющимся данным, речь идет об относительно небольшом количестве "музыкантов".

      Всего было насчитано 43 автобуса

      Это сколько же их, что 43 автобуса это небольшое количество? winked



      Для серьезного наступления конечно мало.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:33
        +1
        Цитата: 1976AG
        Для серьезного наступления конечно мало.

        Ну так они не самостоятельно наступают, они как наконечник копья используются. Прорываться под шквальным огнём и захватить плацдарм, на который уже прибудут другие силы.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 14:39
          -1
          Цитата: BlackMokona
          Цитата: 1976AG
          Для серьезного наступления конечно мало.

          Ну так они не самостоятельно наступают, они как наконечник копья используются. Прорываться под шквальным огнём и захватить плацдарм, на который уже прибудут другие силы.


          Если верить Пригожину, то в Артемовске только они и работают. Получается никакого наконечника нет.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 14:47
            0
            Цитата: 1976AG
            Если верить Пригожину, то в Артемовске только они и работают. Получается никакого наконечника нет.

            Это же сколько там у ЧВК войск, если они продавливают сидящию в глубой и глубокоэшелонированной обороне 50 тысяч солдат ВСУ(Оценка самого Пригожина) в бесконечных лобовых штурмах? winked
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 14:54
              +1
              50 тысяч даже в Мариуполе не было, а уж в Артемовске и подавно. Тысяч 5-7... А сказать то можно все что угодно. Кстати, по официальным данным МО, группировка в Мариуполе оценивалась в 5300 человек.
              1. BlackMokona
                BlackMokona Сегодня, 14:57
                -2
                Цитата: 1976AG
                50 тысяч даже в Мариуполе не было, а уж в Артемовске и подавно. Тысяч 5-7... А сказать то можно все что угодно. Кстати, по официальным данным МО, группировка в Мариуполе оценивалась в 5300 человек.

                https://lenta.ru/news/2023/02/15/wagnerprigozhin/
                Бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) ведутся с целью сковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вынуждены перебрасывать значительные резервы в район города, заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Его цитирует РИА Новости.

                «Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются», — сказал глава ЧВК «Вагнер», комментируя действия ВСУ.

                Он также отметил, что сейчас, по данным российской разведки, в районе города находятся около 90 украинских батальонов — от 40 до 50 тысяч человек. «Противник каждый день подкидывает новые резервы», — резюмировал Пригожин, рассказав, что продвижение ЧВК «Вагнер» составляет 50-100 метров в день

                Ну и Мариуполь был в начале войны, когда ВСУ не были готовы к вторжению полноценно, несмотря на предупреждения США. Это сейчас у ВСУ миллионная армия, а тогда и 200 тысяч не было на всю незалежную
                1. 1976AG
                  1976AG Сегодня, 15:02
                  +1
                  "«Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются», — сказал глава ЧВК «Вагнер», комментируя действия ВСУ."

                  А разве я говорил, что Артемовск не представляет ценности в военном отношении ?

                  "Это сейчас у ВСУ миллионная армия, а тогда и 200 тысяч не было на всю незалежную"

                  Насколько я помню, было 260 тысяч без учета теробороны и др.
            2. 1976AG
              1976AG Сегодня, 15:05
              0
              Цитата: BlackMokona
              Цитата: 1976AG
              Если верить Пригожину, то в Артемовске только они и работают. Получается никакого наконечника нет.

              Это же сколько там у ЧВК войск, если они продавливают сидящию в глубой и глубокоэшелонированной обороне 50 тысяч солдат ВСУ(Оценка самого Пригожина) в бесконечных лобовых штурмах? winked


              Вот и подумайте, насколько можно верить Пригожину.
  10. Улюм
    Улюм Сегодня, 14:29
    +1
    Интересные времена наступили. Обе воюющие стороны с восторгом рассказывают в СМИ, где они создали группировки, каких сил, когда , где и самое главное как будут вести боевые действия. Дурдом отдыхает, однако sad sad
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:32
      +1
      Цитата: Улюм
      Интересные времена наступили. Обе воюющие стороны с восторгом рассказывают в СМИ, где они создали группировки, каких сил, когда , где и самое главное как будут вести боевые действия. Дурдом отдыхает, однако sad sad



      Прекрасный способ дезинформации. Все ведь разное говорят и попробуй понять где правда, а где вымысел.
  11. Ирек
    Ирек Сегодня, 14:38
    +2
    Извиняйте что не в тему , но это важно....
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:45
      +2
      Хрущев Крым прос...ал, но мы это исправили, а вот насколько фееричными идиотами надо было быть, чтобы всю украину профукать... Наверно надо было на на майдане скакать, а экономикой заниматься, чтобы не пришлось удовлетворять сексуальные фантазии запада и штатов.
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:42
    +1
    На картинке бронированный 570. Не держит ничего. И чёрные диски. Понты??
  13. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:47
    -1
    Война войной, а Лексус последней модели по расписанию.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: ДушаРоссии87
      Война войной, а Лексус последней модели по расписанию.



      Да что там Лексус, даже сроки беременности не изменились! Чудеса!
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:51
    +1
    Теперь пусть шаровары голову ломают что это было? Может дэза и пустые автобусы, а может и на самом деле укрепили направление.
  15. next322
    next322 Сегодня, 14:58
    0
    если Вагнер возьмет Угледар-ГШ расформируют?или переподчинят ЧВК?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: next322
      если Вагнер возьмет Угледар-ГШ расформируют?или переподчинят ЧВК?

      Штурмовые подразделения и должны штурмовать. Не забывайте, что это ЧВК. Наемники. Это работа, на которую они и подписывались изначально. И подготовку проходили соответствующую. Или вы предлагаете наемников в оборону перевести, а штурмовать пусть строевые части будут ? Не надо воду мутить, все здесь правильно.
  16. Комментарий был удален.
  17. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:08
    +1
    Похоже всю СВО будет проводить Вагнер.
    Генералы из ГШ никак не могут определиться кто из них главнее, а самое главное нет того, кто может принимать решения и отвечать за их выполнение.
    Свадьбы закончились, а воевать в акамедиях не учили.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: Аркадий007
      Похоже всю СВО будет проводить Вагнер.
      Генералы из ГШ никак не могут определиться кто из них главнее, а самое главное нет того, кто может принимать решения и отвечать за их выполнение.
      Свадьбы закончились, а воевать в акамедиях не учили.


      Воевать то учили, но генералы боятся, что когда на штурм пойдут регулярные части, то вы их начнете критиковать за то, что потери возрастут, а ведь это неизбежно. Вот они и не решаются.
  18. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:19
    0
    Эта информация для тех кто тут на сайте что то пытается изобразить и доказать в отношении ЧВК "Вагнер".Моралисты и юристы,дешевые борзописцы,что на это скажите?Если даже это фейк,то само упоминание ЧВК вынуждает врага действовать по нашему плану.