Источники сообщают о переброске подразделений ЧВК «Вагнер» на Запорожское и Угледарское направления

Данные направления характеризуются тем, что противник засел в населенных пунктах и взять их не удается не первую неделю. По всей видимости, требуется использование опыта "музыкантов"

Продолжает поступать информация, подтверждающая переброску штурмовых групп ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление. По имеющимся данным, речь идет об относительно небольшом количестве "музыкантов".Первая информация о появлении подразделений "вагнеровцев" на Запорожье появилась накануне, когда так называемый подконтрольный Киеву "мэр Мелитополя" Иван Федоров разместил в своем ТГ-канале видео колонны автобусов с военными, проследовавших через Мелитополь в сопровождении внедорожников с эмблемами ЧВК "Вагнер". Всего было насчитано 43 автобуса, но утверждать, что там действительно находились "музыканты", мы не будем, так как стекла техники затемненные и ничего не видно.Данные о появлении "вагнеровцев" на Запорожском направлении подтверждают и российские ТГ-каналы, освещающие спецоперацию. Однако стоит отметить, что официальной информации об этом ни от "музыкантов", ни от российского Минобороны не поступало.Позднее появилась информация, что какое-то количество штурмовиков ЧВК "Вагнер" переброшено и на Угледарское направление. Но, если в Мелитополе хоть автобусы показали, то по Угледару, кроме сообщений, ничего нет. Но исключать такого варианта нельзя, все может быть.- пишет ТГ-канал Два майора.Предполагается, что опыт "вагнеровцев" поможет взломать оборону укрепленных пунктов ВСУ, конечно, при поддержке артиллерии и авиации ВС России. ЧВК "Вагнер" является неотъемлемой частью российской группировки, воюющей против одного противника и бойцы "на земле" это прекрасно понимают. Дошло бы это еще и до некоторых генералов в больших кабинетах, до сих пор не понимающих этого. Время детских игр прошло.